سداس: الإعدام لا يحقق البعد الردعي ولا الوقائي

هسبريس من الرباط

أكدت فتيحة سداس، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "عقوبة الإعدام هي محل جدل لما لهذه العقوبة من تناقض مع حق الإنسان في الحياة، وهو من الحقوق المقدسة".

وشددت النائبة، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بمقر البرلمان، على وجود علاقة تلازمية بين التجارب الدولية التي تعمل علي إقرار عقوبة الإعدام وبين ارتفاع منسوب الاستبداد؛ فـ"كلما كان النظام القائم شموليا، كلما ارتفع تطبيق عقوبات الإعدام، وهو ما يجعل هذه العقوبة تُستخدَم كأداة سياسية، حيث لا يُستبعَد أن يصدر حكم بالإعدام على من ترى فيه السلطات تهديدا لها".

وأضافت: "غير أن التطور الإنساني أصبح يسير في اتجاه إلغائها على اعتبارها عقوبة قاسية لا تتناسب مع المسار الذي حققته الإنسانية والتقدم الحاصل في الجانب الحقوقي والإنساني".

وأوردت سداس أن المغرب حقق تراكمًا كميًّا لا بأس به في ملاءمة التشريعات المغربية مع المواثيق الدولية، مشددة على أنه "على الرغم من هذه المكتسبات الدستورية، والمبادئ عامة، فإن الحسم في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام لم يتم بعد؛ الأمر الذي يفرض مزيدا من الجهود من طرف كل الفاعلين المؤمنين بحقوق الإنسان وبالحداثة والديمقراطية على صعيد جميع الجبهات، لكون إلغاء هذه العقوبة تفرض وضوحاً قيمياً، لم يتحقق على أرض الواقع، بغية تكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".

واعتبرت المتحدثة أن الجهود تتم عبر استثمار المكاسب المحققة والدفع بها من أجل استثمارها بغية الوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بالنظر إلى اختلال موازين القوى وهيمنة القوى الرجعية المعارضة لإلغاء تطبيق الإعدام، تحت مبرر حماية للمجتمع من الجريمة، وقراءة أحادية لتراث وطرق تحقيق العدالة.

"ينبغي هنا الإقرار بكون مفهوم العدالة يبقى من المفاهيم النسبية الغير مطلقة، تستوجب التعاطي مع المرجعيات بتأويل أرحب يستحضر الحمولة الحقوقية والإنسانية الذي يفترض حضور حرية الاختيار والفضاء الحر والمستقل، بعيدا عن الحس الضيق، للحد من الجريمة، وتحقيق مبادرة وقائية للجريمة، وجعل العقوبة أداة ردع للمجتمع وليس انتقام"، تضيف النائبة البرلمانية.

وتحقيق هذا المبتغى، تقول فتيحة سداس، يقوم بالاعتراف بكون عقوبة الإعدام لا تحقق البعد الردعي ولا الوقائي من الجريمة، وإلغاؤها هو معركة ثقافية من الدرجة الأولى، تفترض تجند كل الفاعلين، في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاجتماعي والإعلامي والثقافي، وتحقيق ثورة ثقافية، تعمل علي تصويب الانحرافات وكشف اختلالات المنظومة الجنائية المغربية، وما يتطلبه من تكريس لديمقراطية تسمح بالنقد والتعبير والرفض، لتفنيد المغالطات التي يتم الاحتجاج بها من قبل دعاة الإبقاء على عقوبة الإعدام، تحت العديد من المبررات التي ترتكز كلها على الوصاية على المجتمع بدعوى كون هذا الأخير يرفض إلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي المغربي، أو أن المجتمع المغربي ليس مستعدا لذلك، معتمدين على قراءة حَرفية وضيّقة للنصوص القرآنية، لا تستحضر مقاصد الدين الإسلامي السمحة و هي العفو.

وختمت المتحدثة كلمتها بالتأكيد على أن إلغاء عقوبة الإعدام "ليس مسألة نصوص بل مسألة نفوس ينبغي معها عمل كبير، سواء داخل المؤسسات أو داخل المجتمع بهدف التنسيق والاشتغال على الجانب التربوي والسياسي، من أجل استثمار التنصيص على هذا الحق الدستوري والكوني، ألا وهو الحق في الحياة كمبدأ عام بات ينص عليه التشريع المغربي دستوريا؛ لكن هذا لا يكفي على اعتبار أن هذا الحق يعرف بعض الاستثناءات التي تنص على عقوبة الإعدام على قلتها، فإننا مدعوون هنا إلى ضرورة العمل الجماعي على إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع المغربي".