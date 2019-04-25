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الرئيسية | مجتمع | الحكومة: فض اعتصام "المتعاقدين" قانوني .. والعمل قبل الحوار

الحكومة: فض اعتصام "المتعاقدين" قانوني .. والعمل قبل الحوار

الحكومة: فض اعتصام "المتعاقدين" قانوني .. والعمل قبل الحوار
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 25 أبريل 2019 - 17:00

في أول رد فعل حكومي رسمي على تدخل قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة لفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" ليلة أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان، أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن التدخل الأمني جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.

وقدّم كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث تم التأكيد أن السلطات الأمنية تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات المبيت أمام مبنى البرلمان؛ وهو ما اعتبرته الحكومة "يخالف القانون".

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي، إن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون".

وأضاف الخلفي أن "السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويل ذلك إلى اعتصام"، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانوني بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.

وتبنت الحكومة الموقف الذي عبرت عنه وزارة التربية الوطنية بشأن قرار تعليق الحوار إلى حين استئناف الأساتذة لعملهم، وقال الخلفي إن تعليق جلسة الحوار ليوم 23 أبريل جاءت في آخر لحظة بسبب تراجع الأساتذة عن التزاماتهم مع الوزارة، مضيفا أن "هذا الموقف عبر عليه الوزير أمزازي اليوم وأكد أن الحوار سيتم معهم إذا عادوا إلى أقسامهم".

وبعد أن أشار إلى أن رئيس الحكومة يتابع شخصيا هذا الملف، أوضح الخلفي أن الحكومة "معبأة لتأمين الزمن الدراسي وضمان حق التلاميذ في التمدرس خاصة في العالم القروي"، وشدد على أن الوزارة وضعت جدولة زمنية لاستكمال الحصص المقررة.

وأورد المتحدث أن عملية التعبئة "ستمكن الأسبوع المقبل من تأمين حاجيات التلاميذ في مختلف المؤسسات والأقسام المعنية"، مضيفا أن "الحكومة ستواصل التعبئة لكي لا يمس حق التلاميذ في التمدرس خصوصا في العالم القروي".

"لسنا في صدام مع الأساتذة أطر الأكاديميات وسنعمل على النهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها"، يورد الناطق باسم الحكومي؛ لكنه لم يتطرق إلى إجراءات تفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية والتي كان الوزير أمزازي قد أشهرها في وجه "الأساتذة المتعاقدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ali الخميس 25 أبريل 2019 - 17:16
هذا الجيل غريب امره.
الاساتذة كانوا يستغرقون سنوات ليحققوا مطالبهم ولا يهددون مصالح التلاميذ رغم كل الظروف.

