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الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يعرض إصلاح قانون الوظيفة العمومية

بنعبد القادر يعرض إصلاح قانون الوظيفة العمومية

بنعبد القادر يعرض إصلاح قانون الوظيفة العمومية
هسبريس من الرباط (صور: يوسف صدور)
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:45

في سياق التفكير في إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية، قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، تصور الوزارة في هذا الشأن أمام شبكة مدراء الموارد البشرية في اجتماع صباح الثلاثاء بالعاصمة الرباط.

وفي تصريح لهسبريس، قال المسؤول على قطاع الوظيفة العمومية إن إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية بات أمرا محسوما بالنظر إلى كون قانون الوظيفة العمومية أصبح متجاوزا، حيث تقتضي المقتضيات الدستورية ملاءمة هذا القانون الذي لم يعدل منذ صدوره سنة 1958.

وأوضح الوزير الاتحادي أن نمط التوظيف وحركية الموظفين وترشيد الموارد البشرية للإدارة العمومية من جملة الأهداف التي سيأتي بها القانون المرتقب، مبرزا أهمية التوظيف وفق عقود برامج واضحة، خاصة في مجال الوظيفة العمومية العليا.

وشدد المتحدث على راهنية التوظيف الجهوي، معتبرا أن من ضمن ركائز نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات، في إطار تنزيل اللا تمركز الإداري التي جاءت بعد توجيهات ملكية سامية، منح الجهات موارد بشرية لتيسير عملها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عكاد فقير الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 22:05
ستون سنة مرت على الاستقلال ولا زالوا يفكرون في الإصلاح يعني داكشي ليفات كان غالط !!
ألمانيا دمرت تماما ونهبت كل امكانياتها في سنة 1945 وبعد تسع سنين اصبحت اكبر قوة اقتصادية في أروبا وكذلك اليابان وكوريا !!
غير معقول ان نخرج من إصلاح وندخل في إصلاح !!ما هذا العبث ؟؟؟
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28
2 - مواطن حر الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 22:16
نفس الكلام كل سنة ولا جديد اقسم لكم بالله عملة شكاية فى الموقع شكاوي اكتر من 16 يوم ولا احد رد عليا يكتبون الشكاية في طور المعالجة لازم الفعل وليس القول والاجتماعات بدون نتيجة
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