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الرئيسية | مجتمع | الاستقلاليون يفاوضون "المتعاقدين" والأساتذة يناقشون استئناف العمل

الاستقلاليون يفاوضون "المتعاقدين" والأساتذة يناقشون استئناف العمل

الاستقلاليون يفاوضون "المتعاقدين" والأساتذة يناقشون استئناف العمل
هسبريس - نور الدين إكجان
السبت 27 أبريل 2019 - 13:00

تتواصل الوساطات والمبادرات الرامية إلى وضع حد لإضراب "الأساتذة المتعاقدين" وتذويب الجليد القائم بينهم وبين وزارة التربية الوطنية؛ فقد بادر حزب الاستقلال إلى مجالسة أطراف من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من أجل إقناعهم باستئناف العمل بداية الأسبوع مقابل تراجع "وزارة أمزازي" عن العديد من الإجراءات التي باشرتها، واستئناف الحوار الذي ألغي وتسبب في احتقان حقيقي بين الطرفين.

اللقاء الذي تم بحضور عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، طالب الوزارة بالتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين وإجراءات ضم وإسناد الأقسام، فضلا عن إلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني.

وشدد الفريق الاستقلالي على ضرورة توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، ثم صرف الأجور الموقوفة، مطالبا بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن.

وفي هذا الصدد قال اللبار: "المبادرة جاءت بعد أن لمسنا وطنية عالية لدى الأساتذة"، مشددا على أن "التفاؤل يبقى سيد الموقف رغم كل ما يجري من إكراهات"، مضيفا أن "تدخل الفريق جاء بعد الجفاء والقطيعة التي طبعت علاقة الأساتذة بالوزارة وتجميد الحوار".

وأبرز اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك لتوفير ضمانات حقيقية للأساتذة، وعودتهم إلى الأقسام، وهو ما قوبل بإيجابية من طرف لجنة الحوار، التي ستعود إلى مجلسها الوطني من أجل حسم القرار النهائي".

وأوضح القيادي الاستقلالي أن "الحزب يقوم بالمعارضة، لكن ليس على حساب الوطن"، مشيرا إلى أن "ملفا كهذا يستوجب استحضار الوطنية"، معتبرا أنه "من الضروري تغليب المصلحة العامة من جميع الأطراف".

