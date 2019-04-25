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طلبة الطب يقاطعون الامتحانات .. وشبح سنة بيضاء يلوح في الأفق

طلبة الطب يقاطعون الامتحانات .. وشبح سنة بيضاء يلوح في الأفق
هسبريس - أمال كنين
الخميس 25 أبريل 2019 - 18:00

مازال طلبة الطب مستمرين في مقاطعة دروسهم، مقررين مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة، وهو ما يهدد بسنة بيضاء بكليات الطب بمختلف ربوع المملكة.

وفي هذا الإطار قالت آية كوثر الغوتي، رئيسة مكتب طلبة الطب بالرباط وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إنه "بعد الإضراب المفتوح الذي خاضه الطلبة تقررت مؤخرا مقاطعة حتى الامتحانات، لأنه لا يمكن إجراؤها في ظل الوضع الحالي".

الغوتي، وضمن تصريح لهسبريس، قالت إن الإضراب مستمر، خاصة أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين التنسيقية ووزارتي الصحة والتعليم العالي خلال الاجتماع الأخير، قائلة إنه تم الاتفاق خلاله على أن يكون هناك محضر اتفاق بين الطرفين، إلا أنه لم تتم صياغته إلى حد الساعة.

وتؤكد الغوتي أن مقاطعة الامتحانات ليست الشكل النضالي الوحيد الذي سيخوضه طلبة الطب خلال القادم من أيام، مشيرة إلى تنظيم أشكال نضالية محلية من قبيل مسيرات احتجاجية واعتصامات.

وقالت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان في بيان لها إن الاحتجاج يأتي "تعبيرا عن الرفض القاطع للقرارات التي تهدف إلى خوصصة قطاع التعليم العالي والتكوين الطبي العمومي، والعشوائية التي واكبت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة والشراكات المبرمة مع الجامعات العمومية التي تحيل على استغلال القطاع العمومي من طرف الخواص".

وتعبر التنسيقية أيضا عن رفضها القاطع لما أسمته "الاستغلال الممنهج لطلبة السنة السابعة في سد الخصاص"، وتطالب بـ"تسريع الخروج بنص قانوني واضح يهم السلك الثالث من نظام الدراسات الطبية الجديد، مع إشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان في مراحل إعداده"؛ كما عبرت عن رفضها القاطع لبعض مواد دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد الخاص بالدراسات الطبية.

وتقول التنسيقية إنه "بالإضافة إلى تحديد سقف زمني واضح لافتتاح المستشفى الجامعي بكل من أكادير وطنجة، وبشكل استعجالي توفير الظروف الملائمة للتحصيل العلمي والتكوين بأرضية التداريب المؤقتة المتوفرة حاليا، تم التوافق على الشروع في التحضير لاتفاق يتضمن بعض نقاط الملف المطلبي، مع مواصلة النقاش والحوار بخصوص النقاط العالقة وتضمينها في الاتفاق والأخذ بعين الاعتبار مقترحات التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بخصوصها، بما يصون حق الطالب في التكوين الجيد والتخصص والعيش الكريم والقطع مع كل القرارات الأحادية التي تهدف إلى النيل من مستقبل طالب الطب المغربي".

