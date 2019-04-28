24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:3913:3017:0720:1221:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. الورواري: اختلافات وتشابهات تجمع "الإخوان المسلمين" والسلفيات (5.00)

  2. استقالة جماعية لأطباء القطاع العام بجهة بني ملال (5.00)

  3. دراسة تضع المغاربة ضمن الشعوب الأكثر غضبا وتوترا في العالم (5.00)

  4. الشرطة الفرنسية تشتبك مع "السترات الصفراء" (5.00)

  5. المغرب بطلا لإفريقيا في الكرة الطائرة الشاطئية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "الأساتذة المتعاقدون" يُحذرون الحكومة من التلاعب بعد تعليق الإضراب

"الأساتذة المتعاقدون" يُحذرون الحكومة من التلاعب بعد تعليق الإضراب

"الأساتذة المتعاقدون" يُحذرون الحكومة من التلاعب بعد تعليق الإضراب
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الأحد 28 أبريل 2019 - 15:45

حذّرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، حكومة العثماني من التلاعب بملفهم المطلبي بعد قرار تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بدءا من يوم غد الاثنين الموافق 29 أبريل الجاري، بعد سبعة أسابيع من معركة شد الحبل بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية.

وأكد "أساتذة التعاقد"، في ندوة صحافية، بحضور التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والفيدرالية الوطنية المغربية لآباء وأولياء التلاميذ، أن قرار تعليق الإضراب جاء تفاعلا مع المناشدات التي توصلت بها التنسيقية من قبل عدة جهات في البلاد، وأيضا من أجل عدم إعطاء الفرصة لوزارة التربية لتحملهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء في الموسم الحالي.

ودعا محمد فم كاكا، منسق جهة كلميم واد نون وعضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وزارة التربية إلى تفادي الوقوع في أخطاء عدم التزام المديرين الجهويين والإقليميين بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، كما حذر الوزارة من الانتقام من الأساتذة الذين رفضوا تعويض الأساتذة المتعاقدين، وعددهم 30 أستاذا تمت إحالتهم على المجالس التأديبية.

وأضاف محمد فم كاكا أن "انتقام الوزارة من هؤلاء الأساتذة يعني مباشرة العودة إلى الإضرابات الوطنية ولغة التصعيد". كما أكد المتحدث أن "الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين لا يزال قائماً، ولن يتم التراجع عنه نهائياً"، داعيا الحكومة إلى إيجاد حل في إطار هذه المطالب وأن "أي التفاف على ذلك هو فقط تأجيل للمعركة"، في إشارة إلى عدم التخلي عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

"في حالة التلاعب بملفنا سنعود أكثر قوة، وسينتقل عددنا من 55 ألف أستاذ إلى 77 ألف أستاذ بعد تخرج فوج 2019"، يورد المصدر ذاته، الذي شدد على ضرورة طي هذا الملف بصفة نهائية لتفادي تكرار السيناريو نفسه في الدخول المدرسي المقبل.

وطالب المتحدث الأساتذة أطر الأكاديميات الوزارة الوصية على القطاع بالحفاظ على البنية التربوية للأقسام كما كانت عليها قبل 4 مارس، وأكدوا أنهم سيمتنعون عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، بالإضافة إلى التعجيل بالجولة الثانية من الحوار، والتي لا يجب أن تتجاوز بحسبهم يومي الخميس أو الجمعة، أي مباشرة بعد عيد العمال العالمي "فاتح ماي".

ربيع الكرعي، أستاذ متعاقد منسق جهة البيضاء سطات، قال إن "الوزارة هي من دفعت الأساتذة إلى الإضراب والاحتجاج، بسبب تجاهلها لمطالبنا لأزيد من سنة؛ وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع وضياع الزمن المدرسي، من خلال لجوء الوزير إلى عدة إجراءات؛ من بينها سياسة التخويف والتهديد والطرد وقطع الأجرة وإرغام البعض على توقيع ملحق العقد، وصولا إلى قرار تعويض الأساتذة".

وأوضح الكرعي أن كل ما تروجه الحكومة بخصوص إلغاء التوظيف بالتعاقد هو مجرد "كذب"، مشيرا إلى أن "جوهر هذا التوظيف لا يزال قائماً"، داعيا الوزارة إلى التفاعل مع مطالب الأساتذة وتحكيم لغة العقل بدل المقاربات الزجرية وتكرار أخطاء الماضي التي كانت سببا في وصول الملف إلى النفق المسدود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (70)

