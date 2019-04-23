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كُتّاب وآراء
بنعبد القادر يعرض إصلاح قانون الوظيفة العمومية
في سياق التفكير في إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية، قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، تصور الوزارة في هذا الشأن أمام شبكة مدراء الموارد البشرية في اجتماع صباح الثلاثاء بالعاصمة الرباط.
وفي تصريح لهسبريس، قال المسؤول على قطاع الوظيفة العمومية إن إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية بات أمرا محسوما بالنظر إلى كون قانون الوظيفة العمومية أصبح متجاوزا، حيث تقتضي المقتضيات الدستورية ملاءمة هذا القانون الذي لم يعدل منذ صدوره سنة 1958.
وأوضح الوزير الاتحادي أن نمط التوظيف وحركية الموظفين وترشيد الموارد البشرية للإدارة العمومية من جملة الأهداف التي سيأتي بها القانون المرتقب، مبرزا أهمية التوظيف وفق عقود برامج واضحة، خاصة في مجال الوظيفة العمومية العليا.
وشدد المتحدث على راهنية التوظيف الجهوي، معتبرا أن من ضمن ركائز نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات، في إطار تنزيل اللا تمركز الإداري التي جاءت بعد توجيهات ملكية سامية، منح الجهات موارد بشرية لتيسير عملها.
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تعليقات الزوّار (2)
ألمانيا دمرت تماما ونهبت كل امكانياتها في سنة 1945 وبعد تسع سنين اصبحت اكبر قوة اقتصادية في أروبا وكذلك اليابان وكوريا !!
غير معقول ان نخرج من إصلاح وندخل في إصلاح !!ما هذا العبث ؟؟؟