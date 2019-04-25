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الرئيسية | مجتمع | تدخل القوة العمومية يبقي "الأساتذة المتعاقدين" وسط شوارع العاصمة

تدخل القوة العمومية يبقي "الأساتذة المتعاقدين" وسط شوارع العاصمة

تدخل القوة العمومية يبقي "الأساتذة المتعاقدين" وسط شوارع العاصمة
هسبريس ـ نورالدين إكجان (صورة: منير امحميدات)
الخميس 25 أبريل 2019 - 13:00

مواجهة مفتوحة مع وزارة التربية الوطنية تلوح في أفق ملف "الأساتذة المتعاقدين" بعد إعلانهم قرار تمديد "الإنزال الوطني" بالعاصمة الرباط إلى غاية يوم غد الجمعة، وعقد جموع عامة جهوية وإقليمية، مع الاحتفاظ بالإضراب قائما إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وفتح الباب أمام إمكانية تمديده وفقا للمستجدات.

ويأتي قرار تمديد الإنزال بعد التدخل الأمني الذي طال مبيت الأساتذة أمس الأربعاء أمام البرلمان المغربي، وإثر إغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، واستشعار مجموعة من المستجدات الخطيرة التي تقع في عدة أكاديميات، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.

ووصفت التنسيقية الاحتجاج الذي يخوضه الأساتذة بـ"التاريخي"، و"الذي يهدف إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مجانية التعليم"، مشددة على أن "التعليم يعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة المسؤولية التامة بخصوصه"، ومناشدة "مزيدا من النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة في الملف المطلبي"، بتعبيرها.

ومن المنتظر أن تُكشف خلال الساعات القليلة القادمة الخطوات الميدانية التي سيخوضها الأساتذة الذين اضطر العديد منهم إلى المبيت ليل أمس بشارع محمد الخامس؛ فيما اتجه البقية نحو بعض الفنادق ومقرات النقابات والجمعيات، في أفق إيجاد حل ينهي الأزمة التي تدنو من الشهر الثالث دون جديد.

وأورد مصدر من داخل المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن "الأساتذة قرروا خوض مسيرة اليوم، لكن تم التراجع عن ذلك، ومن المنتظر إعلان البرنامج في وقت لاحق"، مشددا على أن "الاعتداءات التي تمت أمس ستصعب العودة إلى الأقسام، فالجميع مشحون ومصر على عدم العودة"،وفق قوله.

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التوجه العام يتجه نحو تمديد الإضراب، والوزارة ترفض أن تجلس إلى الحوار في حالة عدم العودة إلى الأقسام، لكن الديمقراطية تحتم انتظار الجموع العامة التي ستقرر مستقبل الإضراب، هل سيتم تمديده أو إيقافه".

وبخصوص خيار "سنة بيضاء"، قال مصدر هسبريس إن "الوزارة ماضية في سياسة الترقيع ولجأت إلى مجازين ودمج الأقسام، وستبرمج الامتحانات، وهي غير مهتمة بالجودة بقدر ما يعنيها مرور الموسم الدراسي فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - ولد الشعب الخميس 25 أبريل 2019 - 13:15
سوف نبقى هنا كي يزول الألم ويتحقق الإدماج في الوظيفة العمومية
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-7
2 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:18
حمدو الله راه كاين ليملقا حتى الف درهم في الشهر سيرو تكمشو راه ليمرضى بخبزة يرضى بنصها هدا هو الحل الاغلبية في التعليم عطينها التفلية التعااااقد هو الحل
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-80
3 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:19
الله يأخذ الحق فهاد الناس والله اصبركم اوليداتي الأساتذة إنما الفرج صبر ساعة

ونحن كاباء وأولياء التلاميذ معكم ونعي جيدا أبعاد معركتكم . الله اوفقكم واعذرونا جهدنا هو هذا
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40
4 - kamal الخميس 25 أبريل 2019 - 13:20
الديموقراطية المغربية والاستثناء المغربي .واصلوا نضالكم ايها الابطال انتم نخبة المجتمع
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40
5 - شرطي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:21
واصلوا في السعي وراء حقوقكم هنا الحق لا يعطى مجانا لو أنكم تنتمون لقطاع لا يسمح لكم بالكلام لما إنتبه إليكم أحد ولكنتم دائما خارج الحسابات ولا تحقدوا على إخوانكم من القوات العمومية فهم مكرهون على ذلك و غالبيتهم يتعاطف معكم.
