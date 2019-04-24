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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تستعين بمُجازين لتدريس التلاميذ وتعويض المتعاقدين

وزارة التربية تستعين بمُجازين لتدريس التلاميذ وتعويض المتعاقدين

وزارة التربية تستعين بمُجازين لتدريس التلاميذ وتعويض المتعاقدين
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:00

باشرت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعويضها للأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون إضرابهم لما يقرب الشهرين من الزمن، حيث قررت سلك طرق دمج الأقسام وجمع المستويات، فضلا عن إجراء جديد تمثل في "الاستعانة بمجازين من أجل إتمام المقرر الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات الإقليمية وبين جمعيات دعم مدرسة النجاح التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية الوطنية".

وكشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "بعض المديريات عمدت إلى الاستعانة بمجازين بغية التدريس لمدة محددة والقيام بمهام يوكلها المدير الإقليمي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري، مع الإقرار بأن الالتزام لا يخول التوظيف داخل وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتعليم".

وينص الالتزام على "القيام بالمهمة بكل جدية، وفي حالة الإخلال بها يحق للمديرية اتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلا عن كون كل غياب يترتب عنه اقتطاع، فيما تحدد ساعات العمل بحاجة المؤسسة التعليمية، ولا يجوز القيام بمهام المراقبة خلال الامتحانات الإشهادية والتنظيمية الجاري بها العمل".

وتهدف العملية، حسب المطبوع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى "تأمين الزمن المدرسي، ويروم الاستجابة لانشغالات المواطنين في تعميم التمدرس وتوفير التربية للجميع، وتهم جميع المواد والمستويات الدراسية، وتحال جميع النزاعات التي قد تنشب بين المتعاقدين على المدير الإقليمي للبتّ فيه".

وحسب مصدر وزاري، فـ"الوزير سبق أن أعلن عن مباشرة تعويض الأساتذة المضربين، والأمر مفتوح أمام مختلف المديريات لتدبير الأمر وفق تصورها، للتمكن من تدارك الزمن المهدور بسبب توالي الإضرابات واستمرارها".

وتتواصل مساعي جمعيات الآباء من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من "سنة بيضاء، حيث عقدت لقاءين يومي الأحد والاثنين الماضيين مع لجنة من الأساتذة المتعاقدين، بغية تفادي خيار السنة البيضاء".

وأوردت مصادر أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر، وأبرز الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إحساسهم بالمسؤولية تجاه خيار السنة البيضاء، وأن الجميع يريد تفاديه".

