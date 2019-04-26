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الرئيسية | مجتمع | دراسة: الإحباط يسود 72 % من العاملين في القطاع الخاص بالمغرب

دراسة: الإحباط يسود 72 % من العاملين في القطاع الخاص بالمغرب

دراسة: الإحباط يسود 72 % من العاملين في القطاع الخاص بالمغرب
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:00

يسود الكثير من الشعور بالإحباط داخل أوساط الأطر والعاملين في العديد من المقاولات المغربية، نتيجة عدم وجود تحفيزات ووسائل العمل الكافية داخل مؤسساتهم التي يعملون بها.

فحسب دراسة أجرتها "جوبورد روكروت" فإن 72 في المائة من العاملين في القطاع الخاص يتوجهون إلى مقرات عملهم رغما عنهم، بسبب عدم وجود أي آلية تتيح لهم تطوير مسارهم المهني، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بغياب وسائل العمل التي تتيح لهم تحقيق أهدافهم المهنية، وعكسها على مستقبلهم المهني داخل هذه المقاولات.

وأشارت الدراسة، التي شملت عينة مختلطة تتكون من 1926 إطارا بالمغرب، إلى أن غياب التحفيزات المادية يشكل أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في انتشار الشعور بالإحباط المهني داخل أوساط الأطر المغربية العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب عدم الاعتراف بالمجهودات التي يقومون بها لصالح الشركة التي يشتغلون بها.

وعبرت شريحة واسعة من الأطر الذين استهدفتهم الدراسة عن وجود عوائق تحول دون أدائهم مهامهم، وهي العوائق المرتبطة بجو العمل الذي يتسم بوجود تشنج في علاقاتهم مع رؤسائهم التراتبيين وزملائهم.

وأكد 50 في المائة من المستجوبين أنه لم يعد لديهم سنة 2019 أي شعور بحب الانتماء إلى المقاولة التي يشتغلون بها، في وقت لم تكن هذه النسبة تتعدى 38 في المائة سنة 2017؛ بينما لا تتعدى نسبة الأطر الذين يفتخرون بانتمائهم إلى مؤسستهم 11 في المائة.

وقال 54 في المائة من الأطر إن عملهم في المقاولة يشكل مصدر رئيسيا للأرق، و12 في المائة يعانون من التعب المزمن، وهو الشعور نفسه الذي يسود حتى لدى المبتدئين الذين التحقوا حديثا بمقر عملهم؛ في حين أفاد 12 في المائة من المستجوبين بأنهم يشعرون بالتعاسة في عملهم.

وخلصت الدراسة إلى أن المقاولات المغربية لا تهتم كثيرا بتحسين ظروف ومحيط العمل، ولا تضع أي مخططات لضمان أفضل الشروط للأطر قصد مساعدتهم على أداء مهامهم وإنجاز الأهداف المرسومة لهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - عادل الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:17
الإحباط يسود الشعب المغربي بكامله، لأن اغتصاب الثروة من قلة يجعل العقل يجن،...
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88
2 - زهير الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:19
الإحباط يسود 72 % من العاملين في القطاع الخاص بالمغرب .. هاذ الشي علاش ملايين من أصحاب الديبلومات يتمنون التوضيف مع الدولة !! مثل المتعاقدين الكل يتمنى ذالك .. الأجرة مضمونة مدى الحياة خدامتي ولا مخدامتيشي !
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24
3 - خاص الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:21
الأمر صحيح و بناءا على تجربتي المتواضعة في مراكز النداء أؤكد حقا صحة هذه الدراسة مع أمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل مستقبلا
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39
4 - HDA الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:21
يا ودي راه الاحباط يسود % 100 من المغاربة..
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47
5 - مواطن الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:21
المهندس المبتدئ كايخدم ب 4000 درهم.... قلة الاحترام
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47
6 - غابة القطاع الخاص بالمغرب الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:23
أنا أعمل بالقطاع الخاص.... مدير الشركة يتظاهر أنه يؤدي لي راتب شهري (طبعا بالقوالب لا يسمن و لا يغني من جوع)...و أنا أتظاهر أنني أشتغل له:). القطاع الخاص بالمغرب مصيبة كحلة و غابة تأكل فيها الحيوانات المفترسة الحيوانات الضعيفة.
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45
7 - أبو بكر الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:23
المقاولة تبحث أساسا عن تحقيق الارباح ، فهي تطالب العاملين لديها بأكثر مما يطيقون، و إن كان المستخدم قادرا على العطاء و الانتاج فإن رؤساءه يحملونه أكثر مما يطيق ( كأن يقوم ببعض واجباتهم الشخصية المرتبطة بأداء مهامهم ، و أن يقوم بمساعدة زملاءه المحسوبين على الرؤساء......).

