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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تستعين بمُجازين لتدريس التلاميذ وتعويض المتعاقدين
باشرت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعويضها للأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون إضرابهم لما يقرب الشهرين من الزمن، حيث قررت سلك طرق دمج الأقسام وجمع المستويات، فضلا عن إجراء جديد تمثل في "الاستعانة بمجازين من أجل إتمام المقرر الدراسي وفق التزام يوقع بين المديريات الإقليمية وبين جمعيات دعم مدرسة النجاح التي يترأسها إطار داخل وزارة التربية الوطنية".
وكشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "بعض المديريات عمدت إلى الاستعانة بمجازين بغية التدريس لمدة محددة والقيام بمهام يوكلها المدير الإقليمي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الجاري، مع الإقرار بأن الالتزام لا يخول التوظيف داخل وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتعليم".
وينص الالتزام على "القيام بالمهمة بكل جدية، وفي حالة الإخلال بها يحق للمديرية اتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلا عن كون كل غياب يترتب عنه اقتطاع، فيما تحدد ساعات العمل بحاجة المؤسسة التعليمية، ولا يجوز القيام بمهام المراقبة خلال الامتحانات الإشهادية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وتهدف العملية، حسب المطبوع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى "تأمين الزمن المدرسي، ويروم الاستجابة لانشغالات المواطنين في تعميم التمدرس وتوفير التربية للجميع، وتهم جميع المواد والمستويات الدراسية، وتحال جميع النزاعات التي قد تنشب بين المتعاقدين على المدير الإقليمي للبتّ فيه".
وحسب مصدر وزاري، فـ"الوزير سبق أن أعلن عن مباشرة تعويض الأساتذة المضربين، والأمر مفتوح أمام مختلف المديريات لتدبير الأمر وفق تصورها، للتمكن من تدارك الزمن المهدور بسبب توالي الإضرابات واستمرارها".
وتتواصل مساعي جمعيات الآباء من أجل إنقاذ الموسم الدراسي من "سنة بيضاء، حيث عقدت لقاءين يومي الأحد والاثنين الماضيين مع لجنة من الأساتذة المتعاقدين، بغية تفادي خيار السنة البيضاء".
وأوردت مصادر أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر، وأبرز الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إحساسهم بالمسؤولية تجاه خيار السنة البيضاء، وأن الجميع يريد تفاديه".
وأضافت المصادر أن "جمعيات الآباء تهدف إلى ربط جسور الحوار بين الأساتذة والوزارة، على الرغم من صعوبة الأمر بعد أن أغلق أمزازي الباب أمام سبل إيجاد حل للملف"، مشيرة إلى أن "الآباء طالبوا الأساتذة بإظهار حسن النية والعودة إلى الأقسام؛ لكن في المقابل شدد المتعاقدون على ضرورة وجود ضمانات حوار حقيقية تقوم على الإدماج بالدرجة الأولى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
1 اتمام الشهر المتبقي بآية طريقة
2- اعلان نجاح السنة و عدم تأثر الامتحانات
3- تسريح جماعي للمتغيبين (مجزرة) مع العلم انها قدمت مقترحات
4- اجراء مباراة كبيرة للتعاقد لتعويض المطرودين
5- انطلاق الموسم الجديد
هي مسألة و لعبة وقت فقط، و المتعاقدون اختاروا الوقت الغير المناسب (نهاية الأسدس الثاني)
قمة الانانية ان يفكروا في انفسهم لهذه الدرجة ويتركوا ابناء الشعب عرضة للضياع.
وجب استبعادهم وعدم قبولهم بشكل نهائي في مباريات التوظيف.
إلى مزبلة التاريخ يا حكومة أريد منها تفقير الفقير واغناء الغني.
تحية تقدير واجلال لأساتذة التعاقد .اينكم ايها المدمجون الرسميون سياتي يوما مما لا شك فيه توقعون انتم كذلك عقودا رغما عنكم عندئذ ستقولون ياليتنا لم نؤكل يوم أكل المتعاقدين و ليكن في علمكم ان الذئاب لا تكل بعضها البعض اي )( الوزارة-النفايات-جمعيات اباء و أولياء التلاميذ)
واحد الجوج كيهدروا و جالسين في طاولة وحدة؟
زعما مايهدكمش الله شي نهار ديرو شي حل نهائي او معقول اولا غا رقع اخلي الشعب مايبرق مايقشع
أظن أنه أحسن حل لإخماد هده النار، التي أشعلتها بعض الصعاليك الذين إعتادو على الوقفات و الإضرابات الخاوية الواهية في الجامعات و الأحياء الجامعية أو جرو معاهم بعض الأبرياء لي معارفينش أو تابعين...
خلاصة القول
الله ينجيك من المشتاق إلى ضاق
Il faut savoir que la fonction publique c'est fini, on est entrain de vivre ces derniers jours. L'avenir c'est autre chose
وكان أجدر ان تتدارك الوزارة الأزمة مند بدايتها بتعيين مجاز ين لهدا ركن ما امكن تداركه
تحية المديريات التي باشرت عملية الاستدراك للوقت الضائع ونأمل ان تحد حذوها المديريات الاخرى
سوف يحاربون بهم فقط اخوانهم المتعاقدون لا غير وبعدها يتم
تسريحهم ثم يستفيقون وهم عطالى كما كانو من قبل ذلك كله من اجل ملاء الفراغ واستعمالهم كوسيلة لتخويف والضغط على المتعاقدين ليتنازلو اكثر فاكثر لينتهو بالعودة الى العمل بدون شروط
ما حدث للاساتذة الشرفاء أبناء الشعب الأن سيحدث لأبنائكم بعد تخرجهم
ستبكون يوم لا ينفع البكاء