ويؤكد البيان على إعلان مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة الجامعية الجارية بعموم كليات الطب وطب الأسنان، إضافة إلى إعلان جموع عامة خاصة بالأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لتدارس الشروع في المقاطعة، وتنظيم مسيرات شموع جهوية، وأيضا تنظيم اعتصامات جهوية خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل الجاري و3 ماي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - كاتب الخميس 25 أبريل 2019 - 18:04
العدالة والتنمية لم تاتي بشئ جديد سوى المصائب لهدا الوطن حسبنا الله ونعم الوكيل
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59
2 - عبدالهادي الخميس 25 أبريل 2019 - 18:08
هدو مزال ما بداو ودارين هد الحالة اما إلى تعينوا المرضى الفقراء الله ارحمهم
لي بغى اقرا يقرأ ولي مبغاش الله اهنيه
دخلوا اولاد الفقراء لي عندهم المعدلات مزيانة وصيفتوا اولاد الذكاترة وبابك صحبي ديرين هده الحالة حينت عندهم لي يكاليهم
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-86
3 - المصطفى الخميس 25 أبريل 2019 - 18:10
مع هذه الحكومة مكين لا استاذ ولا طبيب التداوي بالاعشاب و القراية في المسيد و انتم عندكم الخارج لتداوي و البعثات الأجنبية لابناءكم
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39
4 - Youssef Canada الخميس 25 أبريل 2019 - 18:11
هذه الكليات لا تخرج أطباء أكفاء. في نظري من الاحسن قفلها وبعث الطلبة المتفوقين لدراسة الطب في الخارج ( ليس في اوربا الشرقية) على نفقاتهم الخاصة او على نفقات الدولة اذا كانوا من اسر فقيرة. كما تغعل دول الخليج بطلبتهم. انذاك ستكون الشهادة المحصل عنها من طرف الطبيب ستكون عن استحقاق وجدارة وسيعطي مفعول جيد في المستشفيات المغربية
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-60
5 - مجرد راي الخميس 25 أبريل 2019 - 18:13
احسن نيت مايقراوش . غير امشيو لديورهم . كبشتي الى قراو اوتخرجو غاتكون منهم الطايلا . على خدمتهم الزينة . الله اجعل البركة في دوليبران . الى مرضتي شرب دوليبرات او نعس باش تعرق . اما هاجوك الطبة سامحهم الله الى يوم الدين . المرجو النشر
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-56
6 - salma الخميس 25 أبريل 2019 - 18:13
لكم مني كل التضامن يا طلبة الطب و طب الاسنان و الصيدلة, فقد ابنتم على وعي نضالي عالية فل تعلمو ان الحقوق في بلدي تنتزع ولا تعطى. وفقكم الله يا خيرة ابناء الوطن
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45
7 - said الخميس 25 أبريل 2019 - 18:15
من في استطاعته اخد عائلته وليهرب خارج المغرب كل شيء في الحضيض البلاد تغلي
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32
8 - الفقير والغني الخميس 25 أبريل 2019 - 18:22
الحل ليس بيد وزارة الصحة ولابيد وزراة التعليم العالي.هناك لوبيات تريد تدمير كليات الطب تالفقراء العمومية وتشجيع كليات طب الاغنياء الخصوصية.لنفترض سنة بيضاء ومادا ستعمل الدولة السنة القادمة سنة بيضاء أخرى.
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30
9 - محمد الخميس 25 أبريل 2019 - 18:23
طلبة الطب . الأطباء . الأساتذة . سياسة جديدة للتعليم و الصحة اتخدتها الحكومة . اظن انها تسرعت في ذلك كثيرا ولا ادري لحساب من ؟ يجب تخصص خلية خاصة و مستعجلة ذاخل الحكومة تضم كل الأطراف لرفع الاحتقان الحالي .بالكرة في مرماها وهي المسؤولة عنه . لو انزلت سياستها تدريجيا لكان احسن . Alerte Mr otmani !!!
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23
10 - مواطن يخاف من المستشفى الخميس 25 أبريل 2019 - 18:28
طلبة كليات الطب يطلقون رصاصة الرحمة على قطاع الصحة ويظهرون باستهتارهم للرأي العام سبب ضعف الكفاءة لدى الأطباء
يجب على الدولة تشجيع جامعات الطب الخصوصية ودعم طلبتها ماديا و معنويا