أظف إلى ذلك عدم الانصاف و اختلاس الأجرة باقتطاعات وهمية يبتكرونها، كالغياب أو التأخر ، وإدا حاسبهم المستخدم ففي أحسن الاحوال يتذرعون بوجود أخطاء في سجله.

هذا و الشركة الام ( المقاولة الام ) لا تعترف إلا بما يقوله هؤلاء المُسيِريين، و يضحون العراقيل و الحواجز أمام وصول المستخدمين إلى أصحاب القرار.

غياب مفتشي الشغل و تواطؤهم يزيد الطين بلة
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22
8 - كريم من طنجه الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:24
ذاك هو المطلوب.. الحد الأدنى للأجور لا يكفي حتى سومة الكراء ناهيك عن الغلاء الفاحش و القوانين التي تنحاز إلى جانب المقاولات في الغالب.
الطبقة العاملة أرهقتها الديون و مستلزمات البقاء حتى أصبح الفرد لا يفكر إلا في آخر الشهر.
هذا بالضبط ما يريده المسؤولون عن تسيير البلاد.
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21
9 - بن بشتغير الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:24
البضائع كلها غالية والأيدي التي تصنعها رخيصة وهذا راجع إلى جشع صاحب الشركة والدولة لا تفقه بأن تقدمها رهين بازدهار العمال .لا عطاء مع الإحساس بالحكرة
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15
10 - رشيد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:25
باركة طهلاو غير فالموظفين العموميين راه هم الرافعة للتقدم والازدهار والتنمية .هذا نا يسنى انتاج الفشل عندما تعطي للوظيفة العمومية في البلاد اكثر من قيمتها .الدول المتقدمة تقدمت بالقطاع الخاص بقاو انتم مع العام الفاشل
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2
11 - الهربة الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:26
الأمر لا يقتصر فقط على القطاع الخاص والمقاولات ولكن في جميع الميادين على ما أظن الكل حاقد على الوضع... الله يدير تاويل وصافي
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13
12 - aziz الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:26
الحكومة المغربية وقعت على رفع السميك في القطاع الخاص ا بتداءا من فاتح يوليوز ومع ذلك أغلب الشركات ستتملص من هذه الزيادة المحتشمة ولا سوف تطبقها والتي لا تغني ولا تسمن من جوع ومع ذلك مفتشية الشغل لن ولم تحرك ساكنا وهذا مألوف ومعروف وأين دور النقابات والأحزاب أنها افلام دراماتيكية لالهاء الشعب المقهور .
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20
13 - تايكة غرماد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:31
اذا استثنينا رموز الفساد السياسي والسلطوي ورموز سلطة التحكم الذين يمثلون فقط نسبة لا تتحاوز خمسة في المائة فان بقية أفراد الشعب مصابة بالاكتئاب بسبب الاحباط ومنهم من يغرق في البحار او متشرد في الخارج او غارق في المخدرات او غارق في القروض
او محبط بالبطالة او مكوي بنار الغلاء والغش والتزوير والظلم والاقصاء والاستحمار والخيانة والتواطء وخيانة الثقة !!
الجميع محبط مما يتسبب في الكراهية والعنف وتقطع أوصال المجتمع !
Est-ce qu’il y’a un pilote dans l’avion ??
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15
14 - hassia الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:31
´comme retraité la societé allemande ou j,ai travaillé nous a donné chaque mois des primes si on respecte les délais de livraison comme récompense
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4
15 - أستاذ بالقطاع الخاص الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:32
أصبح العامل بالقطاع الخاص يعيش تحت رحمة مشغله، لا يحق له التظاهر أو الإضراب أو الانتماء النقابي،لا مطالبة بتحسين الوضعية لا راتب محترم .بالله عليكم كيف يمكن تحقيق التوازن المعيشي وتأسيس أسرة براتب 2000دهم أو أقل معاناة بالجملة لا تعويض عن الساعات الإضافية ولا حق لك في أي شيء يتنافى مع شروط المشغل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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16
16 - قريب من سوق الشغل الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:32
من ضمن الأسباب هو أن الدولة رافعة يدها تماما و لا تكترث بالمعاناة المعاشة من طرف العاملين بالقطاع الخاص . و فوق ذلك تطبخ على نار شبه هادئة لخوصصة بعض القطاعات . المهم سبب هذه الخسارة هو كون الدولة هي الخصم و الحكم في نفس الوقت . و لكن يوما ما عندما تتساوى الاكتاف و المكانات بالمثول امام قاضي السماء . سيكون الحساب جد عسير عليهم ... و للأمانة أتمنى الحساب هنا ايضا و ليس فقط ذلك اليوم .
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8
17 - أجير الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:33
الله يكون في عون الدين يشتغلون في القطاع الخاص مشاغلهم و تخوفهم من فقدان الشغل في أي لحظة ، هدا ينتهي في كثير من الأحيان بالطلاق و تشتيت الأسر نهيك عن مهزلة التعويضات عن المرض و التقاعد cnss
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10
18 - vive la liberté الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:36
