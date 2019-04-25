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الرئيسية | مجتمع | الزيادة في الأجور تشمل 800 ألف موظف بتكلفة تصل 7 ملايير

الزيادة في الأجور تشمل 800 ألف موظف بتكلفة تصل 7 ملايير

الزيادة في الأجور تشمل 800 ألف موظف بتكلفة تصل 7 ملايير
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 25 أبريل 2019 - 22:30

يستفيد من اتفاق الزيادة العامة في الأجور بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و"الباطرونا"، الذي يمتد من 2019 إلى 2021، حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة، ليصل إلى 7 مليارات درهم سنة 2021.

ووقعت الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، مساء اليوم الخميس، على هذا الاتفاق، واصفة إياه بـ"التاريخي"، في وقت رفضت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التوقيع على مضامينه.

وستكلف الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف غلافا ماليا سنويا يصل إلى 1 مليار درهم. أما إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، فسيستفيد منهما أكثر من 24 ألف موظف، بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة قبل توقيع الاتفاق، إن "هذا الاتفاق الهام سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".

وأضاف العثماني أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس "تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء".

المسؤول ذاته أكد أن الحكومة تلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنها "تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة".

وأورد العثماني أنه سيحرص على "الالتزام بالحوار، وإرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي".

ووقف العثماني عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسع عشرة لعيد العرش، الذي دعا فيه العاهل المغربي إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - محمادي الخميس 25 أبريل 2019 - 22:46
والقطاع الخاص الذي يشتغل فيه العاملون كالعبيد وباجر اقل من زهيد .اذكركم ان الحد الادنى للاجر في قطاع الفلاحه لا يتعدى ال1800 درهم خام شهريا ...عار عليكم
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73
2 - وادي زم الخميس 25 أبريل 2019 - 22:46
يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يا لوقاحتهم.
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110
3 - ولد مو الخميس 25 أبريل 2019 - 22:47
او شحال تكلفة الوزراء والبرلمانيبن والمستشاربن... ؟؟؟؟
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89
4 - Younes-Painter الخميس 25 أبريل 2019 - 22:48
زيادة بعض الدراهم في الاجر اللذي هو اصلا منهك و لا يسمن و لا يغني من جوع و لكن بالمقابل سيتم الرفع من الضراءب المباشرة و غير المباشرة و "خلق" و "احداث" ضراءب جديدة ب ميكتها لارجاع تلك الدراهم اللتي اعطوكم.
يعني قاليكم المخزن منا و الينا !!
مازال عندنا الشعب مسكين صايط ليه البرد فالودنين.
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47
5 - amido الخميس 25 أبريل 2019 - 22:48
7 مليار درهم تكلفة !!؟؟ و شحال من مليار كانتاج من الثروة السمكية و الفوسفاط و الغاز لي ما ضاربين عليه الطم..بانت ليكم غير هاد جوج فرنك لي تزادت للموظف ؟ الله يلعن لي ما يحشم
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62
6 - إسماعيل الخميس 25 أبريل 2019 - 22:48
الزيادة في الأجور من جهة و الزيادة في الأسعار و التضخم من جهة أخرى بنسبة أكبر. إجراءات قديمة و الوعي بها قليل. و النقابات تعرف و متواطئة. المفترض أن تكون الزيادة في الأجور أعلى من نسبة التضخم.
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36
7 - Chirine الخميس 25 أبريل 2019 - 22:50
هنيءا للموضفين وحنا لي مخدامينش غتزيدنا في غلاء المعيشة ولا غتخدمونا
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26
8 - متقاعد الخميس 25 أبريل 2019 - 22:51
هل هذه الزيادة تشمل المتقاعدون أم أن لهم انتظار الموت فحسب ؟
من له المعلومة الصحيحة فليزودنا وشكرا.