1 - مغربي الأحد 28 أبريل 2019 - 15:53
فاسبانيا الشغل كله بالتعاقد، والناس خدامة بلا عياقة و طمع، مع انهم يعانون الامرين، مسواهم المادي عادي جدا، بل اقل، فالمغرب كولشي بغا الترسيم باش يضرب الصالير ويعطيها للنوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-39
2 - عباس الأحد 28 أبريل 2019 - 15:54
ما مصير الستين يوما المهدورة من الزمن الدراسي؟؟ هل ستعوضون التلاميذ على الحصص الضائعة أم لا؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
112
3 - بوهالي الأحد 28 أبريل 2019 - 15:55
تحية لكل الشرفاء الذين لم يقبلوا الذل والخنوع...وناضلوا من اجل حقوقهم
الى الامام ولا تنصتوا لأصحاب التعليقات الحاقدة من سواق الفكر ومأجورين..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - عبدالهادي الأحد 28 أبريل 2019 - 15:55
على اشباه الأساتذة ان يرجعوا إلى اقسامهم والا هذه المرة سوف يقف ضدهم أولياء التلاميذ بذل من الوقوف كمتفرج وترك الحكومة الضعيفة لهؤلاء اللانسانين على هواهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
5 - تربوي الأحد 28 أبريل 2019 - 15:56
لقد خسران المعركة لو رجعتم الى الاقسام بعد الجولة الأولى من الحوار لرجعتم مرفوعي الراس اما ألان فقد رجعتم بعدما فهمتم أن الدولة ضاق صدرها . و نصيحة من تربوي و نقابي أنتم كنتم دمية في ايادي النهج الديمقراطي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
6 - أديتم ما عليكم الأحد 28 أبريل 2019 - 15:57
تحية عالية لكم
أديتم ما عليكم
وعدم تفاعل التلاميذ والمجتمع مع مطالبكم يبدي للعيان الانحطاط الذي زصل اليه المجتمع
اضف الى ذلك الحلول الترقيعية للوزارة بحيث اصبحث تبحث عن المجازين لتعويض الأساتذة خير دليل على أن الوزارة لا يهمها لا كفاءة ولا جودة
أما جمعيات الآباء فخير مثال على الأساس التي تسلم به وصولات الايداع وكيف يتم انتقاء رؤسائها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
7 - Gala الأحد 28 أبريل 2019 - 15:57
هل فعلا فرض التعاقد على هؤلاء الأساتذة أم أنهم هم من رغبوا في التوظيف بهذه الطريقة واجتازوا مباريات وفرحوا بنجاحهم فيها وهناك من طلب التدخلات لتوظيفه والآن نقول أنهم فرض عليهم التعاقد. كفى من الاحتيالات. لهم الحق بأن يطالبوا بالترقية والزيادة السنوية في الأجور حسب تحقيق الأهداف وغير ذلك أما الادماج فليس في صالح المدرسة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
8 - مهدي الأحد 28 أبريل 2019 - 15:58
في اعتقادي المتواضع رجوعكم بعد الحوار مع الحكومة كا احسن. أمّا الآن فموقفكم أضعف.
ومع ذلك تحية نضالية، الضحية الكبرى هي المدرسة العمومية، ومعركتها معركة تهم الجميع لكن مع كامل الاسف الجميع صمّ آذانه .
السنة الدراسية انتهت والامتحانات على الابواب. فروض الثانوي الأخيرة ستنطلق يو 16 ماي، إذن ما الذي تبقى.
يعني الوزارة والمسؤولين لا تهمهم مصلة التلاميذ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
9 - الطرد الأحد 28 أبريل 2019 - 15:58
على الحكومة طردكم و محاكمتكم . من انتم حتى تصل بكم الجرأة المقايضة الدولة ؟ أتحسبون انفسكم انكم تعيشون في غابة بدون قوانين ؟
لم توفوا بما عهد اليكم لذا طردكم و محاكمتكم اولى و هناك عشرات الآلاف ينتظرون اماكنكم والا لم تخوفكم لما عهدت الوزارة إلى تعويضكم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
10 - متتبع الأحد 28 أبريل 2019 - 15:59
تحية تربوية كمتتبع للشأن التربوي أقول لكم أنت أساتذة بمعنى الكلمة اربكتم وزارة همها الوحيد هو تخريب المدرسة العمومية من أساسها أحيي فيكم هذه الروح و أدعوكم إلى رص الصفوف و الشد بين أيديكم قوتكم في اتحادكم و علموا جيدا أن مطلبكم سوف يتحقق لا شك في ذلك و أشكركم على روحكم الوطنية العالية بتغليب مصلحة أبناء هذا الوطن و تعليق إضرابكم حتى لا يلومكم أحدا و يتهمكم بالتسبب في سنة بيضاء الآن الكرة في ملعب الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
11 - دكتور الأحد 28 أبريل 2019 - 15:59
كل التضامن مع الأساتذة بمختلف اطيافهم، انتم نخبة المجتمع و انتم المعول عليهم لتحريك الماء الراكد منذ قرون نتيجة سياسة التكليخ و الاستحمار و التدجين التي ينتهجها المسؤولون ليبقى الشعب رعية ساءمة يتم استغلالها و حلبها باستمرار ، و بل يتم توظيف غباءها في التصدي المطالب المشروعة للفءات الحية في المجتمع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
