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كُتّاب وآراء
"الأساتذة المتعاقدون" يُحذرون الحكومة من التلاعب بعد تعليق الإضراب
حذّرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، حكومة العثماني من التلاعب بملفهم المطلبي بعد قرار تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بدءا من يوم غد الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بعد سبعة أسابيع من معركة شد الحبل بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية.
وأكد "أساتذة التعاقد"، في ندوة صحافية، بحضور التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والفيدرالية الوطنية المغربية لآباء وأولياء التلاميذ، أن قرار تعليق الإضراب جاء تفاعلا مع المناشدات التي توصلت بها التنسيقية من قبل عدة جهات في البلاد، وأيضا من أجل عدم إعطاء الفرصة لوزارة التربية لتحملهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء في الموسم الحالي.
ودعا محمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون وعضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وزارة التربية إلى تفادي الوقوع في أخطاء عدم التزام المديرين الجهويين والإقليميين بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، كما حذر الوزارة من الانتقام من الأساتذة الذين رفضوا تعويض الأساتذة المتعاقدين، وعددهم 30 أستاذا تمت إحالتهم على المجالس التأديبية.
وأضاف محمد فم كاكا أن "انتقام الوزارة من هؤلاء الأساتذة يعني مباشرة العودة إلى الإضرابات الوطنية ولغة التصعيد". كما أكد المتحدث أن "الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين لا يزال قائماً، ولن يتم التراجع عنه نهائياً"، داعيا الحكومة إلى إيجاد حل في إطار هذه المطالب وأن "أي التفاف على ذلك هو فقط تأجيل للمعركة"، في إشارة إلى عدم التخلي عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
"في حالة التلاعب بملفنا سنعود أكثر قوة، وسينتقل عددنا من 55 ألف أستاذ إلى 77 ألف أستاذ بعد تخرج فوج 2019"، يورد المصدر ذاته، الذي شدد على ضرورة طي هذا الملف بصفة نهائية لتفادي تكرار السيناريو نفسه في الدخول المدرسي المقبل.
وطالب المتحدث الأساتذة أطر الأكاديميات الوزارة الوصية على القطاع بالحفاظ على البنية التربوية للأقسام كما كانت عليها قبل 4 مارس، وأكدوا أنهم سيمتنعون عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، بالإضافة إلى التعجيل بالجولة الثانية من الحوار، والتي لا يجب أن تتجاوز بحسبهم يومي الخميس أو الجمعة، أي مباشرة بعد عيد العمال العالمي "فاتح ماي".
ربيع الكرعي، أستاذ متعاقد منسق جهة البيضاء سطات، قال إن "الوزارة هي من دفعت الأساتذة إلى الإضراب والاحتجاج، بسبب تجاهلها لمطالبنا لأزيد من سنة؛ وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع وضياع الزمن المدرسي، من خلال لجوء الوزير إلى عدة إجراءات؛ من بينها سياسة التخويف والتهديد والطرد وقطع الأجرة وإرغام البعض على توقيع ملحق العقد، وصولا إلى قرار تعويض الأساتذة".
وأوضح الكرعي أن كل ما تروجه الحكومة بخصوص إلغاء التوظيف بالتعاقد هو مجرد "كذب"، مشيرا إلى أن "جوهر هذا التوظيف لا يزال قائماً"، داعيا الوزارة إلى التفاعل مع مطالب الأساتذة وتحكيم لغة العقل بدل المقاربات الزجرية وتكرار أخطاء الماضي التي كانت سببا في وصول الملف إلى النفق المسدود.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (70)
الى الامام ولا تنصتوا لأصحاب التعليقات الحاقدة من سواق الفكر ومأجورين..
أديتم ما عليكم
وعدم تفاعل التلاميذ والمجتمع مع مطالبكم يبدي للعيان الانحطاط الذي زصل اليه المجتمع
اضف الى ذلك الحلول الترقيعية للوزارة بحيث اصبحث تبحث عن المجازين لتعويض الأساتذة خير دليل على أن الوزارة لا يهمها لا كفاءة ولا جودة
أما جمعيات الآباء فخير مثال على الأساس التي تسلم به وصولات الايداع وكيف يتم انتقاء رؤسائها
ومع ذلك تحية نضالية، الضحية الكبرى هي المدرسة العمومية، ومعركتها معركة تهم الجميع لكن مع كامل الاسف الجميع صمّ آذانه .