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50
9 - ام ندى والبنون الخميس 25 أبريل 2019 - 22:51
وماذا عن الموظفين المرتبين في السلم 11 وخارج السلم ؟ هل هم ليسوا مغاربة ؟
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-49
10 - observateur الخميس 25 أبريل 2019 - 22:54
منذ متى انطلقت جولات الحوار الماراطونية ؟؟؟؟.... تكلفة الزيادة 7 ملايير.... تم ربح 7 مليار في عدد سنين التسويف ... والزيادة بداية من فاتح ماي..... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الغظيم
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23
11 - ممرضة الخميس 25 أبريل 2019 - 22:54
شكرا بزاف فرحتونا والله ،اللهم هاد الخير ولا بلاش الحمدلله
،
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-27
12 - ADAM الخميس 25 أبريل 2019 - 22:55
صبروا المظفين حتى أعياوا و في أخر المطاف فطروا على بصلة خسماىة درهم زيادة لا تساوي شئ أقول للموظفين هادوك راه البجادة النفاق زادوكم جوج افرنك باليمين غادي ياخدوها باليسار و أضافة أخرى ما اتفرحوا بهده الزيادة حتى السنة 2020 لأن الحكومة المتعوسة لا تقة فيها
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21
13 - شركي عبد الرحمان الخميس 25 أبريل 2019 - 22:56
يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم ..
نسألكم أولا عن 22 مليار، ثم الاقتطاعات من جيوب الموظفين التي وصلت إلى 700 درهم شهريا للموظف بعد أن نهبوا الصندوق المغربي للتقاعد.. نسألكم عن ملايير الدولارات.. و لكن للبيت رب يحميه.. و موعدكم اقترب أيتها العصابة
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20
14 - خوروطو الخميس 25 أبريل 2019 - 22:57
لانعلم ماذا بعد هذا الاتفاق في الامر خدعة ستظهرها لنا الايام قريبا قريبا ويتحدثون عن السلم الاجتماعي المهم الله يكون معانا وصافي ورمضان مبارك عليكم ايها المغاربة للتذكير فقط البيض موجود بكميات كبيرة مباشرة بعد التصريح قفز ثمنه من 80 فرنك الى اكثر من درهم
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9
15 - Mohammad الخميس 25 أبريل 2019 - 22:57
أغلب الموظفين لا يعمل اكتر من ساعتين و 6
ساعات الآخرى يقضونها في :لعب كلمات المتقاطعة.الرهان.أوالجلوس في المقهى لشرب القهوة
هل هده الزيادة رغم أنها هزيلة الغرض منها شراء السلم الاجتماعي
.ولماذا لم تخصص لإنجاز مصانع لتشغيل أصحاب

شواهد التكوين المهني على الأقل.
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-21
16 - محمد شرابي الخميس 25 أبريل 2019 - 22:57
هل الزيادة لا تشمل المتقاعدين أتسائل هل المتقاعدين ليسوا أحياء؟؟ لا يأكلون ولا يشربون ولا يمرضون ولا يؤذون ثمن الكراء والكهرباء واللباس وإطعام الأولاد وكسوتهم وبالعكس عندما نكبر تكثر الأمراض فمن أين لنا بشراء الدواء وزيارة الطبيب والتحاليل ووو الائحة طويلة.. إنها ظربة قادية.. وإهانة كبيرة... لن نسكت على هذه الوظعية المزرية إنه احتقار لنا
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37
17 - أحمد الخميس 25 أبريل 2019 - 22:57
بناء مركز للأمن الوطني يكلف 2 مليار درهم و لا أحد تكلم.وعندما يتعلق الأمر بالموظف البسيط و زيادة دريهمات في أجرته التي لا تسمن و لا تغني من جوع بل و يستردونها من خلال الزيادات المتكررة و دون إشعار في كل شيء، يمنون عليه وكأنها صدقة.
