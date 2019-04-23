24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو (5.00)

  2. أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام (5.00)

  3. أخنوش يطالب بوانو بتنمية مكناس ويرفضُ "مغالطات" مناظرة الفلاحة (5.00)

  4. مغربي يطور علاج الزهايمر (5.00)

  5. إضراب الممرّضين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأمن يفرّق الأساتذة المتعاقدين بـ"القوة" ويحوّل مسار "يوم الاعتصام"

الأمن يفرّق الأساتذة المتعاقدين بـ"القوة" ويحوّل مسار "يوم الاعتصام"

الأمن يفرّق الأساتذة المتعاقدين بـ"القوة" ويحوّل مسار "يوم الاعتصام"
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: مصطفى بهلول)
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:00

منعت قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، مسيرة "الأساتذة المتعاقدين" من الانطلاق من تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع العلويين، صوب البرلمان، حيث توافدت سيارات وقوات أمن بزي رسمي ومدني للعمل على تحويل مسار المسيرة والعمل على عدم انطلاقها من مكانها المحدد والمرور بشارع العلويين.

وعاينت هسبريس وجود سبع سيارات شرطة وقاذفة ماء كبيرة وحواجز حديدية حاصرت شارع الحسن الثاني والأزقة المؤدية إليه، خصوصا زنقة بوزيد، حيث رابطت قوات الأمن أمام المكان لضمان عدم التحاق الأساتذة بالمحتجين في شارع الحسن الثاني، حيث شكلت صفين من رجال الأمن يعملون على تفادي تقدم المسيرة.

وعمدت قوات الأمن، من أجل تحويل مسار المسيرة، إلى الضرب بالعصي والدفع بالأكتاف؛ وهو ما أسقط بعض الأساتذة، فيما اضطر المئات منهم إلى الاستدارة من حيث أتوا والسير عكسا صوب قبة البرلمان في انتظار التحاق البقية، حاملين شعاراتهم المعهودة، ومطالبين بإسقاط نظام التعاقد والدمج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.

وشدد مصدر أمني تحدث إلى جريدة هسبريس على أن "الأساتذة سيوقفون حركة المرور بالرباط إذا ما مروا من شوارع حيوية"، مشيرا إلى أن "المسيرة لا حرج فيها؛ لكن دون أن تمس بالحياة اليومية العملية لبقية المواطنين".

من جهته، قال حميد أعلام، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الأساتذة اختاروا مكان التجمع والتجمهر، وهو حق دستوري، في أفق الانتقال في مسيرة سلمية إلى مكان آخر؛ لكن سلوك الحاكمين في البلد يؤكد دائما على التطويق والترهيب والإخلال بالعهود وكل الحقوق".