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55
6 - متابع الخميس 25 أبريل 2019 - 13:21
إلى مزبلة التاريخ تتاجر نا بمستقبل التلاميذ من أجل المال
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-46
7 - Ingénieur d' Etat الخميس 25 أبريل 2019 - 13:23
Ces vauriens ont dépassé les lignes rouges. Leur comportement dénote leur inaptitude à assumer la responsabilité qui incombe à un professeur digne de ce nom et leur esprit malsain. Ce n' est pas avec le chantage et la prise en otage des enfants du petit peuple qu' ils auront gain de cause.
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-26
8 - زكرياء المغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:24
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي عليه تقديم الإستقالة
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15
9 - مواطن الخميس 25 أبريل 2019 - 13:25
لن يتضامن معكم أحد وتفقدون مصاقيتكم يوما بعد يوم. حاشا أن تكونوا مدرسين. التدريس رسالة نبيلة قبل أن تكون شيئا آخرا.وحامل الرسالة لا يضحي بالأمانة التي هي التلميذ. تحية للقوات العمومية التي لم تقم سوى بواجبها ونتمنى أن تقوموا انتم كذلك بواجبكم داخل الأقسام وليس في الشوارع كالعصابات التي تخوض حرب استنزاف
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-4
10 - el idrissi الخميس 25 أبريل 2019 - 13:26
لا يسعنا نحن كمغاربة إلا التكبير أربعا على حال المدرسة والمدرس المغربي عموما
عن أي تقدم وتنمية يتحدث عنها المسؤولين و من كاد أن يكون رسولا يهشم رأسه وينكله به منذ شهرين في شوارع الرباط
أليس فيكم رجل حكيم
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13
11 - نضال مطلبي أم ابتزاز فئوي؟؟ الخميس 25 أبريل 2019 - 13:27
" إضراب" غير مبرر طال أمده و تحول إلى تمرد و عصيان ابتزازي جلب على القائمين به نقمة أوسع شرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية كانت متعاطفة شيئا ما مع هاته الفئة التي بسبب انتهازية و عجرفة قيادتها أو تنسيقيتها فقدت بوصلتها و أصبح احتجاجها ابتزازا فئويا ضيقا بعد ركوب تيارات سياسية حربائية انتهازية و فوضوية يسراوية و دكاكين نقابوية فاسدة استغلتها لمصلحتها لقطف ثمار الريع النقابي الفاسد و رفع الأجور و التسلق الطبقي و الارتقاء الإجتماعي على أكتاف الشغيلة المغربية و منها التعليمية على الخصوص...
و كان الأولى وقف الإضراب و الإحتجاج يوم أو يومين في الأسبوع دون هدر الزمن المدرسي للآلاف من الناشئة التعليمية المغربية المضيعة لجلب أوسع تعاطف جماهيري شعبي عارم مع قضيتهم...
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9
12 - رجل متألم الخميس 25 أبريل 2019 - 13:28
حشومة .. ما تفعله الدولة حشومة .. اولا لا تعطي الحقوق المهنية والقانونية للاستاذ .. ثانيا تضيع حقوق ابناء وبنات المغرب في التعليم .. ثالثا تجلب طلبة وتلاميذ لتدريس الاطفال دون توفرهم على دراية بالديداكتيك والبيداغوجيا .. رابعا تسبب عاهات واصابات للاساتذة السلميين الذين لم يكسروا زجاجا ولا رصيفا ...
كل هذت بسبب موت وبرود قلوب اباء واولياء التلاميذ الذين يرون ابناءهم بدون اساتذة وبدون مدارس لائقة ولا يهتمون بابناءهم .. الله يهديكم يا لمغاربة وهاد لعواشر
مراكشي متضامن
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1
13 - الأستاذ موحى. الخميس 25 أبريل 2019 - 13:28
"نضال تاريخي"..."الدفاع عن مجانية التعليم"..."التصدي لمخططات الحكومة"...أنظروا إلى "الأستاذ" في الصورة وجهه يجيب المرض و يكره التلاميذ في الدراسة....هؤلاء المتقاعسين ألفوا التسكع في الشوارع والمبيت المختلط كما قال أحد المعلقين.
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-9
14 - OBSERVATEUR الخميس 25 أبريل 2019 - 13:30
في البلدان المتقدمة الأزمات تظهر نباهة و حكامة المسؤولين أما عندنا فتكشف عورتهم بالواضح.