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18
18 - abdou الخميس 25 أبريل 2019 - 22:58
المتقاعدون ليسوا مغاربة. تحية الكونفدرالية التي امتنعت عن التوقيع
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32
19 - مغربية الخميس 25 أبريل 2019 - 22:59
المفروض تشغيل العاطلين أو منحهم على الأقلأجرة شهرية ولو 500 درهم خصوصا أصحاب الشواهد اللي ما وجدوا وساطة ولا رشوة ولا دعمهم حد ولا أعطاهم حد فرصة الشغل . واحد موظف تزيدوه مبلغ والعادل اللي ما عنده درهم ما تعطوه لا أجرة ولا شغل ؟!!! كذلك بالنسبة للموظفين عندهم أجورهم أنا بالنسبة للعاطلين تجدهم عايشين بصعوبة قاتلة يجب على الأقل توفير سكن لهم أو مشروع لهم للعمل أو راتب شهري أو إعطائهم مبلغ يديرون به أنفسهم أما لعمل مشروع أو للهجرةأو لي طريق تخليه يعيش بكرامة وشرف في بلده .
شوفو الناس اللي عندها شواهد وما وجدت شغل وكلنا عارفين الوساطة والرشوة والتزويىر هم اللي ماشئ بيهم التشغيل في المغرب للأسف .
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1
20 - موظفة الخميس 25 أبريل 2019 - 22:59
اقول للسيد العثماني" هذه الزيادة الهزيلة التي قسمت على 3 سنوات هي التي سوف ترفع من القدرة الشرائية لدى المواطن المقهور بالزيادات الصاروخية في المواد الاستهلاكية والمحروقات !!!! و أين هي ثقة المواطنين في حكومتهم والنقابات الخائنة لثقتنا تتحدث !!؟ أنتم خذوا تقاعد بالملايين وأجور لا تناسب المجهودات المبذولة وعندما نصل عند المواطن تعتبرون الدريهمات والفتات زيادة مهمة !!!! كفاكم تهكما ضحكا على الدقون !!! حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعاً.
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13
21 - استاذة وافتخر الخميس 25 أبريل 2019 - 23:00
غا لي ديتوه لينا فصندوق التقاعد غا دي تردوه على اش من زيادة تتكلموا
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12
22 - ames الخميس 25 أبريل 2019 - 23:01
استرجاع فقط لما تم اقتطاعه .لا تهولوا الأمر.من 2011 الى 2021 لن تتغير أجرة الموظف المقهور
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13
23 - مغربي الخميس 25 أبريل 2019 - 23:01
زيادة دراهم معدودة .... أنا لست من هؤلاء و لا هؤلاء و لكن يجب النظر في هذه الزيادة... و سؤالي هل حتى اصحاب السمطة (البوليس و الدرك و ...و ) هل ستشملهم حتى هذه الزيادة؟ أرجو أن أحصل على جواب فقط أريد المعرفة فقط
هل من جواب صحيح
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5
24 - الطاهر الخميس 25 أبريل 2019 - 23:02
وماذا سيستفيد الموظفون الذين احيلوا على التقاعد منذ مطلع 2019 ؟ لقد انتظروا منذ سنوات خلت وهاهم يخرجون بخفي حنين
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8
25 - rachid الخميس 25 أبريل 2019 - 23:02
المندبة كبيرة والميت فأر فضحتونا على جوج فرنك حسب قول وزيرة الماء والتي نتمنى أن يلحقوا بها .ضيعتوا لينا عشر سنين من عمرنا دازت كحلة الله ياخد فيكم الحق
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10
26 - سعيد الخميس 25 أبريل 2019 - 23:03
تكملة لما جاء في تعليق الاخ متقاعد هل المتقاعدون سيستفيدون من هده الزيادة ام لا وفي حالة عدم الاستفادة لمادا لا تعفون هده الفئة من الضريبة التي تطبق عليهم
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3
27 - مشينا فيها الخميس 25 أبريل 2019 - 23:03
هل تظنون أن الدولة ستزيد الدولة و موظفيها من جيبها شيئا ، بل ستقطف تلك الزيادات من المواطن البسيط و شبه البسيط و من التاجر البسيط و شبه البسيط و من كل عامل يكد بيومه على شكل آتاوات و رسوم و ضرائب جمة أو إضافية وارتفاع في الأسعار و وقبض اليد رويدا عن الدعم و بسط سلطة الدفع بكل عون و انذار و مقال و قضايا موضوع واستدعاء ، إننا نقترب حثيثا من الهاوية السحيقة ، 2022,2021,الوداع باي باي .