وأضاف أعلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة قائمة والإدماج ثابت"، مشددا على أن "الأساتذة عاهدوا الأسر والشعب على الاستمرار؛ حتى تحقيق المطلب والدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - أستاذة مرسمة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:15
النضال هو شيمة الإنسان النبيل و المواطن الحقيقي، أنتم تطالبون فقط بحق من حقوقكم المكتسبة فسيروا و ثابروا متوكلين على الله تعالى فالنصر حليفكم و لابد لضوء الفجر أن ينجلي مهما ما تكيله لكم هذه الوزارة الوصية و الحكومة من هجمات و تضييقات. تحية لكم جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - اطردوووهم الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:15
الطرد يشفي الغليل اطردوهم لا خير فيهم لا خير في من تعدى على التلاميذ الفقراء في البوادي ماذا تنتظرون السيد الوزير؟ اطردوهم لقد ضيعونا الله يضيعهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-75
3 - عزيز الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:16
مشددا على أن ا"لأساتذة عاهدوا الأسر والشعب على الاستمرار؛ حتى تحقيق المطلب والدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية"
طالبوا لما شئتم لكن لاتدخلوا الاسر في هدا الصراح الدي بينكم وبين الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - من إسبانيا الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:16
المغرب أجمل بلد في العالم ؟!! .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
5 - كل شيء ممكن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:17
لا اقول أنكم على حق ولكن أقول أن مسؤولي هذا البلد يحصدون ما زرع أسلافهم وما يزرعون...لو كانت الحكومة القائمة سيدة نفسها ما حلمتم بمطلبكم لأنه المستحيل، ولكن لا استبعد أن تحاول اليد الخفية شراء السلم ولو على حساب الحكومة الحالية..ثم تدمجون بجرة قلم في الوظيفة العمومية ... لا شيء في هذا البلد الكريم مستحيل. من يدري ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - امينو الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:17
وظفوني باش نبقى عاطيها غير للنعاس والشواهد الطبية وووو
احنا المغاربة وكنعرفو بعضنا
نصدق كل شيء الا قضية انكم تدافعون عن مجانية التعليم ووو
الكل يبحث عن مصالحه الضيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
101
7 - اب مغربي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:18
الدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية" الله يعطينا وجهك..قولو خصنا الفلوس وخا عديمي الكفاءة و التكوين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
8 - عادل الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:19
الإضراب لم يصبح له أي معنى، لأن وزارة أمزازي تعهدت بإقبار التعليم العمومي،...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-59
9 - مواطن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:20
الأساتذة عاهدوا الشعب على إفلاس فلدات اكبادهم
لا هم يدرسون ولا هم محميون من الضياع
والله العظيم لو كان لهؤلاء شبه الأساتذة حس وطني ما تركوا الشباب عرضة الضياع
أنها مؤامرة محبوكة إفلاس ابناء الوطن
لو كنتم مثقفون فعلا لفهمت معنى الجهوية
لكن أجساد بغال وعقول عصافير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
10 - سعيد من الريف الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:20
ما ذنب التلاميذ الذين تفصلهم قرابة الشهرين على نهاية السنة والامتحانات الإشهادية، إن كنتم فعلا تهتمون بمصلحة التلميذ كما تقولون في خطاباتكم، أتمنى من وزير التربية الوطنية طرد الأساتذة اللذين عرقلوا السير العادي للدراسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
11 - ملاحظ الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:20
هل تفلست هاته الدولة و لم يعد لها سوى القوة لمواجهة المواطنين. كل المطالب تواجه بالقوة الحسيمة القوة جرادة القوة الاطباء القوة الاساتدة القوة . كلها قوة في قوة. علاش عندنا حكومة و برلمان و انتخابات و و و . حلو الحكومة و البرلمان و خدموا البوليس و العسكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-42
12 - فوت شارع وحتج الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:20
شارع ملك عام خاص سيرورة ديال المرور تستمر أساتذة ويجهلون القانون ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
13 - مقاطعون الى الأبد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:25
تحية اجلال و اكبار لأساتذتنا العظام، أنتم نقطة الضوء والمعول عليهم لنسف مخططات الدولة للاجهاز على قطاع التعليم.فلا نامت أعين الجبناء الباءسين الخانعين المقموعين الذين يتحينون الفرص الانتقاد اسيادهم اساتذتنا الاجلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-67
14 - سلاوي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:26