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14
15 - غيور الخميس 25 أبريل 2019 - 13:30
انت ماراضيش على العمل ديالك سير قلب على خدمة أفضل الله يرحم لك الوالدين لا تتكلم باسمي كمواطن مغربي بتلك الترهات ديال حماية المدرسة العمومية و كذا
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10
16 - Wislani الخميس 25 أبريل 2019 - 13:30
الإدماج أصبح ..مفروضا بدون شروط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ..فالمنظومة التعليمية غارقة في الا تربية والاتعليم ..كور واعط للتلميذ.
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-7
17 - مجاز الخميس 25 أبريل 2019 - 13:31
أنا طالب مجاز وحاصل على الماستر في البيولوجيا من جامعة الدار البيضاء ولدي خبرة في التدريس والآن أنا مستعد لأن أشتغل وأعوض الأساتذة المتضربون لدى أكاديمية البيضاء سطات لإنقاذ التلاميذ من ضياع سنة دراسية ومساعدتهم على اجتياز الإمتحانات بنجاح...المرجو من المسؤولين في الأكاديمية أن يأخذوا طلبي هذا بجدية وأن بيساعدوني على تحقيقه
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9
18 - H amid الخميس 25 أبريل 2019 - 13:31
هؤلاء لا تهم مصلحة التلاميذ " ما كرهوشي يأخذوا الأجرة بلا عمل".انا سمعت أحدهم يتحدث عن المعركة "واس بغي يحرر فلسطين ".من حق الدولة حماية الشارع العام وتدبير وضعية النلاميذ
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6
19 - ملاحظ محمد الخميس 25 أبريل 2019 - 13:32
القرار الذي اتخده السيد الوزير اتسم بالحكمة والموضوعية اما شردمة من المتعاقدين لا يستحقون وصفهم بالاساتدة بزاف عليهم ولاد الشعب كايضيعوا وهوما مجمعين فشارع محمد الخامس انا بصفتي مجاز مساعد ان اقدم دروس للتلاميد مجانا وفي سبيل الله لكي لا يضيع التلميد
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5
20 - أم تلميذة الخميس 25 أبريل 2019 - 13:32
والله يبقى المتضرر الأول والأخير هم التلاميذ الذي تغير مسار حياتهم الدراسية بسبب تعنت الحكومة والأساتذة ايضا فاللهم فرج من عندك
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6
21 - مفتش تربوي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:32
ما تعرض له الأساتذة بشوارع الرباط ليلة اليوم من قمع وتنكيل ورفس وركل وشتم من طرف القوى الأمنية، يدل على أن كرامة الأستاذ في الحضيض . هذا فقط لأنهم طالبوا بأبسط حقوقهم التي هي "الوظيفة العمومية"
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-2
22 - Boutaib الخميس 25 أبريل 2019 - 13:33
الاساسدة الدين فرض عليهم التعاقد وهم الذين وقعوا عن طيب خاطر هدا هو التحايل من طرف مربي اجيال الغد.فكيف يمكن اصلاح التعليم وهناك اختلالات كثيرة خاصتا الساعات الإضافية العمل في التعليم الخصوصي تاركين التعليم العمومي في انحطاط مند سنة 2000 .ليس هناك ضمير مهني في التعليم.
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4
23 - ك. ع الخميس 25 أبريل 2019 - 13:33
بعد هذه السنة لا تتحدثوا اطلاقا عن الجودة في المدرسة العمومية ولا عن المقاربة بالنوع ولا مشاريع الاصلاح ولا الرهانات ولا الدعامات ولا المخططات ولا كل تراهاتكم . سياسة تعيد انتاج الأزمة نفسها وبكيقية أسوأ .
