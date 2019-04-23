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الرئيسية | مجتمع | أمزازي يُهون من تأثير إضراب "الأساتذة المتعاقدين" على الامتحانات

أمزازي يُهون من تأثير إضراب "الأساتذة المتعاقدين" على الامتحانات

أمزازي يُهون من تأثير إضراب "الأساتذة المتعاقدين" على الامتحانات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:00

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الامتحانات الإشهادية لن تتأثر باحتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤكدا أن خيار "سنة بيضاء" غير مطروح نهائياً، وأن هذه الامتحانات ستمر في أحسن الظروف.

وكانت عدد من الأسر المغربية عبرت عن تخوفها من تضرر الأقسام الإشهادية (السادس ابتدائي، والثالثة إعدادي، والأولى باكالوريا) بفعل استمرار "الأساتذة المتعاقدين" في إضرابهم لأزيد من شهرين، وهو ما رد عليه الوزير أمزازي بأن "توقف هؤلاء الأساتذة عن العمل لا يعني بتاتا المستويات الاشهادية".

وعاد الوزير ذاته، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى توضيح شروط الوزارة من أجل مباشرة الحوار والتفاوض مع "أساتذة التعاقد"، وقال: "لا يمكن للوزارة الاستمرار في الحوار مع الأساتذة والطرف الآخر لم يلتزم بالالتحاق بالقسم كما تم الاتفاق معه".

وطمأن المسؤول الحكومي الأسر بشأن استعدادات الوزارة لامتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2019، مشيرا إلى أن "التهييء لهذه الاستحقاقات انطلق في شهر أكتوبر 2018، والأساتذة والمفتشون يعملون على إعداد مواضيع الامتحانات".

وجوابا على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول إشكالية المنظومة التعليمية، أجاب الوزير الوصي على القطاع بأن الحكومة جعلت من "التنزيل الفعلي للرؤية الاستراتيجية أهم أولوياتها من أجل إعادة الثقة في المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها وتدشين مرحلة إقلاع حقيقي لمنظومة التربية والتكوين".

ودعا الوزير الفرق البرلمانية إلى تجاوز حالة "البلوكاج" التي يعرفها مشروع القانون الإطار بسبب تراجع فريق حزب العدالة والتنمية عن التعديلات التي وافق عليها، وشدد على ضرورة المصادقة على هذا القانون للشروع في مباشرة إصلاح حقيقي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

وتطرق أمزازي إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، من بينها توسيع زمن التمدرس من 6 سنوات إلى 15 سنة ليصبح اليوم من 4 سنوات إلى 16 سنة، بالإضافة إلى تعميم التعليم الأولي، الذي اعتبره "مدخلا حقيقيا لإصلاح المدرسة العمومية".

