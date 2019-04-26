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كُتّاب وآراء
الزاير: زيادة الأجور "جبر خواطر" لن تحل مشاكل الشغيلة بالمغرب
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بسبب عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار ملاحظاتها حول الاتفاق الاجتماعي الجديد.
وانسحب عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة توقيع الاتفاق مع الحكومة "والباطرونا"، في وقت وقع فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد "رفاق الزاير" أن الكونفدرالية لا يمكن لها أن تقبل بأي اتفاق اجتماعي لا يتضمن تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي؛ أي أن الزيادة في أجور القطاع الخاص يجب أن تبتدئ أيضا من فاتح ماي كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع العام وليس إلى غاية يوليوز المقبل.
وقال الزاير، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة رفضت أن تضع جدولة زمنية تلتزم فيها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019- يناير 2021)؛ وهو ما اعتبره القيادي النقابي بمثابة "مراوغة حكومية من أجل الالتفاف على التزامات الحكومة السابقة".
وأضاف الزاير: "طالبنا فقط بتحديد تاريخ وأجندة واضحة للتفاوض حول اتفاق 26 أبريل؛ لكن الحكومة رفضت، مع العلم أن هذه النقطة كانت سببا رئيسيا في توتر العلاقات مع الحكومة لمدة ثماني سنوات"، ووصف المتحدث الاتفاق الجديد باتفاق "جبر الخواطر" وليس اتفاقا يسير في اتجاه حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة والموظفين، وفق تعبيره.
كما احتجت الـCDT على اعتماد كلمة "التشاور" بدل استبدالها بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي" كما طالبت بذلك، وقال الزاير إن مركزيته النقابية لن تقبل أن تكون مجرد "ديكور" لتأثيث المشهد في نقاش قضايا مصيرية تتعلق بالطبقة العاملة وعموم الموظفين.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
وينص الاتفاق الحكومي الموقع مع ثلاث نقابات، على الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان؛ وإطلاق التشاور بين الأطراف المعنية بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وتعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، والتشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية، بالإضافة إلى العمل على إخراج قانون خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية ومواصلة التشاور بشان مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
كما التزمت الحكومة بإدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص، وأشارت إلى أن الحوار حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 يبقى مفتوحا في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
هادشي غير الاقتطاعات لي داو لينا بغير حق رجعوها لينا
الخوت ضرني راسي
.قلناها مرارا وتكرارا الدولة لا تزيد شيئا هذه فقط خدعة..الدولة إذا أعطت باليد اليمنى فحتما ستأخذ باليد اليسرى عن طريق الضرائب..هذه حقيقة.
ولكن..طالبوا بتحسين التعليم والصحة والسكن..هذا ما يجب أن تطلبوه..
هذا الرفض فقط لاستكمال الإخراج المسرحي للتمثيلية المسرحية بين الحكومة و التقابات. بحيث يجب على الاقل أن تكون نقابة معارضة لهذا الاتفاق للمزيد من التشويق و من خلالها يتم امتصاص غضب الشغيلة التي ليست راضية عن زيادة لا تسمن و لا تغني من جوع.
واش الحكومة كديرها بلعاني ولا شنو، كل يوم ردود سلبية على شكاوى المواطنين و احتجاجتهم. القطاعات الاساسية كلها تعمها الاحتجاجات.
الحكومة تعتقد انها تتفضل علينا، و ما هم سوى خدام للشعب، يتسلمون اجورهم من اموال الشعب، يجب على الشعب ادن ان يحسم امره و يقول كلمته بخصوص هاته الحكومة.
الحكومة اثبت فشلها في تدبير القطاعات الاساسية، فعلى الشعب اقالتها و تسليم الامر لمن يستحقه.
ايضا اين هي اعلى سلطة في البلاد، و لماذا لا تتدخل لانهاء هاته الفوضى.
ليظهر بأن هناك حوار و مفاوضات و نضال و نقابات ووو ...
باكا ما ضحكو علينا...راه خاصكم تزيدو في كما تفعلون مع البرلمانيين النائمين و الوزراء و بنكيران...و راه بغينا حقنا من الفوسفاط و من الثروة السمكية ووو..و بغينا تعليم جيد و صحة و بنية تحتية جيد و صناعة قوية..ألا نستحق ذلك يا حكومتنا الموقرة.. ...و هذا أقل ما يمكن...في هذا الشعب المسكين و المستضعف و الصابر...لكن صبره سينفذ يوما لا محال
((...... لا يتضمن تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي؛ أي أن الزيادة في أجور القطاع الخاص يجب أن تبتدئ أيضا من فاتح ماي كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع العام وليس إلى غاية يوليوز المقبل.))
زعما كلشي كيبدا الخدمة مع الوقت المحدد و كيخرج مع الوقت ... ؟
و لا يتهاون؟
و لا يستعمل الهاتف الشخصي أثناء العمل؟
و لا يستعمل سيارة الدولة في الذهاب إلى الحمام و السوق؟
و لا يستعمل أوراق الإدارة في الأغراض الشخصية؟
وو. ولا ولا؟؟؟
اتقوا الله في هذه البلاد الآمنة....
الشيئ اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده....
بقات غير فهاذي.... ؟؟؟
ضعف الطالب و المطلوب....
أنها ملغومة لأن في دجنبر 2021 سوف يتغير الكلام وقد لا تصرف بقية الصدقة التي وقع عليها مجموعة متقاعدين
المرجوة من الجميع مقاطعة احتفالات فاتح ماي
ليظهر بأن هناك حوار و مفاوضات و نضال و نقابات ووو ...
باكا ما ضحكو علينا...راه خاصكم تزيدو في كما تفعلون مع البرلمانيين النائمين و الوزراء و بنكيران...و راه بغينا حقنا من الفوسفاط و من الثروة السمكية ووو..و بغينا تعليم جيد و صحة و بنية تحتية جيد و صناعة قوية..ألا نستحق ذلك يا حكومتنا الموقرة.. ...و هذا أقل ما يمكن...في هذا الشعب المسكين و المستضعف و الصابر...لكن صبره سينفذ يوما لا محال