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-33
11 - بنعبدالسلام الخميس 25 أبريل 2019 - 18:29
هناك أيادي خفية تتربص بمستقبل هذا البلد وتعمل كل ما في وسعها من أجل وضع العصي في كل ما من شأنه أن يساهم في تقدم الوطن ورقيه. هذه الأيادي نجحت فعلا في ضرب مستقبل الأجيال في مقتل . وكما يعلم الجميع ، فإن مستقبل الأمم مرهون في المرتبة الأولى بمنظومة التعليم بجميع مستوياته. وهذه المنظومة هي التي تتعرض اليوم لِ"مذبحة"رهيبة .والغريب في الأمر أن الكل في هذه البلاد يكتفي بالتفرج في الأحذاث وكأن الأمر لا يهم أحدا. إن منظومة التعليم ، ومن تَمَّ مستقبل بلادنا، مهددة بسكتة قلبية .وإذا لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان ، فموعدنا جميعا الهاوية وبيس المصير.
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12
12 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 18:29
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم !
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9
13 - أيمن حنفي الخميس 25 أبريل 2019 - 18:35
عندما يتعلق الأمر ببيع قطاع خدماتي كالتعليم و الصحة فأنا معكم قلبا و قالبا, فكلنا نعلم نتائج الخوصصة و المستويات الضعيفة جدا لخريجي هدا النظام.
آخر ما يبحثون عنه هو الكفاءة و التكوين الفعلي خصوصا في الشق التطبيقي و هو ما تتفوقون فيه و ما يريدون سلبه منكم
واصلو دفتعكم عنا و عن حظوظ ابنائا في تحقيق حلمهم بولوج كليات الطب
دافعوا عن حظوظ الفقراء و الموظفين البسطاء و أبناء الشعب ممن لا يستطيعون شراء الشواهد
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17
14 - أستاذة الخميس 25 أبريل 2019 - 18:36
أعلن تضامني اللامشروط مع طلبة الطب بالمغرب. للأسف لم تحل بعد أزمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى التحق بهم طلبة الطب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخطط الدولة في تهديم ما تبقى من هذا البلد. إذا أردت أن تهدم بلدا فعليك بالتعليم...
حداد على بلاد يعنف فيها الأستاذ و يمجد فيها الحمقى...
الإدماج أو البلوكاج
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13
15 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 18:38
أعتقد أن الحل هو أن يتم تفويت كليات الطب العمومية إلى القطاع الخاص حيث تتحمل الأسر الميسورة تكاليف دراسة أبنائها. وفي نفس الوقت تؤدي الدولة تكاليف دراسة نسبة معينة من أبناء الطبقة الفقيرة والذين حصلوا على معدلات ممتازة في امتحان البكالوريا.
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-14
16 - عبدو الحلاق الخميس 25 أبريل 2019 - 18:40
البيع و الشرا وصل تال الطب ... ما بقى ما يعجب فهاد البلاد
انا مثلا كوافور و يوميتي معيشاني أنا و وليداتي و مهم بزز ... ولدي كا يجي من الأوائل فالقسم ديالو, ايل ابغا يقرى الطب دابا ما عندي كيف ندير ليه ....
.واش الفقير قادر يقري ولادو ب 100 مليون للعام
أنا خدمت كوافور 36 عام دابا, و مازال ما كملت 50 مليون فداكشي اللي مدخل و اللي كبرت بيه الدراري
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8
17 - مضاد للضد الخميس 25 أبريل 2019 - 18:42
حكومة فاشلة بكل المعايير واااه حتى محضر لم تتم صياغته مما يعني انه تم التراجع عن الاتفاق.....يا حكومة اخر الزمان انكم تخاطبون وتتعاملون مع جيل متعلم وعلى دراية تامة بالاعيبكم وما بنكيران عليكم ببعيد....اتفاق 2011 ومحضر 20 يوليوز ... اصلاح التقاعد... محاربة الفساد ...وووووووو
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7
18 - مجرد راي الخميس 25 أبريل 2019 - 18:42
شفتي دوليبران والله حتا مزيان . شريه او خاليه في دارك احتياط . ملي تمرض شوربو او نعس بالشفا . اما هادوك الطبة واياك توصلهم . كن غير هناونا منهم . المرجو النشر
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-5
