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الرئيسية | مجتمع | الزاير: زيادة الأجور "جبر خواطر" لن تحل مشاكل الشغيلة بالمغرب

الزاير: زيادة الأجور "جبر خواطر" لن تحل مشاكل الشغيلة بالمغرب

الزاير: زيادة الأجور "جبر خواطر" لن تحل مشاكل الشغيلة بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:15

رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بسبب عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار ملاحظاتها حول الاتفاق الاجتماعي الجديد.

وانسحب عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة توقيع الاتفاق مع الحكومة "والباطرونا"، في وقت وقع فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأكد "رفاق الزاير" أن الكونفدرالية لا يمكن لها أن تقبل بأي اتفاق اجتماعي لا يتضمن تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي؛ أي أن الزيادة في أجور القطاع الخاص يجب أن تبتدئ أيضا من فاتح ماي كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع العام وليس إلى غاية يوليوز المقبل.

وقال الزاير، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة رفضت أن تضع جدولة زمنية تلتزم فيها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019- يناير 2021)؛ وهو ما اعتبره القيادي النقابي بمثابة "مراوغة حكومية من أجل الالتفاف على التزامات الحكومة السابقة".

وأضاف الزاير: "طالبنا فقط بتحديد تاريخ وأجندة واضحة للتفاوض حول اتفاق 26 أبريل؛ لكن الحكومة رفضت، مع العلم أن هذه النقطة كانت سببا رئيسيا في توتر العلاقات مع الحكومة لمدة ثماني سنوات"، ووصف المتحدث الاتفاق الجديد باتفاق "جبر الخواطر" وليس اتفاقا يسير في اتجاه حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة والموظفين، وفق تعبيره.

كما احتجت الـCDT على اعتماد كلمة "التشاور" بدل استبدالها بعبارة "الحوار والتفاوض الجماعي" كما طالبت بذلك، وقال الزاير إن مركزيته النقابية لن تقبل أن تكون مجرد "ديكور" لتأثيث المشهد في نقاش قضايا مصيرية تتعلق بالطبقة العاملة وعموم الموظفين.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.

وينص الاتفاق الحكومي الموقع مع ثلاث نقابات، على الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان؛ وإطلاق التشاور بين الأطراف المعنية بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وتعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، والتشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية، بالإضافة إلى العمل على إخراج قانون خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية ومواصلة التشاور بشان مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

كما التزمت الحكومة بإدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص، وأشارت إلى أن الحوار حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 يبقى مفتوحا في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - جبلي ابن الجبل الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:23
الله ياخذ فيكم الحق حكومة و نقابات واش 500 درهم مقسمة على 3 سنوات كتعتبرها انجاز راه قولنا ليكم خودوها نتوما محتاجينها اكثر منا،، نذكركم بأن غي البرلمانيين كيستنزفو ميزانية الدولة بالملايير سنويا و ما عندهم حتى دور و حنا كمواطنين ما كينفعونا بوالو و لكن كينفعو التماسيح و العفاريت ،، الله ياخذ فيكم الحق و الله ينتقم منكم كاملين
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51
2 - النفاية الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:30
ماتت cdt منذ زمان لا داعي للمزايدات الخاوية لا ننتظر منكم خيرا ارفضوا أو لا ترفضوا لم يبق لكم إلا المتعاقدين يمكن" دوخوهم "وهما كذلك لا خير فيهم ضيعوا ابناء الفقراء في البوادي
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4
3 - مبتسم الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:30
تحية للكاريكاتوري عماد.. أضحكتني و الله.. لخصت كل شيء في صورة.. يعطيك الصحة..
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26
4 - جليل الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:31
لك الله يا وطني .أقسم بالله مفهمت هاد الناس واش كيطنزو علينا و لا معانا.
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11
5 - محمد جلال الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:31
الوزراء والبرلمانيين وأمناء النقابات ومن لف لفهم ينعمون بالملايير والبذخ وجمع الثرواة ويضحكون على الموظفين ب1,5درهم في اليوم بعد نقاش سبع سنوات عجاف زائد ثلاث سنوات الباقية. 500درهم مامحلها من الاعراب مقارنة مع غلاء المعيش اليومي الفادح.ماذا يقول عمال القطاع الخاص والمتقاعدين ،هل ليسوا مغاربة ،هل لا يعيشوا نفس معانات الآخرين.
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20
6 - رضا الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:31
فين هي الزيادة
هادشي غير الاقتطاعات لي داو لينا بغير حق رجعوها لينا
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18
7 - سباتة الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:32
زواج النقابة و الحكومة ينتهي بمولود معطوب. لأن ذكورة النقابة هزمت أنوثة الحكومة. smic مثلا. 3000dh. واجبات الكراء 1000dh. التمدرس 1000dh النقل300dhالصحة300dh . .......
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10
8 - 700 مليار الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:33
700 مليار سنتيم تكلفة الزيادة فقط فكم ياترى تكلف اجور الموظفين في الوظيفة العمومية اذا علمنا ان 700 مليار سنتيم هي فقط تكلفة الزيادة في الاجر التي لا تتعدى 500 درهم للفرد .
الخوت ضرني راسي
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2
9 - سعيد مغربي قح الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:34
أعباد الله.