وفي السياق ذاته، ينعقد المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الجمعة واليوم السبت، من أجل "الحسم في قرار العودة إلى الأقسام أو تمديد إلى الإضراب"، حسب ما صرحت به مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن "المجلس الوطني للأساتذة انطلق أمس ليستمر إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، لكن دون الخروج بقرار نهائي، ومن المنتظر أن يحسم المجلس اليوم السبت مصير الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ ما يقرب الشهرين من الزمن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - عبد الله السبت 27 أبريل 2019 - 13:11
بزااااااف عليكوم لقب أساتدة.... يجب الضرب بيد من حديد وطرد أشباه الاساتذة المراهقين الدين يتلاعبون بمصير ابناءنا ويتخدونهم رهينة ومطية لابتزاز الدولة
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-40
2 - ahmed السبت 27 أبريل 2019 - 13:13
خربتم البلاد، عار عليكم. انتم هنا لانكم لم تجدوا شيئا آخر والله.
اين هي مصلحة الوطن؟ غير اللي حصّل على باك+4 يجب على الدولة إدماجه في الوضيفة العمومية.
لادولة تعمل هذا
لماذا تسمّون انفسكم "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" سبحان الله أنتم أحرار ابحثوا عن عمل آخر ولستم مرغمين ان تبقوا في التعليم
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-42
3 - مغربي بسيط السبت 27 أبريل 2019 - 13:13
صحيح يجب التمتع دائما بالروح الوطنية واستحضارها للقيام بالواجب،ولكن من حق كل مواطن أن يعيش في وطنه كريما متمتعا بثرواته وخيراته،بمعنى ألاّ تبقى <<الوطنية>> عند الجميع و<<الوطن>> لفئة قليلة
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33
4 - ام سلمى السبت 27 أبريل 2019 - 13:14
مابغيناكومش ماترجعوش ماعندكم ماتعطيو لولادنا بقاو فالشارع ولا قلبو على شي خدمة أخرى التعليم مهنة نبيلة ماتقدوش عليها.خونة.
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-39
5 - مصمودي السبت 27 أبريل 2019 - 13:15
أحرق المتعاقدون جميع الأوراق امام صمود الوزارة وارتباكهم، بقي أمامهم بحث سبل العودة بما يحفظ ماء الوجه، فعلى الأقل استطاعوا نزع مجموعة من الامتيازات لولا نضالهم لما تمتعوا بها.
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-18
6 - الحمد لله السبت 27 أبريل 2019 - 13:15
لا حوار مع من اخل بالعقد المبارة هي الفاصلة لان اغليتهم غير مؤهلين للمهن الشربفة يجب اعادة النظر
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-23
7 - أينك يا حصاد ؟ السبت 27 أبريل 2019 - 13:18
هؤلاء تمردوا و نكثوا عهدا عاهدوه ، هددوا و عاثوا الفساد في كل مكان ، هدروا اوقات التلاميذ الابرياء في فترة حرجة من السنة ......الجزاء حقا يكون من جنس العمل : عدم صرف الاجور و المساءلة القضائية ثم الطرد من السلك الوظيفي.....و سيكون الامر استعادة لهيبة الدولة و كسر شوكة التمرد على المصالح العليا للوطن...و لا عزاء للمحرضين من المرسمين الذين ألفوا البقرة الحلوب لعشرات السنين ، فثمة نصف سنة عطل على مدار السنة، رواتب الأطر العليا حيث السلم 11 و خارجه ، زمن وظيفي قل نظيره في العالم حيث 16 ساعة في الأسبوع........هؤلاء المحرضين من المرسمين ارادوا ان تبقى دار لقمان على حالها و يقاومون كل تغيير او اصلاح للمنظومة ككل.
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-26
8 - bouchra zago السبت 27 أبريل 2019 - 13:18
سألتزم بقرار التنسيقية كيفما كان.و لكن في حالة التعليق و إضافة إلى الشروط المذكورة يجب أن يضاف إليها وقف إجراءات المجالس التأديبية في حق 30 أستاذا الذين ساندونا و تضامنوا معنا. كل التحايا لهم
