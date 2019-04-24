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الرئيسية | مجتمع | الملك يدشن مركز الفحص والتحاليل الطبية للأمن

الملك يدشن مركز الفحص والتحاليل الطبية للأمن

الملك يدشن مركز الفحص والتحاليل الطبية للأمن
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:35

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بحي الرياض بالرباط، على تدشين مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني.

وينسجم هذا المشروع مع الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين.

ويندرج مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية الجديد، في إطار تعزيز عرض العلاجات لفائدة موظفي الأمن الوطني، الممارسين أو المتقاعدين، وكذا أسرهم، وذلك عبر تطوير مشاريع طبية من المستوى الثاني. ويأتي أيضا لتعزيز شبكة خدمات الصحة والعلاجات من المستوى الأول للأمن الوطني، المتواجدة فوق كافة التراب الوطني.

ويشتمل مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي يأتي للمساهمة في النهوض بالحماية الاجتماعية لأفراد عائلة الأمن الوطني الكبيرة، والذي تم تشييده على ثلاثة مستويات (الطابق تحت الأرضي والطابق الأرضي والطابق الأول)، فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها ألف متر مربع، على مركز للفحص بالأشعة، ومختبر للتحاليل الطبية ومستشفى النهار، المجهزة كلها بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد.

وهكذا، يشتمل مركز الفحص بالأشعة على قاعات معيارية للفحص البانورامي بالأشعة للأسنان، والفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير الرقمي الإشعاعي للثدي (الكشف المبكر)، وقياس كثافة العظام، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز سكانير بدقة 32 شريحة و64 مقطع.

وبخصوص مختبر التحاليل الطبية، فهو يحتوي على وحدات لأخد العينات، ووحدة للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، وأمراض الدم الوراثية، والمناعة (الفصائل والمجموعات الدموية، واختبارات الحساسية، واختبارات المناعة الذاتية)، وأمراض الدم (فحص الدم، وفحص النخاع الشوكي، وفحص تخثر الدم).

كما يضم هذا المختبر وحدة للكيمياء الحيوية، من أجل الفحوصات الروتينية (تحليل تركيز الإلكتروليتات، وفحص الكبد، وتوازن الدهون، وفحص الكلي، وفحص نسبة الحديد في الدم، والغازات في الدم) والفحوصات التخصصية (فحوصات هورمونية، وفحوصات الخصوبة، وعلامات الأورام وعلامات أمراض القلب، وتوازن الفيتامينات، والأمصال المعدية).

أما مستشفى النهار، فيحتوي على 8 غرف فردية، مخصصة للاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، والرعاية الإسعافية للأمراض الأكثر شيوعا.

ولأداء مهمته على أكمل وجه، يتوفر مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، ضمن أطره الطبية وشبه الطبية على أربعة أطباء من تخصصات مختلفة، وثمانية من تقنيي المختبرات، وأربعة تقنيين متخصصين في أجهزة الفحص بالأشعة، وأربعة ممرضين للتخدير وأخذ العينات، فضلا على أربعة ممرضين متعددي التخصصات، وأربعة أطر إدارية وعشرة موظفين من الأعوان والمساعدين.