وأضاف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن خارطة طريق إصلاح شعب التكوين المهني، التي عرضت على الملك محمد السادس، هي "نموذج وطني مهم، وتضم مدنا مهنية وكفاءات جديدة لتطوير النظام القائم والنهوض بالبحث في قطاع التعليم والتكوين المهني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - راء من الجمهور الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:08
أكيد سي سعيد سعيد ومتفائل ويتحدث هنا عن الامتحانات الإشهادية في التعليم الخصوصي حيث يدرس أبناؤه وأبناء حاشيته..
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16
2 - خالد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:08
المسألة يجب حلها لا يجب التساهل مع هذه الامور و الوزير يجب ان يكون ملم بكل تفاصيل وزارته ما لاحظنا هو ان الوزير مرتبك و في سؤال في البرلمان اجاب معنديش هد السؤال هنايا .دبا خاص حتى يعطيوك السؤال عاد تجاوب كفاش كنتي باغ تحاور مع الاساتدة يعطيوك حتى هما الاسئلة تعطيهم لشي واحد يوجدهمليك
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16
3 - متضامنة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:10
الوزارة هي التي لم تف بوعودها ...
الوزارة هي التي اخلفت وعدها
الادماج ثم الادماج ثم الادماج!!!
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8
4 - ولد اركيبي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:13
هذا كل مانتمناه هو انقاذ ابناء هذا الوطن من تطبيق سنة بيضاء وادراك الوقت قبل فواته.كما نطالب الاسلتذة بالتنازل عن القليل من مطالبهم فداء لابنائهم.راهي ماكاتجي بمرة غير الموت
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5
5 - عبد العظيم.... الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:13
بالله عليكم كاباء هل يعقل ان يعيد ابناؤنا سنة بكاملها باتعابها بسهره ب...هل من يراهن على اذى والم الاسر يعتمد عليه.هل كان رجل التعليم بهذه الظنون و...نشكر المسؤولين في الوزارة على اعدادهم لكي تمر السنة الدراسية بخير.اما ان يؤخذ التلاميذ كرهائن فليس من الاخلاق ولا من الادعاء بالدفاع عن المدرسة العمومية.نحن كاباء نقدر مبادرة الحكومة والوزارة في التنازلات التي قدمتها لكن لسوء الحظ ما وجدت الا الاذان الصماء لحاجة في نفس يعقوب...نتمنى نهاية موفقة لكل ابناء وطننا العزيز ..
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-5
6 - التعليم الفاشل الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:13
وخا أسعادة الوزير قول لينا كيفاش غادي ديرو لهاد الامتحانات للي أصلا ما قراوش التلاميذ الدروس ديالها.
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4
7 - الرشيدية الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:15
قرارات وأوامر وتوصيات صندوق النقد الدولي تطبق ببلادنا بالحرف قالوا لهم أرفعوا الدعم عن المحروقات لم يترددوا في ذلك قالوا لهم ارفعوا أيديكم عن التعليم والصحة طبقوا الأوامر بالحرف وعللوا الأمر كونها استراتيجية وطنية
تمنينا أن يكون عندنا مسؤولين أكفاء لا يرضخون لا لصندوق ولهواتف قرارات تخدم هذا الشعب المغلوب لكن للأسف كلهم يعرفون شعارات إبان الانتخابات وسرعان ما تتلاشى مع الوقت وهكذا دواليك
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2
8 - المصطفى الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:19
كفى من المغالطات في مديرية زاكورة وحدها 66 مؤسسة مقفلة نهائيا وانت في مهرجان التبوريدةق انت وحكومة الديبناج
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6
9 - مغربي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:19
أريد أن أعرف فقط معنى ا#الذين فرض عليهم التعاقد# هل ألزمو بقوة المخزن عل توقيع عقد العمل .كما أن هناك خيار فسخ العقد و هنيونا من هاد الفشوش الخاوي. و اللعب بأولاد الفقراء
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3
10 - بنسودة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:19
السنة الدراسية أشرفت على نهايتها، والوزير يقول أن الوزارة تبحث عن حلول.
والله إن هذا خرق وعته منقطع النظير.
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6
11 - اقتراح الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:19
من أجل التخفيف من حدة التأخير الذي تسبب فيه هؤلاء يمكن للوزارة كما فعلت سنة 2011 حذف بعض الدروس من مواضيع الامتحانات الإشهادية و إخبار التلاميذ بذلك قريبا
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3
12 - استاذ متعاقد الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:21
يجب على الوزارة طرح اسئلة واختبارات بسيطة وسهلة لكي تتجنب التصادم مع اولياء التلاميذ .
لان الاساتذة عيقو عيقو وزادو فيه
بزاف ...
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1
13 - حمو الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:22
الوزير غير كايدبز . هاد الزمن المدرسي لي مشى للتلاميد ديال القرى شكون غادي يعوضو حشوما عليك تكذب على الشعب . وزايدون الاساتذة المتعاقدين هما لي شادين المستويات الاستشهادية فهاد المناطق . ههه الكذب بالعلالي . سير اولدي يالوزير ولادك مضاعت ليهم حتا ساعة وكتلعب فولاد الناس
