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  5. أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام (5.00)

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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يستبعد تسبّب المتعاقدين في "سنة بيضاء" ويصرّ على الحوار

أمزازي يستبعد تسبّب المتعاقدين في "سنة بيضاء" ويصرّ على الحوار

أمزازي يستبعد تسبّب المتعاقدين في "سنة بيضاء" ويصرّ على الحوار
هسبريس - عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:00

اسْتبعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خيارَ "سنة دراسية بيضاء" بعد توالي الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، والتي دخلت أسبوعها الخامس، وقال: "قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحنُ نعمل على اسْتدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أستاذة يعوّضون المتغيّبين عن أقسامهم".

وعن الإضراب الوطني الذي يخوضه "الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح الوزير أمزازي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "دعوة الحوار مازلت قائمة، ونريدهُ أن يكون حواراً بناءً على شاكلة الحوار الذي تم عقده يوم 13 أبريل الماضي، لكن شرطَ التحاقهم بالمدارس"، مشدداً على أنّ الأساتذة "لم يلتزموا بمخرجات الحوار ورفضوا الالتحاق بعملهم"، وداعيا إلى "استحضار مصلحة التلميذ وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ".

وشدّد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة ملتزمة بثلاث نقاط مع الأساتذة المضربين، وهي توقيف التدابير الإدارية في حقّ بعض الأساتذة، وصرف الأجور وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الجلوس مع طرف يوجدُ في الشارع لأن الحوار يتطلب جواً هادئاً وصريحاً يمكن من خلاله بناء ثقة يحددها تعاقد أخلاقي".

وزادَ أمزازي: "خروج الأساتذة إلى الشارع وتركهم المدارس يفقد أجواء الحوار"، مبرزاً أنّ "التلميذ يجب أن يكون في صلب أيّ أرضية للحوار".

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرّرت إلغاء اللقاء الذي كان مزمعا عقده اليوم الثلاثاء لإيجاد حل لهذا الملف. وأكدت مصادر نقابية أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلت، أمس الإثنين، برسالة من طرف وزارة سعيد أمزازي، تشير فيها إلى تعليق الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء، ما يعني أن أزمة الأساتذة المتعاقدين ستستمر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن وزارة أمزازي أخبرت ممثلي التنسيق الخماسي بكونها غير مستعدة لإجراء حوار بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بالنظر إلى كون أعضائها لم يلتزموا بمخرجات اللقاء السابق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة عبرت عن رفضها إجراء أي حوار في وقت يخوض الأساتذة اعتصاما بالرباط، مضيفة أنها أخبرت النقابات بأنها لا يمكنها التفاوض تحت الضغط، وطالبت بضرورة عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام مقابل الحوار.

ومن المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون، مساء الثلاثاء، إنزالاً وطنيا جديداً بالرباط مرفوقاً بمبيت أمام مقرّ البرلمان، ضد "تصلب" وزير التربية الوطنية ورفضه إدماجهم داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفعه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" منذ ما يقارب السنتين، ونفذت من أجله أشكالا احتجاجية ممركزة وجهوية عديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - محمد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:11
لو كانو اولادو هما لي ضايعين كان اهتم بالموضوع.. لكن هادو غي اولاد الشعب.. في آخر المطاف التجنيد الإجباري كيستناهم ملي يكملوا 19 .. باش يدافعو على الوطن.
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129
2 - أستاذ رياضيات منذ 27 سنة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:11
طردوهم وهنيونا ....فسخ العقود معهم هو الحل لأن عقولهم لازالت مغسولة بصابون العدمية ثم توظيف المحتفظ بهم السنة المقبلة ونحن مستعدون لتعويضهم خلال ما تبقى من الموسم الدراسي
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-237
3 - JAMAL الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:12
لا أمزازي ولا حكومة ولا بارلمان . أمزازي ليس له شئ في يده وفاقد الشئ لا يعطيه إنه ينفذ الأوامر فقط مثله مثل المحكومة .
