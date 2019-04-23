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كُتّاب وآراء
أمزازي يستبعد تسبّب المتعاقدين في "سنة بيضاء" ويصرّ على الحوار
اسْتبعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خيارَ "سنة دراسية بيضاء" بعد توالي الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، والتي دخلت أسبوعها الخامس، وقال: "قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحنُ نعمل على اسْتدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أستاذة يعوّضون المتغيّبين عن أقسامهم".
وعن الإضراب الوطني الذي يخوضه "الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح الوزير أمزازي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "دعوة الحوار مازلت قائمة، ونريدهُ أن يكون حواراً بناءً على شاكلة الحوار الذي تم عقده يوم 13 أبريل الماضي، لكن شرطَ التحاقهم بالمدارس"، مشدداً على أنّ الأساتذة "لم يلتزموا بمخرجات الحوار ورفضوا الالتحاق بعملهم"، وداعيا إلى "استحضار مصلحة التلميذ وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ".
وشدّد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة ملتزمة بثلاث نقاط مع الأساتذة المضربين، وهي توقيف التدابير الإدارية في حقّ بعض الأساتذة، وصرف الأجور وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الجلوس مع طرف يوجدُ في الشارع لأن الحوار يتطلب جواً هادئاً وصريحاً يمكن من خلاله بناء ثقة يحددها تعاقد أخلاقي".
وزادَ أمزازي: "خروج الأساتذة إلى الشارع وتركهم المدارس يفقد أجواء الحوار"، مبرزاً أنّ "التلميذ يجب أن يكون في صلب أيّ أرضية للحوار".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرّرت إلغاء اللقاء الذي كان مزمعا عقده اليوم الثلاثاء لإيجاد حل لهذا الملف. وأكدت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت، أمس الإثنين، برسالة من طرف وزارة سعيد أمزازي، تشير فيها إلى تعليق الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء، ما يعني أن أزمة الأساتذة المتعاقدين ستستمر.
وأوضحت مصادر هسبريس أن وزارة أمزازي أخبرت ممثلي التنسيق الخماسي بكونها غير مستعدة لإجراء حوار بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بالنظر إلى كون أعضائها لم يلتزموا بمخرجات اللقاء السابق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة عبرت عن رفضها إجراء أي حوار في وقت يخوض الأساتذة اعتصاما بالرباط، مضيفة أنها أخبرت النقابات بأنها لا يمكنها التفاوض تحت الضغط، وطالبت بضرورة عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام مقابل الحوار.
ومن المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون، مساء الثلاثاء، إنزالاً وطنيا جديداً بالرباط مرفوقاً بمبيت أمام مقرّ البرلمان، ضد "تصلب" وزير التربية الوطنية ورفضه إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفعه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" منذ ما يقارب السنتين، ونفذت من أجله أشكالا احتجاجية ممركزة وجهوية عديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
اتقوا الله وعودوا إلى رشدكم، إن كان فيكم شخص رشيد. وتحية عالية للنسبة الأخرى من هؤلاء الأساتذة الذين قلبهم على أبناء الشعب ومستمرون في عطائهم التعليمي وأداء رسالتهم النبيلة . وفي الأخير أقول للنقابات عليكم الانحياز لأبناء الشعب . وأقول لأصحاب القرار عليكم إعمال القانون بكل حزم ، فلا يجب أن يرتهن مستقبل أبنائنا المقبلين على امتحانات إشهادية في أيدي الغوغاء.
الأخلاق الصحافية و قواعد المهنة تقتضي الاتصال بالطرف الآخر لإعطائه حق الرد يا عملاء الإمارات و تجار الدين
لا بديل لا بديل عن قرار الترسيم
العقد شريعة المتعاقدين
ولا أحد يفرض عليه امضاء عقد
الطرد و أنتهى الكلام
مطلب الأساتذة المتعاقدون واضح هو الإدماج يحتاج إلى قرار وليس إلى حوار
فالكثرة سلاح ذو حدين والامور تدار بموضوعية وبمنطق بعيدا هن الاندفاعات اللحظية
قليلا من المسؤولية و عدم التعنت من الطرفين سيجلب الحل لكن هؤلاء الوزراء على ما يبدو تعلموا ان تقلد منصب الوزير في هذا البلد هو الدخول في الطرف الخصم لهذا الشعب و هذه هي الكارثة
وزارة أمزازي فرضت على الملتحقين توقيع التزام بعدم التغيب
و اجراء التأهيل المهني
و عليه فالوزارة هي اللتي لم. تفي بوعودها.