تخرجون في مسيرات و كتقولوا سلمية بغيتوا تخرجوا على لبلاد و سيروا تخدموا ولا جلسوا. نتوما ليقبلتوا تسد بيك الدولة ثقابي لي مثقوبين فديك المنظومة الخاسرة اصلا ديال التعليم تحملوا مسؤوليتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
15 - فرض عليهم الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:26
من حقكم ان لاتحترمو تعاقدكم وتخليو ولادنا بلا قراية لكن بقاو في ديوركم لاش خارجين تحبسو الناس لي باغا تخدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
16 - brahim agadir الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:27
ما ضاع حق وراءه مطالب ولو مع المصاعب ولو مع الثعالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-54
17 - متضامنة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:27
القمع لا يزيد الطين الا بلة... القمع يزيد من اصرار ووحدة الاساتذة المفروض عليهم التعاقد..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-68
18 - نورالدين الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:29
الله يأخد فيكم الحق ضيعتوا وليدات الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
71
19 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:32
التطويق والترهيب انتم عملتم عليه والاخلال بالعود انتم اخللتم بها فالعقود موقعة ومصادق عليها ولا احد ضربكم على أيديكم ووقعتموها اتبعوا النقابات سوف لن تنالوا شيئا من ورائهم تبعناهم حتى كللنا وما خدموا الا الموالين لهم وبقينا نحن في المؤخرة فالسباقون هم التنسيقيات الذين سيسحبون البساط من تحت ارجلكم وناضلوا انتم حتى النهاية ولا نهاية تذكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
20 - سفيان الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:32
لا أعرف من هو الذي اخلف بالعهد
راكو عيقتو ابزاف
#قري#ولاخوي#
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
21 - أستاذة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:32
الله ياخود فيهوم الحق كلاَونا فالحقَوق ديالنا و كيحرضو الشعب علينا..... واش حنا هوما لي منكم و فيكم ولا المسؤولين لي ممسوقينشي.... حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله فين هتعملو وجهكوم حدا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-41
22 - عبر سبيل الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:33
هواة النضال ضيعوا ميعوا النضال
من زهرهم لقاوا حكومة ضعيفة تغامر و تقامر بمستقبل المغاربة بلعبها لعب الصبيان مع هؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
23 - رشيد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:33
انا لم افهم شيئا في هؤلاء .يتكلمون عن اطماعهم الخاصة ويدمجون في كلامهم الدفاع عن المدرسة العمومية وعن التلاميذ. وذلك واضح من التغيب الدائم والتهديد بسنة بيضاء .اقول لهم لقد انكشف امركم ولانريدكم باية حال واطالب الحكومة بطردهم ومقاضاتهم للاثر النفسي الذي لحق بابنائنا الابرياء وبالضرر بالمنظومة التعليمية. واؤيد السلطات في اتخاد اي تدابير من شانه الحفاظ على سلامة وكرامة الواطن والمواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
24 - مراد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:36
على الاساسيدة ان يبحتوا عن مبرر اخر غير الدفاع عن المدرسة العمومية لانه اتضح ان مطالبهم خبزية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
25 - سعيد الوهراني الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:36
هذا الذي قال ان اختيار مكان التجمع حق دستوري ، هل تعرف الدستور اولا ؟ ان اية مسيرة لا بد لها من ترخيص مسبق حتى تكون دستورية هذا ما تقوله المراسيم المنظمة لحق التجمهر والمسيرات والا صارت فوضى ... والآن بالله عليكم هل هذا الاستاذ يمكن ان نستأمنه على المتعلمين وهو لا يعلم ما يقول ... العفو يامولانا .. تركوا حقوق التلاميذ وراحوا يتعسفون حقوقهم ..!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
26 - kattani simo الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:39
انا في نظري الحل يكمن في استقالة الوزير الوصي على القطاع وايضا التشطيب على كل الاساتذة المضربين لانه مع الاسف لاحد فيهم استحضر المصلحة الفضلى للتلاميذ ابناء الشعب فهم الخاسر الأكبر كل يلهث وراء مصلحته اما المصلحة العليا للوطن فلا احد يكثرت بها بل هناك من الاساتذة من يطبل لسنة بيضاء وهو لايعرف حتى حجم الخسارة التي ستسببه للتلاميذ والوطن من ضياع من مقدرات الشعب طبعا لان اغلب الاساتذة غير ناضجين ينساقون وراء مصالحهم الشخصية فقط لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
27 - douha الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:40
وووووووواطلعتوا لينا فالراس والله الى ملناكم و ملنا الشعارات ديالكم ،تعتقدون انكم على حق لا والله انكم معقدين يا متعاقدين وسوف تزدادون تعقيدا في الأيام المقبلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
28 - ام سلمى الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:40
