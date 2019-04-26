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الرئيسية | مجتمع | فريق طبي مغربي يجري 8 عمليات جراحية بنيجيريا

فريق طبي مغربي يجري 8 عمليات جراحية بنيجيريا

فريق طبي مغربي يجري 8 عمليات جراحية بنيجيريا
إبراهيم مغراوي
الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:41

قام فريق طبي من قسم جراحة القلب والشرايين التابع للمستشفى الجامعي بمراكش بإجراء ثماني عمليات جراحية للقلب المفتوح، لفئة الأطفال والكبار، بالمستشفى الجامعي أوسمانو دانفوديو بمدينة سوكوتو بنيجيريا.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن ثلاث عمليات خصصت للمرضى الصغار، همت مرضى كانوا يعانون من وجود ثقب في القلب بين البطين الأيمن والبطين الأيسر تم قفله، وواحد منهم كان يشكو من تضرر صمام الشريان الأبهر تم إصلاحه بشكل تام.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن ثلاثة من المرضى الكبار كانوا يعانون من تشوهات على مستوى الصمامات القلبية، التي تحدث جراء داء الروماتيزم، تم استبدالها وتغيير الصمام المتضرر، بفضل التدخلات الجراحية للطاقم الطبي المغربي والنيجيري، اللذين قاما بإصلاح ثقب في القلب يعاني منه المريض الأخير من فئة الكبار.

وأضاف البيان أن "كل العمليات الجراحية كللت بالنجاح التام، والمرضى أصبحوا يتمتعون بصحة جيدة ويمكنهم متابعة حياتهم بشكل عاد"، مشيرا إلى أن هذه الحملة التي نظمت بين بين 19 و26 من الشهر الجاري، "تأتي في إطار انفتاح المستشفى الجامعي محمد السادس على العالم الخارجي، وتلبية لطلب قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي أوسمانو دانفوديو بمدينة سوكوتو بنيجيريا".

يذكر أن هذه المبادرة العلمية، التي تندرج في سياق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، تميزت أيضا بالتركيز على تكوين أطر طبية وشبه طبية كأولوية، كما عرفت تبادل الخبرات في مجال جراحة القلب والشرايين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - موحى الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:47
خلاتو ممدود وغاد تعزي فمحمود.شوفو من حال هاد الشعب
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15
2 - جمال الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:54
ذهبوا ليجرون عمليات في نيجيريا وتركوا أمي تنتظر دورها أكثر من سنة لكي الله يا أمي
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26
3 - khalid g الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:57
عندما نسمع هده الأخبار في حيرة ان نبكي أو نضحك ...أناس تموت في بلادنا بالجملة في أخطاء طبية وأطباء يضحكون على المواطنيين إلا من رحمه الله و ها هما الآن في بلاد آخر يستعرضون عضلاتهم أو التباهي بأن المغرب في رفاهية لا ينقصه و لا شيء...تحياتي للسيد الوزير السابق الوردي
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19
4 - زياد الجمعة 26 أبريل 2019 - 20:00
مخلين ولادنا كيموتو و وليديهم كيسعاو باش يجمعو فلوس العمليات و ماشين داويو في افريقيا. داويو ولادنا بعدَ. الاقربون اولى
ول بقات في الاشهار
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17
5 - بنكبور الجمعة 26 أبريل 2019 - 20:10
عندنا و لله الحمد طاقات كبييييرة في بلدنا الحبيب في جميع القطاعات؛ باستثناء قطاع السياسة أغلبهم أنانيين بل ويتخذون قرارات حمقاء و مجحفة في حق أشيادهم س اء الأطباء ( و هذه السنة غالبا سنة بيضاء لطلبة كلية الطب + استقالات جماعية لأطباء بالشمال احتجاجا على عدة ممارسات حمقاء من وزارة الصحة + قضية الذكتور ااشريف بتيزنيت و ااذي اضطر للهجرة من الظلم ااذي تعرض له مم لوبيات الفساد من مدير المستشفى و المدير الجهوي للصحة....)
كل هذا يؤدي لهجرة الأدمغة
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6 - متعجبة الجمعة 26 أبريل 2019 - 20:32
اطباؤنا يجرون العمليات في نجريا ومرضانا يموتون بالانتظار
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7 - احربيل الجمعة 26 أبريل 2019 - 20:44
الدعاء يقول اللهم ارحمنا ثم ارحم والدينا و الفاهم يفهم
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8 - عبدالله شيشاوة الجمعة 26 أبريل 2019 - 20:51
اذا كنتم تستكثرون علاج غير المغاربة على الاطباء فان شعارهم اي الاطباء هو الانسانية بغض النظر عن الدين او اللون او العرق فعلا الصدقة في المقربين اولى لكن لا ننسى اننا نقدم العلاج لاخواننا الافارقة في الوقت الذي يوظف فيه الآخرون المال الحرام لشراء الذمم وتأليبهم علينا ضدا على مصلحتنا.
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