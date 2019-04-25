24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4213:3017:0720:1021:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. "طعم الماء" يدفع إلى الاحتجاج في الفقيه بن صالح (5.00)

  2. صالون "فكرة" يجمع حاملي مشاريع بمهنيي المقاولات (5.00)

  3. طلبة الطب يقاطعون الامتحانات .. وشبح سنة بيضاء يلوح في الأفق (5.00)

  4. نقل المغربية ضحية هجمات سريلانكا إلى السعودية (5.00)

  5. حبس رجال أعمال جزائريين مقربين من بوتفليقة (5.00)

قيم هذا المقال

4.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة والنقابات توقعان رسمياً اتفاق زيادة الأجور .. تفاصيل كاملة

الحكومة والنقابات توقعان رسمياً اتفاق زيادة الأجور .. تفاصيل كاملة

الحكومة والنقابات توقعان رسمياً اتفاق زيادة الأجور .. تفاصيل كاملة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 25 أبريل 2019 - 20:43

بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، وقّعت الحكومة، مساء اليوم الخميس، رسمياً، أول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة العثماني، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهم ما يتضمنه زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وجرى التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.

القطاع العام

وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:

• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

• مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

• تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.

• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

القطاع الخاص:

• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.

كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقالت الحكومة إن هذا الاتفاق يأتي "تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".

كما سيسهم هذا الاتفاق، حسب بلاغ حكومي، في "ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة".

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (167)

1 - مواطن غاضب الخميس 25 أبريل 2019 - 20:56
الآن يجب طرد الأساتذة المنقطعين عن العمل لتكتمل الفرحة..
لتهدئة الشارع المغربي واستقبال شهر رمضان في أحسن الظروف..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-664
2 - يونس السلفي الخميس 25 أبريل 2019 - 20:56
كايبان لي هادشي زوين شوية
و لكن و الله مانتيق فيكم حتى نشوف هاد الريالات ف الكونط ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
3 - عادل الخميس 25 أبريل 2019 - 20:57
إنا لله وإنا إليه راجعون .لا حكومة لا معارضة لا نقابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
219
4 - محمحم الخميس 25 أبريل 2019 - 20:57
يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
578
5 - yassine الخميس 25 أبريل 2019 - 20:58
الحمد لله على نعمه و بركته و نعمة الصبر التي أعكاها لنا، أما انتم يا حكومة النفاق و الشقاق و نقاباتكم المتواطئة في مسرحية دامت سنوات، لكم الله حسبنا الله فيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
287
6 - هنيئا الخميس 25 أبريل 2019 - 20:58
هنيئا للجميع الموظفين بالصحيحة والسلامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-128
7 - عادل الخميس 25 أبريل 2019 - 20:59
500 درهم خير من لاشيء، شكرا لله ووداعا للباجدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
8 - حسن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:00
ومادا عن اقتطاع اجر ايام الاضراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
9 - naimar الخميس 25 أبريل 2019 - 21:00
المتقاعدين لهم الله لا يدكرهم احد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
267
10 - موظف مقهور الخميس 25 أبريل 2019 - 21:00
500 درهم على 3 سنوات واش كنسعاو عليكم الله ياخذ فيكم الحق و الله ينتقم منكم جميعا حكومة و نقابات كلكم فاسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
367
11 - فاطمة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:00
تمخض الجبل فولد فأرا.. لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
268
12 - وجدة الوطنية الخميس 25 أبريل 2019 - 21:00
لن نرى اية زيادة مستقبلا الا ادا اسقطنا حزب لباجدة ..وهده دعوة الى عدم مقاطعة الانتخابات . و للعلم فهده ليست بزيادة بل استرجاع جزىء مما اقتطعه منا الغير المؤسوف عنه بن كيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
203
13 - jamal الخميس 25 أبريل 2019 - 21:01
قالت العرب قديما : تمخضت الجبل فولدت فأرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
116
14 - Sam الخميس 25 أبريل 2019 - 21:01
ياك اسي العثماني صرحتي في برنامج حواري على قناة وطنية ان التعويضات العائلية خارج الحوار الاجتماعي وستصرف ابتدءا من فاتح يناير 2019 حتى وان لم يتم توافق بين الفرقاء الاجتماعيين ...
هذا الامر يجعلنا نشكك في نزاهة شخصكم ولكم واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
188
15 - شركي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:02
إجحاف و ظلم في حق الموظفين.. التاريخ سيلعنكم حكومة و أحزابا و نقابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
160
16 - حسن اخدام الخميس 25 أبريل 2019 - 21:02
وأصحاب التقاعد... ليس لهم الحق في الزيادة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
170
17 - مقهور الخميس 25 أبريل 2019 - 21:02
الزيادة ضعيفة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار ... الواجب على الحكومة الإسراع في الرفع الحقيقي في الحد الادنى للاجور ب 25 في المائة وادماج حاملي الشواهد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
18 - حاتم الخميس 25 أبريل 2019 - 21:03
النقابات أتبتت أنها الوجه الثاني لعملة الحكومة.. أسياد النفاق دون منازع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
111
19 - مواطن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:03
تمخض الجبل فولد فارا ... زيادة هزيلة على ثلاث اعوام ... هههه اخبار مفرحة حقا !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
20 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:03
هل المتقاعدين يستفدون من هذه الزيادة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
21 - مرحبا الخميس 25 أبريل 2019 - 21:03
السلا م واش حتى الشرطة و العساكر يخدوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
22 - ابو فاطمة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:03
بئس الاتفاق والخزي والعار لنتائجه ولا بارك الله في من وقعه ورضي به...اي بؤس ؟؟؟؟واي خذلان اوصلتمونا اليه400 مقسمة على 3سنوات 3سنوات.
.هذه الزيادة لا ترقى حتى الى الفتات حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
23 - مواطن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:04
بالنسبة للمتقاعدين لا من يتكلم عليهم فالله سبحانه وتعالى حسابهم ووكيلهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
24 - حمزة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:04
كضحكو على شعب 100 درهم اش غادير لوليدات واش نقريوهم بها ولا نكسيوهم بيها ولا للمثروف اليومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
25 - retraité الخميس 25 أبريل 2019 - 21:04
Comme attendu pas un mot sur les retraités.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
26 - عبد الخالق کرمون الخميس 25 أبريل 2019 - 21:04
هنیٸا لکم تمخض الجمل فولد فٸرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
27 - Abuanass الخميس 25 أبريل 2019 - 21:04
وأخيرا بعد مخاض عسير وسنوات عجاف وجفاف بين النقابات والحكومة البيجيدية
سنربح بعض الدريهمات على مدى سنة ونصف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
28 - قادي عمر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
" يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم يا لوقاحتهم !!! غسان كنفاني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
29 - DONKICHOTE الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
المستخدمين غايزيدوهوم 10 في المئة على السميك يعني 300 DH في أحسن الضروف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
30 - sami الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
c 400 ou 500 dh c un grand walou c les miettes pour les fonctionnaires! ils ont pillé l'or, le cuivre le phosphate etc. et maintenant ils nous offrent des miettes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
31 - بوعو الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
كل ما ستعطيه الحكومة بيدها اليمنى ستأخذه مضاعفا بيدها اليسرى بزيادات صاروخية في الضرائب و الأسعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
32 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
كنا نتمنى إلا توقع النفايات لأنها لم يعد لها دور لقد الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعدط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
33 - يونس الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
وأخيرا يأتي الفرج رغم هزالة التعويضات على أمل الفرج من رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
34 - خالد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
الميت فار والجنازة....... .يقول المثال اللهم قرصة من الفكرون وميمشيش بلاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - مهلوك الخميس 25 أبريل 2019 - 21:05
البؤس للبؤساء..............دريهمات للدراويش.
فالينتظروا عشر سنوات أخرى للحصول على بعض الدراهم....إن بقوا على وجه الأرض. فهمتني ولا لا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
36 - موظف عمومي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:06
سيسجل التاريخ لكم جميعا، حكومة ونقابات، هذا الانجاز العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
37 - موظف الخميس 25 أبريل 2019 - 21:06
انجاز كبير .. برااافو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
38 - المنتصر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:06
والمتقاعدين ما محلهم من الإعراب من هذه الزيادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ( ونسميها زيادة تجاوزا )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
39 - nono الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
هل اعوان السلطة تشملهم هذه الزيادة أم مصيرهم منسي كأيامهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
40 - ممتاز الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
واخيرا واخيرا واخيرا واخيرا واخيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
41 - مسرحية الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
اصلا لا احد بقي يتقوا في النقابات الكل يعرفونهم بانهم متوطؤون مع الحكومة ويعشون في أكبر ريع وباعوا الماتش ايام زمان.لدالك اصبحت التنسيقيات فرض وجودها في الساحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
42 - ادريس وجدة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
اللهم هاته الفتيتات ولا مقاطعة الحوار.لكن اظن هدا مكسب جاء بعد تدخل جهات عليا من الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
43 - لا و ألف لا الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
أيها العمال و الموظفون خذوا حذركم لأن هذا ليس حوارا و لا تفاوضا بل هو سخرية و ضحك على الذقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
44 - عبد الرحمان بن الراضي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
اين هو حظ المتقاعد من هذا الاتفاف. لن نسامحكم في حقنا امام الله. عند ربكم تختصمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
45 - مقهور الخميس 25 أبريل 2019 - 21:07
السلام
و اخيرا تمت اضافة بقشيش الى الراتب الدي هو في الاصل بقشيش.
و مادا غن شركات المناولة التي تلتهم الراتب كاملا دون مراعاة القانون.
مادا عن حراس الامن الخاص 12 ساعة باجر 2400درهم.
نطالب بالاجر مقابل ساعات العمل يعني العامل يشتغل 12 ساعة تحسب 8 ساعات بالاجر القانوني و 4 ساعات باجر ساعات اضافية.
و كدلك حت شركات النسيج و شركات التي تنتج الادوية او منتوجات كيف ما كان ان تشتغل في ظروف انسانية و بالاحسان الى الطبقة العانلة لانها تمارس في حقهم السادية و القمع مما ادى الى ظهور بروليتاريا و بؤس اجتماعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
46 - اكرم هيثم الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
وأخيرا الحلقة الاخيرة من مسلسل النقابات والحكومة الذي دام ازيد من 8 سنوات...مبروك للموظفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - واقيلونا قيلونا الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
هادا هوالتبراع وإلا فلا ،

