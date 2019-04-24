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الرئيسية | مجتمع | أساتذة متدربون يرفضون "الترسيب الجائر" ويفاقمون احتقان التعليم

أساتذة متدربون يرفضون "الترسيب الجائر" ويفاقمون احتقان التعليم

أساتذة متدربون يرفضون "الترسيب الجائر" ويفاقمون احتقان التعليم
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:00

تعيش وزارة "التربية الوطنية" على صفيح ساخن طِوال الأسابيع الماضية، بفعل حالة التوتر بينها والشغيلة التعليمية، فبعدما أعلن "الأساتذة المتعاقدون" عن إنزال وطني لمدة ثلاثة أيام، انضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إلى ركْب المحتجين، إذ أعلنت عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس.

الإضراب الوطني، حسب ما ذكرته التنسيقية سالفة الذكر، يأتي "في ظل الغليان والاحتقان المتزايد الذي تعرفه الساحة التعليمية، وعدم التعاطي الجاد للحكومة والوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة المرسبين قسرا (159 أستاذا) والمفروض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات، والزنزانة 9، وضحايا النظامين..".

وأكدت تنسيقية الأساتذة المتدربين أن التصعيد الجديد نتيجة للمستجدات التي يعرفها الملف، من خلال "الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية الست، التي كانت شاهدة وموقعة على محضر اتفاق 13 ابريل 2016، القاضي بتوظيف الفوج كاملا، وهو ما نقضته الدولة المغربية في ما بعد، انتقاماً من فعلنا النضالي ومعركتنا البطولية".

وشدد المصدر ذاته على أن التنسيقية "عازمة على استكمال معركتها النضالية حتى تحقيق كافة مطالبها المشروعة، وفي مقدمتها الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين بمعية كافة الإطارات المناضلة، رغم كل الضربات القاسية التي تلقتها، عبر ترسيب خيرة مناضليها وحرمان بعض الأساتذة والأستاذات من اجتياز المباراة".

وطالبت التنسيقية بـ"إنصاف الأساتذة المرسبين وأستاذات العرفان والأستاذات الحوامل، ثم توظيف الفوج كاملا وتسوية الوضعية الإدارية لكافة مناضليه ومناضلاته"، داعية إلى "إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".

في هذا الصدد، قال إلياس هاني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، إن "الخطوة النضالية لمعركة الأساتذة المتدربين تأتي في سياق استكمال الخطوات التي تسطرها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين لانتزاع الحق ورفض الترسيب الذي تعرض له أزيد من 150 أستاذا متدربا، جراء معركتهم البطولية التي خاضها فوج الكرامة انتقاما منهم".

وأضاف هاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتجاج "رد على الترسيب التعسفي الجائر الذي تعرض له فوج الكرامة، وما تبعه من أضرار نتيجة نقض المحضر المُوقع بين الدولة المغربية والتنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية، القاضي بتوظيف الفوج كاملا، لتملي عليهم جميعا واجبا أخلاقيا وقانونيا وتاريخيا بتسوية الملف كاملا وفي أقرب الآجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حميد الاستاذ الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:10
في الحقيقة أي دولة لا تستطيع توفير أساتذة مكونين جيدا ومرتاحين ماديا ويشتغلون في ظروف عمل مناسبة لا تستحق حتى لقب:دولة....
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2 - Adilon الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:12
ما نجحتوش و بغيتوهم ينجحوكم هههه
فكرتوني فديك زيدني لي كنا كانقولو للأساتذة
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3 - abdo الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:14
من المنتظر مع هذا الجيل (جيل السراويل الممزقة) ان يخرج التلاميذ والطلبة الراسبون في كل المستويات ويطالبون باعادة النظر في ترسيبهم تحت إمرة منسقية التلاميذ والظلبة المرسبين. آخر زمن .
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4 - slima الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:19
les problèmes de l'enseignement s'accumulent!!! et n'oublions pas les pauvres retraités qui ont tout donné pour le bien-etre des nouvelles générations ! ces vieux qui subissent et supportent les impots deux fois !!! c'est de la honte au moment ou les riches ne payent
pas d'impot les retraités les payent deux fois
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5 - adil الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:20
يجب متابعتهم قضائيا بسبب عرقلة السير العام للمرفق العمومي و متابعتهم بسبب اثارة الفوضى في الشوارع و طردعم فورا هؤلاء المراهقين لا يستحقون التعليم ولا تربية ابناء المغاربة.
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6 - مغربي غيور الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:26
واحسرتاه على هذا الوطن .الى اين المسير؟ الفئة التي يفترض ان تحمل مشعل النهضة تمارس التدمير الاجتماعي دون استحياء.لم تكفنا اضرابات من وسموا انفسهم ب"فرض عليهم التعاقد" لتنضاف اخرى نعتت نفسها ب " المرسبون قسرا" والله إنه امر محير. اذن لاحاجة لنا بالامتحانات ولا بمعايير الانتقاء،
اتقوا الله في انفسكم وفي ابناء الشعب المقهور.انتم تجهزون على ما تبقى من المدرسة العمومية وتدعون الدفاع عنها.كيف ذلك؟ الله وما تخفي نفوسكم أعلم.
انتم تكتبون صفحات سوداء في تاريخ الشغيلة التعليمية التي طالما ضحت منذ الاستقلال وتجندت لخدمة الوطن رغم الداء والأعداء.حرككم يسير خارج سياقات الزمن الحديث.لااحد يعارض مطالب أحد ولكن الكل يرفض ان يلحق الضرر بأبناء الشعب لاجل مطلب خبزي رخيص.اعملوا وطالبوا ،اخرجوا مرة او اثنتين ولكن لا والف لا لاضراب شهرين.اعلموا ان صبر الدولة عليكم هو صبر جميل فاق صبر ايوب.ثوبوا الى رشدكم ولتكن منكم فئة صاحية الضمير لتقوم الاعوجاج قبل ان يصير مستعصيا على التقويم.والله ثم والله إن كلامي هذا لادافع وراءه الا الغيرة على وطننا العزيز.
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7 - التعليم في ذمة الله الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:27
فكها يا من وحلها.. والضحية التلاميذ من أولاد هذا الشعب والآباء مساكن، أماالمسؤولين وحتى هاذ الطلبة الإنتهازيين همهم الوحيد ضمان مستقبلهم، أما مستقبل هذا الوطن لا أحد يكترث. لا حول ولا قوة الا بالله.
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8 - متتبع الأربعاء 24 أبريل 2019 - 09:27
أعتقد أن الأمور خرجت عن إطارها في بلدنا هذا. الكل يتذمر و الكل يضرب و هذا لأننا لا نعرف أن نميز بين الحق و الواجب و ونطالب بالحق دون أن نؤدي واجبنا. تخيلوا معي لو أن كل الراسبين في الامتحانات و المباريات خرجوا في وقفات و مظاهرات
اللهم وفقنا لما فيه خيرنا في الدنيا و الآخرة
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