.قلناها مرارا وتكرارا الدولة لا تزيد شيئا هذه فقط خدعة..الدولة إذا أعطت باليد اليمنى فحتما ستأخذ باليد اليسرى عن طريق الضرائب..هذه حقيقة.

ولكن..طالبوا بتحسين التعليم والصحة والسكن..هذا ما يجب أن تطلبوه..
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10
10 - المنصوري الرباط الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:35
حوالي 44مليون مغربي ليس لهم وظيفه او اجره او متيازات وتعويضات وبريمات حتى يستفدو من زيادات المبرمحه ومنهم متقاعدي القطاع الخاص لايستفدون من تلك زيادات رغم غلاء المعيشه من زيوت طبخ واللحوم وتوابل وتمور ولقطاني وثوابل والاسماك ومواد نظافه ولغزوال وطريق سيار وضراءيب في تصلعد صاروخي ونقل والكهرماء والغش في بطكاز والجوده في تزايد انه سياسة الباجدا انثقمو من المغاربه اشد انثقام بعد حدف لمقاصه وغيرو ملارها لجيوبهم وضحكو على بعض الاراميل مصنفات وبعد طلبه بصدقه شهريه لضحك على دقون بينم تبيعات واتباع وابناءهم وزوجاتهم وعشيقاتهم استفادو من وظاءف كوطه نساءيه برلمنيه تعينات منح تعويضات افخم سيارات مجانيات لمحروقات وسفر لتركيا لمبايعه الاخوان وادروغان لان ابناءهم يدرسون بجامعاته ويفتحون طريق لتركيا ان تغزو المغرب اقتصاديا تقافيا فنيا واخوانيا ونوريسيا وخير دليل شركة حليب جوده استور دت ملاين الكلوت من الغبره تمزجه مع الماء وتبيعه للنواطن ب7دراهم لتر محميه من طرف حزب لبجدا وامام اعين حماية المستهلك المغربي الدي هلكوه بالغش جوده
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5
11 - موظف الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:35
الله يكثر خيركم وخيرهم على هذا الشعب ! إن شاء الله في سنة 2021 سنكون قد تمكنا بالأحرى من استرجاع أجرة 2011. يا للسخرية... فعسى أن نكون عند الله خيرا منهم.
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9
12 - Mohamed الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:36
الحمدالله عليها كن بقات العصا في الرويضة أش غادي نستافدو حنا السلاليم الدنيا كن مشينا حتي لعام لاخور غادجي فالضعيف وشكرا
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3
13 - ولد الشعب الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:39
حقيقة كل تلك النقط العالقة التي جاءت في احتجاج CDT معقولة ووجب اسوفاؤها، وهي عهد على الحكومة السابقة.وعلى الدولة ان كانت صادقة مع الشغيلة ان تتجه الى إحدات آلية لدراسة الوضع المادي ومتطلبات المعيش اليومي بدل الإقصاء والحيف والطغوطات التي لا تحقق العيش الكريم.تم انه لا معنى لتأخير الزيادة لذى أجراء القطاع الخاص الى يوليوز 2019 فإنه خطأ فادح ومجحف ارتكبته النفابات الموقعة عليه .واكبر متضرر هم العمال الفلاحيين ...
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3
14 - الشرقاوي الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:40
نعم للزيادة في الأجور لا للزيادة في الأسعار
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10
15 - nabil الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:41
السلام عليكم، أين هو حق المتصرف في هذا التغيير أليس من حق إحداث له درجة جديدة حتى يتم الاستفاذة من الكفاءة المهنية لأن المتصرف في وقته الراهن يدخل الادارة بالدرجة الثانية ويبقى فيها 14 سنة ثم ينتقل الى درجة الأولى ويبقى فيها المتصرف الى أن يخرج متقاعدا، وبالتالي فهذا الاجراء يعتبر قاسي في حقه.
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2
16 - عبيبس الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:43
الحكومة تقدر الماء للموظف جرعة جرعة حتى يلتحق بمثله المتقاعد.المنسي ويموت في صمت
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6
17 - %%%% الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:45
le pjd est rn perte de vitesse et je pense que c une compagne électorale avant le temps .les marocains ne sont pas nes d hier . un os pour calmer le toutou. et c tout rendez vous en 2021.
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3
18 - Karim الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:47
" رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019"
هذا الرفض فقط لاستكمال الإخراج المسرحي للتمثيلية المسرحية بين الحكومة و التقابات. بحيث يجب على الاقل أن تكون نقابة معارضة لهذا الاتفاق للمزيد من التشويق و من خلالها يتم امتصاص غضب الشغيلة التي ليست راضية عن زيادة لا تسمن و لا تغني من جوع.