اكبر كارثة بالنسبة الي هي تخدم فشي شركة خاصة وخصوصا في البنك، في البنك كاين غير لي كمص لك الدم ديالك، بصارحة القطاع الخاص فيه غير مصاصي الدماء. او المصيبة العضمى الزملاء في العمل كتلقى غير اللحاسين او توصال الهضرة باش رضى عليه المسئول ديالو او كتلقى المسئول ديالو نفس الشكل كيوصل لي فوق منو او غادا القضية... بصراحة الخدمة هي عند الگور اما كحل الراس كاين غير العنصريين. مكاين ما حسن من ديال راسك. السعادة العضمى.
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17
19 - القطاع الخاص والسيبة الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:39
في القطاع الخاص يستعبدونك ويعطونك اجرة هزيلة مقابل مجهود كبير .
في القطاع العام يعطونك اجر عال لمجرد صفتك اي انك موظف ولو كنت شبحا او متفرغا اوغائبا عن العمل او مردوديتك ضعيفة لا يهم . لدى لا تستغربوا ان كان كل المغاربة يبحثون عن الوظيفة في القطاع العام .
المعلم في الخصوصي مطالب بالمستحيل مقابل ربع ما يتقاضاه المتعاقد ومع ذلك المتعاقد دون تكوين دون مستوى دون حس وطني تجاه اولاد الفقراء يتقاضى 6000 درهم من اموال الشعب يطالب بها حتى عن الشهور التي غادر فيها فصول الدراسة وترك اولاد الشعب عرضة للضياع * فهم تسطا *
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11
20 - دكتور استاد فيزياء متعاقد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:40
الان حتى الاساتذة اصبحو محبطون وانتشر فيهم اليأس يشعرون انهم اساتذة درجة ثانية رغم الشواهد العليا التي يملكونها كل سنة يتم تدكيرهم من طرف المدير انهم مجرد متعاقدين و انه يمكن ان يتم طردهم بكل سهولة و يستغل وضعهم الهش تصورو ان استاذ حديت التخرج تم تكليفه بتدريس الجدع مشترك و الاولى و الثانية بكالوريا اصبح ساعات اليوم لا تكفيه للتحضر للدروس و التمارين الاستاذ المتعاقد اصبح عبد جديد لدى بعض المديرين المتغطرسين و حتى في محضر الدخول يوقع المتعاقد في ورقة لوحده و ليس مع زملائه المرسمين مما يولد في نفسه شعور بالحكرة و الوحدة.
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-2
21 - رشيد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:43
الإحباط يسود 100في100 ديال الشعب إلا خدام الدولة الذين سعداء بالكامل
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4
22 - جمال الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:46
موت البطيء يعني العمل لدى مقاولة
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4
23 - Ahmed Rabi3 الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:46
السلام عليكم، سبحان الله اللي كايشتغل فالقطاع الخاص كايقلب على القطاع العام والعكس صحيح، واللي عايش فالمغرب كايبغي يمشي لخارج باش يجمع الفلوس واللي فالخارج كايبغي يدخل لمغرب ويستثمر فيه داكشي اللي جمع.. الحاصول تا واحد مالقاها كيف بغاها واي دراسة يديروها فاي قطاع او فاي مجال ديال الاشتغال راه هاد الارقام اللي غادي تسمع.. ماكين غير الاحباط والتعاسة وقلة التحفيز ومابقى مايدار وماكين معامن.... وانا كانقول باللي القناعة كنز لا يدركه الا القليل من الناس.
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9
24 - يوسف الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:52
لا يوجد تحفيز في القطاع الخاص ولا في القطاع العام مما يسبب الإحباط ويحد من الابتكار ويمنع اجتهاد الموظف في عمله ويحول دون الاجتهاد في العمل مما ينتج عنه ضعف المردودية وقلة الإنتاج وتدهور نتائج الشركة ويشجع الموظف على الاختلاس ٠ يظن المشغل أنه بذلك يقلل المصاريف ولا يدري أنه يقلل الإنتاج أيضا
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3
25 - زهير الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:53
إلى 5 - مواطن :
قلت "المهندس المبتدئ كايخدم ب 4000 درهم.... قلة الاحترام" .. أنا معك مائة في المائة .. هاذا درس للمتعاقد اللي كان بلا خدمة أو في القطاع الخاص بالنسبة للمحضوضين كان خدام ب 2000 درهم في الشهر و يحارثو عليه صباح مساء، و اليوم كيتخلص 5500 درهم و محمادشي الله !
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5
26 - جواد الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:55
يجب الاهتمام بموظفين القطاع الخاص..والزام الشركات او الذين يستأجرون أشخاص بأداء أجر مناسب...قمة الاستغلال .تجد طبيب يستخدم عاملة استقبال و نظافة ..وترتيب الملفات ..بألف درهم أو 1500 درهم و لساعات طويلة..و هو يحصل على الملايين في الشهر...لاحظوا الدول المتقدمة ..الأجور متقاربة ...نعم هو طبيب او محامي او مهندس..يجب ان يربح اجر معقول..هذا لا يعني أنه يستغل عامل عنده بدرهيمات في الشهر
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3
27 - رشيدة الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:04
الإحباط يصيب 100/100 من القطاع العام أيضا
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-1
28 - معضلة الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:11
كان آباؤنا رحمهم الله يقولون لنا عند ضيق الحال :
الزمان صعاب أوليداتي .

