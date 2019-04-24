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الرئيسية | مجتمع | حرب الطاكسيات و"التطبيقات" بالبيضاء تنتهي بأحكام سجنية متبادلة

حرب الطاكسيات و"التطبيقات" بالبيضاء تنتهي بأحكام سجنية متبادلة

حرب الطاكسيات و"التطبيقات" بالبيضاء تنتهي بأحكام سجنية متبادلة
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:00

انتقلت حرب مهنيي سيارات الأجرة الكلاسيكية وسائقي السيارات الخاصة بنقل الأفراد عبر التطبيقات الذكية إلى ساحة القضاء بمدينة الدار البيضاء، حيث أصدرت المحكمة الزجرية مجموعة من الأحكام ضد الطرفين.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن المحكمة الابتدائية الزجرية أصدرت حكما بالحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية ضد مجموعة من سائقي سيارات الأجرة بسبب إقدامهم على مطاردة أصحاب سيارات التطبيقات في شوارع العاصمة الاقتصادية والاعتداء عليهم بالضرب وتكسير سياراتهم.

وبلغت العقوبات الصادرة في حق السائقين في الدرجة الابتدائية شهرا حبسا موقوف التنفيذ وغرامات وصلت إلى عشرة آلاف درهم.

كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالعقوبات ذاتها في قضايا منفصلة على بعض سائقي سيارات نقل الأفراد عبر التطبيقات الذكية.

وشهدت مدينة الدار البيضاء ومجموعة من المدن المغربية انتشار تطبيقات الوساطة في النقل؛ ومن ضمنها تطبيقات "أوبر"، التي انسحبت من المغرب مؤخرا، و"كريم" و"Heetch" الفرنسية.

وشرع مهنيو النقل، خصوصاً سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، في تنظيم عمليات منظمة للتدخل قصد منع هذه التطبيقات بالقوة، فظهرت مجموعات من السائقين تعمل على الإيقاع بأصحاب سيارات التطبيقات ومحاصرتهم ومطاردتهم في شوارع المدينة.

وأبرمت شركة "كريم"، الناشطة في خدمات حجز السيارات، مع السائقين في جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السنة الماضية، بروتوكول اتفاق مع نقابتين رئيسيتين لسيارات الأجرة في المغرب.

وشرع كل من الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة والنقابة الديمقراطية للشغل، وهما تمثلان على التوالي 5000 سيارة أجرة و1700 سيارة أجرة عبر التراب الوطني، بموجب الاتفاق، بتوحيد فروعهما حول هذا المشروع، مؤكدين حينها أن مذكرة التفاهم ستركز مبدئيا على مدينة الدار البيضاء مع إرادة من جميع الأطراف لتوسيع هذه الشراكة قريبا لتشمل مدنا أخرى في المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - motamrid الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:09
هاد اصحاب الطاكسيات فيهم اولاد الناس ولكن فئة كبيرة غير الموسخ على خوه
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2 - عزيز الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:10
اوبر دارت بناقص من المغرب عارفات بلي الشعب ماشي ديال التطور خاصهم غير التريبورتور والهوندات ونقل المدينة وبيجو 205...
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3 - Driss الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:10
القانون المغربي قانون نزيه و غاية في الصرامة. و التسيير في منتها الروعة... ليس كفي البلدان المتخلفة التي تعامل شعوبها بالطنز... انا جد فخور لما وصلت له بلادي من تقدم و ازدهار... هده الاخبار تسعدني كتيرا
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4 - البيضاوي الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:13
هذه حرب مفتعلة لأن اصحاب الطاكسيات أغلبهم يختارون الزبائن حسب الهيئة و الوجهة و المواطن يجب ان تتوفر له وسائل النقل ليقضي حاجياته و المشكل الاخر هو ان هناك سائقون محترفون منذ سنوات و يحترمون مهنتهم و لكنهم يجدون صعوبة في ايجاد عمل لأن "مول الكريمة" يفرض عليهم شروطا تعجيزية لذلك يجب تسهيل الحصول على الكريمة و كذلك تيسير انشاء شركات نقل تؤدي ضرائبها ليكون القطاع أكثر تنظيما
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5 - citoyen الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:15
vraiment le citoyen marocain a marre de ces chauffeurs de taxi, les applications proposent un service aisé et propose, et le client choisit ce qui le convient, ce que font les chauffeurs de taxi comme braquage est interdit par la loi, ce sont les requins des agréments qui les financent, ceci doit arreter.
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6 - متتبع الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:15
الضرب و الاعتداء و تكسير السيارات مقابله شهر موقوف التنفيذ.
وعلاقة رضائية في مكان خاص بين راشدين يقابلها 6 اشهر سجن.
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7 - Kamal Deutschland الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:19
المغرب بلد الغرائب والعجائب وبلاد السيبة.بأي حق يتم مطاردة الناس في الشارع والإعتداء عليهم بالضرب.قانون الغابة البقاء للأقوى.بالعكس نحن محتاجون لمثل هذا النوع من النقل وخصوصا نحن كبيضاويون والله نعاني من تعنت وعجرفة غالبية سائقي الطاكسيات، حيث هو من يحدد الوجهة وإذا قبل ووافق هو من يحدد المسار.بإمكان الإنسان أن يركب ولاينزل حتى يأخذك إلى وجهتك ولكن سوف تصبح في عراك يومي معهم.أنا مع هذه التطبيقات لأنها ستفيد الزبون في الدرجة الأولى.
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8 - قدور كجدور الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:20
اصحاب الطاكسيات ، عفوا . اصحاب الريع .اعداء التطور و مسايرة العصر .لا تعاطف مهم مهما حاولوا ، اننا نريد تنظيم هذا القطاع بدفتر التحملات و القضاء على الريع بكل تجلياته ودفنه مع الماضي ً.
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9 - سوسية الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:20
ابر موجود في جميع الدول لمادا نحن في المغرب لا
من الظروري ان نقاطع سيارة الاجرة
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10 - السجن لأصحاب الطاكسي الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:31
ومرحبا بالتطبيقات .......واصحاب الطاكسي انتهازييييين وأغلبهم لا يستحق حتى بيع السجائر بالتقسيط. نريد استفتاء نريد الجديد
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11 - مستغرب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:36
ما يحز في النفس ان كل هذا الصراع و الوزارة المعنية لا تحرك ساكنا
من العار ان يبقى نظام سيارات الأجرة خاضع لمسألة الماذونية المفروض فسح المجال للاستثمار في القطاع حسب دفتر تحملات تضعه الوزارة الوصية كفى من الريع كفى من الاحتكار
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12 - عادل الأربعاء 24 أبريل 2019 - 15:37
ضصرتو يا اصحاب الطاكسيات الله يعفو علينا من هاد البلاد
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