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106
4 - babacool الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:13
اخطءت الوزارة مند البداية ولم تطبق قانون الوظيفة العمومية الدي لا يسمح للمتدرب والمتعاقد CDD بالقيام باضراب عن العمل وهدا هو القانون المطبق في كل بلدان العالم ..هؤلاء لا يعرفون حتى تشريع الوظيفة لانكم جمعتموهم من الشارع ولم يتلقوا تكوينا وضمنه تشريع مدرسي وظيفي والان وكما يقال الصيف ضيعت اللبن وكل واحد يتحمل مسؤوليته والا سيصبح كل هدا لعب بمصير مءات الالاف من التلاميد .
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-112
5 - العثماني ارحل الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:13
لم يشهد تاريخ الحكومات بالمغرب رئيس حكومة ضعيف وخائف وبدون وزن لا سياسي ولا أخلاقي مثل : سعد الدين العثماني ...سي العثماني رحم الله عبدا عرف قدر نفسه ...أنت لم تخلق لتكون رئيس حكومة وليس لديك المؤهلات الفكرية والشخصية والكاريزما وقوة الحضور والمقدرة على اتخاد القرارات ...الله غالب ...خص بنادم إعرف قدرو ...وأنا أدعو نساء العدالة والتنمية أن ينظروا للحقيقة بدون زواق : العثماني ليس مكانه رئاسة الحكومة هذه هي الحقيقة ، وأنا أخشى أن لا تدركوا هذه الحقيقة متأخرين ...
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95
6 - زاكي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:14
لا يجب التهاون مع هذه الفئة، الإعفاء لكل من يلتحق بقسمه
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-86
7 - عبدو بن المغرب الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:14
أمزازي يستبعد عفوا يستعد لتحمل تبعات تعنته
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37
8 - إعمال القانون أولى الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:16
والآن بعدما أصبحوا يتقاضون أزيد من 5000 درهم ومصنفون في السلم العاشر ، ولهم الحق في الترقية وفي ولوج سلك التفتيش و باقي الأسلاك الإدارية ، بالإضافة لتمتعهم بكل الخدمات الاجتماعية التي يتمتع بها زملاؤهم القدامى ، صاروا يتطاولون على أبناء الشعب ويحرمونهم من حقهم في أخذ دروسهم وحصصهم التعليمية وهم مقبلون على الامتحانات.
اتقوا الله وعودوا إلى رشدكم، إن كان فيكم شخص رشيد. وتحية عالية للنسبة الأخرى من هؤلاء الأساتذة الذين قلبهم على أبناء الشعب ومستمرون في عطائهم التعليمي وأداء رسالتهم النبيلة . وفي الأخير أقول للنقابات عليكم الانحياز لأبناء الشعب . وأقول لأصحاب القرار عليكم إعمال القانون بكل حزم ، فلا يجب أن يرتهن مستقبل أبنائنا المقبلين على امتحانات إشهادية في أيدي الغوغاء.
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-66
9 - منصف الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:16
عليكم ان تعرفوا ان الحل ليس بيد الوزير وإن هذا الأخير عين في المنصب فقط لتنفيذ ما تبقى من قرارات تهم الدولة وهو يعلم ذلك وانسان مطيع جدا
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60
10 - مجرد رأي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:16
رسالتي لهؤلاء "الأساتذة": مهما كانت درجة مشروعية مطالبكم فأن تتركوا تلاميذ فقراء لاحول لهم ولا قوة بدون دراسة وهم مقبلون على امتحانات تحدد مصير مستقبلهم، يعد أنانية كبيرة منكم وجريمة سيحاسبكم عليها التاريخ و سيحاسبكم عليها هؤلاء الأطفال عندما يكبرون ويستوعبوا حجم الضرر الذي لحقهم جراء إضرابكم.. الوزير ومن معه لا يفكر إلا في التوازنات الماكرو والميكرو اقتصادية ووو وآخر مايهمهم هو التلميذ الفقير...نتوما اللي خاصكوم تهزو لهذا التلميذ الفقير الهم و تخدمو معاه وتوجدوه مزيان للأمتحان لأن طريق الخلاص الوحيد المفتوح أمامه هو الدراسة وحيت هو ولد بلادكم ..آباء التلاميذ أميون فقراء لاتنتظروا منهم المساندة والخروج للشارع..