أسيدي متزيدونا والو ،

تنازلوغيرعلى تقاعدكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
48 - استاذ الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
هل الابن البالغ 18سنة يسمى طفلا ام غير معني بالزيادة ولماذ زحزحت هذه التعويضات بستة أشهر كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
49 - bennacer الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
هل الجنود معنيين بهذه الزيادة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
50 - موظف الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
زيادة الفتات اين هي اقتطاعات التقاعد الغلاء الكازوال الضرائب أزيد ابوزيد قالك زيادة قل الفتات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
51 - Maroc الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
هذه جولة أولى، نرجو أن تكون هناك جولات أخرى مزيد من النضال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
52 - En avant الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
الان على الحكومة طرد الكسالى المتعاقدين والترخيص للكليات الخاصة للطب حتى يزداد عدد الاطباء ونتخلص من سطوة من درسو الطب باموال ضرائب المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
53 - مدوخ الخميس 25 أبريل 2019 - 21:08
- الزيادات للبرلمانيين وكبار المسؤولين بالملايين دون اجتماعات ماراطونية
- إختلاسات بالملايين دون حسيب ولارقيب
- تهرب ضريبي بالملايير دون حسيب ولا رقيب
- زيادة هزيلة بمثابة فتاث كثر عليها الضجيج
حكومة القوالب إقتطعوا بالملايير لصندوق التقاعد ومن الإضرابات لتدعي أنها قامت بالزيادات هههه عملية رياضية -4+2=-2
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
54 - لنا الله الخميس 25 أبريل 2019 - 21:09
أما بالنسبة للموضفين السلم 5 لا تشملهم هده الزيادة ام مادا انا موضف سلم 5 المرجو من أي شخص يوضح ما محلي من هده الزيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
55 - Rachid الخميس 25 أبريل 2019 - 21:09
وأخيرا تمخض الجبل فولد فأرا .هنيأ لنا بهذه الزيادة على هزالتها كمن يأخد العضمة من فم الكلب واستعدو للزيادة القادمة .لا في الاجرة بل في كل المواد الغداءية والمحروقات ووووووووووووووووووووووووة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
56 - Yassine الخميس 25 أبريل 2019 - 21:09
هل هذه الزيادات تشمل أيضا العسكريين ونساء ورجال الدرك الملكي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
57 - احمد اعلي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:10
بعدسبع سنوات عجاف يتمخض الجبل لينجب جرذا ياللعار!!!؟ الله يلعن اللي ما يحشم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
58 - قارىء الخميس 25 أبريل 2019 - 21:10
السلام عليكم،شكرا على هاذ 2 فرانك ،شكرا على هاذ 20 درهم ل مغنبقاوش بها فقراء ،قبلناها لاننا مداويخ بوسعيد و براهش مومو و مكلخين الداودي و خونة مدير سنطرال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
59 - naoufal الخميس 25 أبريل 2019 - 21:10
!Du n'importe quoi, vous foutez de nos gueules
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
60 - Ayoub AFP الخميس 25 أبريل 2019 - 21:11
الحمد لله على نهاية هذه القصة ذات ثمان سنوات عجاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
61 - أستاد الاعدادب الخميس 25 أبريل 2019 - 21:11
ومادا عن اساتدة التعليم الاعدادي الدي ينتهي مسار ترقيتهم في السلم 11
نريد احداث درجة خارج السلم عيب وعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
62 - معلق من العيون الخميس 25 أبريل 2019 - 21:12
تزادت ليا زرقالاف هاذ الشهر نشري بها الحوت لرمضان ... السردين فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
63 - حمادي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:13
هاك دابا باش تشري {بيض} العثماني و {سردين} أخنوش ؟؟؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
64 - وعزيز الخميس 25 أبريل 2019 - 21:13
و بعد هذا الاتفاق ماذا سيكتب على لافتات فاتح ماي....؟

نتمنى أن يكون الحماس في العمل كما كان الحماس في المفاوضات و الحماس الملاحظ في الاعتصامات...

