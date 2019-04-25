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الرئيسية | مجتمع | القوات العمومية تفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" أمام البرلمان

القوات العمومية تفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" أمام البرلمان

القوات العمومية تفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" أمام البرلمان
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الخميس 25 أبريل 2019 - 00:51

فضت القوات العمومية، المشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، مبيت الأساتذة المتعاقدين الذين أخذوا أماكنهم على طول شارع محمد الخامس، وأمام مقر البرلمان على الخصوص، حيث كانوا ينوون الاعتصام طيلة الليل.

وبدا واضحا منذ البداية أن القوات العمومية ستتدخل لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان؛ إذ ربض عدد من الحافلات والسيارات المحملة بمئات من عناصر قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة أعلى شارع محمد الخامس، والتحقت بها، حوالي الساعة العاشرة والنصف، كوكبة من الدراجين.

وظلت الأجواء هادئة في شارع محمد الخامس حيث كان الأساتذة المتعاقدون وأساتذة "الزنزانة 9" والأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات يفترشون الأرض ويتبادلون أطراف الحديث في مجموعات، فيما انخرط آخرون في ترديد شعارات منددة بتعاطي الحكومة مع ملفاتهم المطلبية.

وفي أعلى شارع محمد الخامس كانت عناصر قوات الأمن تراقب الوضع، قبل أن تشكّل حزاما امتد على عرض الشارع، وخلفها ثلاث شاحنات محملة بصهاريج المياه، وعلى الفور غادر الأساتذة أماكنهم وتوجهوا لتعضيد زملائهم الذين كانوا قريبين من الحزام الأمني، وسط هتافات وشعارات التنديد.

وفي حدود الساعة الحادية عشرة إلا ربع، تحركت قوات الأمن المجهزة بالعصي والدروع من نقطة الانطلاق عند محطة القطار الرباط المدينة نحو الأساتذة، وشرعت الشاحنات الثلاث في تفريقهم بالمياه، في حين تولت فرقة الدراجين مهمة تفريق المواطنين الذين كانوا يتابعون الوضع.

ونقلت الصفحة الرسمية "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" على موقع "فيسبوك" أن التدخل الأمني أسفر عن إصابة ربيع الكرعي، أحد أبرز وجوه التنسيقية، بكسر على مستوى الظهر.

وبالرغم من تدخل قوات الأمن ظلت حناجر الأساتذة المحتجين تصدح بشعارات "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، "سلمية سلمية، واك واك على شوهة"، "باركا من البوليس، زيدونا فالمدارس"، "الشعب يريد إلغاء التعاقد"... رافعين شعارات النصر في وجه المياه المنهمرة من خراطيم شاحنات الشرطة.