وأضافت المصادر أن "جمعيات الآباء تهدف إلى ربط جسور الحوار بين الأساتذة والوزارة، على الرغم من صعوبة الأمر بعد أن أغلق أمزازي الباب أمام سبل إيجاد حل للملف"، مشيرة إلى أن "الآباء طالبوا الأساتذة بإظهار حسن النية والعودة إلى الأقسام؛ لكن في المقابل شدد المتعاقدون على ضرورة وجود ضمانات حوار حقيقية تقوم على الإدماج بالدرجة الأولى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - غاضب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:08
الله يعطيهم الصحة وبعد ذلك اطردوهم لن اسامح في حق اولادي .
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-5
2 - اطردوهم الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:09
فكرة جيدة وادعو المتقاعدين الى مساعدة الوزارة مؤقتا لتدريس ابنائنا وعلى الحكومة طرد الانانيين الكذابين ومنعهم من الوظيفة العمومية
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-12
3 - عبدو(برشيد الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:09
السلام..الموجازيين.. خصهوم.يضامنوا..مع متعاقدين..مايكنوش.معدهومش.النفس..يعمرو.بهم..الشقف...وشكرا انشري ياهسبريس..
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-29
4 - الحمد لله الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:11
الحمد لله كنا ننتظر ذلك منذ مدة الان نرجو من السيد الوزير أن يبدأ في طرد رؤوس الفتنة ،ويمشيو العدل والإحسان يوظفهم ،رؤوسكم قاسحا وبزاااف،الطرد يشفي غليل من ضاع ابناءه مع المتقاعسين
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3
5 - نورا الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:12
و متى وجدتم الوقت الكافي لتكوين المجازين،مهزلة
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16
6 - بوعو الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:12
صلاة الجنازة على التعليم العمومي رحمة الله عليه.
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40
7 - Salut الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:13
ما اثار انتباهي هو ان هذه المحكومة اللعينة من الممكن ان يذهب اجتهادها الى تعويض هذا الشعب المغربي بشعب اخر و الله اعلم
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60
8 - مهتم الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:14
الشعوب تراهن على التعليم لنهضتها وتقدمها ... والمغرب يخربه ويخرب عقول الاجيال ... انكم تحفرون قبوركم بايديكم ارحموا هذا الوطن
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33
9 - وطني غيور الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:15
إنها سياسة ترقيعية وعبث واستهتار بالناشئة في ظل غياب تصور واضح لمسار منظومة التكوين، لكم الله يا أبناء وطني وخصوصا ولاد الشعب المقهورين.
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19
10 - الشطارة الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:15
غير زيدو....من بعد اساتذة التعاقد غادي ينوضو اساتذة الالتزام....او المشطر تايتغدى زوج ديال المرات...
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24
11 - الرباط الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:16
احسن شيئ قامت به الوزارة، لان هؤلاء الكسالى اعتقدوا ان حركة التعليم ستتوقف مع اضرابهم، الان يمكنكم البقاء مضربين في شوارع الرباط الى ان تشيخوا
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-2
12 - Rachid الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:17
اصبح التعليم مهنة من لا مهنة له .قالو ديال دابا تلقا 100000 استاذة واستاذ ومتلقا راعي غنم واحد
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-7
13 - لمن لم يفهم بعد الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:17
خطة الوزارة لمن لم يفهمها بعد:
1 اتمام الشهر المتبقي بآية طريقة
2- اعلان نجاح السنة و عدم تأثر الامتحانات
3- تسريح جماعي للمتغيبين (مجزرة) مع العلم انها قدمت مقترحات
4- اجراء مباراة كبيرة للتعاقد لتعويض المطرودين
5- انطلاق الموسم الجديد
هي مسألة و لعبة وقت فقط، و المتعاقدون اختاروا الوقت الغير المناسب (نهاية الأسدس الثاني)
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23
14 - المكناسي الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:18
نعم سأكون مع هدا المقترح.الأساتذة المتعاقدون لا تهمهم سوى مصلحتهم .لمادا لا يتظاهرون أيام العطل .يجب طردهم جميعاً
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13
15 - سعيد من الريف الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:19
كما نتمنى من الوزارة طرد كافة الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، وتعويضهم مباشرة بالمجازين المعطلين اللذين يقدر عددهم بالآلاف.
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4
16 - فات الاوان الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:20
شكرا لوزارة التربية على مجهوداتها من اجل ايجاد حلول لاتمام السنة الدراسية...اما انتم الاساتدة المضربون فلن يفيدكم الندم بعد اليوم حتى لو اردتم الرجوع الى أقسام تسلمها غيركم لانكم خنتم العهد و نقضتم الاتفاق فلا داعي للاستمرار في مسرحيتكم والشارع و البطالة اولى لكم....
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2
17 - عبد الهادي عشاب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:20
كمدرس لمدة 22سنة أقول:خيار السنة البيضاء أفضل للتلميذ من تلقي محتوى مشوه قد لا يستقيم مدى الحياة.
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9
18 - Nour tadlaoui الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:21
كيف يستسيغ لهؤلاء المجازين أن يكسروا نضال إخوانهم بتعويضهم في الأقسام و هذا لعمري قمة الذل و والوضاعة و الانبطاح لا تحدث هذه المذلة إلا في شعب ذليل صاغر يلحس جزمات أسياده و ينزل إلى الدرك الاسفل من أجل دريهمات.
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-4
19 - ali الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:21
يجب الاستغناء عن المتعاقدين نهائيا.

قمة الانانية ان يفكروا في انفسهم لهذه الدرجة ويتركوا ابناء الشعب عرضة للضياع.

