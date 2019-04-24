24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "إصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية" بجهة الرباط؟
- "مهنيو الصلب" يلتمسون حماية الصناعة المحلية
- "أسبوع الإسبانية" .. وزير مغربي ينادي بتوزيع عادل للثروة اللغويّة
- "آباء التلاميذ" يطالبون الحكومة و"المتعاقدين" بتغليب مصلحة الوطن
- ذوبان الثلوج يغرق مقاطعات كندية في فيضانات
مثقفون وفنانون يوقعون بيانا لإطلاق سراح "معتقلي الرّيف وجرادة" (5.00)
11 ساعة في الجحيم .. قصة طفل فلسطيني مع جرائم جيش الاحتلال (5.00)
- أخنوش يدعو المهنيين إلى توفير "السردين" للمغاربة في رمضان - (152)
- وزارة التربية تستعين بمُجازين لتدريس التلاميذ وتعويض المتعاقدين - (124)
- الآباء يحذرون "المتعاقدين" من خطر "سنة بيضاء" على التلاميذ - (112)
- العثماني يستبق "فاتح ماي" باستدعاء النقابات لتوقيع زيادة الأجور - (100)
- قائد الجيش الجزائري: ضبط أسلحة نارية وسط المتظاهرين بالشوارع - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"جمعية الهايج" تتسلم ترخيص عقد مؤتمرها الوطني
حصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ترخيص من السلطات بتنظيم مؤتمرها الوطني، المزمع انعقاده ما بين 26 و28 أبريل الجاري.
مسؤولو الجمعية تلقوا إخبارا من مدير مركب مولاي رشيد بوزنيقة، يفيد بأن أبواب المؤسسة سالفة الذكر مفتوحة أمام رفاق أحمد الهايج لتنظيم مؤتمرهم.
وكان مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اشتكوا من تأخر السلطات في تسلّم الإخبار بتنظيم مؤتمرهم، واعتبروا ذلك سعيا من السلطات إلى منع تنظيم المحطة التنظيمية للإطار الحقوقي سالف الذكر.
من جهته، نشر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد فيها أن تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤتمرها "حق غير قابل للمصادرة".