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-2
9 - القادري السبت 27 أبريل 2019 - 13:18
هم مستعدون للتفاوض حتى مع ألبان أو الأحرار بل وحتى مع الشيطان ، المهم هو أن يقال أن البجيدي فشل ، اللعبة واضحة و(مفروشة) بدءا من معاش بنكيران الذي تم التشهير به وكأن الوزراء السابقون لم يستفيدوا من معاش أو أن بنكيران بمقدوره أن يقول لا لقرار الملك ... المهم البيجيدي لعب الدور الذي رسم له وآن الأوان لتنحيته.... أقول هذا وأقسم أنني لا أنتمي لاي حزب لأنه ليس في القنافد أملس ... شكرا هسبريس
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-15
10 - عبدالحق السبت 27 أبريل 2019 - 13:18
الطرد هو الحل الوحيد كيف سيعوضون ساعات التلاميذ التي ضاعت منذ شهرين وانا اتكلم عن اطفال البوادي لان هؤلاء المتعاقدين منتشرين في المجال القروي .
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-9
11 - منير الغيفاري السبت 27 أبريل 2019 - 13:19
السنة الدراسية في الوقت البدل الضائع ووزارة أمزازي هي المنتصرة في المقابلة وكل ماتفعله الأن هو تبديد الوقت عن طريق إخراج الكرة خارج رقعة الملعب وعندما ستنطلق صافرة النهاية سيقصى الأساتذة ويطردون إلى القسم الثاني حيث سميك والإشتغال عند بو شكارة والعقد المتجدد عند كل ستة أشهر.
وﻷن لكل جريمة عقاب فجريمة هؤلاء الأساتذة في حق ءولاد الدراويش هي الطرد من العمل ومن قلوب المغاربة اجمعين.
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8
12 - هم......هم السبت 27 أبريل 2019 - 13:20
تمرد قارب شهرين ثم يتحدثون عن الاجور ....هؤلاء مصيرهم المساءلة القانونية ثم الطرد من السلك الوظيفي....نقطة الى السطر.
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6
13 - Hamido السبت 27 أبريل 2019 - 13:20
الاستقلال سكت دهرا ونطق كفرا وبدأ يقطر الشمع على خصومه مستعملا ورقة الأساتذة متناسيا فضيحة النجاة التي دمرت الآلاف من شباب المغاربة. الاستقلال اللذي افتضح أمره في مؤتمره الوطني او ما يعرف بموقعة الأطباق أو الصحون الطائرة. ليكن في علمكم أن أزمة الأساتذة المشاغبين أوشكت على نهايتها باستدعاء قدماء الأساتذة والاستعانة بأصحاب الإجازات. الآن على القانون أن ياخد مجراه ضد من ترك أطفالنا في الشارع وضد من يحلم بأن يقول لأبناء المغاربة (قرا ولا ماتقراش خلصتي مضمونة. ..مالي خدام عند باك... )المردودية مقابل الوظيفة وعري على كتافك ولا تحلم بالادماج اللذي يعني الكسل.
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3
14 - متتبع السبت 27 أبريل 2019 - 13:20
لا داعي للرجوع الآن بعد الاستياء العام الذي ساد في جميع المدارس التي يشتغل بها هؤلاء اللذين يسمون أنفسهم أساتذة الموسم الدراسي أوشك على الانتهاء والوزارة الوصية على القطاع تعلمل على سد الخصاص وإصلاح ما أفسده هؤلاء المتعاقدون
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6
15 - Aqa السبت 27 أبريل 2019 - 13:20
A mon avis'il y a des le depart une mauvaise qualification de la situation des enseignants en greve.Puisque ils sont appeler a exercer dans un service public d interet general de caractere perpetuel il est primordial de les assimiler a des statutaires.et non des vontrzctuels.
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-1
16 - محمد السبت 27 أبريل 2019 - 13:21
لا افهم ما الجديد في وساطة حزب الاستقلال نفس النقط ورفضتها التنسيقات سابقا ولاحقا حل هد المسألة في يد وزارة التربية بتسريع إجراءات الفصل واعادت هيبة الدولة .