وجب استبعادهم وعدم قبولهم بشكل نهائي في مباريات التوظيف.
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4
20 - bouchra zago الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:21
مرحبا بهم معنا. فليدرسوا لمدة شهرين ثم ينضمون إلينا و لنتحد جميعا ضد وزارة البريكولاج
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-1
21 - عبد الرحمان الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:22
إذا كان المقصود بالسنة البيضاء أن التلاميذ لم يدرسوا هذه السنة، فهم لم يدرسوا وبالتالي فالسنة البيضاء حدثت ... أما مسألة المجازين فمن هنا إلى آخر السنة "لا ولفو غير القسم وحفظو سمية الدراري، لا تقولها لحد" ... قيمة العبث.
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9
22 - غيور على قطاع التعليم الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:22
حلول ترقيعية انها لمهزلة حقيقية فك مشكل باشكالية .......
إلى مزبلة التاريخ يا حكومة أريد منها تفقير الفقير واغناء الغني.
تحية تقدير واجلال لأساتذة التعاقد .اينكم ايها المدمجون الرسميون سياتي يوما مما لا شك فيه توقعون انتم كذلك عقودا رغما عنكم عندئذ ستقولون ياليتنا لم نؤكل يوم أكل المتعاقدين و ليكن في علمكم ان الذئاب لا تكل بعضها البعض اي )( الوزارة-النفايات-جمعيات اباء و أولياء التلاميذ)
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0
23 - طردهم ومحاكمتهم الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:22
احسن شئ فكرت فيه وزراة التعليم ويجب محاسبة ومعاقبة المتعاقدين الدين أخلوا بالعقد لأنهم أضروا بالثلاميذ الطبقة الفقيرة وخصوصا بالقرى.ولا احد ارغمهم على التعاقد.
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-3
24 - وزير غير مسؤول الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:23
إن مصير فلذات أكباد المغاربة موكول إلى المجهول . لقد ضاع المغاربة و قضي عليهم تماما بسبب تهور و أنانية المسؤولين . فقط لأنهم يعلمون أنه لا رقيب و لا حسيب عليهم . حسبنا الله و نعم الوكيل في هؤلاء الطواغيت المتجبرين .
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3
25 - مؤسسات بلا كفاءة الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:25
و بذلك تنقل مؤسسة(ات) الدولة مشاكلها الى المواطن حتى يصبح المتعاقد عدوا للمجاز و المجاز عدوا للمتعاقد و المهندس عدوا للمعماري .. و ما الى ذلك .. هكذا ذأب مؤسسات بلا كفاءة !!
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3
26 - مواطن مهتم بمصير ابنائه الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:26
احسن ما فكرت فيه هذه الاكادميات هو تعويض الاساتذة المضربين والمتعاقدين بالمجازين الوطنيين لتفادي سنة بيضاء بل سوداء للتلاميذ المتضررين الذين لا ذنب لهم الا انهم حرموا من دروسهم ومقرراتهم من طرف شبه الاساتذة المتعاقدين الذين لم يحسوا بالمسؤولية والامانة والروح الوطنية تجاه هؤلاءالتلاميذ الضحايا ففكرة تعويضهم بالمجازين فكرة وعمل جيد نحن اباء واولياء التلاميد نؤيدها ونشجعها لمصلحة هؤلاء التلاميذ
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2
27 - م المصطفى الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:26
تفاديا لمواصلة ضياع أبناء الشعب وناشئة هذا الوطن٫ وتمادي هؤلاء المتعاقدين في تقاعسهم وعنادهم ٫ على الوزارة أن تستعين بأصحاب النوايا الحسنة من الموجزين وحتى من المتقاعدين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
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-2
28 - دخنا الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:27
على ما يبدو قاعة امتحان
واحد الجوج كيهدروا و جالسين في طاولة وحدة؟
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1
29 - احمد الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:27
بلاد الترقيعات
زعما مايهدكمش الله شي نهار ديرو شي حل نهائي او معقول اولا غا رقع اخلي الشعب مايبرق مايقشع
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2
30 - atlas الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:29
هذا دليل قاطع على جاهزية كل المجازين لمزاولة مهنة التدريس فلماذا الانتقاء الأولي أيام المباراة الكتابية ؟
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3
31 - العزل الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:30
اعزلوهم ماذا تنتظرون ؟ اوقفوا هذه الفوضى بالعاصمة! تخيلوا لو كانوا مرسممين بماذا سيطالبون .انهم يقولون بان كثلتهم ستغلب الوزارة ! ماذا ننتظر من هؤلاء ؟
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1
32 - مواطن الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:30
لا حول ولا قوة إلا بالله
أظن أنه أحسن حل لإخماد هده النار، التي أشعلتها بعض الصعاليك الذين إعتادو على الوقفات و الإضرابات الخاوية الواهية في الجامعات و الأحياء الجامعية أو جرو معاهم بعض الأبرياء لي معارفينش أو تابعين...
خلاصة القول
الله ينجيك من المشتاق إلى ضاق
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0
33 - هشام الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:31
يجب توظيف هؤلاء الشباب المجازين بدل شبه الأساتذة المتعاقدين تشجيعا لهم على روحهم الوطنية العالية
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-1