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6
19 - العياشي ب. الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:49
لمذا لم يتكلم أحد على المتقاعدين ، وهل المتقاعد ليس له حاجيات كباقي البشر أو كباقي العمال ؟ تقاعدت في 2005 ونفس الرقم هو هو لم يتغير منذ ذلك الحين ، والمعيشة قفزت ب أكثر من 20 في المئة ونحن على حالنا؟ ما هذه العدالة ؟ ومن سيتكلم عن المتقاعد ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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10
20 - الازرق الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:50
لست افهم
واش الحكومة كديرها بلعاني ولا شنو، كل يوم ردود سلبية على شكاوى المواطنين و احتجاجتهم. القطاعات الاساسية كلها تعمها الاحتجاجات.
الحكومة تعتقد انها تتفضل علينا، و ما هم سوى خدام للشعب، يتسلمون اجورهم من اموال الشعب، يجب على الشعب ادن ان يحسم امره و يقول كلمته بخصوص هاته الحكومة.
الحكومة اثبت فشلها في تدبير القطاعات الاساسية، فعلى الشعب اقالتها و تسليم الامر لمن يستحقه.
ايضا اين هي اعلى سلطة في البلاد، و لماذا لا تتدخل لانهاء هاته الفوضى.
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4
21 - المغرب هاته اللحظة الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:51
   اتفاق دكاكين الريع والفساد النقابي و الباطرونا و محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة على طحن الشغيلة المغربية و شرائح الشعب و زيادة هزيلة في الأجور مرفوضة رفضا شعبيا عارما لا ترقى لمستوى التطلعات و الانتظارات و الطموحات الإجتماعية و الإقتصادية لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية ؛ و هي مجرد بقشيش مخزني لشراء السلم الإجتماعية المهدد بفعل سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية المنتهجة من حكومة نظام المخزن الاوتوقراطي و تزايد حدة التذمر الغليان و الاحتقان الشعبي العارم المتنامي و المتعاظم إحتجاجات مطلبية اجتماعية عامة و قطاعية ...
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5
22 - مواطن كادح الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:51
يظهر ان كل شيء افرغ من محتواه في هذا البلد استبلاد الناس بالعلالي والضحك علی الذقون وفرض الامر الواقع نخشی مالا تحمد عقباه
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3
23 - kerroumi الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:53
ou anakabats ensembles oua cherrafs pour quoi ne parle sur les retraites ou n'en pas droit
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0
24 - souabni الجمعة 26 أبريل 2019 - 15:58
وعلى المتقاعدين السلام يا أشباه النقابات وكذلك يا حكومة صندوق النقد الدولي وليس حكومة الشعب.فعند ربكم تختصمون.
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1
25 - must الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:02
على الجميع أن ينخرط في نقابة واحدة
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-1
26 - مراقب الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:05
أعتقد أن كل هذا ما هو إلا تمثيل في تمثيل...
ليظهر بأن هناك حوار و مفاوضات و نضال و نقابات ووو ...
باكا ما ضحكو علينا...راه خاصكم تزيدو في كما تفعلون مع البرلمانيين النائمين و الوزراء و بنكيران...و راه بغينا حقنا من الفوسفاط و من الثروة السمكية ووو..و بغينا تعليم جيد و صحة و بنية تحتية جيد و صناعة قوية..ألا نستحق ذلك يا حكومتنا الموقرة.. ...و هذا أقل ما يمكن...في هذا الشعب المسكين و المستضعف و الصابر...لكن صبره سينفذ يوما لا محال
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1
27 - محمد الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:09
اني انتظر بفارغ الصبر هذه الزيادة في اخر الشهر فهي كفيلة لحل جميع مشاكلي وسأستطيع ان احقق كل ما اتمناه وداعا للفقر وداعا للحرمان سأبدؤ في شراء ملابس لي من المحلات عوض الجوطية وسأجلس في احسن المقاهي والمطاعم عوض مول العدس واللوبية و سأقضي عطلتي في احسن المنتجعات عوض مشاهدة التلفاز ارجوكم لا تضعوا لي دسلايكات ودعوني احلم بسلام
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5
28 - وعزيز الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:11
قال :
((...... لا يتضمن تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي؛ أي أن الزيادة في أجور القطاع الخاص يجب أن تبتدئ أيضا من فاتح ماي كما هو الشأن بالنسبة إلى القطاع العام وليس إلى غاية يوليوز المقبل.))


