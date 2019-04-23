24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:44
|13:31
|17:07
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المؤسسات العسكرية والديمقراطية.. أية علاقة؟
- زياش يرسل إشارات سلبية إلى أندية تريد خدماته
- نادي النصر يبعد حمد الله عن دوري أبطال آسيا
- سياقات الحديث عن الدولة الحديثة
- دكتوراه في التديّن السلفي
عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو (5.00)
أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام (5.00)
أخنوش يطالب بوانو بتنمية مكناس ويرفضُ "مغالطات" مناظرة الفلاحة (5.00)
- أخنوش يطالب بوانو بتنمية مكناس ويرفضُ "مغالطات" مناظرة الفلاحة - (111)
- المتعاقدون يحطون الرحال بالعاصمة ويبيتون في الشوارع طلبا للإدماج - (97)
- وزير التربية يعلّق الاجتماع مع النقابات وممثلي الأساتذة المتعاقدين - (88)
- أمزازي يستبعد تسبّب المتعاقدين في "سنة بيضاء" ويصرّ على الحوار - (86)
- أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يفرّق الأساتذة المتعاقدين بـ"القوة" ويحوّل مسار "يوم الاعتصام"
منعت قوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، مسيرة "الأساتذة المتعاقدين" من الانطلاق من تقاطع شارع الحسن الثاني وشارع العلويين، صوب البرلمان، حيث توافدت سيارات وقوات أمن بزي رسمي ومدني للعمل على تحويل مسار المسيرة والعمل على عدم انطلاقها من مكانها المحدد والمرور بشارع العلويين.
وعاينت هسبريس وجود سبع سيارات شرطة وقاذفة ماء كبيرة وحواجز حديدية حاصرت شارع الحسن الثاني والأزقة المؤدية إليه، خصوصا زنقة بوزيد، حيث رابطت قوات الأمن أمام المكان لضمان عدم التحاق الأساتذة بالمحتجين في شارع الحسن الثاني، حيث شكلت صفين من رجال الأمن يعملون على تفادي تقدم المسيرة.
وعمدت قوات الأمن، من أجل تحويل مسار المسيرة، إلى الضرب بالعصي والدفع بالأكتاف؛ وهو ما أسقط بعض الأساتذة، فيما اضطر المئات منهم إلى الاستدارة من حيث أتوا والسير عكسا صوب قبة البرلمان في انتظار التحاق البقية، حاملين شعاراتهم المعهودة، ومطالبين بإسقاط نظام التعاقد والدمج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وشدد مصدر أمني تحدث إلى جريدة هسبريس على أن "الأساتذة سيوقفون حركة المرور بالرباط إذا ما مروا من شوارع حيوية"، مشيرا إلى أن "المسيرة لا حرج فيها؛ لكن دون أن تمس بالحياة اليومية العملية لبقية المواطنين".
من جهته، قال حميد أعلام، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الأساتذة اختاروا مكان التجمع والتجمهر، وهو حق دستوري، في أفق الانتقال في مسيرة سلمية إلى مكان آخر؛ لكن سلوك الحاكمين في البلد يؤكد دائما على التطويق والترهيب والإخلال بالعهود وكل الحقوق".
وأضاف أعلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة قائمة والإدماج ثابت"، مشددا على أن "الأساتذة عاهدوا الأسر والشعب على الاستمرار؛ حتى تحقيق المطلب والدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
طالبوا لما شئتم لكن لاتدخلوا الاسر في هدا الصراح الدي بينكم وبين الحكومة
احنا المغاربة وكنعرفو بعضنا
نصدق كل شيء الا قضية انكم تدافعون عن مجانية التعليم ووو
الكل يبحث عن مصالحه الضيقة
لا هم يدرسون ولا هم محميون من الضياع
والله العظيم لو كان لهؤلاء شبه الأساتذة حس وطني ما تركوا الشباب عرضة الضياع
أنها مؤامرة محبوكة إفلاس ابناء الوطن
لو كنتم مثقفون فعلا لفهمت معنى الجهوية
لكن أجساد بغال وعقول عصافير
راكو عيقتو ابزاف
#قري#ولاخوي#
من زهرهم لقاوا حكومة ضعيفة تغامر و تقامر بمستقبل المغاربة بلعبها لعب الصبيان مع هؤلاء
رسالة لوزير التعليم :
نطالب بحق التلاميذ الدستوري في التعليم.. ..و ظفوا اساتذة آخرين يرغبون بالادماج الجهوي و القانون كفيل ليضمن للمضربين حقهم هل فعلا فرض عليهم التعاقد ام هو اخلال بالعقدة التي تجمعهم بوزارة التعليم و ما يترتب عنها من عقاب و تعويضات للمتضررين (التلاميذ)...