34 - مواطن مغربي الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:31
كيف يتم تعويض الأساتذة المتعاقدين بالمجازين لتتمة السنة الدراسية الحالية و اين هو تكوين هؤلاء المجازين؟
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3
35 - بشرى الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:33
إنه العبث بعينه بدون تعليق...
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2
36 - aithmad الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:34
Il faut faire respecter la loi. Un contrat est un contrat personne n'est obligé de le signer. Soyons serieux un peu, vous n'avez qu'a refusé ce contrat et de ne s'engager depuis le debut.
Il faut savoir que la fonction publique c'est fini, on est entrain de vivre ces derniers jours. L'avenir c'est autre chose
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-1
37 - عبد الله الغائب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:34
واش الطرد ساهل قل خيرا او اصمت راه مساكن تاهما عندهم الضمير، ولكن نتا نانتا اخرج للشارع والحل يجي للجميع ول قري ولادك في الدار كي كيديروا الرجال
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0
38 - عبد الله الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:34
ماذا تنتظر وزارة التعليم؟ عليها أن تطرد هؤلاء "الأساتذة ديال على غفلة" في أسرع وقت ماداموا قد أخلوا بشروط العقد الذي أبرموه مع الدولة. لم يعد الاتفاق يرضيكم؟ ياالله: "الله يعاون. سيروا تبيعوا ماطيشة".
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-1
39 - hh kk الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:36
حل ترقيعي لاسكات اباء التلامبذ الفقراء فليس كل مجاز مؤهل للمهنة والخطورة ان هذا الاجراء سيزيد من فشل المدرسة العمومية اكثر مما هي عليه الان يتعين على السيد الوزير ان يستقيل مادام فاشل في الوصول الى حل معقول يصون المدرسة العمومية
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2
40 - مدوخ الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:36
سياسة الإرتجال والعشوائية يجب على الجميع التضامن مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى ينالوا حقهم كاملا.
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4
41 - أحد من الشعب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:36
تعطلت الوزارة في اتخاذ الحلول لمعضلة هدر الزمن المدرسي على إثر نقض الاساتذة المتعاقدين للعقود وما ترتب عن ذلك من استياء لدى الرأي العام
وكان أجدر ان تتدارك الوزارة الأزمة مند بدايتها بتعيين مجاز ين لهدا ركن ما امكن تداركه
تحية المديريات التي باشرت عملية الاستدراك للوقت الضائع ونأمل ان تحد حذوها المديريات الاخرى
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-1
42 - simo الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:37
سيتم الإستعانة المؤقتة بالمجازين وبعدها تتخلى عنهم وسينشؤون تنسيقية ويخرجون للشارع للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وبعدها قد تكون الدولة قد دخلت عش الزنابير. هل هذه الحكومة تملك ذرة من العقل؟
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0
43 - ماذا لو حصل هذا? الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:42
مساكين هؤلاء المجازون سوف يلتزمون بما وقعوا عليه في الالتزام ويفعلون ما ورد به
سوف يحاربون بهم فقط اخوانهم المتعاقدون لا غير وبعدها يتم
تسريحهم ثم يستفيقون وهم عطالى كما كانو من قبل ذلك كله من اجل ملاء الفراغ واستعمالهم كوسيلة لتخويف والضغط على المتعاقدين ليتنازلو اكثر فاكثر لينتهو بالعودة الى العمل بدون شروط
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0
44 - mohammed الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:42
اكبر جريمة ترتكب في حق ابناء المغاربة حيث يتولى تدريسهم موجزون لم يتلقوا أي تكوين .التدريس مهنة لها شروط في كل الدول.ان تكون حاصلا على الإجازة اوالدكتوراة لا يعني انك قادر على مهنة الرسل.الوزارة همها ان يقال كائنة القراية..أما الآباء فصم بكم
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1
45 - عياش الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:45
أحسن ما فعلت الوزارة لإنقاد السنة الدراسية .كما يجب عليها تطبيق القانون الوظيفة العمومية على أساتدة المتعاقدين الأجر مقابل العمل .
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46 - عصام الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:46
لكل من يساند الحكومة
ما حدث للاساتذة الشرفاء أبناء الشعب الأن سيحدث لأبنائكم بعد تخرجهم
ستبكون يوم لا ينفع البكاء
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47 - mohamed الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:47
اذا كانت الوزارة جدية عليها مقاضاة من ارتكبوا الجريمة في ق ابناء الشعب وتركوهم بلا دراسة والغريب أن أغلبهم دخل بنقطة 5/20 هل هذا يحق له أن يدرس؟ أنصح كل مسؤول الا يتعامل مستقبلا مع الدراري والمراهقين وأن يختاروا المجازين القدام فمستواهم أحسن وفي اطار العملالإجتماعي يجب التركيز على المتزوجين منهم لأنهم علمتهم مدرسة الحياة ولا ينجرون وراء الأكاذيب
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