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الرئيسية | مجتمع | مجازة تحاول إشعال النار في جسدها بالبيضاء

مجازة تحاول إشعال النار في جسدها بالبيضاء

مجازة تحاول إشعال النار في جسدها بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:05

حاولت إحدى عضوات التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية البرنامج الوطني 25 ألف إطار فرع الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، إضرام النار في جسدها بساحة الحمام أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

وفاجأت الإطار بالتنسيقية الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية التي كان مزمعا تنظيمها أمام مقر الولاية، حيث أشهرت قنينة تحتوي على البنزين محاولة إضرام النار في جسدها؛ غير أن تدخل العناصر الأمنية بالزي المدني، التي كانت ترابض بالمكان، على وجه السرعة، حال دون أن تتمكن المعنية من إتمام ما كانت تنوي القيام به.

وأكد أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية البرنامج الوطني 25 ألف إطار، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة من لدن عضو الهيئة المذكورة تأتي احتجاجا على التماطل في إدماج هذه الفئة بالوظيفة العمومية.

وأوضح المتحدث نفسه أن عضو التنسيقية، وكباقي الأعضاء تعيش، وضعا مزريا "فقدت الأمل وكل شيء أمامها أسود، ولا جهة مركزية أو جهوية تريد الاستجابة لمطالبنا؛ وهو ما دفعها إلى القيام بهذه الخطوة الاحتجاجية".

ولفت عضو التنسيقية إلى أن حاملي شهادة الكفاءة المهنية يطالبون الحكومة بالوفاء والالتزام بما جاء في الاتفاقية الإطار، مؤكدا أنه إذا توفرت الإرادة يمكن حل المشكل بشكل سريع، خاصة أن عدد هؤلاء ليس بالكثير ويمكن إدماجهم بوظائف على الصعيد الجهوي.

ويحتج أعضاء التنسيقية بشكل أسبوعي أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، مطالبين من السلطات التدخل لإنصافهم ومنحهم حقهم في الإدماج بالوظيفة العمومية، خاصة أنهم خضعوا لتكوين في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران.

ويتهم أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية البرنامج الوطني 25 ألف إطار الحكومة بالتملص من البرنامج والالتفاف على الميثاق الذي أقرته الحكومة السابقة في عهد بنكيران.

ويصر أعضاء التنسيقية الوطنية، المعروفين بـ"الكفاءة المهنية"، على ضرورة توظيفهم في الوظيفة العمومية على اعتبار خضوعهم للتكوين قصد التشغيل، كما تم الحديث عنه في عهد الحكومة السابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - متتبع الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:15
ارجوكم ارض الله واسعة لا داعي للسخط على قضاء الله وقدره ابحثو عن رزقكم في مكان ثاني
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14
2 - abouama الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:20
مارايكم اذا كانت الحكومة السابقة هي السبب في كل هذه المشاكل وأن أصحاب اللحي لا ثقة فيهم وأنهم خانوا العهد مع الشعب
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16
3 - الوظيفة لا تستحق الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:24
يا اختي لا يوجد اي شيئ في هذه الدنيا يستحق ان تشوهي جسمك من اجله او تموتي لا قدر الله فتخسري الدنيا والاخرة .خدي العبرة من بنات فلسطين الصامدة رغم الظلم والمعانات قتل الاهل وهدم المنازل والابعاد عن الديار وتخلي الاشقاء عن القضية لم نسمع يوما ان مواطنا من فلسطين الجريحة قام باضرام النار في جسد خلقه الله فسواه فعدله .
نسال الله ان يفك ضيقك ويرزقك من حيث لا تحتسبين ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا .
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45
4 - جمال الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:35
مهما كانت الظروف الصعبة التي واجهتها
فما ذنب جسدها حتى تحرقه بالنار اللهم ألطف بنا يارب
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5
5 - Mohammad الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:36
خلاصة القول:
مسخوط لتزاد في هدا البلد
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6 - الوطنية الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:39
الله يا ربي اش غادي تقول ابنتي الحاملة للدكتوراه بامتياز لا مباريات والحكومة توزع المناصب العليا بينهم الوزراء وأبناء الشعب يضرمون النار في اجسادهم
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3
7 - عين الصواب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:43
هذه حالة إنسانية مؤلمة لشابة وصل بها يأسها إلى الشروع في حرق جسدها،مهما كانت الأسباب فهذا يوضح الباب المسدود الذي وصلت إليه المشتريع الفاشلة لحكومات فاشلة تسيرها عقلية أبي جهل و المؤسف كذلك حتى التفاعل مع هذا الحدث المأساوي يعكس التخلف الفكري الذي وصل إليه مواطن معطوب و تنهشه أنانيته و لا يستطيع فرز موقف تضامني مشرف..
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8 - omar الأربعاء 24 أبريل 2019 - 18:44
ذنوبها على بن كيران
وكلنا علبه الله
جعل التوظيف حرام على المواطنين
ما بقاش يتوظف شي واحد ما عدا الى كان بيجيدي او من يدورون في فلكه
هل هذه هي الديموقراطية
البيجيدي مقابل غير التعيين في المناصب العليا التي يخوض من اجلها الحروب لتبليص أولاده وزوجاته وصاحبته وخليلة صاحبه ومن في الأرض جميعا إلا المغاربة
حطم صندوق المقاصة
خرب الوظيفة العمومية
خرب الصحة
خرب التعليم
هاذه انجازاتنا من الربيع العربي المفترى عليه عندنا
الانكى من كل هذه الويلات الخطاب الذي يؤلب فءة من الشعب على فءة أخرى ليحدث التصادم دون ان يدفع شيءا لا للفقراء ولا للاغنياء والادهى والأمر أنه يزيد الفقراء فقرا وبؤسا يوما بعد يوم اما الطبقة المتوسطة فتختفي شيءا فشيءا لتسقط إلى الأسفل
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