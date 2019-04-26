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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يوقف "إضراب الطعام" والتامك يعد بتجميع "معتقلي الريف"

الزفزافي يوقف "إضراب الطعام" والتامك يعد بتجميع "معتقلي الريف"

الزفزافي يوقف "إضراب الطعام" والتامك يعد بتجميع "معتقلي الريف"
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:00

تطورات متسارعة يعرفها ملف معتقلي حراك الريف؛ فقد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، من أجل إقناع المضربين عن الطعام والشراب برفع الإضراب مؤقتاً مقابل الاستجابة لبعض مطالبهم الأساسية، وعلى رأسها تجميعهم في سجن واحد.

وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقدت جلسة حوار مع المعتقلين دامت بضع ساعات، تُوجت بإيقاف غالبيتهم للإضراب عن الطعام والشراب، بمن فيهم ناصر الزفزافي، "أيقونة حراك الحسيمة".

وبحسب مصادر هسبريس، فإن معظم معتقلي حراك الريف قد رفعوا إضرابهم عن الطعام والشراب، باستثناء ربيع الأبلق، المُرحّل حديثا إلى سجن طنجة 2، الذي وصل اليوم الـ 36 من إضرابه عن الطعام؛ إذ لم يتأكد بعد خبر توقيفه للإضراب إلى حدود عشية الجمعة.

أما محمود بوهنوش، الذي يقبع بسجن "سلوان" بالناظور، فقد رفع بدوره إضرابه عن الطعام، الذي بلغ اليوم الـ 11، زوال الجمعة. بالإضافة إلى أن إدارة السجن المحلي "سلوان" استجابت لمطلب تجميع المعتقلين في اليوم ذاته.

وأشارت مصادرنا إلى كون المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدت معتقلي حراك الريف، بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتجميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها؛ وهي سجن "رأس الماء" بفاس وسجن "سلوان" بالناظور وسجن "طنجة2" والسجن المحلي للحسيمة، في أفق تجميعهم داخل سجن واحد.

في هذا الصدد، قال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إن المعتقلين الذين تواصل معهم أكدوا خبر إيقافهم للإضراب عن الطعام والشراب. وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تجميع المعتقلين في سجن واحد أكده لي الأبناء المعتقلون ليلة الخميس، لكن لا يسعني التحقق من الأمر اليوم، لأنني لم أتوصل بأي جديد إلى حدود الساعة".

أما خالد أمعيزة، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، فقد أوضح أن "المعتقلين بسجن سلوان في الناظور تم تجميعهم في جناح واحد اليوم الجمعة"، مؤكدا أنهم "لم يعودوا قابعين في زنزانات مختلفة"، مبرزا أن "صفحات بعض المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي أوردت خبر رفعهم للإضراب في طنجة وفاس".

وأكد أمعيزة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "محمود بوهنوش، المعتقل بسجن الناضور، أوقف إضرابه اليوم بعدما كان في حالة يرثى لها"، موضحا أن "مدير سجن سلوان لم يتوصل بأي تعليمات تفيد بضرورة تجميع المعتقلين في زنزانة واحدة خلال زيارتي لهم صباح الجمعة، لكن القرار جاء عشية اليوم ذاته".

من جهته، أبرز محمد أغناج، محامي معتقلي حراك الريف، أن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدت بتجميع المعتقلين في سجن واحد في المستقبل القريب، لكن سيتم تجميعهم حاليا داخل زنزانات مشتركة"، مشيرا إلى كون غالبية "المعتقلين رفعوا إضرابهم عن الطعام والشراب، باستثناء ربيع الأبلق الذي لا نتوفر بعد على التأكيد" بأنه أوقف إضرابه.