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-5
11 - عبد الرحمان الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:17
يجب على كل المسؤلين وزراء وكتاب عامون أن ينصتوا إلى كل الفئات المطالبة بحقها وأن تتم دراسة المطالب على أساس استحضار روح المسؤولية والوطنية أما التعنت واستبعاد أطراف مباشرة ومعنية بالأمر هو استهتار وضياع لحقوق التلميذ والآباء الذين صرفو من عرق جبينهم على فلذات كبده . وهنا نتساءل ما دنب هؤلاء.
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40
12 - مصطفى ملو الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:17
إوا ؟؟؟ و فين الرأي الآخر ديال الأساتذة بخصوص اتهامهم من طرف أمزازي بعدم الالتزام بمخرجات الحوار السابق،حيث أكدوا أن الوزارة هي التي أخلت بها،حيث توصل أساتذة باستدعاءات اجتياز امتحان الكفاءة فين هو التأجيل؟؟ و أساتذة مازال العزل ساريا في حقهم،فين أهو رفع الإجراءات؟؟؟
الأخلاق الصحافية و قواعد المهنة تقتضي الاتصال بالطرف الآخر لإعطائه حق الرد يا عملاء الإمارات و تجار الدين
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41
13 - استاذ فرض عليه التعاقد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:17
لا بديل عن الادماج... ولا بديل عن الترسيم في اسلاك الوظيفة العمومية.. في ظل هذا التعنت الحكومي فلتتحمل الوزارة كامل المسؤولية..
لا بديل لا بديل عن قرار الترسيم
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16
14 - حائر في امركم الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:17
مجرد رأي لماذا لا تتحاورو مع المتعاقدين بدل البحث عن اساتذة اخرين والاموال التي تريدون إعطائها حلوا بها مشاكل المتعاقدين
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37
15 - متضامن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:18
يجب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون قيد او شرط
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34
16 - مسافر الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:19
صراحة عمري مشفت شي بلاد بحال هذي واش اعباد الله وظفوني بزز فين كاينة هذي فالعالم؟؟ والله وتوظفو غادي نتأكد أننا نعيش نهاية الدولة والمخزن المغربي لأن عيب وعار يكون التوظيف بهذ المعايير دون اللجوء للمراحل المعروفة ( الانتقاء+ المباريات) وذلك حسب المناصب المالية المتوفرة!!!
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-31
17 - متابع الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:20
حتى لو لم يعلق الحوار فلم يكن ليأتي بحل جذري يرضي جميع الأطراف ويعيد المياه لمجاريها كانت مجرد مناورة اخرى للإلتفاف حول المطلب الأساسي للشغيلة التعليمية ولما رأت الوزارة الحشود التي احتلت العاصمة وأدركت أن مخرجات هذا الحوار ستؤزم الوضع أكثر بادرت الى تأجيله وتحججت بأثفه الأعذار وفي وقت جد متأخر
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23
18 - مغربي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:20
"الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"!!!!!!
العقد شريعة المتعاقدين
ولا أحد يفرض عليه امضاء عقد
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-15
19 - ليلي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:21
موضوع أخد أكثر من حجمه
الطرد و أنتهى الكلام
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-9
20 - متضامنة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:22
واش هذا الوزير مزال غير كيستبعد سنة بيضاء؟؟؟ والحاج راه تلاميذ ضاعوا والعام سالا راه سنة بيضاء راه حنا فيها ... لقا الحل ولا ارحل!
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18
21 - مواطن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:23
الوزارة تحاول تغليط الرأي العام من خلال خرجاتها الإعلامية ، من جهة أخرى فالوزارة سبق أن تحاورت مع تنسيقية الأساتذة المتدربين تحت الضغط وهم معتصمين في الشارع .
مطلب الأساتذة المتعاقدون واضح هو الإدماج يحتاج إلى قرار وليس إلى حوار
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8
22 - متابع الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:25
الخلاصة هي ان التنسيقية تفتقد للتكتيكات ومبتدئة ولا تفقه شيئا في النضال باساليبه المتنوعة والوزارة عرفت جيدا الترويج للعودة لتبين ان الطرف الاخر قد خان العقل بعد استدراج الاساتذة للحوار السابق بورقة اجماع العودة وروجت لذلك اعلاميا لتخالف القواعد هذا الامر ووقعت اللخبطة والتشتت والواقع حاليا يقول ان نسبة معينة عادت للاقسام وهذا الامر يرفض المتعاقدون الاعتراف به وليس صفحات الفيسبوك حيث السب والشتم من طرف هؤلاء الاساتذة
فالكثرة سلاح ذو حدين والامور تدار بموضوعية وبمنطق بعيدا هن الاندفاعات اللحظية
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1
23 - عمر من بوي عمر الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:25
مطلبنا هو الإدماج وليس الحوار؛ الحوار مجرد وسيلة لتجنب هذر الزمن المدرسي، الذي هذر أصلا لتعنت الوزير...
