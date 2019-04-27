تقرير رسمي يعدّد العيوب داخل مؤسسات التكوين المهني في المغرب

هسبريس - أمال كنين

كشف تقرير "التكوين المهني الأساس .. مفاتيح من أجل إعادة البناء"، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حدوث انخفاض طفيف في عدد مؤسسات التكوين المهني مقابل تضاعف عدد المسجلين فيها.

التقرير أشار إلى انتقال العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني العمومي والخاص من 1855 مؤسسة سنة 2000 إلى 1845 بحلول 2018، كاشفا "وجود اختلافات جد مهمة بيـن مختلف القطاعات المكونة"، فيما سجلت نسبة الإقبال على التكويـن المهني ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2011.

وهكذا، فقد فاق عدد المرشحين لمباريات ولوج مراكز التكويـن المهني في كل مستويات التكويـن بكثيـر الطاقة الاستيعابية المتوفرة، وتضاعـف عـدد المسجلين فـي التكويـن المهني بأكثـر مـن ثلاث مـرات، حيـث انتقـل مـن 133.000 إلـى 433.000 مـا بيـن 2000 و2018.

"بلغ متوسط المعدل السنوي للتطور ما يعادل 7.4 بالمائة، مرد ذلك، بشكل خاص، للمجهودات التي حققها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فـي رفـع طاقته الاستيعابية إلى ما يعـادل 87 بالمائة من أعـداد المتدربين"، يقول التقرير الرسمي نفسه.

وحسب مؤشر الاستجابة للطلب بالنسبة لمستويات التأهيل، فإن مستويات التقني والتقني المتخصص التي يكثـر عليها الطلب، تظهر أن عدد المقاعد البيداغوجية المتوفر يستجيب فقط لأقل مـن نصـف المسجلين لاجتياز مبـاراة ولـوج هـذه المستويات، مـع الإشارة إلـى أن المعطيات المتعلقة بـ 2017-2018 تبرز أن هـذا المؤشر قـد عـرف زيـادة ملحوظـة بلغـت 70 بالمائة.

ويقول التقرير إن "مستويات التقني والتقني المتخصص تمثـل ثلثي المسجلين، ونصف الحاصلين على الشواهد"، فيما "يتبين أن العـرض التكويني الخاص بالمستويات الدنيا (شـهادة التدرج، وشهادة التخصص، وشهادة التأهيل) يظـل غيـر كاف، مـع تواجـد تفاوتات مهمة حسب القطاعات المكونة، خاصة بالمقارنة مع المجهود المبذول بالنسبة للمستويات العليا (التقني، والتقني المتخصص)".

وأكدت الوثيقة أن نسـبة الفتيـات (38.5 بالمائة) ضمـن المسجلين بمؤسسـت التكويـن المهني الأساس الاشهادي، بالنسبة لجميع المستويات، تظل ضعيفـة مقارنة مـع نسبة الذكـور (61.5 بالمائة)، علاوة علـى كون هذه التفاوتات حسـب النـوع تمس بدرجة أقـوى المستويات الدنيا (التخصـص والتأهيـل).