12 - نورالدين احفير الأحد 28 أبريل 2019 - 15:59
بغيتو الخلصة بارد و مضمونة نحن مع التعاقد الذي يحمي التلميذ نريد الاستاذ يعمل بجد لماجابش راسو الباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
13 - مواطن الأحد 28 أبريل 2019 - 16:02
المتعاقدون منافقون أخدوا أطفال المغاربة كرهائن للدفاع عن أمور لا يستحقونها كل ما يهمهم هو قطعة من كعكة المال العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
14 - اكرم هيثم الأحد 28 أبريل 2019 - 16:02
كنا ننتظر من الحكومة طردهم وتعويضهم خلال الاسبوع الاول من انقطاعهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
15 - اطردووووهم الأحد 28 أبريل 2019 - 16:03
كنا نتمنى من الوزارة أن تطرد التنسيقية اولا ليعود باقي القطيع لأنهم ضيعوا ابناء الشعب الله يضيعهم ،الآن عندما كان سيبدأ الفصل هاهم سيعودون خائبين بالأمس كانوا يقسمون باللا يعودوا ولكن لا عهد لهم لا بالقسم ولا بالعقد فلا خير فيهم اطردوووووووهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
16 - ahmed الأحد 28 أبريل 2019 - 16:03
المرجو توجيه رسائل العزل لهؤلاء لأنهم سيعملون على أبعد تقدير أسبوعا ثم يقومون بإضراب جديد ويمكنهم كذلك أن يقوموا بمخالفات جسيمة من قبيل رفض القيام بالمراقبة المستمرة ورفض تسليم نقطها للإدارة وتحريض التلاميذ على الخروج للشارع. إياكم أن تتركوهم مع أبنائنا بعدما أبانوا عن قبحهم وعدم التزامهم بمبادئ الحوار وبالأخلاق العامة ونظرا لكونهم لا تهمهم مصلحة التلاميذ والبلاد عامة. المرجوعزل وتعويض من تبث في حقه الإضراب منذ البداية أي أضرب أكثر من 21 يوما والله ولي التوفيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
17 - الزريبة . الأحد 28 أبريل 2019 - 16:03
عودة الأساتدة هي لغرض في نفس يعقوب .
امتصاص غضب الشعب من المتقاعسين . الحصول على اجرة شهرين من الغياب . تم تصريف باقي الايام وتضييع ماتبقى من الزمن المدرسي في انتظار العطلة الصيفية و الاستعداد لموسم آخر من العبث بالتعليم العمومي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
18 - أستاذة بالإعدادي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:04
ضاع التلاميذ وضاع جزء مهم من المقرر نتمنى منهم ان يتذاركوا الزمن من أجل تلقين الدروس اما انجاز تمارين داعمة لن تتحقق بحكم الزمن الضائع الوقت القليل كان من الاجدى تأجيل الامتحانات الاشهادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
19 - اب تلميذ الأحد 28 أبريل 2019 - 16:04
انا شخصيا اتخذت قرار تحويل أبنائي من المدرسة العمومية الى المدرسة الخصوصية عندما اتضح لي جيدا مستوى هؤلاء الاساتذة المتعاقدون. ويجب على الوزارة غربلة وعدم قبولهم الدخول الى الأقسام بهذه السهولة. يجب إرجاع المدرسة كما كانت عليه في الماضي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
20 - انهزمتم و انتهى الامر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:06
قراركم العودة للاقسام يعني شيء واحد تخوفكم على فقد مناصبكم بعد لجوء الأكاديميات للغير من اجل اتمام السنة الدراسية كما ان اضرابكم عن العمل بدون مبرر يستوجب الاقتطاع من الاجرة تطبيقا لمبدأ الاجرة نقاب للعمل فعلا ابنتم انكم مجرد مراهقين....و لا تستحقون صفة استاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
21 - عمر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:07
وجوه لا خير فيها ضيعتوا اولاد الناس. الله يخد فيكم الحق. لماذا رجعتم. أمثالكم بالآلاف في الجامعات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
22 - ناصح الأحد 28 أبريل 2019 - 16:08
كل هذه التازلات التي قدمتها الحكومة ماهي الا شكلية همها الأساسي أن يعود المتعاقدون بعدها سترون ماذا سيحل بكم ..لن تتنازل الحكومة عن التعاقد ابدا. .ولو بطرد 70 الف وإقالة الوزير...
.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
23 - مواطن2 الأحد 28 أبريل 2019 - 16:10
