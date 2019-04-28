بلخياط: اللغات الأجنبية تفتح أبواب سوق الشغل

إبراهيم مغراوي من مراكش

قال منصف بلخياط، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "المغرب معتز بلغتيه الرسميتين، الأمازيغية والعربية، وهذا لا يمنع من الانفتاح على اللغات الأجنبية الضامنة لولوج سليم إلى سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ومواكبة التطورات التي تعرفها مختلف مناحي الحياة".

وخلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، في "عاصمة النخيل"، استعرض بلخياط "مساهمة الوزراء التجمعيين في السياسات العمومية والمجهودات التي يبذلونها، وكذا الزيارات الميدانية الجهوية التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي بهدف الإنصات إلى هموم المواطنين بمختلف جهات المملكة، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه أوضح محمد القباج، المنسق الجهوي لـ"حزب الحمامة" بالجهة نفسها، أن النقاش الدائر حول اللغات يجب أن يبتعد عن الديماغوجية، مشددا على ضرورة تدريس العلوم باللغات الأجنبية، لاسيما الفرنسية والإنجليزية، مضيفا "مكاين لا لوبي فرنسي ولا إنجليزي، فمستقبل أبنائنا وأبنائكم في اللغات الحية، وهي المعتمدة في ولوج سوق الشغل".

جدير بالذكر أن أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الجهوي للتجمعيين حضرها المنسقون الإقليميون للحزب بعمالات وأقاليم الجهة، والأعضاء المكونون للمجلس، وهم أعضاء المجلس الوطني بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، وأعضاء الغرف المهنية، وبرلمانيو الحزب بالجهة، ومنتخبو مجلس الجهة، والأعضاء المنتخبون خلال المؤتمر الجهوي الأخير.