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كُتّاب وآراء
أساتذة متدربون يرفضون "الترسيب الجائر" ويفاقمون احتقان التعليم
تعيش وزارة "التربية الوطنية" على صفيح ساخن طِوال الأسابيع الماضية، بفعل حالة التوتر بينها والشغيلة التعليمية، فبعدما أعلن "الأساتذة المتعاقدون" عن إنزال وطني لمدة ثلاثة أيام، انضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إلى ركْب المحتجين، إذ أعلنت عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس.
الإضراب الوطني، حسب ما ذكرته التنسيقية سالفة الذكر، يأتي "في ظل الغليان والاحتقان المتزايد الذي تعرفه الساحة التعليمية، وعدم التعاطي الجاد للحكومة والوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة المرسبين قسرا (159 أستاذا) والمفروض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات، والزنزانة 9، وضحايا النظامين..".
وأكدت تنسيقية الأساتذة المتدربين أن التصعيد الجديد نتيجة للمستجدات التي يعرفها الملف، من خلال "الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية الست، التي كانت شاهدة وموقعة على محضر اتفاق 13 ابريل 2016، القاضي بتوظيف الفوج كاملا، وهو ما نقضته الدولة المغربية في ما بعد، انتقاماً من فعلنا النضالي ومعركتنا البطولية".
وشدد المصدر ذاته على أن التنسيقية "عازمة على استكمال معركتها النضالية حتى تحقيق كافة مطالبها المشروعة، وفي مقدمتها الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين بمعية كافة الإطارات المناضلة، رغم كل الضربات القاسية التي تلقتها، عبر ترسيب خيرة مناضليها وحرمان بعض الأساتذة والأستاذات من اجتياز المباراة".
وطالبت التنسيقية بـ"إنصاف الأساتذة المرسبين وأستاذات العرفان والأستاذات الحوامل، ثم توظيف الفوج كاملا وتسوية الوضعية الإدارية لكافة مناضليه ومناضلاته"، داعية إلى "إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".
في هذا الصدد، قال إلياس هاني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، إن "الخطوة النضالية لمعركة الأساتذة المتدربين تأتي في سياق استكمال الخطوات التي تسطرها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين لانتزاع الحق ورفض الترسيب الذي تعرض له أزيد من 150 أستاذا متدربا، جراء معركتهم البطولية التي خاضها فوج الكرامة انتقاما منهم".
وأضاف هاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتجاج "رد على الترسيب التعسفي الجائر الذي تعرض له فوج الكرامة، وما تبعه من أضرار نتيجة نقض المحضر المُوقع بين الدولة المغربية والتنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية، القاضي بتوظيف الفوج كاملا، لتملي عليهم جميعا واجبا أخلاقيا وقانونيا وتاريخيا بتسوية الملف كاملا وفي أقرب الآجال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
فكرتوني فديك زيدني لي كنا كانقولو للأساتذة
pas d'impot les retraités les payent deux fois
اتقوا الله في انفسكم وفي ابناء الشعب المقهور.انتم تجهزون على ما تبقى من المدرسة العمومية وتدعون الدفاع عنها.كيف ذلك؟ الله وما تخفي نفوسكم أعلم.
انتم تكتبون صفحات سوداء في تاريخ الشغيلة التعليمية التي طالما ضحت منذ الاستقلال وتجندت لخدمة الوطن رغم الداء والأعداء.حرككم يسير خارج سياقات الزمن الحديث.لااحد يعارض مطالب أحد ولكن الكل يرفض ان يلحق الضرر بأبناء الشعب لاجل مطلب خبزي رخيص.اعملوا وطالبوا ،اخرجوا مرة او اثنتين ولكن لا والف لا لاضراب شهرين.اعلموا ان صبر الدولة عليكم هو صبر جميل فاق صبر ايوب.ثوبوا الى رشدكم ولتكن منكم فئة صاحية الضمير لتقوم الاعوجاج قبل ان يصير مستعصيا على التقويم.والله ثم والله إن كلامي هذا لادافع وراءه الا الغيرة على وطننا العزيز.
اللهم وفقنا لما فيه خيرنا في الدنيا و الآخرة