من الاخطاء الفادحة التي ادت الى هذا الوضع الماساوي الموافقة على طلب التقاعد النسبي لعشرات الآلاف من الاساتذة والمعلمين..والمعروف ان التقاعد النسبي ليس حقا بل شرع لمساعدة فئة قليلة على المغادرة قبل سن التقاعد لاسباب صحية او عائلية او لضرورة ملحة...بالشروط المنصوص عليها..وعلى الوزارة ان تجعل من بين الشروط المغادرة قبل 30 سنة من العمل وبنسبة لا تتعدى 1.5...فقط....اما ان تتم الموافقة بنسبة 2.5 ....وبدون شروط..حتى غادر آلاف الاساتذة بمعاش مريح وترك المجال للعبث بمصير اولاد المغاربة ليفعل بهم هؤلاء ما فعلوه...فهذا امر يظهر انه مرفوض.لا مغادرة بعد 30سنة عمل ...واذا تمت يجب ان تتم ب1.5 في ال100 فقط.وكفى عبثا بمصير المواطنين.والتعاقد لا تنازل عنه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
24 - iadd med الأحد 28 أبريل 2019 - 16:10
مسمحناش ليكون ضيعتو ولدنا اونتوما لبغتو توضيف بتعقود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
25 - العطلة في المغرب عمرها7 اشهر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:11
الناس في البادية يرفضون عودت ابناءهم الي المدرسة يقلون كيف المعلم يتغيب شهرين ويعود الي المدرسة التقة انعدمت بين الشعب والاستاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
26 - مغربي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:12
والله انها قمة السيبا
انكم تستحقون الطرد
يا من مرغتم صورة الاستاد في الوحل
يا من اضعتم حقوق التلاميذ
انتم اصلا في حاجة للعودة لمقاعد الدراسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
27 - لاقياس مع وجود الفارق الأحد 28 أبريل 2019 - 16:13
من الصعب ان نقول بان هؤلاء الاساتذة خسروا المعركة لان عددهم يتزايد كل سنة وبالتالي يتناقص عدد الاساتذة المرسمين بمعنى اخر عندما تكون نسبتهم تفوق 60/100ستكون اضراباتهم ذات وزن خطير لذا احبذ قطع الطريق على هذا السيناريو وتلبية مطالبهم اما القول بان التعاقد موجود في الغرب فلا قياس مع وجود الفارق يكفي ان الشغيلة في الغرب تلوح بخوض الاضراب لتجد من يستمع اليها اما من تحصل له حادثة شغل يجد تعويضا مغريا بخلاف نحن كم من بترت يده او رجله ليجد نفسه في مهب الريح والله تعليقات بعض المعلقين شبيهة بقول العثماني المغرب احسن من فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
28 - حماد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:13
ومتى كان المنهزم يفرض شروطا على المنهزم.....لو رجعتم بعد اول اتفاق لرجعتم مرفوعي الراس.....
فقدتم مصداقيتكم....امام الشعب يوم رفضتم المشاركة في مسيرة الشعب.....
فقدتم دعم الاباء بتخليكم عن تلامذتكم لمدة شهرين....
....رفعتم شعار الادماج او لبلوكاج.....اين هو الادماج ؟ اين هو البلوكاج.....ادعيتم الدفاع عن المدرسة العمومية....وانتم من ساعد على هدم ما تبقى منها....
اكد التاريخ ان النضال الخبزي ...بعيدا عن هموم الشعب لا ياتي بنتيجة...كما اكد التاريخ ان العمل النقابي يحقق المطالب على مراحل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
29 - Jamal الأحد 28 أبريل 2019 - 16:14
لغة التهدديد.والوعيد التي داوم على استعمالها اصحاب التنسيقيات لن تجدي نفعا..احترقت اوراقكم دفعة واحدة..قوموا بواجبكم ثم طالبوا بحقوقكم..ولا تتخذوا من ابناء المغاربة رهائن لديكم وورقة تساومون بها..العبرة ليست في العدد....مطالبكم باطلة..وادعاءاتكم مزيفة..وغيرتكم على الوطن ماهي الاتوابل لاضفاء بعض المصداقية على بلاغاتكم..الدولة ارتكبت اخطاء لانها افترضت فيكم حسن النية..عليها مستقبلا ان تسجل الاساتذة الجدد صوتا وصورة فيقروا بانهم اختاروا المهنة طوعا لا كرها وانهم لن يبتزوا المغاربة مستقبلا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
30 - تيزنيتي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:15
كلام في الصميم تحية للاخوة والاخوات الاساتدة المتعاقدين اكيد انكم برهنتم عن معنى النضال الحقيقي ضد حكومة إملاءات صندوق النقد الدولي ونتمنى من النقابات ان تراجع اوراقها وتستفيد من تجربتكم النضالية .او تختار طريق مزبلة التاريخ التي سارت عليه جل النقابات الى يومنا هادا .واتمنى من الاخوة اللدين لم ينخرطوا في المسلسل النضالي للتنسيقية ان يتاملوا جيدا من قرارهم بعدم المشاركة هل هم على صواب ام العكس والتاريخ يسجل الاحدات وشكرا للجميع باسثتناء موظفي الجماعات المحلية ؟؟؟؟هم يعرفون لمادا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