في اجتماعاتي القادمة مع الأساتذة او الاباء كيف يمكنني ايجاد الكلمات التي بها استطيع اعطاء معنى للسياستكم؟
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4
24 - lamrani najib الخميس 25 أبريل 2019 - 13:34
الإستمرار في الإضراب يعني أن هؤلاء الاستاتدة ينتمون إلى فصائل عدمية تستهدف قلب موازين القوة لصالحها بغية إنضاج شروط تفكيك بنية الدولة . لا يعقل أن أستاذ يحترم نفسه يدعو إلى عصيان مدني و يترك أبناء الشعب المعوز بدون دراسة لهذه المدة المصيرية .النضال المسؤول يكون دوما بالتدريج : اليوم تحققت مكاسب و غدا مكاسب أخرى لم يكون عددهم أكبر. لكن عدمية من يسيرونهم لها أجندة أخرى غير المطالب النقابية. إذا ركعت الدولة فإن بقائها ليس بطويل
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3
25 - ملاحظ الخميس 25 أبريل 2019 - 13:34
الملاحظ ان وسائل الاعلام اعطت هذا الموضوع اكثر ممايستحق ان هؤلاء المتقاعسين يعلمون في قرارة انفسهم ان مهنة التدريس صعبة عليهم ولايستطيعون القيام بها معرفيا وادبيا لهذا فضلوا النزول الى الشارع لان لهم الحنين الى ماكانوا يفعلونه في الجامعة شعروا بان التعليم اكبر منهم .فسبب لهم ذلك عقدة نقص لهذا انصحهم بالرقية الشرعية
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5
26 - ابن حطان الخميس 25 أبريل 2019 - 13:35
على من تكذبون انتم لا تهمكم لا مجانية التعليم ولاجودته ضعيتم ابناء الشعب في سنة دراسية مع العلم ان اكثركم لا يملك مقومات معلم او استاذ اللهم الاحتجاجات عودوا لرشدكم وعودوا لاقسامكم واحمدوا الله كون الدولة وفرت لكم فرصا للشغل وانتم لستم اهلا لها فالادماج في سلك الوظيفة العمومية اصبح مستحيلا .
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4
27 - مفكر تربوي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:36
الاستاذ الذي لم يفرض عليه التعاقد وقبل به يسعى الى حرمان التلميذ من حقه في الدراسة ويقرصن زمنه المدرسي بل يحرض اجميع الفئات التعليمية والحركة التلاميذية وجمعيات الاباء للإنضمام الى حركة حرمان التلميذ من الدراسة وشل المرفق العمومي.بل انه يخون كل اجراء لحفظ حق التلاميذ في التحصيل.لهذا عرفنا اسباب تردي التعليم بالمغرب لم تبق المسؤولية موجهة للحكومة فقط بل كذلك هكذا نموذج سلبي للأستاذ وكذلك النقابات التي تصطاد في الماء العكر.
بل انهم يتعمدون عرقلة الحياة العادية للمواطنين وازعاجهم وكذا الشعارات البالية التي يمررونها لهم ويرددونها رغما عن انوفهم.والكلام الساقط الذي يواجهون به الأمن الذي لا يعمل إلا واجبه المتعارف عليه دوليا .انشر ضمانا لحرية التعبير
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3
28 - الملاحظ المحايد الخميس 25 أبريل 2019 - 13:36
55 ألف أستاذ متعاقد، كارثة. والعدد كان مرشحا للصعود. ولضيق الأفق اعتقدت الدولة أنها رابحة وأنها ستتحكم ف هذه الكتلة البشرية والعقلية الضخمة. لكنها جنت على البلاد بهذا القرار و جنت على سمعة سياستها. و هي بصدد خسارة أموال ضخمة على أساليب القمع المحفوظة، والتي تراكم غضب الشعب. لقد كان بالإمكان توظيف الأساتذة بشكل طبيعي في إطار الوظيفة العمومية، لكن الطريق السهل الذي اختارته الطبقة الحاكمة لتصفية حسابات قديمة مع رجال و نساء التعليم تحول إلى كابوس للسياسة الحاكمة في ظل أوضاع عامة مشوبة بالقلق العام، عذا ملايين المعطلين الشباب خريجي التعليم العالي والتكوينات المهنية ... 55 ألف يمكن القول بأنها صفقة القرن الخاسرة.