أتساءل ، ماذا كانوا سيقولون عن اليوم لو أطال الله في عمرهم ؟

معضلتنا أن هناك من لا يريد أن يسير هذا البلد قدما ،
رغم أن المغرب يزخر بالكفاءات التي تحب وطنها حتى النخاع ،
إلا أنها تصطدم دائما بالعراقيل ، ويقطع الطريق أمامها من قبل الأقلية المهيمنة.

يقول الشاعر بشار بن برد:

متى يبلغُ البنيانُ يوماً تمامه ---- إذا كنت تبنيه وغيرُك يهدم
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2
29 - غير دايز الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:12
على اساس ان القطاع العام مطفرينو وقطعوا الواد ونشفوا رجليهم...المغاربة كلهم في الهوا سوا بقطاعهم العام والخاص وزيد عليهم أصحاب المهن الحرة والحرف وكذلك العاطلين..انا اشك في النسبة 72% الأقرب إلى الصواب هي 85%
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0
30 - omar الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:14
الإحباط يسود 90 في100 ديال موظفي القطاع الخاص و انا واحد منهم غياب ادنى شروط مزاولة المهنة وكذلك غياب التحفيزات و اجرة غير محترمة و تكريس العبودية بكل صراحة يجب اتختد التدابير الازمة لتحسين وضعية هذه الفئة المضطهدة......
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0
31 - دكتور استاد فيزياء متعاقد الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:15
بالنسبة الي تيهضر و معارف والو واش فخبارك كاين دكاترة ,مهندسين و متخرجين من مدارس الاقتصاد و التسير متعاقدين وكاين الي سمح فالماستر باش يدخل يخدم وكاين الي دارها كطريق للتعليم العالي قبل ان يصدم بان هذ حق المرسمين فقط والي تيهضر بزاف يدفع لكونكور و يورينا حنت يديه وايلا كان معندوش الاجازة يكمل قرايتو و ايلا مكانش قاد على لقراية يتكمش و يهنيها من ديك التعاليق الخاوية.
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-1
32 - تطواني الجمعة 26 أبريل 2019 - 13:16
حيث حنا مكلخين خلينا الفاسدين يخدمونا بأجور بخسة
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