31 - رشيد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:19
وماذا عن التلاميذ الين اصابهم احباط من التعليم ؟ والذين فاتهم الكثير.
ونحن بدورنا كاولياء التلاميذ نحدركم ( بعضكم ) من التغيبات وحمل الهواتف والابحار في الواتساب اثناء ساعات الدراسة والمعاملة السيئة ضد اولادنا كما نحدركم من عدم جودة التدريس .فمطالبنا نحن اولياء الامور ترتفع على قدر مطالبكم!!!!!!؟؟؟؟. واطالب وزارة التربية الوطنية بارسال المفتشين باستمرار الى فصول الدراسة والاستماع اكثر للتلاميذ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
32 - N.H الأحد 28 أبريل 2019 - 16:20
ما لا أفهمه هو ما دور هذه الحكومة المحكومة حكومة الظل التي إنتخبها الشعب المغربي و في الأخير دائما تقف ضد مصالحنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
33 - محمد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:21
في ظل وجود عدد هائل من المعطلين بالمغرب مستعدين للعمل بأجر اقل من الذي تتقاضونه لاوجود لشيء اسمه ادماج لقد رجعتم بخفي حنين فاتكم القطار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
34 - الهواري الأحد 28 أبريل 2019 - 16:21
"الأساتذة المتعاقدون" يُحذرون الحكومة من التلاعب بعد تعليق الإضراب
على الحكومة أن تبعث بوفد إلى المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي، لتخبرهم بأن هؤلاء الأساتذة خلقوا لزمان غير زمانكم. إذن، ما علينا إلا أن تسمحوا لنا بأن ندمجهم في سلك الوظيفة العمومية؛ وإلا فالعواقب جد وخيمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
35 - رأي حر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:24
كل التضامن مع الاساتدة و النصر قريب مزيدا من الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
36 - كريم الأحد 28 أبريل 2019 - 16:25
والله سيدي لخص أمزازي يرجع جميع بنود. ويكمل بدوك المعطلين وانتما حتى شهر 9 عاد يشوف معاكم. دابة راه في موقع قوة فقط خصو يخدم خطة ديالو. ولغي داك الاجتماع ديال 13 ابريل يضربوا في 00 ولحد الساعة لم يصدر اي بلاغ أكيد القضية حامضة غذا ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
37 - Senhaji الأحد 28 أبريل 2019 - 16:25
Votre retour en classe est absurde il est le résultat de l’opposition populaire massive à vos actes de sabotage de l’école publique que vous prétendez défendre vous n’avez aucun soutien parce que vous avez été tout au long de votre grève égoïste et vous n’avez jamais pris en considération l’intérêt général en particulier celui des élèves awlad chaab
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
38 - Aly d'Agadir الأحد 28 أبريل 2019 - 16:26
الموت ولا المدلة .. ههه ..
صدعتونا ف الاول بشعارات ماقادينش عليها ..
راه الحكومة هي اللي خاصها تحذركم الآن ايلا عاودت دورتو شي اضراب غادي يطردكم .. ماشي نتوما اللي خاصكم تحذرو الحكومة ..
بكل صراحة الأساتذة المتعاقدين فيكم الشرفاء واولاد الناس .. ولكن أكثركم فاشلين ..
المهم .. اللي ضاع هو التلميذ الفقير ولد البادية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
39 - Hassan الأحد 28 أبريل 2019 - 16:27
كان المفروض طردهم من الوظيفة وتعويضهم بأصحاب شهادات وفائة مستعدون للتفاني في العمل. لقد عادو صاغرين بعد أن إستطاع الوزير تدبير الخصاص وأصبح في غنى عنهم، فأحسو بالخطر وٱستأنفو العمل بدريعة الخوف على مصلحة التلميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
40 - مغربي غيور الأحد 28 أبريل 2019 - 16:27
بغيتوا طيروا تتصنعو لينا الصوارخ مستواكم هزيل عدد منكم ناجح بالنقيل. فيكم لميعرف يفرق مابين le verbe avoir ولا le verbe être. سيروا تكمشوا راه الشعب عرفكم على حقيقتكم. هذك اﻷجر لتكتقضاو راه كثير فيكم. فيكم لناجح غير بالرشتاج ولا النقيل. عاش من عرف قدره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
41 - ملاحظة الأحد 28 أبريل 2019 - 16:27
في الصورة كيبانو كبار في السن.
