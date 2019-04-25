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الرئيسية | مجتمع | أطباء القطاع العام يتوعدون وزارة الصحة بعشرات الاستقالات الجماعية

أطباء القطاع العام يتوعدون وزارة الصحة بعشرات الاستقالات الجماعية

أطباء القطاع العام يتوعدون وزارة الصحة بعشرات الاستقالات الجماعية
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 25 أبريل 2019 - 10:04

في الوقت الذي يُلوّح فيه أطباء القطاع العام بالاستقالة الجماعية في مختلف ربوع المملكة، نتيجة "الأوضاع المزرية" داخل المؤسسات الاستشفائية، قالت وزارة الصحة إن هذه الاستقالات غير قانونية، مؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي.

في هذا الصدد، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري، الأمر الذي يؤكد أن العمل مازال مستمراً داخل المراكز الاستشفائية"، مشيرا إلى أن "الاستقالات ينبغي أن تكون فردية".

وأضاف الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، وزاد: "الحوار مفتوح أمام الجميع، بفعل الدورية التي مأسست الحوار الوطني على الصعيد الإقليمي والمحلي والوطني"، مشددا على "رفع عدد المناصب المخصصة للإقامة والداخلية، وكذلك تحسين ظروف الاستقبال وزيادة المعدات الطبية".

وأقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في الشهر الجاري، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر الماضي، فضلا عن تقديم 30 طبيباً لاستقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة. كما وصل عدد قضايا المحكمة الإدارية بخصوص موضوع الاستقالة الجماعية ما يناهز 900 قضية خلال السنة الماضية.

المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توعد وزير الصحة بمزيد من الاستقالات الجماعية في المستقبل القريب، موردا أن "الاستقالات الفردية التي يدعيها الوزير الوصي توجد أمام أنظار مكتبه أصلا منذ مدة طويلة، لكنه لم يمنح الأطباء قرار المغادرة، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية".

وأكد العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، ومن ثمة لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي تمتد على طول ثماني سنوات قد انتهت مدتها قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تصل مدة مزاولتهم للمهنة إلى أكثر من 15 سنة من الأقدمية".