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0
24 - عادل الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:26
سنة بيضاء لأبناء الشعب وسنة ناجحة وموفقة لأولاد الطبقة المحظوظة، إنه وطن العجائب،...
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11
25 - عبد الله الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:26
لم يتبق من السنة الدراسية سوى اقل من شهر فباي زاد سينتقل التلميذ من مستوى الى مستوى اعلى لانكم سوف ترضون التلاميذ و اباءهم بانتقال الابناء الى المستويات الاعلى . بعد ذلك سوف تتساءلون عن اساب تدني مستوى التعليم و فقر التلاميذ المعرفي و اضمحلال رصيدهم اللغوي ... ( قاليه باك طاح رد عليه من الخيمة خرج مايل )
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10
26 - مغربي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:26
يجب على كل مسؤول ان يخدم الوطن و ابناء الوطن فكما ان التلاميذ فان الاساتذة كذلك ابناء هذا الوطن و الاعتناء بالاستاذ هو في حد ذاته اعتناء بالتلاميذ ،
قليلا من المسؤولية و عدم التعنت من الطرفين سيجلب الحل لكن هؤلاء الوزراء على ما يبدو تعلموا ان تقلد منصب الوزير في هذا البلد هو الدخول في الطرف الخصم لهذا الشعب و هذه هي الكارثة
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5
27 - مواطن. الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:26
تابعت ملف الأساتذة المتاعقدين. جيدا .
وزارة أمزازي فرضت على الملتحقين توقيع التزام بعدم التغيب
و اجراء التأهيل المهني
و عليه فالوزارة هي اللتي لم. تفي بوعودها.
في نفس الوقت. كان الحوار. هو تقسيم. الأساتذة
و فعلا كانت الوزارة نجحت في. ذالك. لولا. تدخل. التنسيقيات. الاقليمية .
المغاربة كلهم يعرفون الحكومة و أكاذيبها
و الحقيقة. ليست مصلحة التلميذ. هي. الأولى. و الدليل. على ذالك. الساعة الاضافية
إنما. مصلحة. البنك. الدولي و نصلحة نبلاء المغرب. هي الأولى .
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10
28 - استاذة متقاعدة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:27
نحن اساتذة متقاعدون مستعدون للعودة الى العمل لمحاولة تجاوز هذه الازمة التي تسبب فيها اساتذة الاكاديميات لاجل مصلحة فلذات اكبادنا
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-4
29 - اب تلميذ الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:27
الوزير امزازي يتضح انه لا تهمه مصلحة التلاميذ لان بنات الوزير يدرسهن في المدارس الخاصو ولا يهمه ابناء الشعب . اصلا الوززارة هي التي ستبحث على ايجاد حلول وليس التهرب من الحوار . هؤلاء الاساتذة يناضلون على حقوقهم وهذا حقهم
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5
30 - استاذ متعاقد نادم الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:27
الوزارة لم تلتزم و خير دليل انه مباشرة بعد التحاقي بالعمل هذا الاسبوع بحسن نية اعطاني المدير استدعاء لاجتياز اختبار الكفاءة المهنية الاسبوع المقبل سألته عن التأجيل اجابني بأن الاكاديمية والمديرية لم تراسلهم ولم تسلم لهم اي وثيقة تطالبهم فيها بذلك زد على ذلك ضرورة توقيع محضر استئناف العمل (سوس ماسة تارودانت )
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2
31 - bob الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:27
الأساتذة يتخذون التلاميذ رهائن و السيد الوزير يتخذهم ذروعا بشرية. و الخاسر الأكبر هو التلميذ
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4
32 - Marokkii الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:32
الطرد ثم الطرد هناك اساتدة فلسطينيين في المستوى تعاملو معاهم وارسلوهم وسوفى تشاهدون مستوى التعليم الراقي وسمحو في هؤلاء اللي ماكعتابروش ولادنا ديما اضرابات نامسوقينش ليهم
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-3
33 - Mohamed xani الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:33
التعاقد يتم عقده مع الخبراء فقط، أما أبناء الشعب فلا يجوز طبقة فقيرة كافحت من أجل الحصول على وظيفة .. إلا ان الدولة قررت عدم التراااجع عن التعاقد، فجل الدول المجاورة ألغته كالجزائر ، تونس الهند...