المسيرة قائمة والإدماج ثابت"، مشددا على أن ا"لأساتذة عاهدوا الأسر والشعب على الاستمرار؛ حتى تحقيق المطلب والدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية".شكون قاليك نوب علينا نتوما كدافعو على المانضة المضمونة والتكاسل والنعاس الله ياخذ فيكم الحق مجموعة. من الغوغاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
29 - marroqui الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:40
dans un pays de droits comme le canada ces contractuelles auraient déjà leurs contrats résiliés depuis le premier jour de grève
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
30 - استاذ الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:41
غير مهم عرقلة السير في الشوارع.وغير مهم التعرض لمصالح الناس في الطريق التي تقررون انتم التجمهر فيها بدعوة الحق الدستوري في التجمهر والتجمع والتي للاسف هو مكان تختارونه في وسط الطرق الرئيسية والحيوية.والاهم من كل هذا انه غير مهم ابدا تضييع حق التلميذ البريء في التعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
31 - .... الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:45
هاؤلاء خانوا المدرسة العمومية و مطالبهم مادية فقط.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
32 - سرحان الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:46
الكل في هذا الوطن الحبيب يبحث عن مصالحه الخاصة والمنفعة الداتية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
33 - Mohamed wahbi الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:47
الشكر الجزيل للحكومة التي تكون الاساتذة سياسيا و نقابيا و الشكر الموصول للاساتذة لصامدين و الدفاعين عن حقهم في الوظيفة العمومية كما احيهم لثبانمهم و البقاء على ما عاهدوا عليه اسرهم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
34 - بومليك رشيد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:48
مغالطات الباطل بالحق و لباس ثوب الضحية للجاني و الاخلال بمصالح المواطنين اليومية بمسيرات اقل ما يقال عنها كرنفال الحماق و هدر حق التلاميذ الدستوري في التعليم بمطالب ابتزازية.... هاته هي اللوحة التي يرسمها يوميا اشباه الاساتذة في سجل التعليم ....
رسالة لوزير التعليم :
نطالب بحق التلاميذ الدستوري في التعليم.. ..و ظفوا اساتذة آخرين يرغبون بالادماج الجهوي و القانون كفيل ليضمن للمضربين حقهم هل فعلا فرض عليهم التعاقد ام هو اخلال بالعقدة التي تجمعهم بوزارة التعليم و ما يترتب عنها من عقاب و تعويضات للمتضررين (التلاميذ)...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
35 - مغربي مغترب الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:49
بحال إلى غادي قريو للتلاميذ كيفية صناعة السيارات والطائرات والحواسيب والهواتف النقالة والأقمار الصناعية
الله يهديهم يدخلو يوصورو طرف الخبز بلا فشوش أو يتم طردهم لأنهم فعلا لايملكون الجس التربوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
36 - حسن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:50
ه‍ؤلاء الجوععلمين لا تهمهم بتاتا المدرسة العمومية ولا مجانية التعليم ، بقدر ما تهمهم ارصدتهم البنكية ، فلو كانوا قادرين على تحمل المسؤولية والإلتزام بالقوانين المنظمة لمهنتهم لما خرجوا إلى الشارع، للأسف الخاسر الأكبر هم التلاميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
37 - الملاحظ الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:50
الآن أشم أن الدولة دولة، لو لم يوقف أمزازي الحوار ويفرقهم الأمن ما حسبت هذه الدولة قائمة، ولكن هذا هو المنطق الذي يجب أن يعاملوا به لأنهم خائنون، لماذا دائماً نرد اللوم للحكومة، وهم الآن وعدوها بأن يرجعوا إلى أقسامهم ومازالوا في الشارع؟
إلى أين نحن ذاهبون مع هؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
38 - تلميذ الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:54
أظن ان طرد هؤلاء و تغريمهم في اطار القانون هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.. يظنون ان بانقطاعهم عن مزاولة مهنتهم التي يتقاضون أجرا مقابلها والنزول للشارع للنواح و العويل سوف يضغطون على الدولة للاستفادة من أشياء ليست لهم. عن اي دولة تتحدثون! انه قانون مكتوب اطلعتم على بنوده و ابصمتمون عليه باصابع ايديكم و أرجلكم..إنكم تتحدون القانون وليس وزيرا او برلمانيا.. اتقوا الله في التلاميذ الصغار اتقوا الله..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
39 - سكيزو الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:55
اتعجب لبعض المعلقين اللدين يتهمون الاساتدة بتضييع التلاميد ولا يتكلمون عن دور الوزارة .الاساتدة يطالبون بحقوقهم .اما انتم عليكم مطالبة وزارة التعليم بانصاف التلاميد .فالوزارة هي المسؤولة .الوزير له راتب سمين لتدبير المشاكل .هوالدي يجب عليه حل المشكل والا لمادا يتقاضئ هدا المال .بالله عليكم لمادا تنتقدون الحلقة الاضعف .هل هدا مسؤول المشكل ما زال قائما وقد مر شهر .يجب القاء المسؤولية وكل المسؤولية علئ الزوير وهو من يقرر .ويتحمل مسؤولية القرار وان قرر الطرد فهو المسؤول ..ارجوكم كونوا منطقيين .هو من وظف الاساتدة هو من يبحث عن الحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