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0
28 - اجير بدون...؟ الخميس 25 أبريل 2019 - 23:03
هذه الزياده كي لا تكلف كل هذه الاموال فلماذا لا يكون نقصان بالموازات مع هذه الزيادة لأصحاب السلالم العليا و الاجور المرتفعة وهكذا يمكن تقليص مبلغ 800 مليار . للاسف
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-1
29 - محمد غيات جمعية المتقاعدين الخميس 25 أبريل 2019 - 23:04
انه لمن المؤسف أن نرى النقابات تغض الطرف عن المتقاعدين ولم يكون لهم نصيب في الزيادة في الأجور في حين ان عدد من هؤلاء من بنوا هده المركزيات وان عدد من الدول في كل المفاوضات يكون رجال التقاعد حاضرون وان هؤلاء هم شريحة من للمواطنين التي تدخل سياق التتنمية الاجتماعيه وليسوا تجارا او رجال أعمال
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3
30 - Abou jad الخميس 25 أبريل 2019 - 23:04
هل هذه الزيادة تشمل افراد الجيش؟؟
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5
31 - 700 مليار سنتيم الخميس 25 أبريل 2019 - 23:10
ليصل إلى 7 مليارات درهم سنة 2021.
زيادة هزيلة اذا قسمت على الموظفين لكن لو استثمرت في البنيات التحتية مثلا حفر الابار وتزويدها بمضخات للبوادي التي تعرف شح المياه ........ لكان تاثيرها اكبر * راه 700 مليار سنتيم هادوك * .
هذا راي شخصي .
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-1
32 - مول صباط كحل الخميس 25 أبريل 2019 - 23:12
200 مليار لترميم البناء الذي أتى عليه الحريق
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3
33 - mowatin الخميس 25 أبريل 2019 - 23:13
7ملايير كيخسروها فليلة واحدة او في ههرجان واحد...ولماذا لم يسبق لكم أن تحدثتم عن تكلفة نوام اﻷمة و والمحكومة وخدام الدولة والناهبين الكبار ولا تاواحد ما يقدر اكول للسبع فمك خانز؟؟؟؟!!!!
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3
34 - خدوج الخميس 25 أبريل 2019 - 23:13
تقاعد البرلمانيين يكلف الدولة 18 مليار سنتيم سنويا! و كلفة البرلمان المغربي الواحد تناهز 40 مليار سنتيم سنويا......الكنيسة التي لا تعترف بجد الملك محمد عليه الصلاة والسلام منحت 200 مليار ، الموظفون المساكين فتات الفتات وعلى سنوات ...دولة الحق والقانون برافووووو
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2
35 - aziz الخميس 25 أبريل 2019 - 23:14
علاه هاد المغرب فيه غير 800الف مغربي.هي الي عايشة. والمتقاعدين. والخواص. والفلاحة. اتقوا الله فينا رآه عيينا الله ياخد فيكم الحق.
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8
36 - محماد الخميس 25 أبريل 2019 - 23:17
مامحل المعطلين في هدا البلد
ربما هؤلاء العاطلين جنسيتهم غير مغربية أو أنهم من أهل الكهف.بحيت لا يستحقون أي اهتمام من طرف المسؤولين أو الأحزاب.