السنة الدراسية انتهت والامتحانات على الابواب. فروض الثانوي الأخيرة ستنطلق يو 16 ماي، إذن ما الذي تبقى.
يعني الوزارة والمسؤولين لا تهمهم مصلة التلاميذ.
لم توفوا بما عهد اليكم لذا طردكم و محاكمتكم اولى و هناك عشرات الآلاف ينتظرون اماكنكم والا لم تخوفكم لما عهدت الوزارة إلى تعويضكم ؟
امتصاص غضب الشعب من المتقاعسين . الحصول على اجرة شهرين من الغياب . تم تصريف باقي الايام وتضييع ماتبقى من الزمن المدرسي في انتظار العطلة الصيفية و الاستعداد لموسم آخر من العبث بالتعليم العمومي .
.
انكم تستحقون الطرد
يا من مرغتم صورة الاستاد في الوحل
يا من اضعتم حقوق التلاميذ
انتم اصلا في حاجة للعودة لمقاعد الدراسة
فقدتم مصداقيتكم....امام الشعب يوم رفضتم المشاركة في مسيرة الشعب.....
فقدتم دعم الاباء بتخليكم عن تلامذتكم لمدة شهرين....
....رفعتم شعار الادماج او لبلوكاج.....اين هو الادماج ؟ اين هو البلوكاج.....ادعيتم الدفاع عن المدرسة العمومية....وانتم من ساعد على هدم ما تبقى منها....
اكد التاريخ ان النضال الخبزي ...بعيدا عن هموم الشعب لا ياتي بنتيجة...كما اكد التاريخ ان العمل النقابي يحقق المطالب على مراحل...
ونحن بدورنا كاولياء التلاميذ نحدركم ( بعضكم ) من التغيبات وحمل الهواتف والابحار في الواتساب اثناء ساعات الدراسة والمعاملة السيئة ضد اولادنا كما نحدركم من عدم جودة التدريس .فمطالبنا نحن اولياء الامور ترتفع على قدر مطالبكم!!!!!!؟؟؟؟. واطالب وزارة التربية الوطنية بارسال المفتشين باستمرار الى فصول الدراسة والاستماع اكثر للتلاميذ .
على الحكومة أن تبعث بوفد إلى المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي، لتخبرهم بأن هؤلاء الأساتذة خلقوا لزمان غير زمانكم. إذن، ما علينا إلا أن تسمحوا لنا بأن ندمجهم في سلك الوظيفة العمومية؛ وإلا فالعواقب جد وخيمة.
صدعتونا ف الاول بشعارات ماقادينش عليها ..
راه الحكومة هي اللي خاصها تحذركم الآن ايلا عاودت دورتو شي اضراب غادي يطردكم .. ماشي نتوما اللي خاصكم تحذرو الحكومة ..
بكل صراحة الأساتذة المتعاقدين فيكم الشرفاء واولاد الناس .. ولكن أكثركم فاشلين ..
المهم .. اللي ضاع هو التلميذ الفقير ولد البادية ..
كنت اظن ان المتعاقدين يالله تخرجوا جدد من الجامعات ومن مدارس تكوين الاساتذة.
خصهم الادماج والا قريبا بعد سن التقاعد شنو يديرو
وتقبلو مروري .
و لا تعيروا الذباب و الجهلة من المعلقين اي اهتمام فربما هم من المجازين الذين لم يجتازو المباراة بنجاح فحقدوا عليكم او ربما من الذين ارادو تعويضكم و انتم مضربون لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. تحياتي
لو عملتم اطلالة على نسبة اجور الكبيرة للاطر العليا ورغم ذلك يعانون والكثير يعلن افلاسه في رأس الشهر، فما بالك بالاجرة ما دون 5000 درهم.
-ان كنت شابا فالتكوين المهني او الحرفة احسن بكثير من الوظيفة التي لا تسمن،
-يجب اعتبار الاجر كمنحة وقم بمتابعة دراستك من اجل الافضل.
- عليك بمزاولة مهام اخرى كمصدر رزق ثانوي.
- هناك حل اخر استراتيجي ، كابد واجمع ما يلزمك للحصول على تأشيرة وجرب حظك في المهجر؟؟؟؟
لكن الحل الاخير صعب جدا لعدم اتقان الاغلبية الساحقة لحرفة او اللغات!!!!!!!
لماذايقولون فرض عليهم التعاقد،اليس اكثرهم من بحث عن الجاه للنجاح،هناك من استغل المفتشين،او اساتذة للظفر بهذا.
ايها الوزير،طبق القانون مع هؤلاء ،دون المستوى،ونحن معك كاولياء.
