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الداخلية تُطمئن المغاربة باستقرار "أسعار رمضان" وتتوعد الغشاشين

الداخلية تُطمئن المغاربة باستقرار "أسعار رمضان" وتتوعد الغشاشين
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:00

بتعليمات ملكية سامية، استنفرت وزارة الداخلية القطاعات الحكومية المعنية بشهر رمضان مبارك، وذلك للوقوف على الإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

وعقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا تنسيقيا وقف على آخر الاستعدادات لضمان استقرار السوق في رمضان وتفادي حدوث المفاجئات.

وتوعد الوزير بوطيب بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمواد الرمضانية، وشدد على أن السلطات المعنية ستحارب كافة الممارسات غير المشروعة، والتي تتم تحت غطاء حرية الأسعار، وأشار إلى أن "أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية".

ولفت الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن القطاعات المعنية اتخذت جميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.

الوزير ذاته شدد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

وأعلنت الداخلية إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم على تتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين.

كما تقررت إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي "يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان، والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة".

ودعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى تفعيل آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة من خلال "التأكيد على ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة".

يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور ممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدراء العامين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - تايكة غرماد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:12
الجميع متأكد ان هذا الكلام مجرد شفوي كالعادة لان الغش والفساد اصبح منظومة قاءمة بذاتها وتتحكم في كل شيء في إطار الريع خصوصا مع ضعف هيبة الدولة وانعدام تطبيق القانون مع غياب استقلال القضاء وتخلي الدولة عن دورها في إجراءات الضبط والانضباط مع قوة رموز الفساد السياسي الانتخابي والسلطوي لا يمكن مع هذه الضروف فعل اَي شيء !!
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27
2 - حنضلة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:14
حديث رمضان الرسمي والواقع لايعلم به إلا الله والمواطن المطحون
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22
3 - bimo الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:14
نفس الكلام يقال كل رمضان وكل عيد وكل مناسبة .... وفي كل مرة يكتوي المغاربة الفقراء بلهيب الأسعار دون أن تطال الغشاشين أية متابعة أو عقوبات ....
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19
4 - أبو جنات الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:15
كل كام نسمع مثل هذا الكلام .....عبارة عن فيلم قديم ..نحن بدورنا ندعو الحكومة الموقرة للنزول إلى الأسواق المغربية في رمضان و هذا مستبعد طبعا ....للوقوف على حالة الغش و الأثمان الصاروخية ( لعنو الشيطان و باركة من هد المسرحية )
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16
5 - حسن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:16
لن يعد لنا ما نشتري به في شهر رمضان القروض وارتفاع الاسعار الضرائب ارهقتنا لحريره والسفوف في الفطور والمخمر واثاي في السحور وها رمضان داز باشم. عطا الله
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11
6 - علي كرم الله وجهه الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:16
مبادرة طيبة ستلقى اقبالا كبيرا من قبل المواطنين ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك التي يكثر فيه الطلب على مجموعة من المواد الغدائية وخصوصا الاسماك والخضر الفواكه والحلويات التي تزين مائدة المغربية .
لهدا يجب على القطاع الوزاري المعني أن يعمم هدا العمل والنشاط طيلة السنة.
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-8
7 - رياض الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:16
منذ وعيت في الدنيا، وانا اسمع نفس اللحن، الاسعار مستقرة والتصدي للغشاشين موجود، ولم اصادف قط لا اثمنة مستقرة ولا مراقبة الغشاشين، ربما في مكان ما، ففي ظرف اسبوع امتطى الجنجللن صهوة الارتفاع من 35 درهم الى 45 درهم، مع مزج البلدي بالمستورد، اين الخلل؟ والله لست ادري.
