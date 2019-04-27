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الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي يعدّد العيوب داخل مؤسسات التكوين المهني في المغرب

تقرير رسمي يعدّد العيوب داخل مؤسسات التكوين المهني في المغرب

تقرير رسمي يعدّد العيوب داخل مؤسسات التكوين المهني في المغرب
هسبريس - أمال كنين
السبت 27 أبريل 2019 - 23:00

كشف تقرير "التكوين المهني الأساس .. مفاتيح من أجل إعادة البناء"، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حدوث انخفاض طفيف في عدد مؤسسات التكوين المهني مقابل تضاعف عدد المسجلين فيها.

التقرير أشار إلى انتقال العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني العمومي والخاص من 1855 مؤسسة سنة 2000 إلى 1845 بحلول 2018، كاشفا "وجود اختلافات جد مهمة بيـن مختلف القطاعات المكونة"، فيما سجلت نسبة الإقبال على التكويـن المهني ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2011.

وهكذا، فقد فاق عدد المرشحين لمباريات ولوج مراكز التكويـن المهني في كل مستويات التكويـن بكثيـر الطاقة الاستيعابية المتوفرة، وتضاعـف عـدد المسجلين فـي التكويـن المهني بأكثـر مـن ثلاث مـرات، حيـث انتقـل مـن 133.000 إلـى 433.000 مـا بيـن 2000 و2018.

"بلغ متوسط المعدل السنوي للتطور ما يعادل 7.4 بالمائة، مرد ذلك، بشكل خاص، للمجهودات التي حققها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فـي رفـع طاقته الاستيعابية إلى ما يعـادل 87 بالمائة من أعـداد المتدربين"، يقول التقرير الرسمي نفسه.

وحسب مؤشر الاستجابة للطلب بالنسبة لمستويات التأهيل، فإن مستويات التقني والتقني المتخصص التي يكثـر عليها الطلب، تظهر أن عدد المقاعد البيداغوجية المتوفر يستجيب فقط لأقل مـن نصـف المسجلين لاجتياز مبـاراة ولـوج هـذه المستويات، مـع الإشارة إلـى أن المعطيات المتعلقة بـ 2017-2018 تبرز أن هـذا المؤشر قـد عـرف زيـادة ملحوظـة بلغـت 70 بالمائة.

ويقول التقرير إن "مستويات التقني والتقني المتخصص تمثـل ثلثي المسجلين، ونصف الحاصلين على الشواهد"، فيما "يتبين أن العـرض التكويني الخاص بالمستويات الدنيا (شـهادة التدرج، وشهادة التخصص، وشهادة التأهيل) يظـل غيـر كاف، مـع تواجـد تفاوتات مهمة حسب القطاعات المكونة، خاصة بالمقارنة مع المجهود المبذول بالنسبة للمستويات العليا (التقني، والتقني المتخصص)".

وأكدت الوثيقة أن نسـبة الفتيـات (38.5 بالمائة) ضمـن المسجلين بمؤسسـت التكويـن المهني الأساس الاشهادي، بالنسبة لجميع المستويات، تظل ضعيفـة مقارنة مـع نسبة الذكـور (61.5 بالمائة)، علاوة علـى كون هذه التفاوتات حسـب النـوع تمس بدرجة أقـوى المستويات الدنيا (التخصـص والتأهيـل).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - bouhsine السبت 27 أبريل 2019 - 23:13
حيث ماكاين للطالب مايدير من غير الجامعة أو التكوين المهني و كاين مجالات لا علاقة ب سوق الشغل نتا تاتقرا حاجة و داك المجال أصلا في حوايج أخرين...الحاصول لا علاقة وصافي قرا شد الدبلوم في الأخير سير الكبلاج يعني سميݣ ههه
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5
2 - عادل السبت 27 أبريل 2019 - 23:24
العيوب داخل التكوين المهني والصحة والتعليم والقضاء وفي البنية التحتية والإدارة والأمن ومجلس النواب وووو السؤال شكون المسؤول الأول والأخير في هذا الوطن. فشل دريع
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2
3 - amar sadri السبت 27 أبريل 2019 - 23:26
Après la destruction de l’enseignement public pour des besoins politiques prévu par le pouvoir tout le monde connaît ce fait !!
On tâtonne on bricole on s’improvise pour occuper davantage les citoyens et on sait que ces bricolages sont Comme des calmants et sont sans issus car il n’y a pas un plan réel et réalisable et encore pas de débouchés !!
On va où avec des millions de candidats sachant que l’économie du pays est aux abois !!???
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0
4 - امينه المنصوري سلا السبت 27 أبريل 2019 - 23:32
سبب ضعك المكونين مهنيا هو غياب صناع الحقيقين في تلك الؤسسات تكونيه وسبب ثاني الدي يجعل الاكتضاض هو ضعف تعليم في المغرب وتفرعين تلاميد داخل مداريس واسباب اخرى متعدد منه كثرت العطل غياب معلمات بسبب لولادات مكيعجبه لحمل و لولاده حتى شهر 2من سنة دراسيه وتلاميد يضيعون في دروسهم 4 اينهي شركات او لمقاولات التي تشغل تلك الكم الهاءل من مكونين هدشي بزاف بصراحا لان عدد من شركات سرحت الاف العمال بسبب تحريض على مقاطعتها وبسبب افلاس لمقولات صغرى
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5 - كريم بوزبيطة تطاون السبت 27 أبريل 2019 - 23:35
التكوين المهني يعتمد اسلوب التلقين النظري فقط مما يسبب عدة مشاكل للخريجين اثناء مباشرة العمل لافتقارهم الى حصص تطبيقية تمكنهم من ولوج ميدان الشغل بكيفية مريحة هذا هو اكبر مشكل يواجه خريجي معاهد التكوين المهني بالمغرب
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5
6 - تعالوا السبت 27 أبريل 2019 - 23:53
لا مرحاض.... لا طاولات.......لا كراسي

الطلبة يبحتون عن الكراسي....

اساتدة في الغياب الا من رحم الله
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