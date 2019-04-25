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كُتّاب وآراء
طلبة الطب يقاطعون الامتحانات .. وشبح سنة بيضاء يلوح في الأفق
مازال طلبة الطب مستمرين في مقاطعة دروسهم، مقررين مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة، وهو ما يهدد بسنة بيضاء بكليات الطب بمختلف ربوع المملكة.
وفي هذا الإطار قالت آية كوثر الغوتي، رئيسة مكتب طلبة الطب بالرباط وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إنه "بعد الإضراب المفتوح الذي خاضه الطلبة تقررت مؤخرا مقاطعة حتى الامتحانات، لأنه لا يمكن إجراؤها في ظل الوضع الحالي".
الغوتي، وضمن تصريح لهسبريس، قالت إن الإضراب مستمر، خاصة أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين التنسيقية ووزارتي الصحة والتعليم العالي خلال الاجتماع الأخير، قائلة إنه تم الاتفاق خلاله على أن يكون هناك محضر اتفاق بين الطرفين، إلا أنه لم تتم صياغته إلى حد الساعة.
وتؤكد الغوتي أن مقاطعة الامتحانات ليست الشكل النضالي الوحيد الذي سيخوضه طلبة الطب خلال القادم من أيام، مشيرة إلى تنظيم أشكال نضالية محلية من قبيل مسيرات احتجاجية واعتصامات.
وقالت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان في بيان لها إن الاحتجاج يأتي "تعبيرا عن الرفض القاطع للقرارات التي تهدف إلى خوصصة قطاع التعليم العالي والتكوين الطبي العمومي، والعشوائية التي واكبت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة والشراكات المبرمة مع الجامعات العمومية التي تحيل على استغلال القطاع العمومي من طرف الخواص".
وتعبر التنسيقية أيضا عن رفضها القاطع لما أسمته "الاستغلال الممنهج لطلبة السنة السابعة في سد الخصاص"، وتطالب بـ"تسريع الخروج بنص قانوني واضح يهم السلك الثالث من نظام الدراسات الطبية الجديد، مع إشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان في مراحل إعداده"؛ كما عبرت عن رفضها القاطع لبعض مواد دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد الخاص بالدراسات الطبية.
وتقول التنسيقية إنه "بالإضافة إلى تحديد سقف زمني واضح لافتتاح المستشفى الجامعي بكل من أكادير وطنجة، وبشكل استعجالي توفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي والتكوين بأرضية التداريب المؤقتة المتوفرة حاليا، تم التوافق على الشروع في التحضير لاتفاق يتضمن بعض نقاط الملف المطلبي، مع مواصلة النقاش والحوار بخصوص النقاط العالقة وتضمينها في الاتفاق والأخذ بعين الاعتبار مقترحات التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بخصوصها، بما يصون حق الطالب في التكوين الجيد والتخصص والعيش الكريم والقطع مع كل القرارات الأحادية التي تهدف إلى النيل من مستقبل طالب الطب المغربي".
ويؤكد البيان على إعلان مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة الجامعية الجارية بعموم كليات الطب وطب الأسنان، إضافة إلى إعلان جموع عامة خاصة بالأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لتدارس الشروع في المقاطعة، وتنظيم مسيرات شموع جهوية، وأيضا تنظيم اعتصامات جهوية خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل الجاري و3 ماي المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
لي بغى اقرا يقرأ ولي مبغاش الله اهنيه
دخلوا اولاد الفقراء لي عندهم المعدلات مزيانة وصيفتوا اولاد الذكاترة وبابك صحبي ديرين هده الحالة حينت عندهم لي يكاليهم
يجب على الدولة تشجيع جامعات الطب الخصوصية ودعم طلبتها ماديا و معنويا
آخر ما يبحثون عنه هو الكفاءة و التكوين الفعلي خصوصا في الشق التطبيقي و هو ما تتفوقون فيه و ما يريدون سلبه منكم
واصلو دفتعكم عنا و عن حظوظ ابنائا في تحقيق حلمهم بولوج كليات الطب
دافعوا عن حظوظ الفقراء و الموظفين البسطاء و أبناء الشعب ممن لا يستطيعون شراء الشواهد
حداد على بلاد يعنف فيها الأستاذ و يمجد فيها الحمقى...
الإدماج أو البلوكاج
انا مثلا كوافور و يوميتي معيشاني أنا و وليداتي و مهم بزز ... ولدي كا يجي من الأوائل فالقسم ديالو, ايل ابغا يقرى الطب دابا ما عندي كيف ندير ليه ....
.واش الفقير قادر يقري ولادو ب 100 مليون للعام
أنا خدمت كوافور 36 عام دابا, و مازال ما كملت 50 مليون فداكشي اللي مدخل و اللي كبرت بيه الدراري
الدولة تتجه لخوصصة قطاع التعليم العالي بخلق مسالك لكليات الطب الخاصة العشوائية الى المستشفيات الجامعية العمومية من خلال السماح لهم باجتياز مباراة الاقامة مما يضرب عرض الحائط مبدأ تكافى الفرص . فمن بدأ مشواره بكلية الطب الخاصة يجب ان يكمل تكوينه بمستشفياتهم الخاصة .
ولا تنتظر من يدفع ملايين طائلة لكليته ان يعمل مستقبلا بمسنشفى عمومي كارثي ب8000 درهم . علما انه كان يدفع اضعافها شهريا لكليته الخاصة.
في حين طلبة الطب الكلية العمومة الذين ولجوها عن استحقاق سيتم قبر كلياتهم بعد مدة زمنية بعد تكاثر الكليات الخاصة في ظل الامتيازات التي تعطى لها.
تجربة الكلية الخاصة للطب تم رفض مشروعها بتونس و السنغال لأنها تعطي الاولية لأصحاب الشكارة و تستغل القطاع العمومي في مصالحها الخاصة .
Il y a des gens qui ont les moyens et veulent s s'inscrire dans des universités privés évidement la qualité de formation va être meilleur.
Vous aussi vous pouvez s s'inscrire dans ces universités mais ne soyez pas jaloux par ce que vous n avez les moyens d y s s'inscrire.
Le service est là choisissez et arrêtez vos caprices c est très mal vu
فإما أن نسعى لتحديث الطب في المغرب أو نتركه بثمن أقل لكن متخلفا عن الركب مع زيادة في احتمال الأخطاء الطبية و التعفنات و قلة جودة العمليات..
فالمرجو عدم اتهام الطبيب بشتى الإتهامات فإن كانت مجاوزات من ناحية فهناك تضحيات جمة يقوم بها الأطباء من جهة أخرى..
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