لان العمل هو سر التنمية... و بالتنمية تتقدم الأمم و يرتفع الدخل....

اما الحقوق بلا واجبات فهو الاتكالية و الانتهازية و التخلف و الإفلاس و طرد العمال و خفض الإنتاج.. ووو

ارفعوا في فاتح ماي شعارات مثل :

العمل سر التقدم
من غشنا فليس منا
الموظفون الأشباح اخذتم حقوقنا و نعمل عملكم
هيا للعمل و كفى من التكاسل
كلنا يد واحدة لرفع الهمم و راية المغرب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
65 - م.محمد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:13
القطاع الخاص ليسوا مغاربة لاحولة ولاقوة الا بالله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
66 - أستاذ الخميس 25 أبريل 2019 - 21:14
إقتطع لي بنكيكي 387،87 درهم من أجرتي و زادني العثماني 400 درهم على 3 'سنوات...شكرا للحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
67 - said marrakech الخميس 25 أبريل 2019 - 21:14
أنا لا أفهم شيئا في هذا البلد،عندما تقرر الحكومة الزيادة في الأسعار أو الإقتطاع من الأجور أو الزيادة في سن التقاعد فإنها تنفرد بالقرار لوحدها،أما الزيادة في الأجور فإننا نسمع عنها منذ 8 سنوات،دائما نفس الأسطوانة،لم يتم اتفاق مع النقابات، غدا ربما سنسمع أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو صندوق النقد الدولي أصبحوا ضمن الحوار الإجتماعي ولم يتم الإتفاق معهم أيضا هذا ما ينقصنا.والله كرهت هذا الحزب الذي يقود الحكومة،بيننا وبينكم الله،سوف تحاسبون على هذا الوضع الذي أصبح عليه هذا الشعب المقهور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
68 - طاها الخميس 25 أبريل 2019 - 21:14
بدون تعليق . ل في السلم 9 و السلم 10 يبقاو في السلم 9 و10 وياتي من كان في السلم 8 و 9 " مبلوكين"ويصبحون مثللهم . ما هذا المنطق .نحن لسنا ضد اي احد ولكن يجب الدفع بالاخرين الى السلاليم 10--11-12-13 كمثل االمتصرفين والتقنيين....متصرف يبقى حياتة في خارج السلم الى متى...نفقات ليست نقبات لا تفهم في الادارة شيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - متقاعد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:15
اين المتقاعدون ؟في عدد الموتى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
70 - مواطن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:15
من المستفيد من هذه "الزيادات" ، هل الأجراء الذين جلهم ظهر عليه الشيب من العشرينات؟ أم النقابات التي لا قاعدة لها الا في الجملة الاعلامية " الأكثر تمثيلية".
آسف لم نعد نعرف هل هي " أكثر تمثيلية" أم " أكثر تمثيلية" ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
71 - AZIZ USKazizb الخميس 25 أبريل 2019 - 21:15
أخيرا قبلتم هذا العرض الهزيل هذا يعني إنكم متواطؤون مع المحكومة. لكم الله يا شغيلة هذا الوطن . الطبقة الكادحة و الوسطى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
72 - خدوج الخميس 25 أبريل 2019 - 21:15
مبروك عليكم الوليمة الحكومية ، وانتعاشة تحت الطاولة ونسيم وراء الكواليس ، صورة تشبه تحية ممثلي مسرحية فاشلة للجمهور الذي تظنون أنكم خدعتموه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
73 - أستاذ الخميس 25 أبريل 2019 - 21:15
مهما طال الزمن سيأتي يوم لن ينفع فيه الندم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
74 - أطلسي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:16
علاش الأطفال حتى يوليوز مافهمتش ضربنا الحساب صدق خاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
75 - مجند الخميس 25 أبريل 2019 - 21:16
لمدا ليس هناك اي اتفاق بالنسبة للمتقاعدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
76 - smaii الخميس 25 أبريل 2019 - 21:16
عندي رضيع بين ليكوش و الحليب 600 درهم شهريا هذا غير واحد و مزااال رضيع فما بالك لي عندو ثلاثة ابناء كبار و كايقراو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
77 - خوفا من حال الجزائر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:16
خوفا من حال الجزائر: هل هذا جاء نتيجة خوف المسؤولين أن تندلع المظاهرات من جديد كما هو الحال في الجزائر ؟ لأن الشعب المغربي أوشك على الإنفجار !!! العجيب هو سرعة تنزيل القرار !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - متتبع الخميس 25 أبريل 2019 - 21:17
زيادة لا تتناسب مع غلاء المعيشة وماذا عن المتقاعدين ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
79 - الخميس 25 أبريل 2019 - 21:17
بﻻ زيادة بﻻ نقصان عليكم باصﻻح التعليم فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
80 - كمال الخميس 25 أبريل 2019 - 21:17
المتقاعدين باياش غادي بشريوا الدوا مساكين؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
81 - عبدالناصر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:18
في جملتين لا غير: ما مصير المتقاعدين من الحوار؟ ألم يكونوا في الخدمة؟ و أين رفع رواتب التقاعد يا خونة العهد؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
82 - Soufisn الخميس 25 أبريل 2019 - 21:19
هههه والله ما كيحشمو... واش 500 درهم على 3 سنين كا تسمة زيادة وجهم قساح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
83 - Lhaj mohamed الخميس 25 أبريل 2019 - 21:19
لا نقابة و لا حكومة ، الموظف بينهما بين المطرقة و السندان ، اللعبة ٱنكشفت و الأقنعة سقطت ، يريدون شراءنا بدريهمات ، يريدون صمتنا في و قت ضاق عليهم الخناق ، لو نلتحق بإخواننا و نعلن رفضنا لسياسة الإجهاز الممنهج على المدرسة العمومية ، و على كل الأساتذة بدون استثناء ، و نقول بصوت واحد لا لسياسة القمع ، لا لسياسة الحط من كرامة الأستاذ ، لا لقانون التقاعد و الاقتطاعات المجحفة ، لا لخوصصة التعليم ، لا لتقاعد البرلمانيين و الوزراء ، الأستاذ رائد قاطرة التنمية فليكن في مستوى الحدث ، و لنتحد ضمن تنسيقية تجمع الشتات و توحد النضال و تسترد ما نهب بدون وجه حق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
84 - حارس مدرسة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:20
بالنسبة لنا كحراس امن المؤسسات التعليمية بالناضور تقاضى 1900درهم فالشهر وتصريح ب 20يوم لدي الصندوق الضمان الاجتماعي بدون تغطية صحية في 2019 . عشر سنوات من النضال لم نحقق اي مطالب مشروعة في ضل صمت جميع المسؤولين. لا نريد الزيادة 10 /100 نريد الحد الأدنى للأجور. فينك الوزير التشغيل!!!!؟. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