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11
17 - مدوخ السبت 27 أبريل 2019 - 13:23
بعدما شعروا بخطر الطرد والعزل ،بدأوا يبحثون عن الخروج بأقل هزيمة وأقل خسارة ممكنة،يقول المثل الأمازيغي: شباعث أرترززا إفادن
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12
18 - من هنا السبت 27 أبريل 2019 - 13:24
منذ البداية بدأت ضلالاتهم تنبعث : العقود و الالتزامات المكتوبة و الموثقة برضا الطرفين جعلوها كذبا و بهتانا و زورا "عقودا مفروضة، من هنا ندعو الدولة بسلطتها التي تروم المصلحة العامة، الغاء عقود هؤلاء و تقديم دعاوى قضائية لجبر الضرر.
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8
19 - استاذ السبت 27 أبريل 2019 - 13:24
في الحقيقة وبالفعل وفي كل الاحوال فالشيء الاكيد ان السنة الدراسية ستعرف نهايتها مع بداية شهر رمضان الابرك والوزارة لها كامل الوقت في اعادة هيكلة الحقل التعليمي في غضون العطلة الصيفية فالخاسر في هاته المعركة في شد الحبل لن يكون سوئ بعض الاساتذة الغير راضين بالواقع وبالمكتوب وبالعقد المبرم رغم ان العقد في الحقيقة فهو شريعة المتعاقدين فالتعقل اصبح من اوئ الاولويات بعيدا عن الاحلام .
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9
20 - استاذ السبت 27 أبريل 2019 - 13:24
التحاق الاساتذة يعني استحالة ادماجهم.لان نضالهم سيفقد زخمه واغلبيتهم سيفقدون حماستهم..شهران من النضال وفي الاخير تجالس محترفي السياسة ليقنعوك بالوكنية وهم من قتلها في نفوس الشعب ؟تحاور الذئاب التي سرقت الوطن وسببت كل المآسي؟حزب الاستقلال لاتهمه المدرسة ولا الشعب ..يبحث فقك عن ربح بعض النقط لاهداف انتخابية ضيقة..
اقول للمتعاقدين،الالتحاق الان بالضبط ضرب لمعركتكم حاضرها ومستقبلها...لو التحقتم يوم ١٣ ابريل لكان للالتحاق مبرر.اما الان فهو انتحار.
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-5
21 - قاسم السبت 27 أبريل 2019 - 13:24
حتى وأن رجعوا الى الاقسام سيجدون الجدران تلاميذ الثانوي التٲهيلي ينقطعون عن الدراسة مباشرة بعد العطلة
الربيعية وتلاميذ الاعدادي في شهر ماي ... لا اتكلم من فراغ انا ابن الدار .
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1
22 - خريج المدرسة العمومية السبت 27 أبريل 2019 - 13:25
من أجل نصرة المدرسة العمومية من الخوصصة لابد من التضحية لا تستعجلوا النتائج و لو كلف الأمر سنة بيضاء.
الجميع يتهرب كأن الأمر لا يهمه .كفى انانية
لا تنسوا ما قاله النيسابوري في شأن الثور الابيض.
انتهى.
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0
23 - مغربي السبت 27 أبريل 2019 - 13:26
الاساتدة من بعد ماحسو براسهم تزمتو بعد تعويضهم بالمجازين فكرو ماغادي يتخلصو في شهر7و 8و9 الا مادارو استىناف العمل الخوف ومايدير اصلا سالا الموسم الدراسي باش يرجعو على الوزارة استبدالهم بالمجازين في هاد.الفترة
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2
24 - Fatima zahra السبت 27 أبريل 2019 - 13:26
لا حول ولا قوة الا بالله. المجلس الوطني لأشباه الأساتذة.
غادي يخرج بتمديد الاضراب ال. غاية 30 في الشهر بحكم ان غدا ماكافيش باش يلتحقوا الاساتذة.
أتمنى أ ن تتخذ الوزارة اجراءات قاسية في حق هؤلاء.
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1
25 - أبو بكر السبت 27 أبريل 2019 - 13:26
ما أظن إلا أن " الموقوفين '" محسوبين على الحزب. و قد رأينا هذا في الكثير من المواقف التي تميزت ( بالاضرابات ، أو المسيرات الاحتجاجية ، أو المناداة بالمطالب الاجتماعية ) بإقدام الدولة ( الحكومة) باتخاد اجرآت زجرية في حق بعض الاشخاص المتمسكين بمواقف " تعجيزية".

