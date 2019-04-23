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الرئيسية | مجتمع | رمضان يعيد عقارب "ساعات المغاربة" إلى الوراء

رمضان يعيد عقارب "ساعات المغاربة" إلى الوراء

رمضان يعيد عقارب "ساعات المغاربة" إلى الوراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 15:15

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المقبل، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه ستتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019.

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