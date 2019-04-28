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الرئيسية | مجتمع | مجلس المنافسة يفتح تحقيقا جديدا في سوق بيع الأدوية بالمغرب‬

مجلس المنافسة يفتح تحقيقا جديدا في سوق بيع الأدوية بالمغرب‬

مجلس المنافسة يفتح تحقيقا جديدا في سوق بيع الأدوية بالمغرب‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 28 أبريل 2019 - 15:00

باشَر مجلس المنافسة تحقيقاً جديدا بخصوص سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة لعموم المغاربة، بعدما توصل بمراسلة طارئة من قبل المنظمة الديمقراطية للصحة تفيد بأن ثمن الأدوية لم يتغيّر منذ سنة 2013؛ أي تاريخ دخول المرسوم المتعلق بتحديد سعر الأدوية، حيث سجلت نفس معدل الإنفاق لدى الفرد رغم مرور ست سنوات على القانون.

ويوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس أن مجلس المنافسة راسل مختلف الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين وصيادلة، حيث قاموا بالإجابة عن أسئلة المؤسسة في حدود العاشر من يناير الماضي، ليتم بعدها تنظيم ورشة موسعة حضرت فيها مختلف الأطراف في الموضوع، على أساس أن يتم نشر خلاصات التقرير في غضون الأشهر المقبلة.

في هذا الصدد، قال يوسف بيهي، نائب رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، إن "مسلسل التحقيق في سعر الدواء بدأ منذ يناير الماضي، حيث استدعى مختلف الأطراف المعنية بالموضوع، لتُجيب بدورها عن جميع أسئلة المجلس، الذي خلص إلى كون التحقيق من المفترض أن يُدار بطريقة أخرى، من خلال استدعاء الجميع في ورشة عمل مقسمة على محاور عدة".

وأضاف بيهي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التحقيق لا يتعلق بخروقات مثلما يروج، وإنما مجرد عمل عادي يندرج ضمن مهام المجلس؛ لأن الإشكال غير مرهون بسعر الدواء فقط، الذي لا يشكل الحل الوحيد للعلاج برمته، بل يجب على الدولة تعميم التغطية الصحية، حتى لا يبقى المواطن مشغولا بتكلفة التشخيص الطبي والعلاج".

وأوضح الفاعل النقابي أن "الأدوية الباهظة التي يصل سعرها إلى 20 ألف درهم لا يكفي التخفيض لتسهيل عملية الاقتناء من لدى المواطن، لأن التخفيض على سبيل المثال بثلاثة أرباع السعر سوف يجعل ثمنه لا يتعدى 7500 درهم، وهو أجر شهري في حد ذاته".

"يجب النظر إلى الموضوع من بوابة التغطية الصحية؛ المعممة على الجميع في بلدان إسبانيا وفرنسا والجزائر وغيرها، على أساس أن الموضوع يكتسي بعد سياسي في المغرب أكثر من الجانب التقني الأهم، لأن الكل يقول إن الدواء باهظ، بينما الحل للولوج إلى الدواء هو التغطية الصحية"، يورد المصدر نفسه.

من جهته، اعتبر يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، أن "الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية، لأنه من غير المعقول أن مستوى الإنفاق لدى الفرد قبل سنة 2013 وصل إلى 400 درهم، وقد ظل المبلغ عينه إلى حدود الموسم الحالي؛ ما يجعل المريض لا يستطيع شراء جميع الأدوية التي يصفها له الطبيب، نتيجة غياب التغطية الصحية، لا سيما أن بطاقة راميد أثبتت فشلها".

ويرى فلاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التغطية الصحية منعدمة لدى المغاربة، خاصة في المناطق النائية التي يعول فيها المواطن على الدولة، بدءا من التشخيص ووصولا إلى العلاج؛ لكن للأسف بعض المستشفيات يبقى فيها الأنسولين إلى حد انتهاء صلاحيته مثلا، ما يحيلنا إلى أزمة تنخر المجتمع هي الرشوة داخل المستشفيات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بوشتة ايت عراب الأحد 28 أبريل 2019 - 15:14
اجرام اجرام في حق الشعب المغربي ان تفتح سوقه للادوية الاجنبية لا سيما الفرنسية الغير مراقبة و التي لا ثقة فيها...تلكم ادوية تخلق الامراض لدى المغاربة و تبقى غير مراقبة من طرف اطباء مسلمين يخشون الله و لهم قيمهم الدينية...المغرب سوق كبيرة للاسلحة الصناعة الصيدلانية الفرنسية التي تهرب الملايير من العملة الصعبة و صارت حكرا على الشركات الفرنسية علما ان ثمة ادوية رخيصة من دول اخرى مثل المانيا و سويسرا و كندا و امريكا و الكثير من الدول الاخرى التي لها مختبراتها و سياستها الوطنية الصحية البسيطة جدا مثل كوبا و روسيا و مالطة...الا يوجد نظام صحي معقول بهذه الدول الصغيرة؟ و الاجرام الثاني هو تصرفات الاطباء بالتفاهم مع الصيادلة حول كتابة وصفات فيها لائحة طويلة من الادوية الغر النافعة و الضارة و التي تخلق امراضا اخرى..اين هو ذاهب المغرب؟ واش يبيعون المغرب برا و بحرا و خدمات و مناجم و بشرا؟ اشنو بقا لينا؟ لسنا دولة عادية و طبيعية بسبب العبث و التخرميز..و التبرهيش..و الحلول السهلة اي بيع المغرب طرف طرف لدرجة لم يعد هناك ما يباع غير البشر و التعليم و الصحة..كفى و الطب الاسلامي افضل بكثير
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4
2 - الوطنية الأحد 28 أبريل 2019 - 15:14
لا تبحثوا فقط عن الثمن ابحثوا في الجودة هل هي متوفرة ام لا لأن المريض أصبحت تفرض علية الأدوية الجانسة التي لا تعطي مفعولها بسرعة فإذا بالمريض يلجأ إلى الطب البديل وقد يؤتى الطب اكله احيانا
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4
3 - محمد الأحد 28 أبريل 2019 - 15:16
اصبحت اصاب بالدعر كلما قرأت عن تدخل مجلس المنافسة في أمر ما كان حريا تسميته مجلس رفع الاسعار الآن يناقشون سعر الادوية هيا قوموا بتحريره على غرار المحروقات وللتتفق جميع الشركات المصنعة للادوية حول رفع اسعار الادوية بدعوى حرية المنافسة ستصبح دولامين ب 50 درهم . وابشركم انه في القريب العاجل سيتم استدعاء هذا المجلس لتحرير مجالات اخرى
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4
4 - TEXAS الأحد 28 أبريل 2019 - 15:21
قطاع المحروقات وقتاش غاتوصلوا ليه للتذكير فسعر البنزين حاليا 11.50 درهم
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3
5 - Mahzala الأحد 28 أبريل 2019 - 15:29
دعم المواد الغداءية ولأدوية هو لامل الوحيد لبقاء المغاربة في المغرب لانهم لم يعودو يتقون في اي شيء في هدا النفاق الدي تفشي في البلاد لو كان العمال المغاربة ياخدون اجورا متل اجور لاروبين الكل سيبعت ابناءة لدراسة في الخارج والمعلاجة في الخاج ولا كن لاسف فالموضف في المغرب غارق بالديون
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