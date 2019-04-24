النقابات التعليمية تساند "المتعاقدين" بالاعتصام أمام وزارة التربية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

في أعقاب احتجاجات كبيرة للأساتذة المتعاقدين تشهدها العاصمة الرباط، سلكت النقابات التعليمية بدورها خيار التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، إذ أعلنت عزمها خوض اعتصامات للمسؤولين الوطنيين والجهويين أمام مقر الوزارة، فضلا عن مسيرات ووقفات إقليمية، وندوة صحافية تفصل في المعضلات التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ مدة.

وأوضحت النقابات التي عقدت اجتماعا عاجلا، إثر قرار تعليق الحوار الذي برمجه الوزير أمزازي، أنها "تثمن الاحتجاجات المشروعة لكافة فئات التعليم، وتدين بقوة تعامل الحكومة ووزارة التربية غير المسؤول والقاضي بإيقاف الحوار دون الأخذ بعين الاعتبار توقيف الدراسة لملايين التلاميذ إثر الإضرابات التعليمية لعشرات الآلاف من الأساتذة من مختلف الفئات".

ومن المرتقب أن ينطلق البرنامج التصعيدي للنقابات التعليمية يوم الجمعة المقبل باحتجاجات إقليمية، وفي 3 ماي ستشهد الساحة المقابلة لمبنى الوزارة اعتصاما للمسؤولين، فضلا عن ندوة صحافية في اليوم ذاته، محملة كل المسؤولية للحكومة جراء تداعيات الاحتقان في القطاع، ومطالبة بـ"حوار قطاعي حقيقي لإيجاد حل للملفات العالقة".

ونددت النقابات بـ"القمع الذي طال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رافضة كل "الإجراءات الترقيعية واللاتربوية المتخذة من طرف الوزارة على حساب مصلحة التلاميذ والأساتذة المزاولين قصد تكسير الإضرابات التعليمية، عبر تغيير البنية وضم وإسناد المستويات التعليمية للأساتذة".

وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "خطوة تعليق الحوار غير مسؤولة ولا تقدر حجم الضرر الذي لحق المنظومة التربوية"، مشددا على أن "إغلاق آخر مربع لإيجاد حل للمشاكل غير سليم؛ فدون الحوار لا يوجد سوى القمع والزجر".

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسؤولين في الوزارة لا يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يهتمون بحق المتمدرس في التعلم"، مشيرا إلى أن "التلميذ الفقير والمتواجد على مستوى الهامش هو من يدفع الثمن، إذ يضرب الأساتذة بشكل كبير في جهات الهامش".

وأوضح القيادي النقابي أن "ضررا فظيعا لحق الزمن المدرسي والسنة على مشارف النهاية"، منتقدا كل الإجراءات التي باشرتها الوزارة من أجل تعويض الأساتذة، وواصفا الأمر بـ"غير التربوي"، وزاد متسائلا: "كيف يمكن تفسير دمج المستويات في أقسام واحدة، ودمج قسمين من نفس المستوى داخل قسم واحد بشكل يخلف اكتظاظا كبيرا؟".