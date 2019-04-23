مصدر عسكري: الجيش يُوفر التغطية الاجتماعية لأسرى الحرب بتندوف‬

هسبريس - مصطفى شاكري

‪ في وقت يحتج عدد من الجنود الأسرى العائدين من مخيمات تندوف الرهيبة، نتيجة المطالب التي يُنادون بتحقيقها على أرض الواقع، من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، نفى مصدر عسكري مختلف "المغالطات" التي يتم ترويجها في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وقال المصدر المسؤول، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "جميع قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إلى جانب الجنود العائدين من سجون تندوف، يستفيدون من الخدمات المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، التي تعمل على توفير معاشات تقاعدهم وتعويض المصابين بعاهات جسدية".

وأضاف المصدر عينه أن "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية تسهر على ضمان التغطية الصحية اللازمة للجنود المغاربة بمختلف تلاوينهم وفئاتهم بدون استثناء، بغية تسهيل إدماجهم في المجتمع"، معتبرا أن "أسرى الحرب ومختلف الجنود المغاربة الذين اختطفوا من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية يتلقون تعويضات مالية شهرية محترمة".

وأكد المصدر العسكري أن "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية كانت تتكفل بعائلات الجنود الأسرى إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، ومن ثمة لم تتشرد أسرة أي جندي بخلاف ما يتم ترويجه"، مبرزا أن "من بين الخدمات التي يستفيد منها الجنود السكن العسكري"، ومضى مسترسلا: "بالنسبة للاتهامات التي يروجها بعض الجنود الأسرى بخصوص الخدمات الاجتماعية، لا بد من إحاطتهم علما بأنه توجد مسطرة قانونية محددة وواضحة أعدتها الحكومة، وليست المؤسسة العسكرية التي قامت بإعدادها، ومن ثمة لا يمكن تحميلها المسؤولية في هذا المجال عبر الاحتجاج؛ لأنها ليست بمؤسسة تشريعية، وإنما تتوفر على مسطرة يفترض تطبيقها على أرض الواقع فقط، ولا يمكنها القيام بأكثر من ذلك".

وأورد المصدر العسكري أن "الإدارة العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية توفر مجموعة من الخدمات الأساسية للجنود المغاربة، ويجب الذهاب إلى مقرها بالعاصمة الرباط من أجل الاستفسار عن حيثيات الأمور فقط"، مشددا على أن "الجنود المغاربة يستفيدون من التغطية الصحية والاجتماعية، من قبيل التداوي في جميع المؤسسات الاستشفائية العسكرية على حساب الجيش".

ويرى المصدر المسؤول أن "قدماء الجنود والأسرى العائدين والمحاربين ما عليهم سوى الذهاب إلى المقر الأساسي للاستفسار عن المسطرة القانونية المنظمة لهذا المجال، وذلك بغرض الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية المضمونة للجميع".