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4
29 - kattani simo الخميس 25 أبريل 2019 - 13:37
يجب التشطيب والطرد من العمل فورا هبة الدولة و الحكومة على المحك لايمكن لشلة من الانتهازين ان يتحكمو في مصير ابنائنا واتمنى من المسؤولين ان يقفلو باب الحوار مع هولاء الخبزيين الذين لا تهمهم لاالمدرسة ولا التلميذ لو كانت لديهم غيرة على التعليم كما يدعون لابانو عن حسن النية ورجعوا للاقسام ولو موقتا وقتها سنقف معهم اما الان فقد ابانو عن انتهازيتهم فنحن مستعدون. لسنة بيضاء شرط ان تشطب هذه النماذج من التعليم
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-3
30 - عابر سبيل الخميس 25 أبريل 2019 - 13:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرجو أن يتفضل احد بشرح عبارة: '' أساتذة فرض عليهم التعاقد ''، فإن كانوا من قبل موظفون مع الدولة (مع وزارة التعليم) و بين عشية و ضحاها فرض عليهم التعاقد فأنا معهم في النضال (مع العلم اني لا اشتغل في القطاع العمومي بل في القطاع الخاص)، أما ان كان الجميع يعلم مسباقا قبل الدخول في العمل انهم سيشتغلون عن طريق التعاقد و قبلوا ذلك فأقول لهم اتقوا الله في هذا البلد وفي أبناء هذا البلد انكم قوم ظالمون، عندما تريد أن تبدء اي عمل هناك شروط فإن تم القبول بها وجب احترام العقد او ارض الله واسعة. فل يجبني على سوؤالي احد الاخوة المتعاقدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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1
31 - متع عقلك الخميس 25 أبريل 2019 - 13:39
وزارة التعليم وزارة سيادية.السيد الوزير ليس سوى موضف ,راه معندوا ما ادير بلا متبقو تكذبو على ريوسكم.
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0
32 - ع.ع. الخميس 25 أبريل 2019 - 13:40
وزير فاشل عاجز لا يعرف السياسة و ليست له خبرة اذ هو موظف تمت صباغته في اخر لحظة من اجل الاستوزار..لكن بلا خبرة ميدانية بلا توجه بلا برنامج سياسي واضح ...لا يعرف الاحتجاج و التظاهر و المطالبة بالحقوق و الشيئ الوحيد المعروف عنه ارتكابه الأخطاء اللغوية و التظاهر امام ليسي ديكارت في الرباط حيث تتابع بناته في البعثة الاجنبية و ذلك من اجل خفض الرسوم...اننا امام وزير هو موظف و بمال الوظيفة يؤدي تعليم بناته في التعليم الاجنبي..و هذه قمة التناقضات المغربية...التعاقد هو تكريس الهشاشة و تفقير الاساتذة و لا بد من الاذماج في الوظيفة العمومية مثل الوزير و غيره..و كفى من تبذير الاموال في موازين و التي جي في الخ
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2
33 - heavy metal الخميس 25 أبريل 2019 - 13:40
إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين.
راه هاذو ما غاديو معهم حتى باش نقيو سنيكم راه غير كتضيعو راسكم مع هاذ الاضرابات بدون نتيجة تذكر
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-2
34 - لا تعرقلوا مصالح المواطنين الخميس 25 أبريل 2019 - 13:40
من حفكم المطالبة بالحقوق لكن ليس من حقكم عرقلة السير بالطرقات و حرمان التلاميد من حقهم المشروع في التعليم و ما دمتم قررتم ترك الاقسام عن طيب خاطر فلا يحق لكم التدخل في قرارات وزارة التربية من اجل ضمان اتمام الموسم الدراسي...كما لا يحق لكم المطالبة بصرف الاجور ما دمتم اخترتم مغادرة مقرات عملكم و نزلتم للشارع فهو اولى بكم و باب البطالة في انتظاركم. بصفتي ولي امر تلميد لا يشرفني ان تدرسوه ما دمتم تنقضون العهود.