كما يتوفر المركز الجديد على وحدتين طبيتين متنقلتين مجهزتين بالمعدات اللازمة، انطلاقا من الرفع والنقل وصولا لعمليات الإنعاش والتدخلات الجراحية الآنية، بغية ضمان نقل طبي ذي جودة للمريض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Le redPen الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:46
الحمد لله سيدنا مهتم بجميع شرائح الأمة الله انصرو و اسدد جطاه.
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2 - simo berlin الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:47
بادرة طيبة نتمنى ان تعم القرى المنسية.....كذالك
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3 - خليل الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:47
العديد من الدول اصبحت تعرف ان الامن هو اثمن سلعة اما باقي المشاكل اقتصادية او اجتماعية قد نستطيع .لذلك وجب الاهتمام اكثر فاكثر برجال الامن فصراحة ارى مهنتهم من اصعب المهن فمن واجبنا ان نكن لهم كل الاحترام والتقدير.
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0
4 - مواطن متتبع الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:51
تحية اجلال لرجال القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الأمن الوطني، فهم اصحاب المهمات الصعبة ، و لا يختلف اثنان انهم يحملون ارواحهم على اكفهم، بتفان و اخلاص و انضباط، رجال يعملون 24/24 ساعة في الأسبوع، ان كان في بيته فأذنه على الهاتف ، و دائما في استجابة لكل مهمة مهما كانت ....و لا عزاء لرجال همهم العطل الفضفاضة و الاضرابات و الرواتب الجيدة و الساعات الإضافية ليلا و نهارا.
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5 - معلم. الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:53
هنيئا لرجال الشرطة وعقبا لرجال التعليم. عاش الملك!!!!
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6 - ملاحظ من خارج اسرة الامن الأربعاء 24 أبريل 2019 - 19:56
سيكون رائعا اذا شملت الخدمات اباء وامهات اسرة الامن
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7 - قارئ للمقال الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:02
عدد الأعوان يساوي عدد الأطباء والممرضين.
 ((( أربعة أطباء+ أربعة ممرضين للتخدير وأخذ العينات+ أربعة ممرضين متعددي التخصصات = عشرة موظفين من الأعوان والمساعدين. ))))
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8 - شرطي الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:03
البشري اللي بغينا هيا الزيادة فالاجر 10 سنوات بدون زيادة اللي عندو اعتراض يجي خدام غير عام ويرد عليا لخبار
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9 - عمر الصدوقي الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:05
مبادره حميدة تستحق التنويه.جاء في المقال أن خلق هذه الفرصه لرجال الأمن تضمن لهم تغطيه صحيه و حياة كريمه تمكنهم من أداء واجبهم على أكمل وجه و ذلك لضمان وسلامه أمن المواطنين و المواطنات.
نهتم بأفراد الأمن هذا أمر محمود...لكن الموطنين والمواطنات الجهة التي سخرت لها هذه الخدمة الأمنية،هي نفسها او الاغلبيه الساحقه منها لا تستفيد من هذه هذه الوضعيه..(تغطيه صحيه..حياه كريمة..خدمات موازيه....)
اذا كنا نقدم خدمه امنيه نسهر على تنميتها من خلال الجهود المتواصله و من أجل مجتعنا...علينا أن نفكر في الجتهين معا...ننظر الى المسبب ....ثم الى المكون الذي اوجده المسبب......هكذا هو مغربنا...طافح بالتناقضات.....
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10 - من هنا الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:06
سياسة التمييز بين فئات الشعب على كل حال هنيئا لاسرة الامن.
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-1
11 - smail الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:08
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله بهذا الإنجاز العظيم "عاش الملك"
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0
12 - امين اكادير الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:08
أدوية خارج الصيدليات وبعيدة عن مراقبة الوزارة الوصية new crati وflexogor
aural+




هناك مجموعة من الأدوية التي يجري بيعها خارج الصيدليات، سواء في الأسواق السوداء، البعيدة عن كل مراقبة من طرف الوزارة الوصية، أو من خلال بعض جمعيات المجتمع المدني، مما يشكل مسا خطيرا بصحة وسلامة مستهلكي هذا النوع من الدواء الفاقد للجودة، والمسبب لكوارث صحية، أو عبر أطباء خصوصيين.. ! إلى جانب الأدوية المهربة من الحدود، التي لا تعتبر فقط أدوية قاتلة، لأنها عبارة عن أدوية (خردة) منتهية الصلاحية، واستعمالها له مضاعفات خطيرة على الصحة، وتتسبب في أمراض مأساوية..! ، بل تشكل بالأساس، حسب المهنيين، عائقا في نمو واستقرار المهنة.
وبحسب الإحصائيات هناك ما بين 30 و40 في المائة من الأدوية التي تروج في السوق المغربي خارج الصيدليات ، يمكن اعتبارها مزيفة ومزورة، فجودة الدواء ليست مرتبطة فقط بالأبحاث والدراسات والشركات التي صنعته، لك
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13 - احفير الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:19
التطبيب يجب ان يكون للجميع فكلنا مغاربة
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-1
14 - ولد الشعب الأربعاء 24 أبريل 2019 - 20:19
مبادرة حسنة و محمودة لشريحة نساء و رجال الأمن في أفق جميع المنتمين لسلك الشرطة و ذويهم من تلك الخدمات على قدم المساواة و دون حيف أو محاباة.كما أن المواكبة النفسية القبلية لموظفي الأمن و الإستعانة بخبراء و مستشارين نفسيين ضرورة ملحة لخصوصية العمل بهذا القطاع.
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