19 - دولة فاشلة الخميس 25 أبريل 2019 - 18:46
على وزير التعليم العالي الاستقالة لعجزه عن ايجاد حل للاساتذة والمتعاقدين و طلبة طب وطب الاسنان والصيدلة .
الدولة تتجه لخوصصة قطاع التعليم العالي بخلق مسالك لكليات الطب الخاصة العشوائية الى المستشفيات الجامعية العمومية من خلال السماح لهم باجتياز مباراة الاقامة مما يضرب عرض الحائط مبدأ تكافى الفرص . فمن بدأ مشواره بكلية الطب الخاصة يجب ان يكمل تكوينه بمستشفياتهم الخاصة .
ولا تنتظر من يدفع ملايين طائلة لكليته ان يعمل مستقبلا بمسنشفى عمومي كارثي ب8000 درهم . علما انه كان يدفع اضعافها شهريا لكليته الخاصة.
في حين طلبة الطب الكلية العمومة الذين ولجوها عن استحقاق سيتم قبر كلياتهم بعد مدة زمنية بعد تكاثر الكليات الخاصة في ظل الامتيازات التي تعطى لها.
تجربة الكلية الخاصة للطب تم رفض مشروعها بتونس و السنغال لأنها تعطي الاولية لأصحاب الشكارة و تستغل القطاع العمومي في مصالحها الخاصة .
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4
20 - Mohamed الخميس 25 أبريل 2019 - 18:47
Le service peut être privé ou public.
Il y a des gens qui ont les moyens et veulent s s'inscrire dans des universités privés évidement la qualité de formation va être meilleur.
Vous aussi vous pouvez s s'inscrire dans ces universités mais ne soyez pas jaloux par ce que vous n avez les moyens d y s s'inscrire.
Le service est là choisissez et arrêtez vos caprices c est très mal vu
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0
21 - Houssam الخميس 25 أبريل 2019 - 18:50
تحياتي لكم و اتضامن معكم و اقول للحاقدين على النخب عودوا الى رشدكم.اهل العلم فوق رؤوسنا ننحني لهم اجلالا .وفقكم الله انتم المستقبل و السلام.
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6
22 - مباشر الخميس 25 أبريل 2019 - 18:54
التعاليق التي تنعث الطبيب و حتى الطالب في الطب بانعدام الضمير و حب جمع المال على حساب معاناة المريض يجب أن تتوقف فهي مجانبة للصواب..لا يمكن مساءلة الطبيب إلا في ميدانه الطبي هل يقوم به جيدا أم لا .. أما عن أتعاب الطبيب فهي تبقى ضمن تسعيرة بعضها موافقة لما جاءت بها الدولة و أخرى أكبرلماذا ؟.. ليعلم الجميع أن الطب أصبح عملية تقنية تتطلب أجهزة حديثة , الدولة تفرض على دخولها للمغرب ضرائب مهمة خصوصا حاليا في ميدان العقم و أمراض السرطان و التشخيص بالأشعة و الرنين المغناطيسي..أما العمليات الجراحية فكلها أصبحت تحتاج إلى معدات و ألبسة تصلح لمرة واحدة و كل عملية تمر يكون ثلث ثمنها من أجل المعدات و الأوكسيجين و أدوية التخدير ..
فإما أن نسعى لتحديث الطب في المغرب أو نتركه بثمن أقل لكن متخلفا عن الركب مع زيادة في احتمال الأخطاء الطبية و التعفنات و قلة جودة العمليات..
فالمرجو عدم اتهام الطبيب بشتى الإتهامات فإن كانت مجاوزات من ناحية فهناك تضحيات جمة يقوم بها الأطباء من جهة أخرى..
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0
23 - إيكو الخميس 25 أبريل 2019 - 18:56
واش المغرب غادي يطور بهذه الطريقة..المغرب دولة فقيرة ناتجها الداخلي الخام ما وصلش حتى لثروة "بيزوس"! واش سحابلكم راكم ميريكان..أغلبية الشعب معاكز باغيين غير الوظيفة و يديرو رجل فوق رجل..
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0
24 - نيوزيلندا الخميس 25 أبريل 2019 - 18:58
على زين قرايتكم انا طبيب بمستشفى اقليمي غير باش اكتب اسم الدوا حتى دخل جوجل تاكد من طريقة كتابة اسم الدوا عاد كتبه في الوصفة. المهم شحال هادي كان بنادم يقرا حتى يشيب باش يحصل على وظيفة طبيب و لا أستاذ. حاليا نشوفو الواحد يفيق في صباح يتساءل اه شنو غندير مكاين ميدار ارا ندفع للطب ولا التعليم. هههخ
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