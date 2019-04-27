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كُتّاب وآراء
الاستقلاليون يفاوضون "المتعاقدين" والأساتذة يناقشون استئناف العمل
تتواصل الوساطات والمبادرات الرامية إلى وضع حد لإضراب "الأساتذة المتعاقدين" وتذويب الجليد القائم بينهم وبين وزارة التربية الوطنية؛ فقد بادر حزب الاستقلال إلى مجالسة أطراف من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من أجل إقناعهم باستئناف العمل بداية الأسبوع مقابل تراجع "وزارة أمزازي" عن العديد من الإجراءات التي باشرتها، واستئناف الحوار الذي ألغي وتسبب في احتقان حقيقي بين الطرفين.
اللقاء الذي تم بحضور عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، طالب الوزارة بالتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين وإجراءات ضم وإسناد الأقسام، فضلا عن إلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني.
وشدد الفريق الاستقلالي على ضرورة توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، ثم صرف الأجور الموقوفة، مطالبا بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن.
وفي هذا الصدد قال اللبار: "المبادرة جاءت بعد أن لمسنا وطنية عالية لدى الأساتذة"، مشددا على أن "التفاؤل يبقى سيد الموقف رغم كل ما يجري من إكراهات"، مضيفا أن "تدخل الفريق جاء بعد الجفاء والقطيعة التي طبعت علاقة الأساتذة بالوزارة وتجميد الحوار".
وأبرز اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك لتوفير ضمانات حقيقية للأساتذة، وعودتهم إلى الأقسام، وهو ما قوبل بإيجابية من طرف لجنة الحوار، التي ستعود إلى مجلسها الوطني من أجل حسم القرار النهائي".
وأوضح القيادي الاستقلالي أن "الحزب يقوم بالمعارضة، لكن ليس على حساب الوطن"، مشيرا إلى أن "ملفا كهذا يستوجب استحضار الوطنية"، معتبرا أنه "من الضروري تغليب المصلحة العامة من جميع الأطراف".
وفي السياق ذاته، ينعقد المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الجمعة واليوم السبت، من أجل "الحسم في قرار العودة إلى الأقسام أو تمديد إلى الإضراب"، حسب ما صرحت به مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن "المجلس الوطني للأساتذة انطلق أمس ليستمر إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، لكن دون الخروج بقرار نهائي، ومن المنتظر أن يحسم المجلس اليوم السبت مصير الإضراب الذي يخوضه الأساتذة منذ ما يقرب الشهرين من الزمن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
اين هي مصلحة الوطن؟ غير اللي حصّل على باك+4 يجب على الدولة إدماجه في الوضيفة العمومية.
لادولة تعمل هذا
لماذا تسمّون انفسكم "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" سبحان الله أنتم أحرار ابحثوا عن عمل آخر ولستم مرغمين ان تبقوا في التعليم
وﻷن لكل جريمة عقاب فجريمة هؤلاء الأساتذة في حق ءولاد الدراويش هي الطرد من العمل ومن قلوب المغاربة اجمعين.
اقول للمتعاقدين،الالتحاق الان بالضبط ضرب لمعركتكم حاضرها ومستقبلها...لو التحقتم يوم ١٣ ابريل لكان للالتحاق مبرر.اما الان فهو انتحار.
الربيعية وتلاميذ الاعدادي في شهر ماي ... لا اتكلم من فراغ انا ابن الدار .
الجميع يتهرب كأن الأمر لا يهمه .كفى انانية
لا تنسوا ما قاله النيسابوري في شأن الثور الابيض.
انتهى.
غادي يخرج بتمديد الاضراب ال. غاية 30 في الشهر بحكم ان غدا ماكافيش باش يلتحقوا الاساتذة.
أتمنى أ ن تتخذ الوزارة اجراءات قاسية في حق هؤلاء.
لا يمكن أن أتصور أن الاستاذ الذي أقدم على التعاقد مع الاكاديمية و هو في حاجة إلى ذلك " الاجر" سيستمر في أضراب يعلم أن التوقيف مآله . اللهم إذا كان مدعوما من فئة سباسية أو نقابية . وهو يعلم أن نقابيه أو حزبه سيدافع عنه إذا تعرض " لمكروه " .
وهذا ما نراه دائما .
يجب المطالبة بإسقاط امزازى و طرده أولا. إسقاط التعاقد المشؤوم و بعدها الرجوع للأقسام... اصمدوا فقد حيرتم المخزن باتحادكم...
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تصور ان الدستور وهو اعلى قانون في المغرب يمنحك الحق في الوظيفة العمومية من بعد كفاح واجتهاد دام سنوات عديدة للحصول على شهادة دراسية عليا....تقصد الوظيفة العمومية للعمل فتتفاجأ ان الحكومة خرقت الدستور وحولت الوظيفة العمومية إلى عقود عبودية وذل...أما القطاع الخاص فمكايين عا باك صاحبي
اذن الحكومة خرقت الدستور لي صوت عليه جميع المغاربة باش تخليك نتا عبد عندها...
ثانيا : هاد الناس يدعون الدفاع عن حق التلميذ في التعلم...باش هاد التلميذ هو الاخر في اخر المطاف يخذم عندهم عبد
وحتى في النضال من اجل الادماج تعتبر هذه الحكومة الاساتذة عدوا فتحاول بكل ما اوتيت من قوة ان تقمعه وتهينه وتؤديه. وقد فعلت
وكأنهم ماشي من الشعب...بل هم كل الشعب
نفس الشيء تعاملات به هاد الحكومة مع الناس فالقطاعات الاخرى
واش اخوتي ترضاو لراسكم هاد الذل
الناس كيمشيو لقدام وهاد الحكومة تترجع بنا الى عصور ما قبل اكتشاف النار...
الاصلاح في نظرهم مرادف للتخريب
الحفاظ على الوظيفة العمومية هو الاصل.
الوفاء بالوعد بدون تنصل.
حداري من الوساطات و التي قد لا تكون بريئة .
حتى و ان تم الاتفاق عليه ان يكون بالاجماع
وضرورة الحفاظ على الوحدة و التنسيق مع التنسيقيات الاخريات .
لان المسار سيطول و لازالت هناك محطات اخرى للنضال .
أوكنقول صاحبة التعليق أم سلمى لي وإلى كأن عقلي إنفعني غي عانسة متشوقا الأمومة أو ملقيتها أو كتشفي الغليل ديالك فبحال هاذ التعاليق الأساتذة راه ماخدامينش عند............أ بصيفتك..........شكون باش تقولي مايرجعو شافكم الله مما أنتم فيه يا رويبضة.
في هذا النوع من المحطات يجب استحضار مجموعة من الامور...منها عدم ارتكاب اخطاء قانونية .....وهو ما يبحث عنه الطرف الاخر ليجعلك في موقف دفاع....وموقف ضعف...والدليل عرض عدد من الاساتذة على المجالس التاديبية.........اسلوب الاندفاع جعل المتعاقدين يفتحون على انفسهم العديد من الجبهات هم في غنى عنها.....مثلا تخوين المديرين....الاساتذة الرسميين...النقابات....الاباء.....كما ان تخليهم عن تلامذتهم لمدة طويلة دون مراعاة مصالحهم....جعلهم يبدون بعيدين عن مهنة التعليم....التي يعرف اصحابها بالتضحية ....واعطاء اهمية كبرى للمصلحة العامة....