85 - محمد انا الخميس 25 أبريل 2019 - 21:20
اما المتقاعد له الله .اقتراخ عملي حيدوا لي بن كيران 7 مليون ديال التقاعد وفرقوها على المتقاعدين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
86 - تفقير..تيئيس..وتردي إجتماعي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:20
اتفاق دكاكين الريع والفساد السياسي و النقابي و الباطرونا و محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة على طحن الشغيلة المغربية و عموم شرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية و المكتوي بلهيب سياط سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية المنتهجة ضدها...
اتفاق و زيادة هزيلة في الأجور مرفوضة رفضا شعبيا عارما لا ترقى لمستوى التطلعات و الانتظارات و الطموحات الإجتماعية و الإقتصادية لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
87 - محمد جاد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:21
ابناؤنا ضحية للمتعاقدين الذين ادعوا انه فرض عليهم.يجب على الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الذين اتخذوا ابناء الشعب دروعا بشرية ويدعون الدفاع عن المدرسة العمومية كاديلوجيا كاذبة في الوقت الذي يستهزئون بالحكومة في عدم التزامهم بما اتفق عليه مع ممثلي المتعاقدين. لعب عيال كما يقول اخواننا المصريون....تطبيق قانون الانقطاع والعصيان لانه ظهر ان الامر خرج عن كونه مطلبا مهنيا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
88 - متقاعد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:21
وهل ارتفاع تكلفة الحياة وارتفاع الاسعار في كل شيء لا تهم المتقاعد الذي بدوره يعاني قلة اليد والاجحاف بالرغم من انه افنى شبابه في العطاء والتضحية .لكن في الدول التي تحترم مواطنيها لا تستني الشريحة المتقاعدة بتقديم لها المساعدة المادية في التطبيب والاذوية لانه عندما يكبر الانسان تضعف صحته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
89 - متضرر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:22
اساتذة السلم ٩ بقطاع التربية الوطنية يطالبون بالترقية الفورية المباشرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - Mohamed yassin الخميس 25 أبريل 2019 - 21:22
نتيجة منتظرة لحوار غير إجتماعي بين نقابات تظم أشخاص غير معنيين بظروف الشغيلة وباطرونا الجشع وحكومة الذل والعار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
91 - مياوم. الخميس 25 أبريل 2019 - 21:22
وحنا صحاب الجورني شعال زتولينا ؟ حنا غير كنجيبو نهار كل مرة من جهة ماعدنا سميك ماعدنا ربيك. مابغيناس الزيادة في الأجرة. بغينا تنقصولينا في الزيت والسكر والمازوط......واش كاين شي واحد كيمثلنا ولا ممحسوبينش. (انا العسااس ديال اليل انا الخضار انا الحرفي الصغير انا الشيفور انا الصانع الصغير انا انا انا الطبقة الصغيرة. هارني واش شفتيني واش سمعتيني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
92 - مواطن كافر على الوضعية الخميس 25 أبريل 2019 - 21:22
500 درهم !!
هاد زيادات تطبقو على قاعدة المواطن كافيه 20درهم باش اصير نهارو !!
حكومة فاشلة بكل المقاييس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
93 - فاطمة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:22
والله أعجبني التعليق الدي قال فيه صاحبه يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة وينتظرون منك أن تشكرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
94 - ابراهيم السلاوي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:23
ما اثار انتباهي هو . وزير الفلاحة و الزراعة و الصيد البحري و المياه و الغابات و الغازات و الالكترونات و الفيتامينات و البروتينات .... ههههه بااااااااز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
95 - الخزي والعار للخونة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:23
النقابات الخائنة المتواطئة (باستثناء CDT) تنازلت عن اتفاق 26 أبريل مقابل بضعة دراهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
96 - محمد زبطة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:23
الاتفاق الذي تهلل له الحكومة والنقابات لا يعدو أن يكون اتفاقا هزيلا ضعيفا لا يتماشى وتطلعات الطبقة الشغيلة في عهد حكومة العدالة والتنمية التي حققت في رأيي سلما اجتماعيا بأقل ثمن ممكن ،مستفيدة من تقاعس و ضعف أداء المركزيات النقابية التي قبلت عرضا هو الأضعف عبر تاريخ الحوارات الاجتماعية التي عرفها المغرب..كنا ننتظر اعفاءات ضريبية على الدخل،واحداث درجة جديدة خارج السلم للابتدائي والاعدادي...خلاصة القول أننا كنا نأمل ونحلم بغد افضل..لكن هيهات... أو كما قال الكاتب البريطاني صموئيل بيكيت : في انتظار غودو...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
97 - موظف الخميس 25 أبريل 2019 - 21:23
انها فقط ارقام مدروسة بين الحكومة والنقابات سوف لايتوصل منها الموضف الضعيف باي شيء ...لماذا ؟؟؟ لأنها زيادات في الورق وسوف يتم الاقتطاع منها لصناديق التقاعد 30 في المائة تم الاقتطاع لصالح التغطية الصحية amo و التعاضديات .....هده الزيادات على ثلاث سنوات وادا بقي للموضف المسكين منها 160 درهما مايقولها لحد على مدار تلات سنوات بالطبع.....كما أن الداخلية تزيد موضفيها مرتين في السنة على الأقل حسي مسي ولا تعترض عليها هده النقابات باستثناء الجماعات...أما القطاعات الأخرى التابعة لها فلا حسيب ولا رقيب وبالسرية التامة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
98 - مدرس الخميس 25 أبريل 2019 - 21:24
الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق؟ هل اصحاب السلم 11 كستثنون من هذه الزيادة ام معنيون بها؟؟؟؟نريد توضيحا اكثر لكلمة ((وما فوق)).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
99 - جمركي مقهور الخميس 25 أبريل 2019 - 21:24
لا يعقل ان الاجر للموظف سلم 6 في الوظيفة العمومية وبما فيها جمركي حامل لسلاح يعادل 2900dh هل هذا يعقل وتطلبو منه حراسة الحدود
لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
100 - skerte7 الخميس 25 أبريل 2019 - 21:25
نقصو غير التمن تاع المازوط وكلشي غادي يرخاص وديك 500 درهم زيدوها للي محتاج فعلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