في نفس الوقت. كان الحوار. هو تقسيم. الأساتذة
و فعلا كانت الوزارة نجحت في. ذالك. لولا. تدخل. التنسيقيات. الاقليمية .
المغاربة كلهم يعرفون الحكومة و أكاذيبها
و الحقيقة. ليست مصلحة التلميذ. هي. الأولى. و الدليل. على ذالك. الساعة الاضافية
إنما. مصلحة. البنك. الدولي و نصلحة نبلاء المغرب. هي الأولى .
و المغرب يتعنت بدعوى خرق الحوااار فالاساتذة متشبثون بالإدماج في الوظيفة العمومية... و الاستمرار في التعنت لا يزيد النار إلا سعيراااا
تحية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد
تحية لكل مناضل حر
نضالنا اليوم، عن المدرسة العمومية، عن أبناء هذا الوطن الجريح،نابع من إيمانا القوي، بأن بناء الأنسان السوي والصالح، يتم داخل المدرسة والتي عمادها الأساسي هو الاستاذ.
بالله عليكم كيف يمكن للأستاذ أن يساهم في سيرورة الحياة المدرسية، وهو يعلم انه مكتوب بقلم الرصاص في ملفات الاكاديمية.
إن أردتم خيرا لهذا البلد ، كفى من العبث في وزارة التربية والتعليم، ارتقوا فالقاع ازدحم.
نعم للإدماج ولا لتعاقد.
*الاساتذة المتعاقدون وقعوا العقد وكان واضحا وذلك نظرا للعدد المهول الذي تم توظيفه مع الاكاديميات اذ بعض الاكاديميات وظفت اكثر مما توظف الوزارة برمتها اظافة الى سن بعض المتعاقدين يتجاوز الثلاثين سنة المنصوص عليها في الوظيفة العمومية . وبمجرد ادماج المتعاقدين سيطالبون بالترقية بالشواهد واغلبهم عنده الماستر والدكتوراة.
* اساتذة السلم التاسع مستواهم البكالوريا او اقصى حد سنتين في الجامعة ولم ينجحوا في الامتحان المهني ولا شواهد عندهم تسمح لهم بالترقية الى السلم العاشر.
* الاساتذة حاملي الشواهد : استغلوا وقت التلميذ ودرسوا في الجامعات وحصلوا على شواهد ةيريدون الترقية فكيف بشهادة سنتين ومن زمن تمدرس التلميذ تحاول الحصول بها على مبلغ يناهز 4000 درهم شهريا.
هذا كل ما في الامر ، مصالح شخصية ومطالب خبزية.
إوا راه المتقاعسين يعتبرون التلميد هو صلب أي أرضية للابتزاز . نحن ومن بعدنا الطوفان .
ولو كان مسؤلا ما أمر بتعنيف الأساتذة والاحتجاج حق مشروع يشرعه أكبر قانون في البلاد وهو الدستور
ولو كان وطنيا كما يدعي ما عرف الحوار بل حضره وتواضع وشارع في اولاد الموسم الدراسي
ماذا ننتظر منه فأولاده يدرسون بمدرسة أجنبية .وراتبه مضمون وبينه من افهم المنازل
أما أبناؤنا فضاعوا في دراستهم هذه السنة وسيصبحون موظفين بعقدة كأسلتذتهم بعد كل التعب سيقبضون أجورهم من ميزانية المعدات الأكاديمية
لكن صراحة مع هاد البراهش الذين لا يعرفون إلا لغة الشتم والسب والذباب والتخوين.... مغاديش إرجعو أقسام أو غدي إزيدو في تعنت ديالهم بذلك غادي إخسرو الذهاب وإياب