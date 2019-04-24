"جمعية الهايج" تتسلم ترخيص عقد مؤتمرها الوطني

هسبريس من الرباط

حصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ترخيص من السلطات بتنظيم مؤتمرها الوطني، المزمع انعقاده ما بين 26 و28 أبريل الجاري.

مسؤولو الجمعية تلقوا إخبارا من مدير مركب مولاي رشيد بوزنيقة، يفيد بأن أبواب المؤسسة سالفة الذكر مفتوحة أمام رفاق أحمد الهايج لتنظيم مؤتمرهم.

وكان مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اشتكوا من تأخر السلطات في تسلّم الإخبار بتنظيم مؤتمرهم، واعتبروا ذلك سعيا من السلطات إلى منع تنظيم المحطة التنظيمية للإطار الحقوقي سالف الذكر.

من جهته، نشر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد فيها أن تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤتمرها "حق غير قابل للمصادرة".