101 - رشيد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:25
الآن جاء دور الضمان الاجتماعي ومفتش الشغل فلابد لمراقبة الشركات التي تصرح باقل من 26 يوم في الشهر وخاصة أصحاب المقاهي والمطاعم والتي لا يستفيد العمال من الزيادة في الأجور ولا من احترام قانون الشغل لربط الأجرة بالحلوان الذي ليس مفروضا ولكن مساعدة من الزبناء ولكن صاحب المحل يدخله في الأجرة وهذا ليس عدلا لأن كل الوظائف فيها حلوان ولكن لا تحسب في الأجرة كالمقدم والفاكتور والبنكي وووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
102 - اكنولي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:25
خد القليل من البخيل فانت يسرك وهو يضره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
103 - يسن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:25
قطعو لي 600 درهم هادي ثلاث سنوات و دابا زايدني 400 درهم بدطاي فهم تسطا!!!.... سياسة ديال بغاونا نرضاو زعما اللهم هاد البركة ولا والو!!! عقنا و فقنا.... حكومة الكراكيز... حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
104 - منير الغيفاري الخميس 25 أبريل 2019 - 21:25
طناش وزير إلى درتي غي خمسة دلمليون لكل واحد فشهر غا تعطيك ستين مليون تايشدوها باردة فشهر تجمعو وحضرو لينا باش يزيدونا فسميك %10 كل عام خمسة فلمية .
يعني 120 درهم فشهر.
120 درهم فشهر وتايهضرو على سلم الإجتماعي و الفئات الهشة و مناخ الأعمال وتعليمات السامية وداكشي ديال لخبار ديال رباط مع ثمنيى دلعشية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
105 - midou الخميس 25 أبريل 2019 - 21:26
معلش احنا بنتبهدل قالك الرفع من القدرة الشرائية ههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
106 - حارس اليل وعامل بنهار الخميس 25 أبريل 2019 - 21:26
كدبة كدبة الحد ألأدنى للأجور موال المشروع يعطيك لي بغى هو وتعمل 30 يوم ويسرح لك في صندوق غير بي 22 يوم ولا أقل من 22يوم والقنون في المغرب مكينش الله يخد فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
107 - شقي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:26
الدولة تسعى الى ان تتخلص من الوظيفة العمومية . ونحن الاغبياء لا نفهم . . هل هذه زيادة يتبعها نقصان ؟؟ . نقصان واقتطاع ايام الاضراب . وزيادة في المواد كيفما كانت . انه اذلال واحتقار.. اين النقابات التي كانت تمنينا وتطمئننا بالوعود . بالدرجة الجديدة . . ؟؟ من يفهم يسكت . او ينفجر ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
108 - يوسف الخميس 25 أبريل 2019 - 21:27
أودي اش نقول لي ف الاستطاعة ديالو يعيش برا و مزال في هاذ البلاد غادي يتحاسب عليها غدا يوم القيامة
وشكراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
109 - مواطنة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:28
المتقاعد بعد خدمة العديد من السنوات طاله النسيان والاهمال .. هل نسيت الدولة متقاعديها .. انهم الان كبار في السن ومعظمهم مرضى . اما النقابات فقد اعطت ملف المتقاعدين ظهرها واعتبرتهم غير ذوي اهمية .. حسبنا الله ونعم الوكيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
110 - محمد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:28
لن يتم الفرح ما لم يتم طرد اساتدة المتقاعسين من العدل و الاحسان و النهج
نريد مؤسسات متنورة راقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
111 - خالد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:29
زيادة تلات سنوات واش كتضحكو علينا انتوما كتاخدوهم صحاح و ما زال طامعين النقابات لقد احسن الدور الذي متلوه على المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
112 - Karim الخميس 25 أبريل 2019 - 21:29
حكومة فاشلة ومنافقة. ياك الزيادة على الاولاد من الشهر يناير يا السي العثماني. مالها دابا من شهر يوليوز؟ باراكا يا الباجدا من الكذب. اتعبتمونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
113 - abdo الخميس 25 أبريل 2019 - 21:30
قسموها نتوما على 20 عام حسن .. وكل عام زيدو 5 دراهم .. يلا كنتو غاتزيدو 2 دريال على الاقل زيدوها فمرة .. العبث والله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
114 - محمد ايوب الخميس 25 أبريل 2019 - 21:30
اي إنجاز هذا؟ :
اعتبر صاحب التعليق رقم:36ان هذه الزيادة هي إنجاز عظيم سيسجلها التاريخ..ولعمري فإنني لا أدري اية عظمة في هذا الإنجاز..ارتفاع الأسعار يستنزف هذه الزيادة حتى قبل أن تتقرر..يبدو أن الأخ صاحب هذا التعليق ومن يرى رأيه يعيشون في جزيرة الواقواق وليس هنا..والا أفلا يعاين ويقرأ ما يحصل عليه الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من رواتب و امتيازات سمينة تجعلهم يعيشون في واد الغنى والرفاهية بينما يسكتون الهوام بالفتات ليظلوا يعيشون في واد الفقر والحاجة..الدكاكين السياسية ومعها حوانيت النقابات باعت(الماتش)..ازيد من8سنوات حتى جاء هذا الفتات الذي استنى فئة المتقاعدين..لننتظز اذن8سنوات أخرى حتى تأتي زيادة أخرى..كل من يصفق لهذه الزيادة لا يفقه شيئا في الاقتصاد وتدبير الشأن العام ببلادنا..الحكومة باعت الموظف والتعامل باتفاق تام مع النقابات..والمضحك حقا هو عزم رئيس الحكومة الخروج مع وزراء حزبه في فاتح ماي مع العمال والموظفين..اي مسخرة هذه؟اي شعارات سيصيح بها هذا الجو؟الا يدل هذا على غرابة ما يحدث ببلادنا؟أليس صحيحا المثل القائل:إذا ذهبت إلى المغرب فلا تستغرب؟انه مثل صحيح جدا جدا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
115 - متقاعد غاضب الخميس 25 أبريل 2019 - 21:31
فين حق المتقاعدين لفتاة عمرهم في خدمة الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
116 - فريد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:32
لا أحد لا من النقابات ولا الحكومة ما فكروا في المتقاعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
117 - Arthan الخميس 25 أبريل 2019 - 21:32
Des augmentations de part et d'autre de la ligne régressive et décroissante que représente le pouvoir d'achat! Le gouvernement, le patronnat et les instruments idéologiques de l'état que sont les syndicats posent subtilement leur équation aux paramètres et variables contradictoires.
Nous aurons d'un côté une montée lente des salaires et de l'autre une montée rapide des prix des produits de consommation et des services.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
