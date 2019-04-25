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كُتّاب وآراء
تدخل القوة العمومية يبقي "الأساتذة المتعاقدين" وسط شوارع العاصمة
مواجهة مفتوحة مع وزارة التربية الوطنية تلوح في أفق ملف "الأساتذة المتعاقدين" بعد إعلانهم قرار تمديد "الإنزال الوطني" بالعاصمة الرباط إلى غاية يوم غد الجمعة، وعقد جموع عامة جهوية وإقليمية، مع الاحتفاظ بالإضراب قائما إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وفتح الباب أمام إمكانية تمديده وفقا للمستجدات.
ويأتي قرار تمديد الإنزال بعد التدخل الأمني الذي طال مبيت الأساتذة أمس الأربعاء أمام البرلمان المغربي، وإثر إغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، واستشعار مجموعة من المستجدات الخطيرة التي تقع في عدة أكاديميات، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.
ووصفت التنسيقية الاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة بـ"التاريخي"، و"الذي يهدف إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مجانية التعليم"، مشددة على أن "التعليم يعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة المسؤولية التامة بخصوصه"، ومناشدة "مزيدا من النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة في الملف المطلبي"، بتعبيرها.
ومن المنتظر أن تُكشف خلال الساعات القليلة القادمة الخطوات الميدانية التي سيخوضها الأساتذة الذين اضطر العديد منهم إلى المبيت ليل أمس بشارع محمد الخامس؛ فيما اتجه البقية نحو بعض الفنادق ومقرات النقابات والجمعيات، في أفق إيجاد حل ينهي الأزمة التي تدنو من الشهر الثالث دون جديد.
وأورد مصدر من داخل المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن "الأساتذة قرروا خوض مسيرة اليوم، لكن تم التراجع عن ذلك، ومن المنتظر إعلان البرنامج في وقت لاحق"، مشددا على أن "الاعتداءات التي تمت أمس ستصعب العودة إلى الأقسام، فالجميع مشحون ومصر على عدم العودة"،وفق قوله.
وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التوجه العام يتجه نحو تمديد الإضراب، والوزارة ترفض أن تجلس إلى الحوار في حالة عدم العودة إلى الأقسام، لكن الديمقراطية تحتم انتظار الجموع العامة التي ستقرر مستقبل الإضراب، هل سيتم تمديده أو إيقافه".
وبخصوص خيار "سنة بيضاء"، قال مصدر هسبريس إن "الوزارة ماضية في سياسة الترقيع ولجأت إلى مجازين ودمج الأقسام، وستبرمج الامتحانات، وهي غير مهتمة بالجودة بقدر ما يعنيها مرور الموسم الدراسي فقط".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
ونحن كاباء وأولياء التلاميذ معكم ونعي جيدا أبعاد معركتكم . الله اوفقكم واعذرونا جهدنا هو هذا
عن أي تقدم وتنمية يتحدث عنها المسؤولين و من كاد أن يكون رسولا يهشم رأسه وينكله به منذ شهرين في شوارع الرباط
أليس فيكم رجل حكيم
و كان الأولى وقف الإضراب و الإحتجاج يوم أو يومين في الأسبوع دون هدر الزمن المدرسي للآلاف من الناشئة التعليمية المغربية المضيعة لجلب أوسع تعاطف جماهيري شعبي عارم مع قضيتهم...
كل هذت بسبب موت وبرود قلوب اباء واولياء التلاميذ الذين يرون ابناءهم بدون اساتذة وبدون مدارس لائقة ولا يهتمون بابناءهم .. الله يهديكم يا لمغاربة وهاد لعواشر
مراكشي متضامن
في اجتماعاتي القادمة مع الأساتذة او الاباء كيف يمكنني ايجاد الكلمات التي بها استطيع اعطاء معنى للسياستكم؟
بل انهم يتعمدون عرقلة الحياة العادية للمواطنين وازعاجهم وكذا الشعارات البالية التي يمررونها لهم ويرددونها رغما عن انوفهم.والكلام الساقط الذي يواجهون به الأمن الذي لا يعمل إلا واجبه المتعارف عليه دوليا .انشر ضمانا لحرية التعبير
راه هاذو ما غاديو معهم حتى باش نقيو سنيكم راه غير كتضيعو راسكم مع هاذ الاضرابات بدون نتيجة تذكر
فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة
إذا كانت ترغب في الذل بعد المهانة
أبشر وهيئ بلادك للضربة القاصمة
إذا كان يعنيك ذكرك كالتيس قبل الكرامة
فكن ماعزا أو وزيرا على أمة ساخمة"
"التعليم أساس المجتمع"
لو كنتم فيكم شوية ديال الضمير والوطنية متخليوش ولادنا ديعين ف الزنقة كل هاد الايام ديال الاضراب المتواصل
علاش اللهم ان هدا منكر تتركون اولادنا عرضة للضياع واش معندكومش ضمير
جمعيات الاباء غادي ترفع دعوات قضائية على الوزارة والحكومة
وهو قريب جدا.
تتقلبوا فين تخباوا.....
حشموا شي شوي..
راه التعليم ماشي مهنة...
راه رسالة شريفة ...
الا ما كتحس براسك مستعد تضحي، عطي التواسع لولاد عباد الله...
قلب لك على شي اخرى ديرها. اولا غير جلس حدى ماماك اولدي...
يا جماعة الانتهازيين المشاغبين
لا يتوفر جلهم على أي كفاءة تذكر.
شخصيا، أفضل أن يبقى أبنائي في المنزل على أن يدرسهم أمثال هؤلاء. إلا من رحم ربي!
أسد علي وفي الوغى نعامة .
كآباء واولياء التلاميذ نعرف جيدا ان مسألة جودة التعليم و مصير السنة الدراسية هما موضوعان منفصلان عن موضوع الاساتذة المحتجين .....ذلك انه من حق هؤلاء ان يحتجوا بكافة الوسائل التي يرونها مناسبة لتحقيق مطلبهم المشروع / اسقاط التعاقد.
ومن حقكم يا اولياء امور التلاميذ ان تطالبوا الدولة بتعليم جيد ومجاني وبضمان استمراريته ..... لكن ليس من حقكم ان تخلقوا عداوة بينكم و بين فئة من المجتمع تناضل من اجل حقها المشروع.