في سياق متصل، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن "النزلاء المضربين عن الطعام بكل من السجن المحلي طنجة 2 والسجن المحلي رأس الما بفاس تقدموا لدى الإدارتين المعنيتين بإشعارات بفك إضرابهم". وزادت: "اتخذت، بتنسيق وتفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة إجراءات من أجل تحسين أكثر لظروف اعتقال النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي حر الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:19
خليوه يضرب عن الطعام باش ينقص من الوزن ويتعود على رمضان،بشوش البارح عازم شرويطا ضد العلم الوطني ويقول أشياء ضد المغرب ،غدا يتعود على السجن لم يبق له إلا 19سنة،
19
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-69
2 - المعقول الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:19
مين الحراك يرفع راية د المغرب عاد كمتتبع يمكن لي نتعاطف معاهم أو انتقذ اما رايات انفصالية من البداية انقوليك سي الزفزافي واتباعك سير البحر امامكم...و الاضراب عن الطعام خصرتيها كت تكمل.. راك كتاكل من ضراءب كل المغاربة كان غي كملتي
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-49
3 - Marocain de l’Allemagne الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:21
الله معاك أ خويا ، مطالبك كانت مشروعة ، و لكن حقوقنا لي ماخدينهاش فبلادنا ، أمام الله نتحاسبو معاهوم عليها...
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43
4 - خالد F الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:21
بعد هذا سيخرج علينا والد الزفزافي ليقول بأنه انتصر على المخزن وووو..... فتراجعه عن خياطة فمه دليل على أنه لا يؤمن بما سجن من أجله.
على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتفقد جميع السجناء في إطار المساواة بينهم.
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-25
5 - لا للضلم نعم للحرية الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:24
والله عيقتو براكة طلقو المعتقالين كل واحد يدخل لدارو وحققو مطالب الشعب
وكفى من الاختطافات كل يوم كانسمعو اعتقال فالحسيمة مانعرف فين غادين بنا
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33
6 - MBAPPE الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:25
عاش الزفزافي حبيبنا في قلوبنا .
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0
7 - sami الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:26
it is urgent to free the heroes of the Rif! they just wanted to live in a democratic not autocratic country!no wrongdoing
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8
8 - بلازواق الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:27
الزفزافي الاب اصبح يتعامل مع قضية ابنه كما لو تعلق الامر بمسلسل تركي كل مرة بوقائع جديدة حتى يظل العائد المالى متدفقا رغم ان ابنه مجرد شخص اقل من العادى وشبه امى استغل القبلية بعد الوفاة الماساوية لمحسن فكري ونال جزاؤه
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-27
9 - مقاطعون الانتخابات 2021 الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:29
نهنئ صمود أبناء عبد الكريم الخطابي واحفاد ديهيا الأمازيغية
النصر قريب
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5
10 - متابع الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:30
اللهم يسر ولا تعسر.المرجو إعادة النضر في هكذا أحكام.والله المستعان
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38
11 - محمادي الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:36
اطلقوا سراح معتقلي الريف وجراده والصحفيين وناشطي حقوق الانسان قبل فوات الاوان .يقبع حاليا اكثر من 500 معتقل راي في السجون المغربيه بتهم مختلفه لكن هدفها واحد : اسكات الحناجر
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24
12 - Quebec الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:37
ça devient bezire cette histoire, ils ont passé un temps au prison je pense qu'ils ont bien compris la situation de mettre le pays en danger, je vois que maintenant, il faut régler la situation avec eux et de les libérer sous certaines conditions.
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-16
13 - محمد الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:37
التوقف عن الإضراب !! وفين النظال والإضراب حتى الشهادة ؟!
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-10
14 - العباسي الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:38
هناك بعض المغاربة بالحسيمة يسمون احتجاجهم بخراك الريف..ولكن تلك الاحتجاجات كانت فقط بالحسيمة وبلدة امزورن..لا غير والريف لاشيء كان فيه اطلاقا واقصد طنجة العرائش تطوان الناظور تازة شفشاون....لاشيء من تلك الاحتجاجات كانت بهذه المدن الاخيرة..تلك المشاكسات سببها قبيلة بني ورياغل بالحسيمة فقط...اذن خراك الريف تسمية في غير محلها..فقط الحسيمة...
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-13
15 - احمد الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:43
الله اعلم هل فعلا اوقف الاضراب عن الطعام
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-1
16 - النكوري الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:47
في الجزائر بدؤوا يودعون اللصوص في السجن و هذا من بركات حراكهم اتمنى ان يطلق صراح هؤلاء الأبطال و يتم القبض على كل اللصوص في المغرب
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14
17 - حسن من الري________ش الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:48
هؤلاء المعتقلين ظلموا في اعتقالهم وفي محاكمتهم,وفي سجنهم,ذنبهم الوحيد انهم احرار فضحوا شرذمة من الوزراء الفاسدين, نتمنى من الملك ان يتدخل ويعفو عنهم,ويضع حدا لهذه المهزلة,وينصف هؤلاء وعائلاتهم ويطمئن المغاربة ;المغرب على صفيح ساخن,الاطباء-الممرضين-الاساتذة المتعاقدين-البطالة-غلاء المعيشة,عم الفساد بالوزارات-البرلمان-القضاء-المسؤولين الكبار بدون استثناء...وقد حان الوقت لوضع حد لكل هذا!!!!!!!!!?الاعتماد على الاجهزة القمعية والقبضة الحديدية لم ولن تنفع ,ولنا خير مثال في تونس_السودان-الجزائر...الياس والاحباط والحكرة وعيشة الذل والهوان والعار ممكن ان تقلب العبيد المنبطحين الى وحوش كاسرة....المغرب مفلس سياسيا لا احزاب لا حكومة لا نقابات,لا تعليم لا صحة ولا هم يحزنون!
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5
18 - الزفزافي البطل الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:51
اذهب إلى المستشفى و حاول أخد موعد للفحص بالأشعة و حينها ستعرف أنهم (السجناء الزفزافي المهداوي و ...) كانوا على حق.
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8
19 - الله الوطن الشعب الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:53
وفي الحقيقة هؤلاء الرهائن هما لي كيستحقو يكونو في البرلمان وهما لي كيستحقو يكونو وزراء
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3
20 - أبو سعد الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:54
Annoncer la grève de la faim. Arrêt de la grève. . Annoncer une nouvelle grève de la faim. Nouveau arrêt de la grève. les prisonniers sont dans des états critiques et ils risquent de mourir. et ça recommence de nouveau , encore et toujours avec des éclats médiatiques... une pièce theâtrale bien apprise et une manoeuvre trop organisée et ficelée
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-2
21 - Sam.. italy الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:57
اطلقوا سراح المختطفين الابرياء المطالبين بابسط الحقوق
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6
22 - موحند الجمعة 26 أبريل 2019 - 18:58
كفى من تعذيب الاسرى وعاءلاتهم الصغيرة والكبيرة ايها المؤمنون المسلمون ورمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة على الابواب. واين الرحمة والشفقة في قلوبكم؟ اطلقوا سراح هؤلاء الابرياء خير للجميع. وهل المشي والحصى في احذيتكم المخزنية امر عادي؟
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5
23 - للرد عل الرقم 1 الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:02
انت لست حرا لا و الف لا و الله بينك و بين الحرية المحيط الأطلسي و مياهه!

ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

و ان أقول لك: ان لم تخجل من نفسك فقل ما شئت !
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2
24 - التنوع في اطار الوحدة الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:11
ثقافة الإحتجاج يجب ان تكون داخل الإطار الوطني احتج كما تريد ...اتضامن معك في حالة رفعك للعلم الوطني أما وقد رفعت راية انفصالية أنا اول من يقف ضدك..
من حقك ان تؤسس حزبا ان تناضل ، لكن في حضن الوطن..،ومن اجل الوطن..
فلتضرب عن الطعام...لن تجيبها الا في مؤخرتك.
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-3
25 - مواطنة الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:15
من الأحسن ان يضموا حراك الريف كلهم مع بعض ويرحلهم الى سجن الحسيمة يكونوا قريبين من أهلهم . حتى يتمكنوا من وجبات اليومية التي تحضرها وتحملها لهم أهلهم .حتى ينتهي مسلسل الاضراب عن الطعام .....ماعدا رمضان شهر الصيام ومن بعد يديروا عقلهم وينسجموا مع السجناء للي عايشين معهم .بلا فوضى بلا صداع يتوضؤوا ويصلليوا ويتوبوا لله ويحمدوه ربما يجي يوم ويطلق سراحهم ...بالعفو او بمغادرة السجن بعد انتهاء مدتهم السجنية والله أعلم....
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0
26 - Hamido الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:16
الخطاب الرسمي جدا واللذي صور أهل الريف بأبشع الأوصاف والنعوت وتبعته نسبة مهمة من الرأي العام .اليوم نجد النظام يمتثل لبعض مطالب المعتقلين وهنا يناقض النظام نفسه ويتخبط في متاهة يعلم الله نهايتها. الجزاءر تغلي وان تمت الإطاحة بقصر المرادية فما على المخزن إلا أن يترك المغرب للمغاربة.
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0
27 - عبدولي الجمعة 26 أبريل 2019 - 19:21
ها جاهم الجوع.تجميعهم يعني التنسيق بينهم بطريقة سهلة و سيخلقون المشاكل.لا يجب التفاوض معهم فحالهم فحال اي معتقل علاش اعطائهم امتيازات بل العكس يجب الحيطة و الحذر و ابعادهم عن السجون القريبة من سبتة و مليلية لانه لو هرب شي واخد منهم غادي يمشي لاسبانيا و يطلب اللجوء و يدير فيها مناضل و معارض .
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-2
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