118 - ورديغة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:33
واش حتى البرلمانيين غادي يستافدوا من هذا الزيادة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
119 - sami الخميس 25 أبريل 2019 - 21:33
واش كلشي صحاب الخواص غادي يزيدوهم 100 درهم في التعويض على الأطفال؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
120 - متتبع الخميس 25 أبريل 2019 - 21:34
المتقاعد فقط يقتطع من معاشه رغم ...ولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
121 - ريان الخميس 25 أبريل 2019 - 21:34
المتقاعد لما يطالب بالزيادة يقولون له الزيادة تكون في الأجور وليس في المعاش، ولما يطالب برفع الحيف والظلم عن معاشه الذي يخضعونه للضريبة مرة ثانية على الدخل وكأنه أجر وليس معاشا علما انه سبق وقد أدي هذه الضريبة لما كان الموظف نشيطا. إننا لا نطالب بالزيادة لكن نطالب بوضع حد لهذه الضريبة على المعاش من باب الإنصاف وإعطاء لكل ذي حق حقه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
122 - amin الخميس 25 أبريل 2019 - 21:34
انا بغيت نعرف هد الزيادة وش لهدوك لي لاباس عليهم ولى لهادوك لي مافحالهم والو خدمين مساكن ب 70 درهم لانهار فالشريكات شكون لي كلفتوه باش يراقب هادشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
123 - تفقير..تيئيس و تردي إجتماعي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:35
اتفاق دكاكين الريع والفساد السياسي و النقابي و الباطرونا و محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة لا يلبي انتظارات الشغيلة المغربية و عموم شرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية و المكتوي بلهيب سياط سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية المنتهجة ضدها؛و زيادة هزيلة في الأجور مرفوضة رفضا شعبيا عارما لا ترقى لمستوى التطلعات و الطموحات الإجتماعية و الإقتصادية لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور و لا تغطي التكاليف و الأعباء المالية و المعيشية المتدهورة و قوتها اليومي المعدوم والزيادات الصاروخية في أسعار السلع اليومية الغدائية و المحروقات و سائر الخدمات المرفقية العمومية من كهرباء و ماء شروب و هاتف نقال و مواصلات ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
124 - مصطفى الخميس 25 أبريل 2019 - 21:35
لا نريد زيادة دريهمات. نحن جزء من الشعب. نطالب بتخفيض الاسعار على الجميع موظفين وغيرهم من الكادحين.
تزيدون دريهمات جزءا مما سرقتموه منا سابقا وتزيدون كراهية بين الموظفين وباقي الطبقات التي لا حول لها ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
125 - عبدالسلام بوطيرة.تازة الخميس 25 أبريل 2019 - 21:36
إن هذا الاتفاق لا يعدو أن يقال عنه وبالتعبير الدارجي في المثال الشائع :
"جوع كلبك يتبعك" الأموال الطائلة يتبذخ فيها وبها قلة قليلة محسوبة على "راكم عارفين".. والغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن يئنون تحت وطأة الفقر والهشاشة والديون والقروض التي أثقلت كاهل معظم الشغيلة المغربية ..الا فلا نامت أعين الجبناء.. ألا فلا نامت أعين الجبناء .. ألا فلا نامت أعين الجبناء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
126 - تمخض الجبل فولد فأرا الخميس 25 أبريل 2019 - 21:36
واهم من يظن أن هذا الفتات نتيجة ضغط من النقابات عفوا النفا**ت. أو حتى من الاحتجاجات الإجتماعية التي تتوالد يوما بعد يوم مثل البصل نتيجة لأسباب عدة أصبح يعرفها حتى الأميون.
هذا الفتات الذي يسمونه زيادة جاء نتيجة حراك السودان و حراك الجزائر و الخوف من العدوى.
واهم من يظن ان الحكومة المحكومة أو أحزاب أو نقابات آخر الزمن هي من وهب هذا الفتات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
127 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:37
هنيئا للموظفين و العمال المغاربة بالزيادة في الاجور و الان يمكنهم ان يفتخروا اكثر بمغربهم و بملكهم محمد السادس حفظه الله لان و رعاه لان الموظفين و العمال المغاربة اصبحوا يتقاضون اعلى اجر في القارة الافريقية بالرغم من الامكانيات المحدودة لبلدنا مقارنة مع دول تسبح اراضيها في بحار من النفط و الغاز فلم يبقى امامهم الا العمل بجد لتحقيق النهضة الشاملة و خدمة الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
128 - السريالي الخميس 25 أبريل 2019 - 21:38
عندما تضطهد الحكومات الشعوب يأتي الإعلام الفاسد ليقنعهم انها تمطر...هناك مليون حل من أجل الطبقة العاملة لكن الدولة المغربية لةزالت تفقر الفقير و تغني الغني...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
129 - rom الخميس 25 أبريل 2019 - 21:38
pourquoi ne pas donner ces dirhames a benkirane car je suis sur qu-il a besoin pour payer le parking hhhhh
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
130 - sliman الخميس 25 أبريل 2019 - 21:39
اقسم برب العزة تا حشومة واي واي واحد فرحان لهاد الزيادة والله معندو كرامة بالله ! حكومة تاضحك على الشعب و الشعب تايق فالنقابات والنقابات الله ياخد فيهم الحق ! 500 درهم ؟؟؟؟ اشنو دير بيها اخويا اللي فرحان مثلا ! فرحني معاك الله يستر عليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
131 - حسبي الله ونعم الوكيل الخميس 25 أبريل 2019 - 21:39
وأخيرا تم الضحك على الطبقة العاملة مقابل دريهمات يسيرة بعد بخل شديد منقسمة على سنة ونصف .....أكاد أنفجر .....اتركها لله ... حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
132 - شاكر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:40
أين اتفاق 26 أبريل 2011؟؟؟ وأين ملف الإدارة التربوية؟ فقد انتظر الاداريون أن يتم الاتفاق على ي كل الملفات العالقة دون استثناء ومنها :
إدماج الإداريين المزاولين و خريجي المسلك على السواء في إطار متصرف تربوي مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة والدرجة في الإطار الجديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
133 - مت قاعد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:40
مت قاعد : المتقاعدين في انتظار وفاتهم من أجل جلب نصف المعاش الدوام لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
134 - أبو بكر الخميس 25 أبريل 2019 - 21:40
500 درهم ؟؟؟؟