40 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:56
ماهذا ياحكومة القوة والجبروت التي تعرفين تطبيقها اما الاشياء الجميل لهذا المواطن المسكين فلا تعرفين كيف تهدئينه دون استخدام العنف عدنا الى زمن الرصاص ولكن نحن السبب اخترناكم على رأس هذه الحكومة الله ياخذ فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
41 - اساتذة اخر الزمان الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:56
الامن يتساهل مع هؤلاء الاطفال المشاغبين المراهقين الانتهازيين .جميع الوجوه الظاهرة في الشريط .مجموعة من المراهقين مدفوعون لا محالة .وحتى الاخ لي تكلم في الشريط .اشمن علاقة عندو بالتعليم لايظهر عليه انه من رجال التعليم.تعرقلون السير العام وتخلقون الفوضى والفزع في نفوس المارة .وتطالبون بالادماج .كحق مشروع من اين لكم هذا الحق .هذا هو هدفكم .يجب على الامن الضرب بيد من حديد على هؤلاء وعدم توفير الاسعاف لهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
42 - amaghrabi الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 17:58
بسم الله الرحمان الرحيم.هؤلاء الكسلاء المخروضون لا غرض لهم في العمل ولو اعطتهم الدولة المغربية ملقة من عسل سيخرجون الى عادتهم القديمة.لا بد لدولتنا ان تستعمل معهم المقاربة الأمنية وان تشتت جمعهم ولا تعطي لهم فرصة التجمع وان تبحث وزارتنا الموقرة على من يعوضهم بنفس الشروط وان يوقعوا الالتزام بشرط التعاقد الى يوم الدين او حتى تنظر وزارتنا مستقبلا الى مصالحهم ومصالح وزارتنا ودولتنا.اظردوهم فانهم تجاوزوا الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
43 - جمعية آباء الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:02
عن اية مجانية تتحدثون يا هؤلاء؟ لو كنتم مدمجين هل ستدافعون ضد رسوم تسجيل اضافية؟ لماذا تختفون خلفنا وخلف أبنائنا؟ هل تستحيون أن تقولوا حقيقة نضالكم وغاية اضرابكم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
44 - وجدي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:03
هؤلاء المتعاقدين هم نتاج منظومة تربوية فاشلة ترتكز على سياسة الانتقال وليس سياسة النجاح أي المرور من قسم الى اخر بدون معدل وبدون سلوك وفي الجامعات تعودوا على الإضرابات والنوم والكسل وجاءوا بقدرة قادر للتدريس فهم لا يصلحون لهذا المنصب لانهم لا يستطيعون تكوين جملة مفيدة يجب على الوزارة ان تتخذ قرارات صارمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
45 - Ingénieur d'Etat الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:03
Appel à l' Etat: Assez de laxisme. Cette situation insolite n' a fait que trop durer. Ces soit disant professeurs sont des irresponsables, qui exercercent du chantage en prennant en otage les fils et filles du petit peuple. Ils ont suffisamment fait preuve d' absence de sens de responsabilité et leur comportement dénote leur niveau médiocre, leur égoïsme et leur esprit mesquin. Bref, ces personnes ne sont pas dignes d'enseigner à nos enfants. Aussi, L' État devra-t-il tirer les conclusions qui s' imposent et assumer ses responsabilités avec toute la fermeté requise pour normaliser la situation et rétablir l' ordre et la discipline au sein de ce secteur névralgique pour l' avenir de la nation.Inge
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
46 - منير الغيفاري الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:04
تخية نضالية لرجال الأمن الوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
47 - izam الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:06
لا للإدماج .نعم لتعاقد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
48 - Mosi الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:07
الأماكن العامة كالشوارع و الساحات ملك لكل الشعب و لا يحق لأي كان احتلالها او اغلاقها دون اي مراعات لمصالح باقي الشعب...
تجمعوا في ساحة او ميدان دون قطع الطرقات و خنق حركة السير و الجولان...هناك سيارات اسعاف و سيارات نقل التلاميذ و اناس يجب ان يقضوا مصالحهم او الدهاب الى نقرات عملهم او بيوتهم...لماذا انتم صبيانيون و فوضويون و انانيون....
انا شخصيا لست ضد مسيراتكم و مظاهراتكم ولكن احترموا باقي اطياف الشعب...ومنها الاطفال التلاميذ الذين يضيع مستقبلهم بسبب حماقتكم.
وزير التربية الوطنية وزير جبان هو والحكومة...لأنه لو كانت فيهم ذرة شجاعة لطردوكم جميعا ووظفوا من يقبل بالتعاقد وهم بمئات الالآف....
مهنة التربية والتعليم بزاف عليكوم فهي اقدس من ان تعطى لمجموعة من الانتهازيين الكسالى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
49 - وعزيز الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:08
اردتموهم جيوشا للتعليم
و اذا بهم
جيوشا للاعتصام و الاضطرابات...!!!!