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8 - Naturaliat الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:22
رمضان المبارك شهر العبادات والاقتصاد في الاكل
وتقبل الله من الجميع
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12
9 - مغربي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:24
لانرى هذه الوجوه وملفاتهم إلا قبيل الشهر الفضيل ، كما لا نسمع ونرى وزير التشغيل إلا قبيل فاتح ماي ، واش كيتخلص هاذ الاخير خصوصا على خمسا دلعشيات لمدة خمس سنوات ، متوجة بتقاعد غليظ أو سمين.
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7
10 - سباتة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:26
الله إجازكم بخير. الإثقان في المراقبة الموسمية. نريد افتتاح المساجد طيلة رمضان ليلا و نهارا لدعاء لمسؤولين بتيسير و خير كثير.
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6
11 - مواطت الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:27
المواطنون يطمئنون الوزارة ويقولون غابت النقود وحضر البيض فما الحل
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8
12 - حمادي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:27
والشعب يتوعدهم بالوقوف امام الله للحساب
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6
13 - محمد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:27
يا عباد الله هل ايام اخرى لم ناكلوا البيض وللحم وغيرهما ? رمضان الكريم ليس للاكل بل من اجل العبادة وتقربا الى الله . والحكمة من الصيام في شهر رمضان كريم تقليل من الاكل مادا يحدث في مجتمعنا يتم الاستهلاك مواد الغدائية بشكل لا يصدقه العقل . من هنا يتبين ان المسلمين او العرب بصفة خاصة بعيدين عن الدين ولم يفقهوا دينهم حنيف بشكل صحيح الى يومنا هدا . العرب الان يعيشون اسوا من العرب قبل 1400 سنة .لان العرب في دالك الوقت كانت الشريعة تطبق على الجميع وكان العدل يطبق على جميع حتى لو كانت بنة عمر رضي الله عنهما وكانت الامية في دالك الوقت عار على المسلمين لان القران حثهم على القراءة اقرا بسم ربك الدي خلق وكانوا ينشرون الدين ويقومون بالفتوحات والغزوات وتوسعت الحضارة الاسلامية وصلت الى المغرب الى حدود الصين رغم قلة عدد العرب .اما الان مليار من المسلين تنتهك حرمتهم ليل نهار
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6
14 - حمزة هرو الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:30
اذا كانت الأسعار مولعة الآن، فكيف بالشعب الاطمئنان ؟ ما عاد عند المسكين من ملاذ من الطحن المعيشي..
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15 - جواد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:36
لسنــــــا بحاجة إلى مراقبة الأسعار، بقدر ما نحن بحاجة إلى مراقبة الطغيان والفساد والظلم والزور، نحن بحاجة إلى مراقبة دواوين ومديريات وأقسام الشؤون الإدارية بكثير من المرافق الإدارية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية آ عبـــــــــــــاد الله !
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16 - تازي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:39
ليت اجتماع هؤلاء الوزراء ينكب على حاجيات المواطن فيما يخص كلما هو خصاص في الصحة والتعليم والعيش الكريم أما مؤونة رمضان فالله سبحانه وتعالى يجعل فيها البركة ويطعم فيها المسكين من حيت لا يحتسب.
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17 - رامي عياش الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:42
سبحان الله العظيم ابتلينا بمسؤولين هدفهم هو سياسة التسويف و النصب و الاحتيال و التفقير و الغلاء و الفساد

اجتماعات على طول السنة تتفق فيها تريليونات الدراهم

الداخلية تستنفر الصحة تستنفر التعليم يستنفر

تعليمات ملكية غضبات ملكية

اجتماعات طارءة و استنفار فقط على شهر رمضان السوق تموين كاف للسوق لو انك نظرت في حجم الشخصيات و كثرت المذخلات و الملفات ستظن أن الأمر يتعلق بمنصة لاطلاق منظومة دفاع الصاروخي جيل الخامس مغربية الصنع أو مدينة صناعية مغربية


المندبة كبيرة و الميت فأر
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18 - محمحد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 16:53
وخص الفلوس بش نتقضاو مشي استقرار الاسعار.
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