واش بالدرهم ديال اليوم أو بالدرهم ديال 1970 .

درهم اليوم ما يشري حتى خبزة واحدة . إيوا عاش المغربي فالرفاهية و السعادة و الامن ب 500 درهم على 3 سنين. ( إلا ما مات قبل ما ياخدها كاملة )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
135 - Hamid الخميس 25 أبريل 2019 - 21:40
دابا ما بقالي غير نفكر فين غادي نصرف هاد الفلوس اللي تفوبرات علينا الحكومة بيهم .. شي عقل تيقول لي ندوز العطلة فهاواي والمرا قالت لي نمشيو لتركيا وعقل آخر تيقول لي نشري فيراري .. المهم اقترحوا علي .. أنا راه حاير والفرحة ديال هاد الزيادة تلفاتني .. المهم سيروا الله يخلف عليكم ويعطيكم عل قد نيتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
136 - Souf الخميس 25 أبريل 2019 - 21:41
من فضلكم من يستطيع ان يشرح لنا الترقية الاستثنائية ديال سلم 8 و 9
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
137 - نصيحة مجرب الخميس 25 أبريل 2019 - 21:41
Si vous le pouvez, Investissez dans les études de vos enfants, des études supérieures de moyen et haut niveau, à l'étranger de préférence : études supérieures, à l'étranger, puis stage dans une entreprise de renom, puis travail à l'étranger, puis papiers dans le pays d'accueil, puis nationalité et passeport du pays d'accueil...et le tour est joué..et voilà vos enfants sauvés
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
138 - omar الخميس 25 أبريل 2019 - 21:41
مبروك الطبقة الشغيلة هذه الزيادة في الأجور
الآن نقول لآ غالب ولا مغلوب إنما انتصرت المصلحة العليا للوطن التي تكمن فى السلم الاجتماعي وهذا مكسب لحكومة العثماني وستزداد في حسناتها
العمال والشغيلون حلقة أساسية في الإنتاج وكذالك في للشراء وإذا تحسنت القدرة الشرائية فذلك محفز للاقتصاد
الآن تيقنا ان حكومة الاسلامين لا تقول ان الزيادة في الأجور حرام
هنيئا لجميع من قدم الدعم والمشورة والتنازلات ليصل الخير إلى طبقة الشغيلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
139 - زكرياء.ن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:42
<<ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين>>كما جاء في البلاغ الذي دبجته الحكومة أكبر كذبة تعرفها نهاية شهر أبريل، فبعد ثمان سنوات عجاف من اللاحوار اجتماعي تَمَخَّضت عن زيادة لا تُعادل ميزانية جُرذٍ تكفيه حاجته، والحوار الاجتماعي الحقيقي هو الذي استفاد منه بنكيران،فبعد سنوات مِن تفقير الشعب وتجويعه و...الضحك عليه،ودون مساهمة في صندوق التقاعد استفاد من 09ملايين سنتيم شهريا بأثر رجعي!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
140 - Med Hajji Baba + 40 ? الخميس 25 أبريل 2019 - 21:42
comme c fait quand on discutra des salaires des grands Messieurs pour negocier la diminution de leirs salaires bien garnis , moi personellement je propose la diminution de : 10.000 Mad non c trop alors 5000 Mad . est ce que vous êtes d'accord. si oui votre commentaire.
Et la catégorie des retraités. que Dieu les benissent ca vient ou c vient pas . C çà la question.!!!.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
141 - Nich danich الخميس 25 أبريل 2019 - 21:42
هههه 500 درهم على 3 سنوات
مع بقاء اقتطاع 50 درهم سنويا
فهم تسطا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
142 - الحسين الخميس 25 أبريل 2019 - 21:43
وأخيرا اتفقت العصابات فيما بينها وركبوا على الموظفين. ☠☠☠الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
143 - مواطن بسيط الخميس 25 أبريل 2019 - 21:44
الدولة تتكرم عليكم بالفتات اما رؤوس الفساد فينعمون بخيراتكم،تعلمو من بنكيران الذي لم يقبل بفتاتهم واخذ تقاعد سميييين وهو يجلس في بيته يضحك ويقهقق في وجوهكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
144 - سعذ الخميس 25 أبريل 2019 - 21:45
تمخظ الجمل فولد فأرا، هذه الزيادات الهزيلة لا تعادل حتى ما تم إقتطاعه في إطار "إصلاح " التقاعد. يقول المثل المغربي: "من ليحوتو لقم ليه"، و رغم ذلك يسمون هذا الإتفاق إنجازا. هزلت.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
145 - يونس الخميس 25 أبريل 2019 - 21:46
دبا مكاين غي السفر في العالم هاد الزيادة اتحسن المستوى المعيشي صراحة باقي حاير واش نمشي لدبي ولا تركيا ولا نمشي ننعس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
146 - مخنوق الخميس 25 أبريل 2019 - 21:46
كان على زعماء النقابات الذين بلغوا من الكبر عتيا ان يضمنوا الاتفاق مقتضى ينص على أن هذا الاتفاق ينسخ اتفاق 26 ابريل 2011 الذي سبق وان وقعوه مع حكومة عباس الفاسي. فعلا لا مبادئ عندهم ومستعدون للقيام بأي شيء من اجل مصالحهم الخاصة. سيذكر التاريخ مدى نذالتكم وخيانتكم للامانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
147 - موظف بسيط الخميس 25 أبريل 2019 - 21:47
هذا ما تم بين هؤلاء. تم اقتراحه في عهد بنكيران وتم رفضه من قبل النقابات. آش بأن ليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
148 - امحمد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:47
القطاع الخاص ضحكو علينا 230 درهم الفظيحة واو تاخد 115 عام نموتو ويبقا الباقي ليهم نعل الشيطان العثماني واتق الله في نفسك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
149 - متقاعد الخميس 25 أبريل 2019 - 21:48
والمتقاعدون اليسوا مغاربة.
ام انهم لم يعودوا قادرين على العطاء.
لقد افنوا شبابهم في خدمة الوطن واليوم لهم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
150 - souhaib الخميس 25 أبريل 2019 - 21:49
المتقاعد دائما لايستفيذ ولو مليماً،الله وحده
سيجزيه على ما قدمه من تضحيات ،اما الآن
اصبح في خبر كان ،كما جرت العادة النقابات
لاتهمها هذه الشريحة وبخاصة النقابات الأكثر
تمثيلية،السؤال موجه للسيد الميلودي موخاريق
والآخرين؟
إن الله مع الصابرين،صدق الله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
151 - Abouachraf الخميس 25 أبريل 2019 - 21:50
هل المستخدمين الذين أجرهم يفوق 2575 dh غير معنيون من هذه الزيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
152 - موظف مقهور الخميس 25 أبريل 2019 - 21:51