لا يمكن أن أتصور أن الاستاذ الذي أقدم على التعاقد مع الاكاديمية و هو في حاجة إلى ذلك " الاجر" سيستمر في أضراب يعلم أن التوقيف مآله . اللهم إذا كان مدعوما من فئة سباسية أو نقابية . وهو يعلم أن نقابيه أو حزبه سيدافع عنه إذا تعرض " لمكروه " .

وهذا ما نراه دائما .
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1
26 - المهدي السبت 27 أبريل 2019 - 13:28
مرحبا بكل المبادرات من أجل إنهاء المشكل، وإنصاف الأساتذة وتمكين التلاميذ من حقهم الكامل في التمدرس، يجب أن يتنازل كل طرف من أجل مصلحة الوطن،فالوزازة يجب أن تناقش حلا واقعيا ونهائيا دون شروط، وفي المقابل يجب على الأساتذة أن يغلبوا مصلحة الوطن، ويواصلوا اادفاع عن مصالحهم بكيفية لا تمس حقوق الآخرين، الوطن أولا !!
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5
27 - اكرم هيثم السبت 27 أبريل 2019 - 13:30
من مخلفات المغادرة الطوعية لنساء ورجال التعليم على الاقل هؤلاء المغادرون كان لهم ضمير لتعليم ابنائنا واساتذة بمعنى الكلمة...خسارة ان نلقب كل من هب ودب بلقب استاذ لا تكوين ولا شخصية كاستاذ
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2
28 - الانتخابات المقبلة السبت 27 أبريل 2019 - 13:33
حزب الاستقلال يراهن على كسب الأصوات و استغلال الفرص . التلاميذ غير مرهونين بهؤلاء لذلك فالتعويض قائم لأن اللعب مع القاصرين سيضيع الوقت من اجل تدارك ما خربوه.
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0
29 - stanko السبت 27 أبريل 2019 - 13:35
مبادرة طيبة من حزب عريق.نتمنى ايجاد حل سريع للمشكل بما يخدم مصلحة الوطن و المواطن
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30 - douha السبت 27 أبريل 2019 - 13:35
يقول المثل الامازيغي "من نفخ في اللبن سيحرم من الماء" هذا ما حدث للمتعاقدين،اصبحوا يبحثون ل على من يتوسط اليهم لحفظ ماء الوجه،بعد أن وجدوا انفسهم معلقين ،الكل يكرههم ووصلوا الى الباب المسدود بفعل حنكة امزازي وصبر اولياء التلاميذ ومعرفتهم لحقيقة هؤلاء، هيا عودوا الى الاقسام قسرا ايها المتمردون مطاطين الرؤوس مثل الزوجة التي غادرت بيت الزوجية وبعد محاولات عديدة للزوج لارجاعها ورفضها لذلك هاهي اليوم ترجع بمفرها "قسح الرأس او ما يدير
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31 - Wise up السبت 27 أبريل 2019 - 13:37
محاولة فاشلة من حكومة فاشلة و أحزاب انتهازية. وماهي الادوار والضمانات الممكن أن يقدمها هذا الحزب؟
يجب المطالبة بإسقاط امزازى و طرده أولا. إسقاط التعاقد المشؤوم و بعدها الرجوع للأقسام... اصمدوا فقد حيرتم المخزن باتحادكم...
أنشر من فضلك
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0
32 - من هنا السبت 27 أبريل 2019 - 13:38
كنت امام البرلمان ، هؤلاء المعقدون لا يتقنون الا الصراخ و ملاحقة المواقع الالكترونية لتعبئة الرأي العام بحسابات وهمية و باسماء مستعارة من قبيل : مفتش تربوي...عمر بجيدي....اب تلميذ....استاذ مرسم.....لكن و الحمد لله انقلب السحر على الساحر و علم الشعب خزعبلات اشباه الاساتذة و تلقى المحرضون من اسلافهم الذين يتشوقون لسنوات الاضرابات بدون حساب و لا رقابة ، ضربة قاضية ، حيث فشل مشروع التمرد .
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33 - الحق بايين السبت 27 أبريل 2019 - 13:39
لنعد الى نقطة الصفر ولننظر من هو الجلاد ومن الضحية....
تصور ان الدستور وهو اعلى قانون في المغرب يمنحك الحق في الوظيفة العمومية من بعد كفاح واجتهاد دام سنوات عديدة للحصول على شهادة دراسية عليا....تقصد الوظيفة العمومية للعمل فتتفاجأ ان الحكومة خرقت الدستور وحولت الوظيفة العمومية إلى عقود عبودية وذل...أما القطاع الخاص فمكايين عا باك صاحبي
اذن الحكومة خرقت الدستور لي صوت عليه جميع المغاربة باش تخليك نتا عبد عندها...
ثانيا : هاد الناس يدعون الدفاع عن حق التلميذ في التعلم...باش هاد التلميذ هو الاخر في اخر المطاف يخذم عندهم عبد
وحتى في النضال من اجل الادماج تعتبر هذه الحكومة الاساتذة عدوا فتحاول بكل ما اوتيت من قوة ان تقمعه وتهينه وتؤديه. وقد فعلت
وكأنهم ماشي من الشعب...بل هم كل الشعب
نفس الشيء تعاملات به هاد الحكومة مع الناس فالقطاعات الاخرى
واش اخوتي ترضاو لراسكم هاد الذل
الناس كيمشيو لقدام وهاد الحكومة تترجع بنا الى عصور ما قبل اكتشاف النار...
الاصلاح في نظرهم مرادف للتخريب
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34 - تلميذاتان السبت 27 أبريل 2019 - 13:39