كنت اظن ان المتعاقدين يالله تخرجوا جدد من الجامعات ومن مدارس تكوين الاساتذة.
خصهم الادماج والا قريبا بعد سن التقاعد شنو يديرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - مواطن الأحد 28 أبريل 2019 - 16:28
هؤلاء الشباب كلهم امال و طاقة لخدمة الوطن ونحاربة الجهل في صفوف المواطنين . فمن العيب والعار تشغيلهم بعقود ملعونة في هذا القطاع الحيوي الحساس .
وتقبلو مروري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
43 - مريم الأحد 28 أبريل 2019 - 16:29
النصر حليفكم إن شاء الله فما ضاع حق وراءه طالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
44 - زهير الأحد 28 أبريل 2019 - 16:29
التعاقد معمول به في العديد من الدول منذ عشرات السنين، حنا دائما معاطلين على باقي العالم .. الهدف منه هو إقصاء الكسالى و المقرقبين و عديمي الضمير و الأساتذة الأشباح وو .. شيئ مستحب يكون من أجل جودة التعليم لأن المعلم الناجح هو أهم أعمدة بناء التعليم الناجح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
45 - خالد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:30
إلى كل داعم للتعاقد : كل سنة يغادر عدد مهم من المرسمين للتقاعد وكل سنة يتزايد فيه عدد الاساتذة المتعاقدين و في غضون سنتين او ثلاث سيصل عدد المتعاقدين ل 100 ألف أستاذ متعاقد و آنذاك ستشل المؤسسات التعليمية سواء القرى او المدن و بالتالي احتقان في المجتمع و الدولة ستجد نفسها مضطرة لادماجهم في الوظيفة العمومية غصبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
46 - محمد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:30
أقول لكم أنتم أساتذة بمعنى الكلمة اربكتم وزارة همها الوحيد هو تخريب المدرسة العمومية من أساسها أحيي فيكم هذه الروح و أدعوكم إلى رص الصفوف و الشد بين أيديكم قوتكم في اتحادكم و اعلموا جيدا أن مطلبكم سوف يتحقق لا شك في ذلك و أشكركم على روحكم الوطنية العالية بتغليب مصلحة أبناء هذا الوطن و تعليق إضرابكم حتى لا يلومكم أحدا و يتهمكم بالتسبب في سنة بيضاء الآن الكرة في ملعب الوزارة.
و لا تعيروا الذباب و الجهلة من المعلقين اي اهتمام فربما هم من المجازين الذين لم يجتازو المباراة بنجاح فحقدوا عليكم او ربما من الذين ارادو تعويضكم و انتم مضربون لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
47 - مدوخ من بقية الشعب. الأحد 28 أبريل 2019 - 16:31
إن لم يتم إيجاد حل لهذه المعضلة في القريب العاجل فإن المدرسة العمومية ستتوقف، الآن هم 70000 وفي السنوات المقبلة سيصيرون مئة أو 200000 يعني أن العصابة ستجد نفسها محاصرة بأفواج من المتعاقدين والمعطلين والممرضين والأطباء وعمال المعامل الذين سيطردون وتلاميذ التكوين المهني والفراشة لأن الوضع مرتبط ومستقبل وهؤلاء كلهم من الطبقة المتوسطة والفقيرة يعني سيخرج الأمر عن السيطرة وسترتفع وتتغير المطالب من الفئوية إلى الشمولية والجدرية المسار واضح والتاريخ منطقي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
48 - أحمد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:32
بعض الموجزين يعملون في المدارس الخاصة ب 1500 درهم لشهر حمودو الله التعاقد يجب أن يكون في كل المجالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
49 - IFRI الأحد 28 أبريل 2019 - 16:32
نصيحة للمتعاقدين :
لو عملتم اطلالة على نسبة اجور الكبيرة للاطر العليا ورغم ذلك يعانون والكثير يعلن افلاسه في رأس الشهر، فما بالك بالاجرة ما دون 5000 درهم.
-ان كنت شابا فالتكوين المهني او الحرفة احسن بكثير من الوظيفة التي لا تسمن،
-يجب اعتبار الاجر كمنحة وقم بمتابعة دراستك من اجل الافضل.
- عليك بمزاولة مهام اخرى كمصدر رزق ثانوي.
- هناك حل اخر استراتيجي ، كابد واجمع ما يلزمك للحصول على تأشيرة وجرب حظك في المهجر؟؟؟؟
لكن الحل الاخير صعب جدا لعدم اتقان الاغلبية الساحقة لحرفة او اللغات!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
50 - كمال الياس الأحد 28 أبريل 2019 - 16:32
ايها الوزير،اياك ان ترضخ لمطالب هؤلاء الدين يسمون انفسهم اساتذة.لان همهم الوحيد هو الاذماج وجمع المال،مستغلين بذالك الدفاع عن مصلحة التلاميذ.اين مصير 60 يوما التي ضاع فيها التلاميد.سنقوم هذه المرة كاولياء التلاميد بالوقوف مع الحكومة ضذ هؤلاء الشرذمة.