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-1
35 - ياريت الخميس 25 أبريل 2019 - 13:42
مجموعة من الكسالى يارييت تنشر وزارة التعليم نتائج امتحاناتهم لترو فضائحهم الاملائية والتعبيرية وتطردهم وتوظف اشخاصا في المستوى
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-2
36 - Mohammad الخميس 25 أبريل 2019 - 13:43
وزارة التعليم فرضت التعاقد من أجل المدرسة العمومية أن تنافس القطاع الخاص في الجودة ونسبة النجاح وكدلك في استعباد رجل التعليم
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-4
37 - حمدان الخميس 25 أبريل 2019 - 13:43
"إذا كنت شعبا عظيما
فصوت لنفسك في اللحظة الحاسمة
إذا كانت ترغب في الذل بعد المهانة
أبشر وهيئ بلادك للضربة القاصمة
إذا كان يعنيك ذكرك كالتيس قبل الكرامة
فكن ماعزا أو وزيرا على أمة ساخمة"
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3
38 - ق.س الخميس 25 أبريل 2019 - 13:43
نعم لﻹدماج نحن معكم رغم كل الظروف
"التعليم أساس المجتمع"
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8
39 - أبو مهدي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:45
الله ياخذ فيكوم الحق انتوما الاساتذة والوزارة
لو كنتم فيكم شوية ديال الضمير والوطنية متخليوش ولادنا ديعين ف الزنقة كل هاد الايام ديال الاضراب المتواصل
علاش اللهم ان هدا منكر تتركون اولادنا عرضة للضياع واش معندكومش ضمير
جمعيات الاباء غادي ترفع دعوات قضائية على الوزارة والحكومة
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-1
40 - يجب اتخاذ أحد القرارين مستعجلا الخميس 25 أبريل 2019 - 13:46
إلى ما عجبمهومش الحال بالتعاقد يقدموا استقالات فنهاية الموسم الدراسي ويخويو بلايص لللي بغاو يخدمو بالتعاقد راه موجوووودين، ويهنيو التلاميذ من ضياع سنة من عمرهم. اما دابا واجب عليهم يتوقفو على الإضراب ويلتحقو بالأقسام الدراسية وإلا واجب على الوزارة طردهم في الحين وتعويضهم لتفادي ضياع سنة من عمر جيل لا ذنب له
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0
41 - العاقل الخميس 25 أبريل 2019 - 13:46
ما يهم هؤلاء المضربين عن العمل سوى مصالح شخصية ضيقة الترسيم وبعدها دفع الشواهد الطبية للعمل في القطاع الخاص وضمان مرتب قار من الوظيفة العمومية عقلية الاستاذ المغربي واحدة
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-1
42 - وجهة نظر فقط الخميس 25 أبريل 2019 - 13:47
اتقوا الله في ابنا؟ شعب مقهور، فالدولة ماضية في تحقيق مآربها التي تتمثل في أعطا؟ صورة جد سيئة للتعليم العمومي حتي يكون للألبا؟ رأي اخر ولو علي حساب جيوبهم. عودوا الي أقسامهم واستانفوا مشاوراتكم، من العيب ان تتركوا ابنا؟ الفقرا؟ معلقين فالدولة لا تكترث مادام انها لجات الي حلول العطاشة لتجاوز المشكل.
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0
43 - الجهوية المتوسعة الخميس 25 أبريل 2019 - 13:48
سنبقى في الرباط إلا أن يتحقق المراد. وهو قريب إن شاء الله. وحتى لو قتلونا ما مفاكينش، وسنبقى سلميين إلى أن يأتِ النصر.
وهو قريب جدا.
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-1
44 - طولبي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:48
طيحتوا بقيمة الشباب....
تتقلبوا فين تخباوا.....
حشموا شي شوي..
راه التعليم ماشي مهنة...
راه رسالة شريفة ...
الا ما كتحس براسك مستعد تضحي، عطي التواسع لولاد عباد الله...
قلب لك على شي اخرى ديرها. اولا غير جلس حدى ماماك اولدي...
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45 - فريد الخميس 25 أبريل 2019 - 13:48
علاش كتجبدو مجانية التعليم زعما كتناضلو من أجلو خائنين العهد الله يعطينا وجوهكم أصبحت اكرهكم كرها لا مثيل له ضيعتو البلاد بالفلوس لكتشدو بلا فائدة خرجتو أو ضيعتو التلاميذ الله ياخذ فيكم الحق
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-1
46 - الخمسي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:49
اسمع من بعض المتضاهرين حقهم يضمنه الدستور الدولة حسب الدستور هو ضمان الشغل للمواطن ليس التوظيف صاحب الجلالة ينادي بالجهوية ووهؤلاء الأساتدة لهم رأي آخر فعلى موظفي الجماعات المحلية ايضا النزول إلى الشارع قصد التظاهر من أجل الإدماج ضمن موظفي وزارة الداخلية, فالأكادميات تمثل الدولة اذا فالعقود الموقعة مع الأكاديمية تعني موقعة مع الدولة فأين الخلل؟؟؟؟؟