انتظر الموطفون المغلوب على أمرهم سنواتو طويلة وصلت فيها الأسعار أعلى القمم ، زيادة 600 درهم الأولى التي يطبلون بها كلما طالب الموظفون بتحسين وضعيتهم ، ذهبت أدراج الرياح بالاقتطاعات (التقاعد ، الكنوبس...) ، و زيادة 500 درهم الحالية لن تعمر طويلا في رواتب المستضعفين. النقابات تواطأت مع الحكومة كما عودتنا دائما ، مسرحياتهم محبوكة ، و أغانيهم المفضوحة التي دأبوا على التطبيل لها بالبندي. و الدربوكة انتهت قبيل فاتح يناير ، اللهم افتح عليهم أبواب جهنم ، و افتح على المواطنين عموما أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
153 - Ghirdayz الخميس 25 أبريل 2019 - 21:52
لا يسعني إلا أن أردد مع الاخت والإخوان الدين سبقوني في التعليق أن لا حول ولا قوة الا بالله العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
تاكلون عرق المتقاعد حين تتجاهلونه في الزيادة وتفتكرونه في الضرائب والحال أنه أدى كل ما عليه ايام العمل فتضربونه في تقاعده ايضا وقد بلغ من العمر عنيا. الله ياخد فيكم الحق الباجدة الله ياخد فيكم الحق عاجلا ان شاء الله وتحية نضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع على المهزلة. تمخض الجبل فولد....اترك لكم حرية التكملة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
154 - عامل الخميس 25 أبريل 2019 - 21:54
يجب على الحكومة مراقبة الأجور عن هده الزيادة بنسبة لشركات قطاع الخاص . لأن هناك تهاون ولا زيادات على الأجور ويبقى العامل هو الضحية في الزيادة على المواد الغذائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
155 - ابو يونس الخميس 25 أبريل 2019 - 21:56
عوض زيادة لأصحاب التقاعد الذين عندهم اجر قليل وهم الأولى الزيادات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
156 - قدور الخميس 25 أبريل 2019 - 21:56
هل المتقاعدين ليس لهم حق في هذه الزيادة أم أكل الدهر عليهم وشرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
157 - حسن الخميس 25 أبريل 2019 - 21:57
لاجديد يذكر بالنسبة لمستخدمي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ولاسيما المستخدمون التابعون لمديرية التعليم العتبق كالاساتذة ومراقبي الكتاتيب القرآنية وغيرهم وجلهم حامل لشواهد جامعية .التعويضات جد ضعيفة حيث لا يتعدى أجر المراقبين 1500 درهم في الشهر .أليس هذا استغلال في أبشع صوره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
158 - Me again الخميس 25 أبريل 2019 - 22:01
هذا يعني ان أقصى ما يمكن ان يحدث هو زيادة 6000 درهم في مدة 3 سنوات، خمس دراهم في اليوم!
لاحظوا ان الموظفين و العمال ستظاف لأجورهم 5 دراهم في اليوم لمدة 3 سنوات!!! يعني موظفين سيقتسمان فنجان قهوة يوميا في المقهى او يشربان فنجان لكل واحد يوم و يمتنعان اليوم الاخر او يقتسمان براد ديال أتاي لي كافة فنجان قهوة في المقهى! زميلان يذهبان الى المقهى لشرب الشاي! 5 دراهم في اليوم إضافية لمدة 3 سنوات... كيلوا ديال الدقيق في اليوم! اصبح الموظفون و العمال يقبلون قفة رمضان! و الله ان قيمة قفة رمضان التي تعطيها الجمعيات للمحتاجين و المعوزين احسن بكثير من الزيادة التي ستضاف للموظفين و العمال! اصبح المغاربة كلهم سعاية و متسولين!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
159 - قددتونا الخميس 25 أبريل 2019 - 22:01
القطاع الخاص 10 في المئة على دفعتين
كاتصدقو علينا
القطاع العام هاز الربع مقابل ما هاز القطاع الخاص الذي يُحْتقر من طرف جميع الحكومات
كلنا مغاربه و يجب ان يكون الحد الادنى من الاجور ملائما مع تلك الاسعار الناريه للمواد الاساسيه . أضف الى ذلك تساهل لجان المراقبه و الضىائب مع أصحاب المشاريع على حساب الموظف الخاص الذي تهضم أموااااله، كل مسؤول يأكل لقمة من لحمه و دمه و عرق جبينه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
160 - أبو أمين الخميس 25 أبريل 2019 - 22:03
ما موقع المتقاعدين من هذه الزيادة المضحكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
161 - الدكالي الخميس 25 أبريل 2019 - 22:04
اتمني ممن لم تعجبه الزيادة. أن يتنازل عليها. أما الانتقاذ هدا كثير او هزيل. هناك أشخاص زيادة 100درهم تعمل لهم الفارق. وهناك أشخاص لو زيدوا 1000درهم لما قنعوا. لدا. ندعو المنتقدين. أن يحرروا رساءل. يتنازلون فيها عنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
162 - mazisse الخميس 25 أبريل 2019 - 22:04
il parait que le petit fonctionnaire est un objet de pitié qui fait la mendicité devant les portes gouvernementales les indemnités des grands fonctionnaires dépassent
les millions et l'augmentation salariale des petits ne vaut pas quelques dirhams . c'est vraiment une mascarade c'est la pire réalisation qui soit
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
163 - باتهمون الخميس 25 أبريل 2019 - 22:04
العسكر و الدرك و الشرطة سيستفيدون اكيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
164 - سفيان الرحيلي الخميس 25 أبريل 2019 - 22:04
بالنسبة لي اقتطعتمن 93 على اربع مرات كاصلاح لصندوق التقاعد وزدتو دابا 400 يعني فقط ارجعتم مانهبتموه من اجل اصلاح الصندوق الذي هو ايضا نهب من قبل الله ياخذ فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
165 - ياسين الخميس 25 أبريل 2019 - 22:06
المتقاعدون المنسيون ما مصيرهم من زيادة 500 درهم وهذه الشريحة الذين قدمو ا تضحيات كبيرة في حياتهم لماذا استغنو عنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
166 - مواطن غاضب الخميس 25 أبريل 2019 - 22:07
الله على مهزلة زيادة ديال لفكرون ليغادي بشويا حتى 2020 اونكملوليكم فيحين البرلمانيين علاش كيتخلصو ياك كيمثلو المواطنين وعندهم خلصتهم الوظيفية .
في لحقيقة كتضحك علينا اعثعث سير نتا وحكومتك الله يخد فيكم الحق نتحاسبو يوم القيامة نتا وداك الكيدار لكياخددرهم المعش الجديد ديالو وخا مخدنش عليها الله ياخد فيكم الحق امييييين ياربي
90.000
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
167 - توفيق الخميس 25 أبريل 2019 - 22:09
اين نصيب المجاهدين . من المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم خدمة الصالح العام ... ؟؟؟؟ ام أن الدولة ستزودهم بصكوك التبضع من كبار الأسواق ، على غرار كبار الموظفين .. !!!!؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 167 | عرض: 1 - 167

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.