24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:44
|13:31
|17:07
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المؤسسات العسكرية والديمقراطية.. أية علاقة؟
- أليس الدّين سوى "بابا نْويلْ" المجتمعات؟
- زياش يرسل إشارات سلبية إلى أندية تريد خدماته
- نادي النصر يبعد حمد الله عن دوري أبطال آسيا
- الإصابة بالشد العضلي .. أهم الأسباب وأنجع كيفيات إنقاذ الموقف
قيادات في "البام" تستنكر "الحسابات الانتهازية الضيقة" داخل الحزب (5.00)
عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو (5.00)
التعليم الخصوصي بالمغرب يواصل جذب مجموعات استثمارية أجنبية (5.00)
أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام (5.00)
- أخنوش يطالب بوانو بتنمية مكناس ويرفضُ "مغالطات" مناظرة الفلاحة - (109)
- المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج - (97)
- وزير التربية يعلّق الاجتماع مع النقابات وممثلي الأساتذة المتعاقدين - (83)
- أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام - (76)
- وفاة مأساوية لشاعر بصعقة كهربائية تثير غضب مثقفين مغاربة - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رمضان يعيد عقارب "ساعات المغاربة" إلى الوراء
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المقبل، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه ستتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019.