مطلب اساتذة هو الحفاظ على مجانية التعليم والادماج في الوظيفة العمومية الاي هي مكسب لأبناء الشعب
اي طرف القرارات المجحفة ضدهم.
لا جودة بلا تعاقد كنا في القسم و كانت هناك نسبة من الأساتدة لا هم لهم سوى الراتب في نهاية الشهر و نسبة لا هم لها سوى توزيع الكتب الممنوعة على التلاميذ بغية استدراجهم للفصائل الإسلامية و نسبة من الأساتدة تعمل بجد.
سيدي الوزير
ان اليوم هو يوم مصيري في المعركة لارساء مدرسة جديدة فإن تعليق الاضراب ليس هو استجابة لمصلحة التلميد بل ايمانا من التنسيقية بخسارة المعركة في شقها الاول جراء تعويض الأساتدة الفوضويون
سيدي الوزير
غدا بأعداد هائلة سيستحيل تعويضهم اناشد الحكومة تغيير التعاقد الى نظام الاشتغال في المدارس الحرة بالتعاقد مباشرة مع المديرين و ارساء مدرسة اكتر دينامية
سيدي الوزير
المدخل الاساسي هو تكتيف الهجمات و الضربات في هدا الوقت بالضبط لان اي رد فعل في الدخول المقبل لن يكون تأتيره كبيىرا
سيدي الوزير
لا تهاون في طرد عدد كبير منهم و لو وصل الى الآلاف لان في دلك عبرة للاجيال المقبلة
سيدي الوزير
يحتاج المغرب الى قاعدة معلوماتية تضم طلبة العدل و النهج و التوحيد و كل الفصائل المحضورة و كل من كان في جمعيات مشبوهة لمنعهم من التوظيف لمستقبل افضل للوطن و العباد
أكونو تحشمو علاه شكون لفرشخوه وعزلوه ووقفو ليه الأجرة وعوضوه بأساتذة آخرين او تشوه أو تبهذل
أولا بغا الحوار غير تحيد العقوبات الزجرية.؟ قال ليك يهددون. الدجاجة لا تركل. الوزارة والدولة أذكى منكم لا تحلموا. للدولة آلاف الحلول لسحقكم إذا لم تتوبوا.
التجأت فقط لبعضها فأرعبتم وهرولتم إلى الأقسام ترهقكم الذلة.
وقعتم التعاقد وقلتم فرض علينا
غادرت المدارس دون إعادة اهتمام لأبناء الشعب
تحاورتم مع الوزارة ولم توفوا بمخرحات اللقاء
تدعون الدفاع عن الشعب وعن مجانية التعليم وكذبتم
وصلتم الى الأفق المسدود ورجعتم فاقدين اامصداقية وتعاطف الاباء ومع ذلك تزمجرون كانك منتصرون
وتساهل الدولة معكم من جعلك هكذا لانه قليل من الصرامة جعلكم ترجعون أفواج افواجا
درتي إضراب : متاتخافش على مصلحة التلاميذ
ما درتيهش : أنت مقموع و خواف
مددتي الإضراب : انتحاريين و ما عندكم سوق
علقتي الإضراب : خفتي من الوزارة لا طردك
درتي الشارة في يدك : صافي حتى هذا النضال عندكم
ما درتيش الشارة في يدك : أنت خائن لزملائ
publier hespress merci
مواطنو كل مدينة سبتكفلون بمتعاقديهم بتأديبهم او طردهم للشارع
من لا يريد العمل الما والشطابة
قمة الانحطاط
كان الله في عون اطفالنا
دعوني اقول لكم الحقيقة.ان كل ما يهمكم هو الترسيم،منذ متى كنتم تفكرون في مصلحة التلاميذ مند ان كنت صغيرا.الذي ذمرني،وفتك بمستقبلي هو انت ايها الاستاذ،ضحكتم على اجيال،سامحكم الله.قبح الله الفقر،لو درست في الخصوصي،ما كان مستواي دنيءا هكذا.فاقد الشي لا يعطيه.
التعاقد بالنسبة لكم شرف،نعم لخوصصة التعليم،لان ذلك سيمنح لاولادنا المستوى الحسن.
دعوني اقول لكم،ان لي ابن في السنة السادسة ابتذائي،ولا يستطيع قراءة نص بالفرنسية،فاي اذماج تريدون،بل اي اجيال تاتي من وراءكم.لا ضمير مهني،لا مستوى عالي.لا منطق حثى في الحذيث.