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0
37 - ali tichoukt الخميس 25 أبريل 2019 - 23:17
نشرتم الامية في اوساط الشعب واغرقتموه في غيابات الفقر والان تضحكون عليه بالفتات لو كانت الزيادة تتعلق بالبرلمانيين لتمت في 24 ساعة و دفعة واحدة وباثر رجعي ووووووو الا تقل عن 3000 درهم او اكثر اما الشعب المقهور فلا يهم حسبنا الله و نعم الوكيل
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0
38 - حسن حسني الحسني الخميس 25 أبريل 2019 - 23:18
هناك اسلحة سلمية بسيطة ممكن للشعب المدوخ استعمالها ضد الدولة ;بسيطة وسهلة جدا;مقاطعة الانتخابات بصفة قطعية,عدم اداء الضرائب,عدم اداء فاتورة الماء والكهرباء,والهاتف,تجفيف جميع منابع دخل الدولة,مقاطعة بعض المنتوجات الكمالية,هل الشعب مستعد للنهوض والمواجهة بطرق سلمية بسيطة جدا ,مقاطعة جميع المجارير المرئية والمسموعة والمكتوبة الوطنية,لو تتحدوا لمدة شهر ,شهر فقط سترون انكم اكثر قوة وتاثيرا من هذه الدولة الواهنة من حكومة مشلولة ومن احزاب قزمية,كرتونية,ومن معارضة خارية,ومن نقابات فاسدة ,وان لا قوة تعلو فوق قوة الشعب;لتكن لكم عبرة وقدوة من الشعب السوداني ;والجزائري ;ها هم كل رموز الفساد وراء القضبان,تحركوا -فيقوا يا شعب المداويخ كفاكم نوما وخوفا وذل ومهانة,لقد حان الوقت لتنهضوا يا قوم.هؤلاء ميؤوس منهم.
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1
39 - الحسين الخميس 25 أبريل 2019 - 23:18
فإذا كان المتقاعد لن يستفيد من زيادة في تقاعده فعلى المسؤولين اعفاءه من الضريبة على الدخل IGR.
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1
40 - Hina الخميس 25 أبريل 2019 - 23:20
المتقاعدون الي سلة النسيان والاهمال...!!وكنهم لسيوا مغاربة....دعوهم يموتون الواحد تلو الاخر.
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2
41 - rom الخميس 25 أبريل 2019 - 23:20
je suis tellement content que j ai célébré cette augmentation mais meme la tarte que jai acheté demande plus de 200 dh; alors j ai décidé de l'envoyer à benkirane car il en a besoin plus que moi. On vit dans la democracie totale!!!
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1
42 - سؤال الخميس 25 أبريل 2019 - 23:21
واش رجال الأمن حتى هما داخلين فهاد الزيادة؟. اولا حنا فالاقتطاع تدخلونا فالوظيفة العمومية والزيادة تتحسب نا على موزمبيق.
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-3
43 - slima الخميس 25 أبريل 2019 - 23:21
المتقاعدون تشملهم زيادة الأسعار وتُقصيهم الزيادة في الأجور بل الأغرب من كل هذا يُؤدون الضريبة عن الذخل مرتين ! البر بالوالدين يناشدكم ! ارحمو مسنًيكم وشيوخكم وكهولكم ! اتقو الله في هذه الفئة الذين يُنفقون جل أجورهم في الأدوية والإستشفاء ! أغلبهم لا يملك ثمن استبدال نظارته أو وضع اسنان تساعده على المضغ أو اقتاء عكاز للإستعانة به للدهاب الى المسجد ...
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44 - سؤال الخميس 25 أبريل 2019 - 23:21
واش رجال الأمن حتى هما داخلين فهاد الزيادة؟. اولا حنا فالاقتطاع تدخلونا فالوظيفة العمومية والزيادة تتحسب نا على موزمبيق.
