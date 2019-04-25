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كُتّاب وآراء
الحكومة والنقابات توقعان رسمياً اتفاق زيادة الأجور .. تفاصيل كاملة
بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، وقّعت الحكومة، مساء اليوم الخميس، رسمياً، أول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة العثماني، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهم ما يتضمنه زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وجرى التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.
القطاع العام
وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
• تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.
• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
القطاع الخاص:
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.
كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقالت الحكومة إن هذا الاتفاق يأتي "تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".
كما سيسهم هذا الاتفاق، حسب بلاغ حكومي، في "ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة".
وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (167)
لتهدئة الشارع المغربي واستقبال شهر رمضان في أحسن الظروف..
و لكن و الله مانتيق فيكم حتى نشوف هاد الريالات ف الكونط ههههه
هذا الامر يجعلنا نشكك في نزاهة شخصكم ولكم واسع النظر
.هذه الزيادة لا ترقى حتى الى الفتات حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
سنربح بعض الدريهمات على مدى سنة ونصف
فالينتظروا عشر سنوات أخرى للحصول على بعض الدراهم....إن بقوا على وجه الأرض. فهمتني ولا لا...
و اخيرا تمت اضافة بقشيش الى الراتب الدي هو في الاصل بقشيش.
و مادا غن شركات المناولة التي تلتهم الراتب كاملا دون مراعاة القانون.
مادا عن حراس الامن الخاص 12 ساعة باجر 2400درهم.
نطالب بالاجر مقابل ساعات العمل يعني العامل يشتغل 12 ساعة تحسب 8 ساعات بالاجر القانوني و 4 ساعات باجر ساعات اضافية.
و كدلك حت شركات النسيج و شركات التي تنتج الادوية او منتوجات كيف ما كان ان تشتغل في ظروف انسانية و بالاحسان الى الطبقة العانلة لانها تمارس في حقهم السادية و القمع مما ادى الى ظهور بروليتاريا و بؤس اجتماعي.
أسيدي متزيدونا والو ،
تنازلوغيرعلى تقاعدكم .
- إختلاسات بالملايين دون حسيب ولارقيب
- تهرب ضريبي بالملايير دون حسيب ولا رقيب
- زيادة هزيلة بمثابة فتاث كثر عليها الضجيج
حكومة القوالب إقتطعوا بالملايير لصندوق التقاعد ومن الإضرابات لتدعي أنها قامت بالزيادات هههه عملية رياضية -4+2=-2
نريد احداث درجة خارج السلم عيب وعار
نتمنى أن يكون الحماس في العمل كما كان الحماس في المفاوضات و الحماس الملاحظ في الاعتصامات...
لان العمل هو سر التنمية... و بالتنمية تتقدم الأمم و يرتفع الدخل....
اما الحقوق بلا واجبات فهو الاتكالية و الانتهازية و التخلف و الإفلاس و طرد العمال و خفض الإنتاج.. ووو
ارفعوا في فاتح ماي شعارات مثل :
العمل سر التقدم
من غشنا فليس منا
الموظفون الأشباح اخذتم حقوقنا و نعمل عملكم
هيا للعمل و كفى من التكاسل
كلنا يد واحدة لرفع الهمم و راية المغرب...
آسف لم نعد نعرف هل هي " أكثر تمثيلية" أم " أكثر تمثيلية" ؟؟؟
اتفاق و زيادة هزيلة في الأجور مرفوضة رفضا شعبيا عارما لا ترقى لمستوى التطلعات و الانتظارات و الطموحات الإجتماعية و الإقتصادية لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور....
هاد زيادات تطبقو على قاعدة المواطن كافيه 20درهم باش اصير نهارو !!
حكومة فاشلة بكل المقاييس
لا حول ولا قوة الا بالله
يعني 120 درهم فشهر.
120 درهم فشهر وتايهضرو على سلم الإجتماعي و الفئات الهشة و مناخ الأعمال وتعليمات السامية وداكشي ديال لخبار ديال رباط مع ثمنيى دلعشية
وشكراً
نريد مؤسسات متنورة راقية
اعتبر صاحب التعليق رقم:36ان هذه الزيادة هي إنجاز عظيم سيسجلها التاريخ..ولعمري فإنني لا أدري اية عظمة في هذا الإنجاز..ارتفاع الأسعار يستنزف هذه الزيادة حتى قبل أن تتقرر..يبدو أن الأخ صاحب هذا التعليق ومن يرى رأيه يعيشون في جزيرة الواقواق وليس هنا..والا أفلا يعاين ويقرأ ما يحصل عليه الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من رواتب و امتيازات سمينة تجعلهم يعيشون في واد الغنى والرفاهية بينما يسكتون الهوام بالفتات ليظلوا يعيشون في واد الفقر والحاجة..الدكاكين السياسية ومعها حوانيت النقابات باعت(الماتش)..ازيد من8سنوات حتى جاء هذا الفتات الذي استنى فئة المتقاعدين..لننتظز اذن8سنوات أخرى حتى تأتي زيادة أخرى..كل من يصفق لهذه الزيادة لا يفقه شيئا في الاقتصاد وتدبير الشأن العام ببلادنا..الحكومة باعت الموظف والتعامل باتفاق تام مع النقابات..والمضحك حقا هو عزم رئيس الحكومة الخروج مع وزراء حزبه في فاتح ماي مع العمال والموظفين..اي مسخرة هذه؟اي شعارات سيصيح بها هذا الجو؟الا يدل هذا على غرابة ما يحدث ببلادنا؟أليس صحيحا المثل القائل:إذا ذهبت إلى المغرب فلا تستغرب؟انه مثل صحيح جدا جدا..