خسارة
انهارت القيم
أصبح الهم الوحيد هو التوظيف و الأجرة و الراحة و" الفلسفة.".. ووو

اما المثابرة و العمل و الجد و العطاء ووو البدل... فلا تسأل..
ذهبت مع ضعف التكوين و ضعف الهمم و قلة الوعي...

الله الله يا وطني...
كم لك من مضح؟
كم لك من أصحاب همة عالية؟
كم استغلك البعض بانانيته؟
و رأى فيك كبش فداء...
و توارى عنك عند الشدائد...

لك الله يا وطني...

فكرة تلك الجيوش من (الأساتذة) كانت خاطئة من البداية... لان الوعي أصبح في أدنى مستوياته...
فاقد الشيئ ماذا يعطي... ؟
صداع الراس...

(( يقال رد بالك من المشتاق إلى ذاق،،،،))

لك الله يا وطني العزيز... و يا تلاميذ وطني الحبيب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
50 - مواطنة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:10
انه من دواعي الالم والحسرة ان التلميذ المسكين هو الضحية ما ذنبه في هذا الانقطاع ، فاين الضمير ، الم تفكروا في الاباء اللذين بدلوا النفيس والرخيص من اجل تدريس ابنائهم : شراء كتب ، دفاتر ، ادوات ،مراجعات ملابس...... ، وفي نهاية المطاف يضيع التلميذ ، فاين الضمير؟ ، مدة شهرين كافية لينسى التلميذ ما درسه طوال السنة ، كان الله في عونكم اولاد البادية الضائعين وكذا اولاد المدينة لا حول ولا قوة الا بالله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
51 - rachid الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:12
ههه هادوك لي كاينتاقدو الاساتذة هما لي دفعو لتعليم و ماتقبلوش و لا هما الفاشلون في حياتهم و لا هادوك لي مادارو والو ف قرايتهم عاطينها غير للنقد و مشاو دارو تكوين و زيد و زيد...... هه الاساتذة بزاف عليكم و الادماج جاي جاي هه اشفق عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
52 - Tazi tazi الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:13
عاهدتم انفسكم وليس الشعب الذي وجد اولاده بين كماشة هدا الصراع الذي فرض عليه واقول فرض عليه قعليا وليس كما تدعون انتم زورا وبهتانا ام التعاقد فرض عليكم بينما انتم الذين وقعتم بمحض اختباركم عقود العمل والان تتنصلوم من التزاماتكم تجاه المؤسسة ألتي تعاقدتم معها وابناء الشعب الضحايا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
53 - أستاذ ديال بصح الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:13
شدو النوبة ..
سبقوكم فالمظلومية ضحايا النظامين و ضحايا الزنزانة اللي قراوكم و كييناضلو منذ سنين على حقهم باش يرفعو عليهم الحيف ..
المهم باش يعرف المواطن ، معتقلي الزنزانة فايتين هاد الناس فالتكوين و بعض منهم حاملي شواهد عليا و ما رضاوش يتنعتو بالمتهاونين والمتكلين وغيرو..
لكن ما راضيينش بالظلم و الحيف و صوتهم اصبح غير مسموع نهائيا و حقهم ضع مع النقابات و التسويف و صداع المتعاقدين .. شكرا للتلاميذ اللي كيخليونا ننساو الهم معاهم فالقسم و نرضاو بالذل على ودهم و نتمناولهم شي حكام و مسؤولين حسن ملي مسيرين أمورنا بهاد الشكل
.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
54 - amin الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:15
هذا ما يسمى بالنظال الخبزي، وظفني و رسمني و متعولش عليا، لي باغي يخدم يمشي يخدم و يقري دوك الوليدات لي ما عندهوم تا ذنب في هادشي، و الوزارة ابانت عن حسن النية اذا تجاوبوا معاها و رجعوا للاقسام ديالكم قريو دوك الوليدات تاع البادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
55 - عابرة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:16
الضسارة و قلة العفة هي اللي خلاتكم تستعرضوا العضلات على الدولة.الناس راه خدامتنا بالتعاقد من زمان و حمدين سيدي ربي نتوما بغيتو الترسام مع الدولة باش تديروا ما بغيتي فالمدرسة العمومية اللي كتحججوا بالدفاع عليها.بغيتوا الوظيفة فالدولة باش تعطيوها للموارد الطبية و تمشيوا ترزقوا فالقطاع الخاص.اصبح من الواجب اليوم على الدولة أن تضع حدا لهاد السيبة . و بالمناسبة انا متعاقبة فقطاع كان تابع للدولة.عياو ما يحزروا فيكم و نتوما عاد ما زايدين فيه.طردوهم والا غادي يديرو ليكم العصا فالرويضة كلما ما عجباتهمش شي حاجة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