هؤلاء لا يهتمون بابناء الشعب. بل فقط بمصالحهم الخاصة لذلك نحن ضدهم. ولو فكروا في ابناء الشعب لتضامن الجميع معهم
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-5
2 - عاطل مفروض عليه البطالة الخميس 25 أبريل 2019 - 17:18
فلتنتظر هذه الحكومة جحافل المعطلين الذين سيبيتون في الشوراع
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22
3 - أبو هند الخميس 25 أبريل 2019 - 17:20
الذئاب الملتحية تبرر ما اقترفه الطغاة, ستحاسبون يوم لا ينفع مال ولا بنون يا تجار الدين. حل المشكل في أيدي الحكومة وليس في أيدي أساتذة لا حول لهم ولا قوة.
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25
4 - Mohammad الخميس 25 أبريل 2019 - 17:22
لمادا الحكومة ليس لديها الجرأة أن تشرح للمواطنين أن الاستقرار المهني في هدا العصر من المستحيلات بالاظافة أن مهن ستحتفي وستضهر مهن جديدة.وان الدولة المغربية ليست دولة الرفاهية وأنها تخلت عن جميع أدوارها ولا تخطط للمستقبل .
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18
5 - wald lhfra الخميس 25 أبريل 2019 - 17:24
اودی حکرتوهوم بالزاف والله ملی جات العدالة اهوما حکرین التعلیم
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9
6 - حسبي الله ونعم الوكيل الخميس 25 أبريل 2019 - 17:26
وهل تعويض استاد مضرب باستاد غير مكون اخر أمر قانوني؟أم أنكم تلعبون بالقانون كيفما شئتم على حسب هواكم
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12
7 - bob الخميس 25 أبريل 2019 - 17:27
سنواصل النضال ولو فضضتم ألف اعتصام. الحق ينتزع ولا يعطى
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6
8 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 17:29
مابغيتش ولدي يضيع .. ولكن الاساتذة عندهم كامل الحق.
تمرض يجريو عليك من الخدمة ماتلقى تا ماتاكل و لا داوي راسك..
واصلو الكفاح ..
كأب تلميذين فمؤسسة عمومية اقدم لكم كامل الدعم
ولادي تانقريهم راسي فالدار دبا
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6
9 - Berkani الخميس 25 أبريل 2019 - 17:30
السلام عليكم
أقول للحكومة أنها إن لم تحل هذه المشاكل فإنها ستدفع بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه . راه كلشي طايب . خدو العبرة من الجزائر . راه ما بقا ما نخسروه . اتقو الله في هذا الشعب.
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4
10 - الأستاذ موحى. الخميس 25 أبريل 2019 - 17:30
يبدو لي أن هروب هؤلاء المتقاعسين من المؤسسات التعليمية فيه خير كبير لأبناءنا التلاميذ.إنه لطف من من الله تعالى لأن هذه الفئة لا تفقه شيئا وكانت ستخرب عقول أبناءنا و تدمر كل معارفهم التي إكتسبوها على يد الأساتذة الحقيقين الذي درسوهم قبل مجيىء هؤلاء المعاقين.
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-6
11 - bouthirit الخميس 25 أبريل 2019 - 17:31
صراحة المصلحة الوطنية تقتضي تريت الإساتدة المتعاقدين نضام العمل بالكونطرا موجود حتى في فرنسا . هناك من يحاول الملف الصحي والتعليمي لاهداف خلخلة النضام المغربي .
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2
12 - باحث عن الحقيقة الخميس 25 أبريل 2019 - 17:32
والله انكم حكومة فاشلة بجميع المعايير ، حكومة افسدت الدين والدنيا ، حكومة تفتقر للشرعية الحكومية بحكم اهتزاز اغلبيها ، بل وتفتقر لاغلبية حقيقية بتحالفكم مع غريمكم في المبادىء والمرجعيات pps ، حكومة اغلبيتها أضعف من بيت العنكبوت ، ناهيك عن الفضائح الاخلاقية والمالية التي اشتهرتم بها . انكم لا تصلحون قطعا لتسيير الشأن العام بل لا تصلحون ان تكون قدوة للشباب . انتم عار على تاريخ المغرب وعار على كل شيء ، انتم وصمة عار على جبين كل من منحكم صوته كي تجلسوا على كراسي الحكم .
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13 - TOM /JERRY الخميس 25 أبريل 2019 - 17:33
انا استاذ متقاعد لو تمت المناداة علي للعودة واستكمال ما تبقي من حصث لىزمن المدرسي اعود بتلقائية .لاداء الواجب ..وما شوهد على شرائط فيديو منقولة عبر هسبريس .انما هو لعب عيال ومطاردة طوم وتجيري .شباب عديمي الاحساس وعديمي الضمير والمسؤولية فرحين مسرورين مبتهجين برشهم بخراطيم الماء .وشعارات كالموت ولا المذلة ...و..و.. مهزلة التاريخ بسلك التعليم .مراهقون مخلون بالنظام العام ..بالمفق العام .عرقلوا السير والجولان .افزعوا السكان .وازعجو السلطات .عار عار عار لا اظنهم من بني الوطن لا لا لا
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14 - تعنت الخميس 25 أبريل 2019 - 17:33
بهذا تكون الحكومة قد تحدت الشعب...واقتنعت بضرورة موته
لقد أبانت هذه الحكومة حقا على أنها لا ترغب في حل هذا الملف الشائك ولا تود أن تعطي الحقوق لأصحابها...في المقابل لا اظن ان الأساتذة سيتراجعون لأنهم واعون بحقوقهم
وحتى يكون هناك حل تنتظر الحكومة أن تزهق روح تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه
في نظري كمتتبع يجب إقالة هذه الحكومة لأنها ستتسبب في كارثة لاقدر الله
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15 - مهاجر من ألمانيا الخميس 25 أبريل 2019 - 17:34
ماذا تنتظرون من هاده الحكومة الفاشلة التي ابتلي بها المغاربة؟ ليس لهم اي استراتيجية...ما يجيدونه هو لغة الخشب و تخراج العينين. هولاء سيدهبون بالمغرب العزيز ألى الهاوية....النضال هو السبيل إلى تحقيق المبتغى.
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16 - استاذ انجليزية الخميس 25 أبريل 2019 - 17:34
لكسب تعاطف المغاربة ولابداء حسن النية يجب الرجوع الى الاقسام ثم طاولة الحوار. الحكومة ربحت معركة ولكنها لم تربح الحرب بعد. لذلك، لا يجب على المتعاقدين اخد التلاميذ كرهائن، فالقانون الدولي والاخلاق والاديان كلها تجرم او تحرم ذلك. الوقت والصبر كفيلان بحل هذا المشكل. اخيرا وليس اخرا، لا تدعوا، ايها المتعاقدون، الزوايا وفلول الماركسية التي ترفض العيش في زمانها تفتي عليكم امركم، ففي ذلك دماركم.
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17 - العبدي الخميس 25 أبريل 2019 - 17:35
علي الحكومة ان تقوم بتعيين معلمين واساتدة ﻻستكمال برنامج تعليم ابنائنا الدين تخلوا عنهم مدرسيهم الجين يحلمون بالترسيم بﻻ عمل كما ان على فدرالية اباء واولياء التﻻميد ان تطلب من اﻻكاديميات التشطيب عليهم ﻻننا ﻻ نريد ﻻبنائنا حتى الكﻻم مع تخلى عنهم ولم يحترمهم.
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18 - وطني الخميس 25 أبريل 2019 - 17:36
اعطوا شبابنا حقه ان البلاد و الوطن لهم انهم مستقبل بلادنا اساتدة اطباء ممرضين دكاترة طلبة الطب القائمة طويلة
هل كل هاؤلاء مخطؤون؟
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