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0
45 - زمن المسخ الخميس 25 أبريل 2019 - 23:22
الضحك على الذقون... نحن في زمن المسخ
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0
46 - مواطن الخميس 25 أبريل 2019 - 23:22
الى المسمى عبدالكريم بوشيخي هل انت مع الضعيف ام مع القوي داءما تمجد الحكومة وتعدد انجازاتها وتدافع عن الظلم هل تريد ان تكافء على نفاقك بايجاد عمل لك او تاخد منحة راك لاتساوي الا قلوة في نظري المرجو ملازمة الحياد ولحيس الكابة انشري ياهسبريس المحترمة
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3
47 - Boutaib الخميس 25 أبريل 2019 - 23:23
ما محل المتقاعدين من هده الزيادة هل هم بشر ام لا.فكيف سيواجهون تكاليف الحياة خاصتا متقاعدوا RCAR.فهناك أبناء لازالوا بدون عمل رغم الشواهد العليا كذلك مصاريف العلاج والمعيشة. فحرام عليكم جعلتم المتقاعد منسي في هده الحياة لا اعتبار ولا اعتراف بالجميل .الدولة التي لا تعتني بمتقاعديها لاخير فيها والله يخد الحق
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1
48 - انا الخميس 25 أبريل 2019 - 23:23
"اتفاق تاريخي" ههههههه. ضحك على الدقون. مهزلة تاريخية نعم.
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2
49 - ولد المياوم الخميس 25 أبريل 2019 - 23:25
العار كل العار على من تبنى في مشروعه الإنتخابي تسوية salair de base الفلاحيSMAG مع SMIG.ليربح بذلك اصوات جحافل العمال الفلاحيين الكادحين الذين في غالبيتهم موسميين ومهضومي عدة حقوق...زيادة على هزالة أجرهم الذي لا يصل الى 70 درهم في اليوم وبعد هذه الزيادة البئيسة:10 في المائة مقسومة على سنتين.ثم ان تكلفة المعيش اليومي بالبادية ارتفع بنسبة قد توازي تكلفتها بالمدينة مع إضافة فاتورة الماء والكهرباء وإكراهات التعليم وتنقل الاطفال بحكم التشتت السكني والبعد عن المراكز التربوية وكذلك التكاليف الصحية وغيرها.اليس من العار ان تهتدي الحكومة والقائمين على المنظومة الإقتصادية في البلاد الى تحسين الدخل لذى المستخدمين والاجراء على الدراسات العلمية بدل مهزلة مسرحيات الحوار الاجتماعي وجعل الفرقاء الإجتماعيين شركاء بدل تبني التمتيلية النقابية البئيسة والمفظوحة شكلا ومضمونا.؟؟؟
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50 - علي الخميس 25 أبريل 2019 - 23:28
هي ليست زيادة!!! هذا الفتات لايساوي حتى اقتطاعات التقاعد ... اكثر من هذا يوهموننا انهم فعلو خيرا فينا ويريدوننا ان نشعر بالامتنان لهم !!! يتحدثون عن تكلفة صدقة على مراحل للموظفين البسطاء !!! ولا يتحدثون عن تكلفة اختلاسات المال العام وتبذير مال الشعب على المهرجانات التافهة !!!ماهي تكلفة اجور وامتيازات الوزراء والبرلمانيين؟؟؟ في الوقت الذين يقمعون الاساتذة المناضلين المطالبين بحقوقهم يقدمون اتفاقا مع النقابات على انه انجاز عظيم للتغطية على دماء الابرياء !!! تبا لنقابات المخزن المتامرة على العمال البسطاء... تحية عالية لنقابة CDTلرفضها توقيع الاتفاقية المهزلة
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51 - متسائل الخميس 25 أبريل 2019 - 23:34
هل رجال الامن سيستفيدون ام سيمر القطار عليهم كما مر في 2011 ااموضفين استافدو من 600 درهم اوهما والو .واقيلا غير مسميين موضفين اوصافي
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