و المغرب يتعنت بدعوى خرق الحوااار فالاساتذة متشبثون بالإدماج في الوظيفة العمومية... و الاستمرار في التعنت لا يزيد النار إلا سعيراااا
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4
34 - فجيجي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:33
أسي امزازي الطرد الطرد ثم الطرد حيت راه كاين التعليم الخصوصي ليعوض كولشي ؤ سنة بيضاء مكنفكروش فيها
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-2
35 - elhas الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:33
وزارة التربية الوطنية لها مشكل مع الاساتدة المتعاقدون وان اطراف هذا الاشكال هما وزارة التربية الوطنية والتنسيقية وكان على الوزارة التحاور مباشرة مع التنسيقية كونها طرف اصيل في المشكل وأن تمادي الوزارة في رفض الحوار معها هو تعبير عن عجز الحكومة في ايجاد الحل ، إذ المحاور الجيد يجب ان يكون مستمعا أكثر من جيد .
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3
36 - samir الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:35
تعليق الحوار سلوك صبياني ، المسؤول يبحث عن الحل ولا يعمل على تعميقه مما يدفع للشك في نوايا الوزير هل فعلا يبحث عن حل للأزمة أم للدفع بالتعليم لمزيد من التأزيم لتسليمه للقطاع الخاص على طبق من ذهب
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5
37 - قروي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:35
السنة البيضاء تحولت فعلا لسنة سوداء في بعض القرى والمدن النائية التي توقفت فيها الدراسة تماما منذ شهرين...هادوك حد مكيسوق ليهم
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5
38 - محلل الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:35
إن مطالب الأساتذة عادلة ومشروعة والحكومة والوزارة عليهما أن يعيدا النظر في طريقة تعاطيهم مع الملف ويستحضروا المصلحة العليا للمتعلم وشخصيا لو كنت أبا لن ألقي اللوم على أي أستاذ بسبب غيابه حيث ابني سيصبح مكانه يوما ما و أيضا كي يتمتع الأستاذ بأمن نفسي و وظيفي يمكنه من إعطاء كل ما في جعبته غير آبه بإمكانية طرده يوما ما حسب مزاجية مديره وكي لا نكدب على أنفسنا فأرضية إنجاح التوظيف الجهوي ليست مهيأة بعد مادامت كافة القرارات و التمويلات ممركزة
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1
39 - مواطن غيور على وطنه الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:36
أقسم بالله أن الحكومة بوزرائها لا تهتم لأبنائنا لأن الحل بايديهم ولا يريدون تنزيله. الأستاذ يجب ان يشتغل بكرامة و استقرار وهو يطالب بأبسط حق له .لماذا هذا التعنت وتمون باللوم على الأستاذ اضعف حلقة في المنظومة
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5
40 - The Moroccan king الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:39
I have a feeling that the Moroccan king will solve this issue. I hope so because teachers deserve more.
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2
41 - محمودي كلاع الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:41
السلام عليكم ورحمة
تحية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد
تحية لكل مناضل حر
نضالنا اليوم، عن المدرسة العمومية، عن أبناء هذا الوطن الجريح،نابع من إيمانا القوي، بأن بناء الأنسان السوي والصالح، يتم داخل المدرسة والتي عمادها الأساسي هو الاستاذ.
بالله عليكم كيف يمكن للأستاذ أن يساهم في سيرورة الحياة المدرسية، وهو يعلم انه مكتوب بقلم الرصاص في ملفات الاكاديمية.
إن أردتم خيرا لهذا البلد ، كفى من العبث في وزارة التربية والتعليم، ارتقوا فالقاع ازدحم.
نعم للإدماج ولا لتعاقد.
