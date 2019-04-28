24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:3913:3017:0720:1221:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. استقالة جماعية لأطباء القطاع العام بجهة بني ملال (5.00)

  2. الشرطة الفرنسية تشتبك مع "السترات الصفراء" (5.00)

  3. المغرب بطلا لإفريقيا في الكرة الطائرة الشاطئية (5.00)

  4. هل تسند الزيادات في الأجور ثقة المغاربة في أداء "حكومة العثماني"؟ (4.00)

  5. سائق أميركي يدهس راجلين "اعتبرهم مسلمين" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بلخياط: اللغات الأجنبية تفتح أبواب سوق الشغل

بلخياط: اللغات الأجنبية تفتح أبواب سوق الشغل

بلخياط: اللغات الأجنبية تفتح أبواب سوق الشغل
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 28 أبريل 2019 - 09:35

قال منصف بلخياط، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "المغرب معتز بلغتيه الرسميتين، الأمازيغية والعربية، وهذا لا يمنع من الانفتاح على اللغات الأجنبية الضامنة لولوج سليم إلى سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ومواكبة التطورات التي تعرفها مختلف مناحي الحياة".

وخلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، في "عاصمة النخيل"، استعرض بلخياط "مساهمة الوزراء التجمعيين في السياسات العمومية والمجهودات التي يبذلونها، وكذا الزيارات الميدانية الجهوية التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي بهدف الإنصات إلى هموم المواطنين بمختلف جهات المملكة، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه أوضح محمد القباج، المنسق الجهوي لـ"حزب الحمامة" بالجهة نفسها، أن النقاش الدائر حول اللغات يجب أن يبتعد عن الديماغوجية، مشددا على ضرورة تدريس العلوم باللغات الأجنبية، لاسيما الفرنسية والإنجليزية، مضيفا "مكاين لا لوبي فرنسي ولا إنجليزي، فمستقبل أبنائنا وأبنائكم في اللغات الحية، وهي المعتمدة في ولوج سوق الشغل".

جدير بالذكر أن أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الجهوي للتجمعيين حضرها المنسقون الإقليميون للحزب بعمالات وأقاليم الجهة، والأعضاء المكونون للمجلس، وهم أعضاء المجلس الوطني بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، وأعضاء الغرف المهنية، وبرلمانيو الحزب بالجهة، ومنتخبو مجلس الجهة، والأعضاء المنتخبون خلال المؤتمر الجهوي الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - klm الأحد 28 أبريل 2019 - 10:01
ولماذا شركة بروكتر اند كامبل الامريكية تراجع نشاطها رغم توفرها على كفاءا واطر تجيد اللغات وكنت انت احد العاملين بهذه الشركة , الشغل باش يوجد خاصو جكومة نزيهة وعندها ما يتقال وما تبقاش باك صاحبي والتعليم العمةمي يرحع للمسار ديالو اللي قريتي به انت بعدا عاد نقلبو على لغات ماما فرنسا وتيتة انجلترا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - علال كبور الأحد 28 أبريل 2019 - 10:08
نعم للغة الأجنبية العالمية وهي الانجليزية وليست لغة المستعمر يراد منها اذنابه الحفاظ على المصالح والسيطرة والتحكم واقصاء غالبية الشعب وارضاء ماماهم حاميتهم ومحتضنة ثرواتهم في ابناكها وأملاكهم على أراضيها يعيشون روحا وعقلا في فرنسا وعليه فرض اللغة الفرنسية له هدف سياسي محض وهذا ما لا يقبله الشعب الواعي باين يكون مستقبله في لغة يتكلم بها العالم وليس لغة اذناب الاستعمار لا تصلح لشيء في هذا العصر وهذا هو مربض الفرس !!
سلطة التحكم تؤيد لغة الاستعمار عبر ذراعها السياسي وهو اليوم حزب الحمامة !! المغاربة عارفين اين مصلحتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - bouthirit الأحد 28 أبريل 2019 - 10:11
انتم مجرد رعاة ومدافعين عن اللغة الفرنسية . لأنكم لا تتشاورون مع الفاعلين طبقة التعليم والمتخصصين في الميدان . كيف يمكن لبرلمانيين اشتروا دبلومات من الدول الأجنبية ان يساهموا فى بلورة نضام تعليمي ينسجم مع تطلعات الطلاب . هدا مستحيل. ما يقع اليوم مجرد انصياع وتبعية لفرنسا بدون دراسة معمقة للنتائج الاقتصادية والعلمية وبعضكم يدافع عن دلك بسسب رشاوى ووعود بالقروض واستثمارات من فرنسا الخ . لاكن نحن نقول لكم كمتقفين نريد إصلاح على أفق قريب يضع الانجليزية في الرتبة الاولى لغة العلوم في المغرب . والفرنسية لغة تانية أدبية كالعربية . ستساهم في تواصل الشركات الوطنية التي أصبحت مدمجة مع القطاعات الموالية لفرنسا متل رونو الطيران الإرشادات الهاتفية الخ .التي تتواجد في المغرب . العمل يجب أن يكون في هدا الاتجاه . لأن أي وعد بالشغل اليوم وحتى التسجيل في الجامعات الدولية يشترط اللغة الانجليزية . وهدا عشته في أوروبا وحتى فرنسا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - فرانكو الأحد 28 أبريل 2019 - 10:58
اللغات الأجنبية يحضرها المغرب في اللغة الفرنسية التي تفتح سوق الشغل لدى فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.