زعما كلشي كيبدا الخدمة مع الوقت المحدد و كيخرج مع الوقت ... ؟
و لا يتهاون؟
و لا يستعمل الهاتف الشخصي أثناء العمل؟
و لا يستعمل سيارة الدولة في الذهاب إلى الحمام و السوق؟
و لا يستعمل أوراق الإدارة في الأغراض الشخصية؟
وو. ولا ولا؟؟؟

اتقوا الله في هذه البلاد الآمنة....

الشيئ اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده....

بقات غير فهاذي.... ؟؟؟

ضعف الطالب و المطلوب....
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0
29 - سعيد الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:13
يا الموظفين احمدو الله على الزيادة واحمدو الله على راتبكم الشهري فهناك ناس لا يتوفرون لا على راتب ولا زيادة ولا عمل قار أنتم ياموظفين ماذا تقدمون للمغرب لاشيء مجرد الجلوس في المكاتب وشرب الشاي هذا شغلكم فقط في المغرب الموظفين الذين يقدمون خدمات للمغرب وشعبه هناك الجيش يحمي حدود المغرب الشرطة يسهرون على أمن المواطنين والأطباء يعالجون المرضى فتحية احترام لهم
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30 - Abdel الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:21
هده مهزلة وليست اتفاقية
أنها ملغومة لأن في دجنبر 2021 سوف يتغير الكلام وقد لا تصرف بقية الصدقة التي وقع عليها مجموعة متقاعدين
المرجوة من الجميع مقاطعة احتفالات فاتح ماي
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0
31 - مراقب الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:23
أعتقد أن كل هذا ما هو إلا تمثيل في تمثيل...
ليظهر بأن هناك حوار و مفاوضات و نضال و نقابات ووو ...
باكا ما ضحكو علينا...راه خاصكم تزيدو في كما تفعلون مع البرلمانيين النائمين و الوزراء و بنكيران...و راه بغينا حقنا من الفوسفاط و من الثروة السمكية ووو..و بغينا تعليم جيد و صحة و بنية تحتية جيد و صناعة قوية..ألا نستحق ذلك يا حكومتنا الموقرة.. ...و هذا أقل ما يمكن...في هذا الشعب المسكين و المستضعف و الصابر...لكن صبره سينفذ يوما لا محال
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0
32 - متصرف متقاعد الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:24
سلام،ان اهم نقطة في الحوار الاجتماعي لم يتم التطرق لها،وهي ترقية الموظفين المستحقين بحيث لازال بعض المستحقين للترقية في جداول الانتظار بدعوى قلة المناصب المالية،فلماذا لا يتم ترقية هؤلاء المنتظرين عن طريق الترقية الاستثنائية منذ سنة2014ومابعدها الى غاية سنة2018.
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33 - وفاء الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:25
الزيادات في الحقيقة هي مجرد اسم لانه يجب ان تكون في أجرة كل موظف يشتغل بضمير وبجد فهذا حقه بدل الاقتطاعات والاجرة الهزيلة في ظل ارتفاع الاسعار. يجب اعادة النظر في ميزانية المسوولين ومحاربة الفساد ودعم الفقراء والنهوض بالصحة والتعليم والقضاء والعمل بالقانون وتوفير الامكانيات للقطاع الصحي. بدل ان تقولوا ميزانية دولة عاجزة وانتم تمولون موازين ومهرجانات تافهة وتبنون ملاعب عوض مدارس ومستشفيات وتمنحون ملايين للمسوولين في التقاعد. يجب اصلاح المغرب ويجب ان يبدأ الاصلاح من الموظف والاستاذ والطبيب والقاضي وبعدها نحاسب النظام بالثورات السلمية. فييييييقوا
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34 - متساءل الجمعة 26 أبريل 2019 - 16:25
الزيادة هل هي ابتداءا من شهر ماي....ام شهر يوليوز....
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