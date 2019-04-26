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كُتّاب وآراء
دراسة: الإحباط يسود 72 % من العاملين في القطاع الخاص بالمغرب
يسود الكثير من الشعور بالإحباط داخل أوساط الأطر والعاملين في العديد من المقاولات المغربية، نتيجة عدم وجود تحفيزات ووسائل العمل الكافية داخل مؤسساتهم التي يعملون بها.
فحسب دراسة أجرتها "جوبورد روكروت" فإن 72 في المائة من العاملين في القطاع الخاص يتوجهون إلى مقرات عملهم رغما عنهم، بسبب عدم وجود أي آلية تتيح لهم تطوير مسارهم المهني، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بغياب وسائل العمل التي تتيح لهم تحقيق أهدافهم المهنية، وعكسها على مستقبلهم المهني داخل هذه المقاولات.
وأشارت الدراسة، التي شملت عينة مختلطة تتكون من 1926 إطارا بالمغرب، إلى أن غياب التحفيزات المادية يشكل أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في انتشار الشعور بالإحباط المهني داخل أوساط الأطر المغربية العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب عدم الاعتراف بالمجهودات التي يقومون بها لصالح الشركة التي يشتغلون بها.
وعبرت شريحة واسعة من الأطر الذين استهدفتهم الدراسة عن وجود عوائق تحول دون أدائهم مهامهم، وهي العوائق المرتبطة بجو العمل الذي يتسم بوجود تشنج في علاقاتهم مع رؤسائهم التراتبيين وزملائهم.
وأكد 50 في المائة من المستجوبين أنه لم يعد لديهم سنة 2019 أي شعور بحب الانتماء إلى المقاولة التي يشتغلون بها، في وقت لم تكن هذه النسبة تتعدى 38 في المائة سنة 2017؛ بينما لا تتعدى نسبة الأطر الذين يفتخرون بانتمائهم إلى مؤسستهم 11 في المائة.
وقال 54 في المائة من الأطر إن عملهم في المقاولة يشكل مصدر رئيسيا للأرق، و12 في المائة يعانون من التعب المزمن، وهو الشعور نفسه الذي يسود حتى لدى المبتدئين الذين التحقوا حديثا بمقر عملهم؛ في حين أفاد 12 في المائة من المستجوبين بأنهم يشعرون بالتعاسة في عملهم.
وخلصت الدراسة إلى أن المقاولات المغربية لا تهتم كثيرا بتحسين ظروف ومحيط العمل، ولا تضع أي مخططات لضمان أفضل الشروط للأطر قصد مساعدتهم على أداء مهامهم وإنجاز الأهداف المرسومة لهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
أظف إلى ذلك عدم الانصاف و اختلاس الأجرة باقتطاعات وهمية يبتكرونها، كالغياب أو التأخر ، وإدا حاسبهم المستخدم ففي أحسن الاحوال يتذرعون بوجود أخطاء في سجله.
هذا و الشركة الام ( المقاولة الام ) لا تعترف إلا بما يقوله هؤلاء المُسيِريين، و يضحون العراقيل و الحواجز أمام وصول المستخدمين إلى أصحاب القرار.
غياب مفتشي الشغل و تواطؤهم يزيد الطين بلة
الطبقة العاملة أرهقتها الديون و مستلزمات البقاء حتى أصبح الفرد لا يفكر إلا في آخر الشهر.
هذا بالضبط ما يريده المسؤولون عن تسيير البلاد.
او محبط بالبطالة او مكوي بنار الغلاء والغش والتزوير والظلم والاقصاء والاستحمار والخيانة والتواطء وخيانة الثقة !!
الجميع محبط مما يتسبب في الكراهية والعنف وتقطع أوصال المجتمع !
Est-ce qu’il y’a un pilote dans l’avion ??
في القطاع العام يعطونك اجر عال لمجرد صفتك اي انك موظف ولو كنت شبحا او متفرغا اوغائبا عن العمل او مردوديتك ضعيفة لا يهم . لدى لا تستغربوا ان كان كل المغاربة يبحثون عن الوظيفة في القطاع العام .
المعلم في الخصوصي مطالب بالمستحيل مقابل ربع ما يتقاضاه المتعاقد ومع ذلك المتعاقد دون تكوين دون مستوى دون حس وطني تجاه اولاد الفقراء يتقاضى 6000 درهم من اموال الشعب يطالب بها حتى عن الشهور التي غادر فيها فصول الدراسة وترك اولاد الشعب عرضة للضياع * فهم تسطا *
قلت "المهندس المبتدئ كايخدم ب 4000 درهم.... قلة الاحترام" .. أنا معك مائة في المائة .. هاذا درس للمتعاقد اللي كان بلا خدمة أو في القطاع الخاص بالنسبة للمحضوضين كان خدام ب 2000 درهم في الشهر و يحارثو عليه صباح مساء، و اليوم كيتخلص 5500 درهم و محمادشي الله !
الزمان صعاب أوليداتي .
أتساءل ، ماذا كانوا سيقولون عن اليوم لو أطال الله في عمرهم ؟
معضلتنا أن هناك من لا يريد أن يسير هذا البلد قدما ،
رغم أن المغرب يزخر بالكفاءات التي تحب وطنها حتى النخاع ،
إلا أنها تصطدم دائما بالعراقيل ، ويقطع الطريق أمامها من قبل الأقلية المهيمنة.
يقول الشاعر بشار بن برد:
متى يبلغُ البنيانُ يوماً تمامه ---- إذا كنت تبنيه وغيرُك يهدم