لماذايقولون فرض عليهم التعاقد،اليس اكثرهم من بحث عن الجاه للنجاح،هناك من استغل المفتشين،او اساتذة للظفر بهذا.
ايها الوزير،طبق القانون مع هؤلاء ،دون المستوى،ونحن معك كاولياء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
51 - ماركسي حر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:33
مامعنى التوظيف الجهوي الذي تروج له حكومة الخوانجية معناه ان استاذ غادي يتقاضى اجر من اكاديمية ومنين تجيب أكاديمية من جيوب اباء واولياء التلاميذ بصريح عبارة ضرب مجانية التعليم
مطلب اساتذة هو الحفاظ على مجانية التعليم والادماج في الوظيفة العمومية الاي هي مكسب لأبناء الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
52 - الرأي الحر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:33
اذا كانت هناك خطة لتعويض الزمن المدرسي المهدور ..يجب على التنسيقية و النقابات المطالبة بإرجاع الإقتطاعات للموظفين نظرا لكون نظرية بنكيران : الأجر مقابل العمل محققة لأن الأساتذة سيعوضون أيام الإضراب كاملة لدى وجب على الحكومة إرجاع الإقتطاعات لأصحابها.... و إلا فليقم كل بواجبه و بوتيرة عادية وللتحمل الوزارة الوصية بالقطاع نتائج هذا التأخر في إتمام المقرر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
53 - مواطن الأحد 28 أبريل 2019 - 16:34
بصفتنا مواطنين مغاربة نشكر الأساتذة على حسهم العالي و على تفانيهم في العمل و النضال من أجل المدرسة و التلميذ المغربيين . وندعوا الحكومة الى ادماجهم في النضام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
54 - Tinejdad الأحد 28 أبريل 2019 - 16:34
المرجوا من وزارة التعليم التعامل بلطف و بعيدا عن العصبية مع الاساتذة لانهم برهنو على قوتهم ولا تخدم
اي طرف القرارات المجحفة ضدهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
55 - مهندس الدولة الأحد 28 أبريل 2019 - 16:34
Vous avez commis un crime impardonnable vis à vis de la société, en exerçant le chantage par la prise en otage les enfants qu" on vous a confiés. Mais le grand fautif reste le gouvernement. Premièrement: le recrutement s' est improvisė après aggravation du déficit en enseignants, il s' est fait massivement sans apporter le soin requis au profil des recrues. Deuxièmement: le manque de fermeté vis à vis des grévistes qui, en boycottent leurs classes, ont de facto rompu le contrat et devraient être traités en tant que tels. Ceci étant, l' Etat devra assumer ses responsabilités et rétablir l' ordre et la discipline dans ce secteur névralgique pour l' avenir de la nation et, surtout, ne devra en aucun cas céder sur les choix stratégiques, à savoir la contractualisation, avec obligation du résultat; et ce pour tous les fonctionnaires et non pas uniquement l'enseignement (à l' instar du privé et conformément à ce qui se passe dans les autres pays) et sur la régionalisation.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
56 - محمد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:38
سيدي الوزير
لا جودة بلا تعاقد كنا في القسم و كانت هناك نسبة من الأساتدة لا هم لهم سوى الراتب في نهاية الشهر و نسبة لا هم لها سوى توزيع الكتب الممنوعة على التلاميذ بغية استدراجهم للفصائل الإسلامية و نسبة من الأساتدة تعمل بجد.
سيدي الوزير
ان اليوم هو يوم مصيري في المعركة لارساء مدرسة جديدة فإن تعليق الاضراب ليس هو استجابة لمصلحة التلميد بل ايمانا من التنسيقية بخسارة المعركة في شقها الاول جراء تعويض الأساتدة الفوضويون
سيدي الوزير
غدا بأعداد هائلة سيستحيل تعويضهم اناشد الحكومة تغيير التعاقد الى نظام الاشتغال في المدارس الحرة بالتعاقد مباشرة مع المديرين و ارساء مدرسة اكتر دينامية
سيدي الوزير
المدخل الاساسي هو تكتيف الهجمات و الضربات في هدا الوقت بالضبط لان اي رد فعل في الدخول المقبل لن يكون تأتيره كبيىرا
سيدي الوزير
لا تهاون في طرد عدد كبير منهم و لو وصل الى الآلاف لان في دلك عبرة للاجيال المقبلة