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47 - شهاب الخميس 25 أبريل 2019 - 13:50
انتم من دعمتم الحكومة بخراب التعليم المغربي لمادا لم ترفضوا من الوهلة الاولى التوضيف عن طريق التعاقد حنيئد كانت الدولة ستتراجع عنه لمادا انتضرتم تقريبا 4سنوات حتى تطالبون بإسقاط التعاقد الجواب كان همكم الوحيد هو ايجاد مهنة لا يهم كيف هو نضامها المهم هو الاجر في اخر الشهر 5000 درهم وبالتالي همكم الوحيد هو انفسكم وليست لكم غيرة على التعليم المغربي وعندما لاحضتم ان التعاقد ليس في صالحكم انقلبتم على العقدة التى قمتم بإمضاءها بانفسكم كفانا عبثا بالتعليم المغربي وكل واحد يتحمل مسؤوليته فما يجري
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48 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 13:51
من الأن أصبحتم أعداء المواطن
يا جماعة الانتهازيين المشاغبين
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49 - ADAM الخميس 25 أبريل 2019 - 13:52
تبحتون عن الأدماج المباشر في الوظيفة العمومية لأن الأجرة مضمونة و بعدها تتجهون مباشرة للتعليم الخاص و ستقبلون بالشروط الموضوعة من المؤسسات التعليمية الخاصة دون نقاش مع الاسف أصطنعتم كدبة و صدقتموها و هي فرض عليكم التعاقد و اكدوبة كاد المعلم ان يكون رسولا بزاف اعليكم اتوصلوا لصفة الرسل و في الختام على الدولة ان تتعاقد مع الماجزين بطريقة تضمن الحقوق و الواجبات و مصلحة التلاميد و تكوينهم و تترك هؤلاء ينبحون في الشوارع كما يشاؤون
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-2
50 - محمد الخميس 25 أبريل 2019 - 13:52
والله العظيم، إنها فرصة سانحة لا تعوض للتخلص من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أساتذة، وما هم بأساتذة، وذلك بطردهم.
لا يتوفر جلهم على أي كفاءة تذكر.
شخصيا، أفضل أن يبقى أبنائي في المنزل على أن يدرسهم أمثال هؤلاء. إلا من رحم ربي!
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51 - youssef الخميس 25 أبريل 2019 - 13:53
J’espère que le gouvernement soit courageux et déduit ces absences de leurs salaires ils sont entrain de mettre en péril l’avenir de bcp d’élèves juste pour l’ego de certains de leurs têtus de leurs chefs syndicalistes .... au Canada bcp d’enseignants travaille avec contrat depuis plusieurs années et attendent leurs tours mérité ... au Maroc l’ignorance touche même les enseignants ——— enseignant ignorant + élève== génération perdue ... c’est tellement dommage .
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52 - غيور الخميس 25 أبريل 2019 - 13:53
واصلوا نضالكم المشروع، الدولة تتوفر على الإمكانيات المالية لتوظيفكم، فقط يمكنها استرجاع الملايير التي نهبها أصحاب شركات المحروقات من الشعب بعد تحرير الأسعار.

أسد علي وفي الوغى نعامة .
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53 - Hamido الخميس 25 أبريل 2019 - 13:54
الأساتذة اللذين تسابقوا على التعاقد والآن يلعبون دور الضحية ويصفون المجازين اللذين ارادو إنقاذ التلاميذ بالغرباء عن المهنة.ليكن في علمكم أن قرار التعاقد لا رجعة فيه لأنه آت من الحكومة الحقيقية التي لا نراها وأملته الظروف الاقتصادية للوطن. وإن كنتم تعتقدون أن الأمر بيد امزازي أو العثماني فأنتم لاتستحقون أن تدرسوا أبناءنا.أما التصعيد فلن تقدروا عليه وستتفرقون وسيعود الكثير منكم الى الأقسام وهو/وهي يتمنى التعاقد فقط. أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لوقاطعتم المباراة لما تجرأت الدولة على التعاقد. شكرا لمن تطوع لإنقاذ الأطفال من الشارع.
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54 - حسن التادلي / متصرف الخميس 25 أبريل 2019 - 13:56
ما ضاع حق وراءه مطالب .....
كآباء واولياء التلاميذ نعرف جيدا ان مسألة جودة التعليم و مصير السنة الدراسية هما موضوعان منفصلان عن موضوع الاساتذة المحتجين .....ذلك انه من حق هؤلاء ان يحتجوا بكافة الوسائل التي يرونها مناسبة لتحقيق مطلبهم المشروع / اسقاط التعاقد.
ومن حقكم يا اولياء امور التلاميذ ان تطالبوا الدولة بتعليم جيد ومجاني وبضمان استمراريته ..... لكن ليس من حقكم ان تخلقوا عداوة بينكم و بين فئة من المجتمع تناضل من اجل حقها المشروع.
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