فريق طبي مغربي يجري 8 عمليات جراحية بنيجيريا

إبراهيم مغراوي

قام فريق طبي من قسم جراحة القلب والشرايين التابع للمستشفى الجامعي بمراكش بإجراء ثماني عمليات جراحية للقلب المفتوح، لفئة الأطفال والكبار، بالمستشفى الجامعي أوسمانو دانفوديو بمدينة سوكوتو بنيجيريا.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن ثلاث عمليات خصصت للمرضى الصغار، همت مرضى كانوا يعانون من وجود ثقب في القلب بين البطين الأيمن والبطين الأيسر تم قفله، وواحد منهم كان يشكو من تضرر صمام الشريان الأبهر تم إصلاحه بشكل تام.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن ثلاثة من المرضى الكبار كانوا يعانون من تشوهات على مستوى الصمامات القلبية، التي تحدث جراء داء الروماتيزم، تم استبدالها وتغيير الصمام المتضرر، بفضل التدخلات الجراحية للطاقم الطبي المغربي والنيجيري، اللذين قاما بإصلاح ثقب في القلب يعاني منه المريض الأخير من فئة الكبار.

وأضاف البيان أن "كل العمليات الجراحية كللت بالنجاح التام، والمرضى أصبحوا يتمتعون بصحة جيدة ويمكنهم متابعة حياتهم بشكل عاد"، مشيرا إلى أن هذه الحملة التي نظمت بين بين 19 و26 من الشهر الجاري، "تأتي في إطار انفتاح المستشفى الجامعي محمد السادس على العالم الخارجي، وتلبية لطلب قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي أوسمانو دانفوديو بمدينة سوكوتو بنيجيريا".

يذكر أن هذه المبادرة العلمية، التي تندرج في سياق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، تميزت أيضا بالتركيز على تكوين أطر طبية وشبه طبية كأولوية، كما عرفت تبادل الخبرات في مجال جراحة القلب والشرايين.