نحن مازلنا نحتاجكم أنتم لم تضيعون أنتم فقط طالبتم بحقوقكم الوزارة هي المسؤولة ونحن كلنا نحتاج إليكم أرجوكم أرجعوا لازال الوقت لإكمال الموسم الدراسي نحن مستعدون أن نقرأ في رمضان و من بعده وشكراااا لكم أساتدتنا الكرام
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35 - مستغرب متألم السبت 27 أبريل 2019 - 13:39
يغادرون الاقسام متى ارادوا و يعودون متى ارادوا، شهران من حرمان الثلاميذ من الدراسة و يريدون الاجور، يقول المثل ان لم تستحي فافعل ما شئت
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36 - هم.....هم السبت 27 أبريل 2019 - 13:40
جيش من المتمردين مختص بالتصويت سلبا بحسابات متعددة و لاستاذ معقد واحد.....لا تتعجبوا من مكر رجال الدلع المدرسي.
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37 - ادريس السبت 27 أبريل 2019 - 13:41
الادماج هو الحل.
الحفاظ على الوظيفة العمومية هو الاصل.
الوفاء بالوعد بدون تنصل.
حداري من الوساطات و التي قد لا تكون بريئة .
حتى و ان تم الاتفاق عليه ان يكون بالاجماع
وضرورة الحفاظ على الوحدة و التنسيق مع التنسيقيات الاخريات .
لان المسار سيطول و لازالت هناك محطات اخرى للنضال .
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38 - طبيب سلم 10 السبت 27 أبريل 2019 - 13:43
تحية للاساتذة و بالتوفيق من اجل الادماج المستحق في الوظيفة العمومية
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39 - أستاذ السبت 27 أبريل 2019 - 13:43
في التعاليق أعلاه هناك من يسب و يشتم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أقول لكم لما هذا الحقد فأنتم مجرد رويبضة عوض لا شغل لكم ها الأساتذة غا يتحل المشكل ديالهم إنشاء الله و شوفو قلبو علاش تعلقو تاني لأن هذا هو حالكم سوف تبقون عليه حتى تموتو عليه.
أوكنقول صاحبة التعليق أم سلمى لي وإلى كأن عقلي إنفعني غي عانسة متشوقا الأمومة أو ملقيتها أو كتشفي الغليل ديالك فبحال هاذ التعاليق الأساتذة راه ماخدامينش عند............أ بصيفتك..........شكون باش تقولي مايرجعو شافكم الله مما أنتم فيه يا رويبضة.
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40 - غيور على قطاع التعليم السبت 27 أبريل 2019 - 13:43
لم يسبق في تاريخ اي حكومة في العالم ان تنزل فيه المعارضة ان تحاور و تتحاور مع المضربين انه لغباء فظيع. يستحمرون الشعب وما هم بمستحمريه لكن الله سيتحمرهم جمعيا .
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41 - دكتور استاد فيزياء متعاقد السبت 27 أبريل 2019 - 13:44
كاع الي تتلقاه يتكام عن ما يسمى هيبة الدولة و يقول معالي السيد الوزير عرفو مجرد قلم مأجور.
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42 - حماد السبت 27 أبريل 2019 - 13:45
مطالب المتعاقدين مشروعة....وعادلة....الاان اسلوب "نضالهم" يدل على قصر نظر واندفاع كبير....بل وتهور احيانا.....
في هذا النوع من المحطات يجب استحضار مجموعة من الامور...منها عدم ارتكاب اخطاء قانونية .....وهو ما يبحث عنه الطرف الاخر ليجعلك في موقف دفاع....وموقف ضعف...والدليل عرض عدد من الاساتذة على المجالس التاديبية.........اسلوب الاندفاع جعل المتعاقدين يفتحون على انفسهم العديد من الجبهات هم في غنى عنها.....مثلا تخوين المديرين....الاساتذة الرسميين...النقابات....الاباء.....كما ان تخليهم عن تلامذتهم لمدة طويلة دون مراعاة مصالحهم....جعلهم يبدون بعيدين عن مهنة التعليم....التي يعرف اصحابها بالتضحية ....واعطاء اهمية كبرى للمصلحة العامة....
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43 - علي السبت 27 أبريل 2019 - 13:45
يجب استخلاص الدروس و تطبيق القانون في حق من أخد أطفالنا كرهاءن. تصوروا لو قام المشتغلين بقطاع الماء أو الكهرباء أو قطاع آخر حيوي بنفس الشئ؟
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44 - ملاحظ السبت 27 أبريل 2019 - 13:48
المضربين يناقشون استئناف العمل !! غير بقاو ف النضال ديالكوم !! أنا ك أب لتلميذ مخاسنيشي منكم
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45 - غيور السبت 27 أبريل 2019 - 13:49
بعد قراءتي للتعليقات رايت ان الكل يضرب في الاساتذة لا لشيئ الا لكونهم ينادون بالعيش الكريم والكرامة والعدالة الاجتماعية فبدل الاشارة الى الطغاة والمفسدين الذين تسببوا في هذا الاحتقان نلاحظ الشعب يوجه سهامه المسمومة المعبرة على الغيظ والحقد للاستاذ ادركت جليا اننا في وطن الحكرة والريع وباك صاحبي تحية للاساتذة الاشاوش ومزيدا من الصمود
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