الله يهديهم يدخلو يوصورو طرف الخبز بلا فشوش أو يتم طردهم لأنهم فعلا لايملكون الجس التربوي
إلى أين نحن ذاهبون مع هؤلاء
تجمعوا في ساحة او ميدان دون قطع الطرقات و خنق حركة السير و الجولان...هناك سيارات اسعاف و سيارات نقل التلاميذ و اناس يجب ان يقضوا مصالحهم او الدهاب الى نقرات عملهم او بيوتهم...لماذا انتم صبيانيون و فوضويون و انانيون....
انا شخصيا لست ضد مسيراتكم و مظاهراتكم ولكن احترموا باقي اطياف الشعب...ومنها الاطفال التلاميذ الذين يضيع مستقبلهم بسبب حماقتكم.
وزير التربية الوطنية وزير جبان هو والحكومة...لأنه لو كانت فيهم ذرة شجاعة لطردوكم جميعا ووظفوا من يقبل بالتعاقد وهم بمئات الالآف....
مهنة التربية والتعليم بزاف عليكوم فهي اقدس من ان تعطى لمجموعة من الانتهازيين الكسالى.
و اذا بهم
جيوشا للاعتصام و الاضطرابات...!!!!
خسارة
انهارت القيم
أصبح الهم الوحيد هو التوظيف و الأجرة و الراحة و" الفلسفة.".. ووو
اما المثابرة و العمل و الجد و العطاء ووو البدل... فلا تسأل..
ذهبت مع ضعف التكوين و ضعف الهمم و قلة الوعي...
الله الله يا وطني...
كم لك من مضح؟
كم لك من أصحاب همة عالية؟
كم استغلك البعض بانانيته؟
و رأى فيك كبش فداء...
و توارى عنك عند الشدائد...
لك الله يا وطني...
فكرة تلك الجيوش من (الأساتذة) كانت خاطئة من البداية... لان الوعي أصبح في أدنى مستوياته...
فاقد الشيئ ماذا يعطي... ؟
صداع الراس...
(( يقال رد بالك من المشتاق إلى ذاق،،،،))
لك الله يا وطني العزيز... و يا تلاميذ وطني الحبيب...
سبقوكم فالمظلومية ضحايا النظامين و ضحايا الزنزانة اللي قراوكم و كييناضلو منذ سنين على حقهم باش يرفعو عليهم الحيف ..
المهم باش يعرف المواطن ، معتقلي الزنزانة فايتين هاد الناس فالتكوين و بعض منهم حاملي شواهد عليا و ما رضاوش يتنعتو بالمتهاونين والمتكلين وغيرو..
لكن ما راضيينش بالظلم و الحيف و صوتهم اصبح غير مسموع نهائيا و حقهم ضع مع النقابات و التسويف و صداع المتعاقدين .. شكرا للتلاميذ اللي كيخليونا ننساو الهم معاهم فالقسم و نرضاو بالذل على ودهم و نتمناولهم شي حكام و مسؤولين حسن ملي مسيرين أمورنا بهاد الشكل
.
وقعتم العقد برضاكم لانكم كنتم تحلمون بالوظيفة ونقضتم عهدكم ، اتفقتم مع الارة بحضور النقابات و.... وبعد يومين تراجعتم وانتم خاصكوم طبيب نفساني حيث عينيكوم مبعمرها غير التراب ، تصرفكم تصرف مراهقين معارفين حتى اشنو باغيين نطلب من الوزارة ان ترفع عليكم دعوى في المحكمة ااخلالكم بعقدكم وتطردكم شر طردة .