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-1
42 - بنعبدالسلام الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:42
المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقوم فيه عدد هائل من رجال ونساء التعليم بإضراب طويل المدى ينذر بسنة بيضاء ومع ذلك لا يحرك أحد في الدولة ساكنا وكأن الأمر لا يهم أحدا أو مجرد حدث بسيط، وكل ما قامت به الدولة هو أن يطل ، من فينة لأخرى، موظف برتبة وزير ويقول للناس إنه متشبث بالحوار ولا أحد يعرف عن أي حوار يتحدث. المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن لآلاف الطلبة من كليات الطب أن يقوموا بإضراب لعدة شهور ويضع السنة الجامعية في خطر ومع ذلك لا أحد في الدولة يشعر ولو بمجرد قلق تجاه هذا الأمر. عجيب أمر هذا البلد .
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5
43 - متتبع الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:45
الاضراب تنظمه ثلاث تنسيقيات وكلها على خطأ وتطالب بباطل :
*الاساتذة المتعاقدون وقعوا العقد وكان واضحا وذلك نظرا للعدد المهول الذي تم توظيفه مع الاكاديميات اذ بعض الاكاديميات وظفت اكثر مما توظف الوزارة برمتها اظافة الى سن بعض المتعاقدين يتجاوز الثلاثين سنة المنصوص عليها في الوظيفة العمومية . وبمجرد ادماج المتعاقدين سيطالبون بالترقية بالشواهد واغلبهم عنده الماستر والدكتوراة.
* اساتذة السلم التاسع مستواهم البكالوريا او اقصى حد سنتين في الجامعة ولم ينجحوا في الامتحان المهني ولا شواهد عندهم تسمح لهم بالترقية الى السلم العاشر.
* الاساتذة حاملي الشواهد : استغلوا وقت التلميذ ودرسوا في الجامعات وحصلوا على شواهد ةيريدون الترقية فكيف بشهادة سنتين ومن زمن تمدرس التلميذ تحاول الحصول بها على مبلغ يناهز 4000 درهم شهريا.
هذا كل ما في الامر ، مصالح شخصية ومطالب خبزية.
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5
44 - haroun الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:47
وزير فاشل في حكومة فاشلة عليك أن تقدم استقالتك مادمت غير قادر على تسوية ملف الأساتذة المضربين.
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45 - سعيد المغربي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:48
هذه هي الرياضيات وإلا فلا . الواحد إلى ما يستفدشي علىش علية الحساب وتهراس الراس. تبارك الله عليك أوصافي . هذي ضرب السداسي فالخماسي .
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46 - Mohammad الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:51
الدولة تحاول تطبيق التعاقد على رجال التعليم اولا .وفي حالة نجاحها سيفرض التعاقد على باقي القطاعات.
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47 - مواطن من تنغير الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 14:54
تهديدات الوزير لا تسمن و تغني من جوع فليدهب إلى مزبلة التاريخ
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48 - abou firdaous الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:04
نريد فت حوار جاد و مسؤول مع هؤلاء الأساتذة... لضمان استقرار الأوضاع في المدرسة العمومية
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49 - التشاريج . الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:04
. مبرزاً أنّ "التلميذ يجب أن يكون في صلب أيّ أرضية للحوار
إوا راه المتقاعسين يعتبرون التلميد هو صلب أي أرضية للابتزاز . نحن ومن بعدنا الطوفان .