سيدي الوزير
يحتاج المغرب الى قاعدة معلوماتية تضم طلبة العدل و النهج و التوحيد و كل الفصائل المحضورة و كل من كان في جمعيات مشبوهة لمنعهم من التوظيف لمستقبل افضل للوطن و العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
57 - مواطن حر الأحد 28 أبريل 2019 - 16:39
تحية وتقدير لكل الشرفاء الدين صامدوا . نحن معكم في نضلاتكم فمن العيب و العار ان نرى اليوم استاذ يهان. أما في ما يخص الزمان المدرسي فهو بسبب تعنت الوزراة الوصية و ليس بسبب الإضراب لان هذا الأخير حق مشروع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
58 - الزكير الخاوي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:40
أنا بغيت غير نعرف آشنو الفرق بين التوضيف في وزارة التربية و التوضيف في الأكاديميات اللي هي بنفسها تابعة لوزارة التربية. بالإضافة لهذا قالوا ليكم غادين يديروا ليكم نفس القانون الأساسي ديال أساتذة التابعين للوزارة...و لا غير الزكير الخاوي، دافعينكم أصحاب الأجندات ديال جماعة البدع و الضلال و ما جاورها...إذا لم تستحييوا...و لكل من يتعجب من التعاليق الغاضبة أقول: لسنا ضد الأساتذة النزهاء و الشرفاء و الأكفاء و لا نحقد عليهم. و لكننا ضد هاته الشرذمة من الإنتهازيبن نكاثي العهود (المرايقية) الذين يقودهم أصحاب الأجندات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
59 - الصالحي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:42
حاولوا التوفيق بين الحرص على مصلحة التلميذ و الدفاع عن مصالحكم ، فأنتم إن فقدتم دعم الأسر و المجتمع ستصبحون لقمة صائغة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - الواعظ الأحد 28 أبريل 2019 - 16:42
أصدرت الوزارة للتو بيانا صحفيا تعبر فيه عن شدة الخوف والارتعاد من المتعاقدين وبحث عن ملاذ آمن كي تنجو بجلدها.
أكونو تحشمو علاه شكون لفرشخوه وعزلوه ووقفو ليه الأجرة وعوضوه بأساتذة آخرين او تشوه أو تبهذل
أولا بغا الحوار غير تحيد العقوبات الزجرية.؟ قال ليك يهددون. الدجاجة لا تركل. الوزارة والدولة أذكى منكم لا تحلموا. للدولة آلاف الحلول لسحقكم إذا لم تتوبوا.
التجأت فقط لبعضها فأرعبتم وهرولتم إلى الأقسام ترهقكم الذلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
61 - مغربي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:45
الكرة الآن في ملعب الوزارة فلتجد حلا للأساتذة وإلا تكرر الأمر مرة أخرى وانذاك حنا الآباء لي غانخرجوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
62 - محمد العيساوي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:49
العدل المساواة الاخوة كلنا مواطنون مغاربة اما ان نعمل كلنا بالعقد او يدمج الكل في الوضيفة الجزاء منوجنس العمل وليس الرشوة تقدمها الدولة لبعض الفئات المحضوضة لتتغول على الشعب المقهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
63 - ابو الهول الأحد 28 أبريل 2019 - 16:50
الله ينعل ما يحشم كما يقال :(الجيد بالغمزة والسارح بالدرجة)
وقعتم التعاقد وقلتم فرض علينا
غادرت المدارس دون إعادة اهتمام لأبناء الشعب
تحاورتم مع الوزارة ولم توفوا بمخرحات اللقاء
تدعون الدفاع عن الشعب وعن مجانية التعليم وكذبتم
وصلتم الى الأفق المسدود ورجعتم فاقدين اامصداقية وتعاطف الاباء ومع ذلك تزمجرون كانك منتصرون
وتساهل الدولة معكم من جعلك هكذا لانه قليل من الصرامة جعلكم ترجعون أفواج افواجا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
64 - أستاذ فرض عليه التعاقد الأحد 28 أبريل 2019 - 16:51
صعيب تناضل في المغرب :
درتي إضراب : متاتخافش على مصلحة التلاميذ
ما درتيهش : أنت مقموع و خواف
مددتي الإضراب : انتحاريين و ما عندكم سوق
علقتي الإضراب : خفتي من الوزارة لا طردك
درتي الشارة في يدك : صافي حتى هذا النضال عندكم
ما درتيش الشارة في يدك : أنت خائن لزملائ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
65 - hassanooooove الأحد 28 أبريل 2019 - 16:53
السلام عليكم ماقل ودل نحن مجتمع حقود لانريد الخير لبعضنا البعض بل كل من يناضل من اجل تحسين اوضاعه المزرية نقول له عاص رغم عمق الجرح الذي تتكبده الفئة العريضة من أولائك الحقودين على الفئة المستبصرة لاوضاعها .اقول لهم كفاكم نفاقا حسنوا اوضاعكم قبل الغوص في اوضاع لا تهمك
publier hespress merci
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - مغربي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:54
هده المرة ادا اخلوا بالتزاماتهم فإن المواطنين هم من سيقوموا بتأديبهم
مواطنو كل مدينة سبتكفلون بمتعاقديهم بتأديبهم او طردهم للشارع
من لا يريد العمل الما والشطابة
قمة الانحطاط
كان الله في عون اطفالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
67 - ahmed الأحد 28 أبريل 2019 - 16:55
ايوة باز نهار الاول خصني غير نخدم حتى ندخل عفاك غير شوف ليا شي بلاصة مسولتوا مفتا الامضاء اليوم ذيرين الوهة في بلاد الناس غدي دخلوا لحبس على الفوضى خليو الاخرين اخدموا كملتوا العقدة الي سيتا عليها بركا جدها الاخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - مغربي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:56
بعد خسارتهم الفادحة سوف ينتهي زمن النضال والمواجهة والتهديد والشعارات الرنانة. الحل الوحيد الذي بقي في متناول هؤلاء الانتهازيين في المرحلة المقبلة هو المناشدة والاستعطاف و"الطليب والرغيب" لأنهم حشروا أنفسهم في الزاوية. لو عادوا إلى العمل يوم 15 أبريل لاستطاعوا حفظ ماء وجههم لكنهم أرادوا تركيع وإخضاع الحكومة التي من حقها الآن أن ترد الصاع صاعين لهؤلاء الانتهازيين الذين سوف لن يجدوا من يساندهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
69 - مواطن مغربي الأحد 28 أبريل 2019 - 16:59
أحيي الأساتذة تحية إجلال و تقدير لقد عبرتم لنا حن حسكم النضالي و المسؤول والله إنكم أمل هاته الأمة.شكرا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
70 - كمال الياس الأحد 28 أبريل 2019 - 17:00
عن اي فرض تتحذثون،لم يفرض عليكم التعاقد يوما،ونحن شاهدون.بل كنتم تسعون لذلك بشتى الوسائل،فمنكم من بحث عن المعرفة من اجل التوسط،فخيركم دون المستوى.
دعوني اقول لكم الحقيقة.ان كل ما يهمكم هو الترسيم،منذ متى كنتم تفكرون في مصلحة التلاميذ مند ان كنت صغيرا.الذي ذمرني،وفتك بمستقبلي هو انت ايها الاستاذ،ضحكتم على اجيال،سامحكم الله.قبح الله الفقر،لو درست في الخصوصي،ما كان مستواي دنيءا هكذا.فاقد الشي لا يعطيه.
التعاقد بالنسبة لكم شرف،نعم لخوصصة التعليم،لان ذلك سيمنح لاولادنا المستوى الحسن.
دعوني اقول لكم،ان لي ابن في السنة السادسة ابتذائي،ولا يستطيع قراءة نص بالفرنسية،فاي اذماج تريدون،بل اي اجيال تاتي من وراءكم.لا ضمير مهني،لا مستوى عالي.لا منطق حثى في الحذيث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 70 | عرض: 1 - 70

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.