"لدينا ملف جماعي وطني، نطالب أولا بتحقيق الملف المطلبي، وثانياً الاستقالة الجماعية في حالة لم تتم تلبية مطالبنا"، يقول الفاعل النقابي، مردفا: "لتفادي الاستقالة ينبغي على وزارة الصحة تحسين وضعية المستشفيات، وزيادة التجهيزات الطبية، وكذلك أعداد الأطر الطبية التي يوجد فيها خصاص كبير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المصطفى الخميس 25 أبريل 2019 - 10:14
انها حكومة الديبناج و القمع فلتسقط هي و تريح الشعب من حماقتها
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30
2 - Ahmad الخميس 25 أبريل 2019 - 10:14
تحية لسياسة الذكية من الدولة الضغط على اطباء القطاع العام والاساتذة العموميين. كي تؤكد وتجبرنا على الخوصصة
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24
3 - الوطنية الخميس 25 أبريل 2019 - 10:17
سواء كانت الاستقالات جماعية او فردية الرابح الأكبر هم الأطباء لأنهم سيلتحقون باخوانهم الخواص اما الخاسر الأكبر بكثير هو المواطن الفقير الذي يلتجئ للمستشفى طالبا العلاج اذا ضاقت به ذات اليد اما الحكومة فتتقاضى أجرتها السمينة وتشتغل بالآذان الصماء لا تهمها اضطرابات الصحة ولا التعليم
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35
4 - لحسن الخميس 25 أبريل 2019 - 10:18
في بلاد العجائب المغرب عوض ان تقدم الحكومة استقالتها بسبب فشلها في تدبير شؤون البلاد ... يستقل الموظفون ... وقريبا سنسمع استقالة الشعب بأكمله
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34
5 - مقهورة الخميس 25 أبريل 2019 - 10:20
لا صحة لا تعليم فهاذ البلاد كولشي ناض يشكي و شكوون يسمع ليك...
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27
6 - rodéo الخميس 25 أبريل 2019 - 10:22
وزارة الصحة تتحدى الأطباء و تطالبهم باستقالات فردية لتصبح قانونية ! ههه بالنسبة لوزارة التربية الوطنية هددت بأنها ستوظف المجازين لسد خصاص المتعاقدين و كيف ستتصرف وزارة الصحة ؟ هل ستوظف اصحاب الرقية الشرعية !
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28
7 - ما بقى قد ما فات الخميس 25 أبريل 2019 - 10:24
خصائص في التعليم و أساتذة غير مبالين ، خصائص مهول في المستشفيات و أطباء يطالبون لا ندري هل لأنفسهم أو لتحسين و تجهيز المستشفيات حقا ، السكن على المواطن ضيق و غالي و مغشوش .... ، لقد تجلى المستور و بانت العيوب لا حكومة سبقات و لا حكومة تلات عملة واحة بديكورات شتى ، وداعا نحن في طريقنا إلى الإنهيار ، عقلوا عليها 2022/2021 باي باي .
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9
8 - %%%% الخميس 25 أبريل 2019 - 10:24
les pauvres quand ils vont a l hosto ils sont abandonné a leur sort en attendant 3zraine s il va se decider ou pas alors bon débarras démissionné comme ca on saura ceux qui veulent etre des anges ou ceux qui veulent devenir des vampire pour nous passer sur le billard des clibiques privée .nb. moi je propose de ramener des medecins de tous les coin du monde
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2
9 - منضورى الخميس 25 أبريل 2019 - 10:25
من الاحسن الاستقالة الجماعية . وتعويضهم بالاوربين والصنين احسن بكتير من الخونة والجزارين بدون رحم.
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-10
10 - Safoukah الخميس 25 أبريل 2019 - 10:28
يقول المثل العربي " إذا لم تستحي فافعل ما شئت " ،..ففي الوقت الذي تكثر فيه الاخطاء الطبية بلا عقاب ، نرى الاطباء يضربون ويقدمون استقالات جماعية!! وبالامس راينا طبيبا قطع ثدي امراة بلا موجب طبي ..وتسببوا لاخرى بعاهدة مستديمة في آسفي (اصبحت المراة تستعمل "لي كوش " ..يجزرون في "عباد الله " ويتغيبون باسمرار ..ويطالبون ويطالبون...! اين هو الواجب يا من تعتبرون انفسكم خميرة المجتمع ! ؟
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5
11 - نصيحة للوزارة الخميس 25 أبريل 2019 - 10:33
على الوزارة ان تسحب دبلوم الطب من كل من قبلت استقالته، او على الاقل تمنعه من مزاولة الطب في المغرب...فلا يعقل ان يدرس الطبيب من اموال الشعب لمدة سبع سنوات وفي الاخير لا يقدم لهذا الشعب شيئا، بل ينهبه في القطاع الخاص...كل من تقبل استقالته يمنع من مزاولة الطب او يؤدي ثمن دراسته مجانا...هذا هو الحل !
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-6
12 - ولد مو الخميس 25 أبريل 2019 - 10:47
مع "العداوة و الانتقامية " حتى واحد ما يفلت... شعار اتخده ملتحو "الاحزاب الشياسية"
قد تصاب بالاغماء اذا رجعت إلى البرنامج الانتخابي لحزب "لامبا" التي اكتوى بنارها المغاربة... ولم ينر ضوءها طريقهم نحو المستقبل الواعد الذي تضمنته برامج الحزب النتخابية. صعد الحزب و علت الوجوه الكراسي و توارت البرامج وستسقط الاقنعة لا محالة... اللهم انا عبيدك ابناء اماءك ماض فينا عدل فينا قضاءك.... إلى من تكلنا... إلى عدو ملكته امرنا... لك العتبى حتى ترضى ....
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4
13 - ايمداحن الحسن الخميس 25 أبريل 2019 - 10:49
كل واحد يبحث عن مصلحته الشخصية أما من يقول مصلحة المواطن فهو مجرد كداب ...في الصحة العمومية مختلف الاطباء يبحثون فقط عن المال وتكديس الثروة....انتهى.
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2
14 - متتبع الخميس 25 أبريل 2019 - 10:50
الأطباء يتحملون على الشعب... نتمنى أن يغادر كل الأطباء الفاسدين القطاع العمومي وان تأتي الحكومة بأطباء من الصين ومن دول اسيا للعمل مكانهم... والله سيكونون ارحم من هؤلاء ولقد تبثوا ذلك في السبعينات.
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0
15 - طبيب سلم 10 الخميس 25 أبريل 2019 - 10:59
من قال ان اجرة الطبيب هي سلم 11 و موافقة لدرجة الماستر فليجبني باي شيء صاحب الماستر هو افضل من الطبيب؟ فعند زيارة الموقع الرسمي للاجور يتضح ان مكونات اجرة صاحب شهادة الماستر تحتوي على مكونات لا يستفيد منها الطبيب و كأن الماستر يعلم شيءا لا يستطيع الطبيب بتكوينع الاكاديمي الوصول اليه. ثم إن سلمنا ان اجرة الطبيب مساوية لاجرة الماستر فمعلون ان مهنة الطب تحمل مخاطرة تستحق منحة المخاطر. اذن في هاته الحالة كان من المفروض ان تكون اجرة الطبيب مرتفعة عن اجرة الماستر بقدر 2800 درهم شهريا اي مجموع 9000 درهم التي يحصل عليها الماستر زائد 2800 لتصبح في الاخير 11800 درهم عند طبيب مبتدئ حتى في غياب معادلة شهادة الدكتوراه. لكن الواقع شيئ آخر بل شهادة الطب للاسف توافق شهادة الاجازة اي سلم 10 والتعويض عن الخطر هو من يغطي عن هاته الحقيقة. حلل و ناقش
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