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-1
14 - معلق الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:25
اذا كانت مدة 50 يوما فأكثر لا تؤثر في الزمن المدرسي
فلنغلق المدارس و نجعل السنة الدراسية 4 أشهر فقط شهران لكل دورة .
التلاميذ يرجعون بعد عطلة اسبوع كأنهم لم يمر من القسم ما بالك بهذه المدد الطويلة
العالم القروي كله مشلول
لا أعرف هل الوزير يتحدث عن المغرب الذي نعيش فيه
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-1
15 - ابو ياسين الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:27
بحكم انني انتمي لاسرة التعليم'اقول: ان الامتحانات الاشهادية سوف تتاثر سلبا بهذه الاضرابات ان هي بقيت في مواعيدها. لءا وجب تغيير مواعيدها لاعطاء فرصة للتلاميذ للتهييء الامتحان.اما عن هؤلاء المتعاقدون الذين باعوا شرف المهنة وظلموا تلامذتهم فيجب التنكيل بهم وطردهم فورا.لم يعد لرجوعهم معنى:فاقد الشيء لايعطيه.الفوا الخمول والمبيت المختلط.والتنطع على الدولة.
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0
16 - ستوب الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:28
ككيان للدولة : جميع الحلول متاحة ما دامت المصلحة العامة تقتضي اي اجراء ، فئة كانت تعاني البطالة ، فمدت الدولة يدها عبر توظيف يساير الجهوية المتقدمة بتشديد آليات المراقبة و الانضباط ، لكن هاته الفئة انقلبت على اعقابها و تمردت عن تأدية الواجب الوطني السامي و هو : "تدريس ابناء الطبقة الكادحة من صغار الفلاحين و البائعين المتجولين و الجنود و المخازنية و المياومون و غيرهم ، "، في هذا الصدد وجب على الدولة كإطار عام يحفظ الصالح العام ، اتخاذ قرارات حاسمة و تاريخية تبشر بوجود حكومة قوية نابعة من دولة مؤسسات، الشعب برمته ينتظر مفعول سلطة الدولة بشكل مستعجل، لان تهور هذه الفئة من شأنها إيقاظ ويلات و ويلات.
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17 - كل المستويات متضررة الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:29
كل ابنائكم متضررون و لا فرق بين الاشهاددي و غيره لأنه سيضيع من حياة الابناء علم سنة كاملة و ليس المهم هو نقلهم من مستوى لآخر دون تمكن سواء بمعدل أو بغير معدل المهم أن أبناءكم ليسوا أبناء الوزير أمزازي . و قد رأيتموه يحتج على مدرسة أبنائه .
هذا منكر يا وزير
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18 - rachid الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:29
اتمنى من الاساتذة الاستمرار فهاذ النضال. حيت الحكومة كاع ممسوقة للشعب. واش يلاه بغينا نضيعو ؟ حنا ضيعين شحال هدي حنا و ولادنا
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0
19 - تلميذ الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:30
راه ميمكنش كيفاش حنايا هدي كتر من شهرين مقرين اللغة الانجليزية او غدي اتحط لينا وطني عادي راه مستحيل الا متخداش شي اجراء اخر راه حناية كتلاميذ غدي نديرو مظهرات او كتر من هدشي راه كينين مدارس خرى معندهومش أستاذ ديال الماط او الفيزياء سمحوليا ولاكين هدشي راه متيتقبلوش لعقل بصفتي تلميد متبع هاد الملف من الاول الوزير مامسوقش
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20 - متضرري حتى النخاع الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:30
نحن مجازو الثمانينات ننتظر الدرجة الممتازة منذ ٢٠٠٣ نفذ الصبر وسال الموضوع اللهم أفرج همنا
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21 - مستاء الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:31
لقد طفح الكيل، يجب تطبيق مسطرة الطرد في حق رؤوس الفتنة، و هم الذين بصدد تضييع سنة دراسية لأبناء الشعب، دون ضمير، فكيف يؤتمنون لباقي المشوار الدراسي و لتحمل الرسالة النبيلة للتعليم، فهم بعيدون على أن يكونوا رسلها. لا تتردد أيها الوزير و أيها المديرون بالأكاديميات، لقد بلغ السيل الزبى، بسبب التصرفات الصبيانية، الانانية، و غير المسؤولة. و رحم الله من قال
إن أنت أكرمت الكريم ملكته.... و إن أكرمت اللئيم تمردا
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22 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:32
حتى تمر الامتحانات في جو اخوي نطلب تاجيل الامتحانات حتى بداية السنة لتعويض الايام الضائعة.
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23 - وجدي الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:32
منذ وصول حكومة الشؤم سنة 2011 والشعب يتلقى الضربات تلو الضربات باسم الاصلاح ولم نشهد يوما واحدا يسعد الشعب والحل هو الخروج الى الشارع لاسقاط هذه الحكومة دون ذلك سوف نشهد المزيد الى غاية 2021
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24 - الرجل العظيم الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 21:33
حقيقة انا اشمئز من تصرفات هؤلاء التي تدل عن عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه الوزارة و الوطن و أبناء الشعب. انتبهو لقد اقترفتم جرما لا يغتفر في حق أبنائنا . لا يجب أن نلوم الوزارة فقد قامت بأكثر مما يجب القيام به و لكن مع من تعاود زابورك اداوود
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