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50 - البيضاوي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:06
هناك العديد من الأساتذة المتقاعدين خاصة أساتذة التقاعد النسبي يمكن اللجوء إليهم لتعويض الأساتذة الذين يخوضون الإضراب في انتظار إيجاد حل للمشكل حتى لا يضيع فلذات أكبادنا ، فالمشكل عويص ولا يجب الاستهانة به ، فالأقسام فارغة وأولادنا يضيعون ، دمج الأساتذة المتعاقدين أمر يبدو بعيد التحقق حاليا لأن الحكومة ملتزمة بالحد من كتلة الأجور في الوظيفة العمومية أمام صلدوق النقد الدولي إذن الحل موجود ولو مؤقتا من خلال الردود يتضح أن المتقاعدين مستعدون للتعويض المؤقت
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51 - محب للوطن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:11
لو كان الوزير رجاء مسؤولة احضر الاجتماع الأول وأنهى الأزمة بدل الذهاب الفرحة
ولو كان مسؤلا ما أمر بتعنيف الأساتذة والاحتجاج حق مشروع يشرعه أكبر قانون في البلاد وهو الدستور
ولو كان وطنيا كما يدعي ما عرف الحوار بل حضره وتواضع وشارع في اولاد الموسم الدراسي
ماذا ننتظر منه فأولاده يدرسون بمدرسة أجنبية .وراتبه مضمون وبينه من افهم المنازل
أما أبناؤنا فضاعوا في دراستهم هذه السنة وسيصبحون موظفين بعقدة كأسلتذتهم بعد كل التعب سيقبضون أجورهم من ميزانية المعدات الأكاديمية
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52 - #الاندماج_أو_الديكاج الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:12
هاذ المسمون أساتذة فقدوا المصداقية ديالهم مع الناس لي حضرو معهم في الحوار ديال 13 أبريل حيث خانوا الالتزام،وحتى فيديرالية جمعيات الآباء كانت غير كتمعني عليهم وتقول خاصهم يتبعوا حقوقهم بالتدرج،ولكن اليوما طلعو ليها فراسها ودخلات فيهم طول وعرض في البيان لي صدراتو.والإدماج راه ماشي فصالح المجازين العاطلين حيث الى تدمجو المحتجين كاملين غايتبلوكا التوظيف ف التعليم.إذن خاص هاذ المحتجين الى عاجبهم راسهم يقولو للوزارة دوز ليهم الامتحان وتاخذ منهم 30000 وتدمجهوم وتسقط 40000 لي زايدة يرجعو يدوزو المباراة في السنوات المقبلة بحال يأيها الناس.وخاص الوزارة تقطع الخلصة على لي ما التحقش وتعطيهم آخر أجل للرجوع فيوم 24 أبريل ولي ما لتحقش تجري عليه امشي يتسخسخ مزيان مؤقتا أو باستمرار.اما لي كيتعاطفو مع هاذو من منطلق ولد عمي وبنت خالتي فهو مافيوزي حاقد جاهل بحالهوم.والوطن أكبر من العشائريين والقبليين وجميع الأنانيين.وينبغي الاستنجاد بالمجازين العاطلين لإنقاذ الموسم مع تشجيعهم بتسليمهم شهادة تؤخذ بعين الاعتبار في الانتقاء في مباريات التعليم المقبلة.وسيرو تخدمو ما تبقاوش مقابلين الإنزال في الشارع والفيسبوك
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53 - kmal الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:21
وأنت تتابع أطوار المعركة بين أساتذة المتعاقدين والوزارة تجد بأن اساتذة لعبو مباراة جيدة وبأداء بطولي وقتالي لكن النتيجة كانت في صالح الوزاة وهي الفوز بحيت سجلت هذف الفوز في الدقيقة 90 بخطة وتكتيك ماهر وماكر مماأدى لإرتباك أساتذة المتعاقدين هل يتجهون للهجوم والتصعيد واحتجاج من مبيت ليلي و اعتصام... في الغالب الوزارة واعية بذلك وستكون لها خطة دفاعية في الوقت بدل الضائع ولن يشكل عنها أي ضغط حتى نهاية الموسم الدراسي أم ترجع لخطة دفاعية وتقبل بالعودة للأقسام وفتح حوار وإكتفاء فقط ب هزيمة 1ـ0 في مبارة الذهاب وتستعد لمبارة الإياب الموسم القادم.
لكن صراحة مع هاد البراهش الذين لا يعرفون إلا لغة الشتم والسب والذباب والتخوين.... مغاديش إرجعو أقسام أو غدي إزيدو في تعنت ديالهم بذلك غادي إخسرو الذهاب وإياب
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54 - babacool الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:25
المتعاقدون يحلمون ويظنون ان وزير التربية هو الدي يقرر وان بمقدوره اضافة 70000 منصب شغل هكدا ببساطة عليكم ان تعرفوا ان وزير المالية هو مول الشكارة هو الدي يقرر وهدا الاخير يتحاور فقط مع كريستين لاكارد ومن المستبعد بل من المستحيل ان يقبل بمجالستكم والانصات اليكم حتى ولو اعتصمتم امام البرلمان الى نهاية السنة الدراسية .
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