Nous aurons d'un côté une montée lente des salaires et de l'autre une montée rapide des prix des produits de consommation et des services.
تزيدون دريهمات جزءا مما سرقتموه منا سابقا وتزيدون كراهية بين الموظفين وباقي الطبقات التي لا حول لها ولا قوة الا بالله
"جوع كلبك يتبعك" الأموال الطائلة يتبذخ فيها وبها قلة قليلة محسوبة على "راكم عارفين".. والغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن يئنون تحت وطأة الفقر والهشاشة والديون والقروض التي أثقلت كاهل معظم الشغيلة المغربية ..الا فلا نامت أعين الجبناء.. ألا فلا نامت أعين الجبناء .. ألا فلا نامت أعين الجبناء...
هذا الفتات الذي يسمونه زيادة جاء نتيجة حراك السودان و حراك الجزائر و الخوف من العدوى.
واهم من يظن ان الحكومة المحكومة أو أحزاب أو نقابات آخر الزمن هي من وهب هذا الفتات.
إدماج الإداريين المزاولين و خريجي المسلك على السواء في إطار متصرف تربوي مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة والدرجة في الإطار الجديد.
واش بالدرهم ديال اليوم أو بالدرهم ديال 1970 .
درهم اليوم ما يشري حتى خبزة واحدة . إيوا عاش المغربي فالرفاهية و السعادة و الامن ب 500 درهم على 3 سنين. ( إلا ما مات قبل ما ياخدها كاملة )
الآن نقول لآ غالب ولا مغلوب إنما انتصرت المصلحة العليا للوطن التي تكمن فى السلم الاجتماعي وهذا مكسب لحكومة العثماني وستزداد في حسناتها
العمال والشغيلون حلقة أساسية في الإنتاج وكذالك في للشراء وإذا تحسنت القدرة الشرائية فذلك محفز للاقتصاد
الآن تيقنا ان حكومة الاسلامين لا تقول ان الزيادة في الأجور حرام
هنيئا لجميع من قدم الدعم والمشورة والتنازلات ليصل الخير إلى طبقة الشغيلين
Et la catégorie des retraités. que Dieu les benissent ca vient ou c vient pas . C çà la question.!!!.
مع بقاء اقتطاع 50 درهم سنويا
فهم تسطا
ام انهم لم يعودوا قادرين على العطاء.
لقد افنوا شبابهم في خدمة الوطن واليوم لهم الله.
سيجزيه على ما قدمه من تضحيات ،اما الآن
اصبح في خبر كان ،كما جرت العادة النقابات
لاتهمها هذه الشريحة وبخاصة النقابات الأكثر
تمثيلية،السؤال موجه للسيد الميلودي موخاريق
والآخرين؟
إن الله مع الصابرين،صدق الله العظيم.
تاكلون عرق المتقاعد حين تتجاهلونه في الزيادة وتفتكرونه في الضرائب والحال أنه أدى كل ما عليه ايام العمل فتضربونه في تقاعده ايضا وقد بلغ من العمر عنيا. الله ياخد فيكم الحق الباجدة الله ياخد فيكم الحق عاجلا ان شاء الله وتحية نضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع على المهزلة. تمخض الجبل فولد....اترك لكم حرية التكملة..
لاحظوا ان الموظفين و العمال ستظاف لأجورهم 5 دراهم في اليوم لمدة 3 سنوات!!! يعني موظفين سيقتسمان فنجان قهوة يوميا في المقهى او يشربان فنجان لكل واحد يوم و يمتنعان اليوم الاخر او يقتسمان براد ديال أتاي لي كافة فنجان قهوة في المقهى! زميلان يذهبان الى المقهى لشرب الشاي! 5 دراهم في اليوم إضافية لمدة 3 سنوات... كيلوا ديال الدقيق في اليوم! اصبح الموظفون و العمال يقبلون قفة رمضان! و الله ان قيمة قفة رمضان التي تعطيها الجمعيات للمحتاجين و المعوزين احسن بكثير من الزيادة التي ستضاف للموظفين و العمال! اصبح المغاربة كلهم سعاية و متسولين!
كاتصدقو علينا
القطاع العام هاز الربع مقابل ما هاز القطاع الخاص الذي يُحْتقر من طرف جميع الحكومات
كلنا مغاربه و يجب ان يكون الحد الادنى من الاجور ملائما مع تلك الاسعار الناريه للمواد الاساسيه . أضف الى ذلك تساهل لجان المراقبه و الضىائب مع أصحاب المشاريع على حساب الموظف الخاص الذي تهضم أموااااله، كل مسؤول يأكل لقمة من لحمه و دمه و عرق جبينه.
les millions et l'augmentation salariale des petits ne vaut pas quelques dirhams . c'est vraiment une mascarade c'est la pire réalisation qui soit
في لحقيقة كتضحك علينا اعثعث سير نتا وحكومتك الله يخد فيكم الحق نتحاسبو يوم القيامة نتا وداك الكيدار لكياخددرهم المعش الجديد ديالو وخا مخدنش عليها الله ياخد فيكم الحق امييييين ياربي
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