وتسير قضية الأساتذة المتعاقدين نحو مزيد من التعقيد، فبعد أن قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء الحوار الذي كان مرتقبا عقده مع النقابات التعليمية بحثا عن حل لهذا الملف، صعدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من جهتها، بإعلانها تمديد الإضراب عن العمل إلى غاية يوم 28 أبريل الجاري، كما مددت مدة الإنزال الوطني في الرباط إلى غاية 26 من الشهر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Abdū Boūgh الخميس 25 أبريل 2019 - 01:11
ذا كانت الدولة غير قادرة على حل مشاكل وهموم الشعب
فالشعب غير قادر على تحمل مصاريف مسؤولين عديمي المسؤولية من وزراء و برلمانيين أميين
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70
2 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 01:11
باراكا من الهدر الخلاص كتخلصو و ولاد الشعب لاس يضيعو اسيدي حنا معاكم احتجوا في العطلة الصيفية المؤداة ولا بعد الخروج من المدرسة اما ولاد الناس ليضايعين مهمكمش . ياك قلتو بلي مصلحة التلاميذ من اولياتكم ؟؟؟؟
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-39
3 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 01:12
كل التضامن مع الاساتذة الابطال وكل الادانة والاستنكار لهذه الجريمة الخطيرة في حقهم
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45
4 - سفيان الخميس 25 أبريل 2019 - 01:15
يتمنون هذا التدخل لكي يتعاطف معهم الشعب.لكن عندما تفقد صحتك في تدخل عنيف لن ينفعك تعاطف أحد.ناهيك أن التعاطف بدأ ينعدم بل هناك حنق كبير عليكم ولم نعد نتحمل أي حديث عنكم.
اتقوا الله في أنفسكم ووالديكم وأولاد المسلمين.
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-35
5 - علي الخميس 25 أبريل 2019 - 01:17
نشيد بتدخل القوات العمومية ضد الفوضى، وعرقلة الحياة الطبيعية للمواطنين التي أحدثها أشباه أساتذة الشوارع بالعاصمة. تحية للقوات العمومية
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-37
6 - استاذ الخميس 25 أبريل 2019 - 01:17
اش ذنب هدك الدراري لتقراوا وزيدينها بشعارات الريف وتخوين الدولة المخير فيكم شاد الإجازة بالتقلة يكما تصحبوا دزت بالمبارة راه اولدي هدك المبارة غير صورية سيروا تخدموا راه العام مشى على الدراري والامتحانات جي زدتوا فيه بززززاف هيبة الدولة فوق كل اعتبار معمر الحوار نجح معاكم لانكم تم اختراقكم من طرف جماعة العدل والإحسان تحية لرجال الامن والقوات المساعدة
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-30
7 - ع الجوهري الخميس 25 أبريل 2019 - 01:18
هؤلاء المتعاقدين هم أكبر مجموعة منظمة وعلى نسبة كبيرة من الوعي وسيحققون ما يسعون إليه أحبت الحكومة أو كرهت فرجال ونساء التعليم في حياتهم الخاصة مثل النمل الذي يضرب به المثل في النظام والإنتظام
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20
8 - متضامن الخميس 25 أبريل 2019 - 01:18
يجب اقالة المحكومة ...الادماج قريب جدا.
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21
9 - تغصايت الخميس 25 أبريل 2019 - 01:19
كنت هناك فرأيت وما رأيت ولكن الله رأى . وجوه شاحبة اضناها السفر والمشي . نتمنى لكم الصمود
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35
10 - اشرف الخميس 25 أبريل 2019 - 01:20
لقد حان الوقت لطرد هؤلاء المراهقين فكريا... التعليم في المغرب رحمه الله ادا كان مصير التلميذ في يد هؤلاء.
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-45
11 - الحزين الخميس 25 أبريل 2019 - 01:20
شيء حزين هو ما نشاهد ؛ مظاهرات سلمية تواجه بالعنف والتنكيل لا يسعنا الا قول : ما ضاع حق ورائه مطالب
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23
12 - المكاوي الخميس 25 أبريل 2019 - 01:20
لا خير في أمة يضرب أستاذها و يهان م تسيل دمائه رمزا للنضال
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26
13 - محمد الخميس 25 أبريل 2019 - 01:20
قليل عليهم داك الشي ضيعتو ولادنا الله يخد فيكم الحق
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-28
14 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 01:21
واكواك الحق والله العضيم الى لي بقا فية هو داك الاب مسكين الى شاد الكريدي شاري ل الطفل ديالوا الادوات الشكارة الكتب مقاتل معاه باش اقرأ فالاخير ضيعوه هاد الانتهازين الله اسامح ليهم قابطين فلوس من على ضهرنا مخلصين لاقين باش اركبوا ضايرة عندهم الحركة ما بغاو حتا احللوا رزقهم كلشي بالخطيف الطامة الكبرى قاليك بغاو الى تسوات الوضعية ديالهم اخلفوا ليهم ماضاع من الدروس المدرسية فعطلة الصيف واش هدا كلام اصدقوا العقل
لا حول ولا قوة الا بالله
والله لا جا ليكم شي تلميد ولو تكون القيامة التلاميد خاصهوم غير اهربوا من القراءة
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-22
15 - ملاحظة الخميس 25 أبريل 2019 - 01:22
شعارات الجامعات تقادمت فأبحثوا عن حلول في الصالح العام
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-3
16 - LA MAJORITE SILENCIEUSE الخميس 25 أبريل 2019 - 01:27
Appel à qui de droit: Trop c' est trop. Non seulement ces irresponsables exercercent du chantage en prennant en otage les fils et filles du petit peuple, ils sont en train de semer la zizanie au sein de notre pays en toute impunité. Jusqu' à quand les pouvoirs publics continueront-ils à adopter cette attitude conciliante ?? Cette situation est intolérable. L' État devra tirer les conclusions qui s' imposent et assumer ses responsabilités avec toute la fermeté requise pour normaliser la situation et rétablir l' ordre et la discipline. Il en va de l' avenir de notre pays.
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-10
17 - Passenger الخميس 25 أبريل 2019 - 01:28
عيب وعار بنات وولاد الناس يتعاملو بهاد الطريقة...ماهم من المفسدين ولا المختلسين لثروات هاد البلد الشقي...ضحاو واليدهم و قراوهم باش يعيشو بكرامة....فالأخير يجيو اللامسؤولين ويفرضو عليهم واقع  هدفه هو أنه يستعبدهم ويعريهم من إنسانيتهم...الله ياخد الحق والله يفيق هاد الشعب من الخنوع والسبات...
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19
18 - Senhaji الخميس 25 أبريل 2019 - 01:28
انتم الشوهة بامتياز لن تحصلوا على شيء لانكم ببساطة كدابون لم يفرض عليكم التعاقد وانما كان اختياريا والان تناورون لكن كونوا على يقين بانكم لا تحضون باى تعاطف من الشعب لأنكم اخدتم ابناءه رهائن من اجل ابتزاز الحكومة متناسين انكم لن تصلوا إلى اي نتيجة بدون دعمه
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-26
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