56 - سعيد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:18
مافهمتش هاد حق دستوري. واش ايقاف حركة المرور حق دستوري؟ واش قطع ارواق التجار وعرقلة النشاط التجاري وغيره حق دستوري. في اعتى الظيمةقراطيات يتم تخصيص امكنة للتظاهر. ييروا لقدام البرلمان وارا ماتغوتو. الدولة خلاتكم تحتجوا اوا بلا ماتبالغو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
57 - ملاحظة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:20
اقول للجوعلمين خليوا عليكوم الاسر والشعب في التيقاار راكوم طلعتوااا في الراس ما بقيناش باغين نسمعوا حجايتكم وحكاية مجانية التعليم قولوا باغين النوم في الاقساام كل الاسر كيتشكاوا من ضعف مستواكم قبلنا على الهم والهم ما قبل علينا وسيروا تكمشوا لا نوضولكوم النيت ونطالبوا باعادة امتحانكم .
وقعتم العقد برضاكم لانكم كنتم تحلمون بالوظيفة ونقضتم عهدكم ، اتفقتم مع الارة بحضور النقابات و.... وبعد يومين تراجعتم وانتم خاصكوم طبيب نفساني حيث عينيكوم مبعمرها غير التراب ، تصرفكم تصرف مراهقين معارفين حتى اشنو باغيين نطلب من الوزارة ان ترفع عليكم دعوى في المحكمة ااخلالكم بعقدكم وتطردكم شر طردة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
58 - ابو ايوب الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:21
هذا الذي قال ان اختيار مكان التجمع حق دستوري ، هل تعرف الدستور اولا ؟ ان اية مسيرة لا بد لها من ترخيص مسبق حتى تكون دستورية هذا ما تقوله المراسيم المنظمة لحق التجمهر والمسيرات والا صارت فوضى ... والآن بالله عليكم هل هذا الاستاذ يمكن ان نستأمنه على المتعلمين وهو لا يعلم ما يقول ... العفو يامولانا .. تركوا حقوق التلاميذ وراحوا يتعسفون حقوقهم ..!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - ابو أيمن الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:27
هؤلاء الأساتذة الله يهديهم فالأول تعاطفت معاهم كنت كنصحابهم كيناضلو على قبل مجانية التعليم والمدرسة العمومية لكن من بعد لاحظت انهم باغين غير المصلحة ديالهم منهم دابا لي كيدير السوايع لدراري بالفلوس ومالي أولاد الفقراء بلا قرايا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - الى سكيزو الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:27
يبدو انك تحلم بالنهار تدافع عن اساتدة ولجوا التعليم بدون تكوين و لم يحترموا اتفاقهم مع الوزارة و ضيعوا التلاميذ في حقهم في التعليم ...سيدي العزيز الوطن قبل كل شيء...لو كان لهؤلاء الاساتدة غيرة على وطنهم لتركوا التقابات تتحاور مع الوزارة من اجل ايجاد حل يرضي الجميع اما محاولة لي دراع الدولة بالقوة فلا يجدي نفعا ...الحل المتبقي الان طرد جميع المضربين و تعويضهم بمن يعرف معنى تخمل المسؤولية في وطننا العزيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - Ahmaz الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:28
Des gens qui n'ont aucun sentiment national. Ils doivent faire le service militaire
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - رشيد القريشي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 18:28
أن لا أتفق بتاتا على ما يتعرض له الاساتذة من قمع و تهميش وظيفي. من حقهم أن يناضل على نطالبهم، هذا من جهة و من جهة اخرى لا أتفق مع الاساتذة على هذا الوضع لأنهم يدركون أنهم وقعوا و إلتزموا على عقد العامين لذلك كان عليهم أن يرفضوا العقد منذ بدايته و عند إذن سنهج الوزارة طرق أخرى في التوظيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 62 | عرض: 1 - 62

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.