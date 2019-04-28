إحياء ذكرى ضحايا حادث "أركانة" الإرهابي بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

تم اليوم الأحد إحياء ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى "أركانة"، والذي أفجع قبل نحو سبع سنوات أسر مجموعة من الضحايا المغاربة والأجانب.

وبهذه المناسبة الأليمة التي عاشتها مدينة مراكش وساحة جامع الفنا، بعدما تعرض مقهى "أركانة" لتفجير إرهابي سنة 2011، أدى إلى وفاة 17 ضحية، وإصابة 25 آخرين، من جنسيات مغربية وأجنبية، تم تنظيم وقفة أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماء الضحايا، الذين قضوا في هذا الاعتداء الجبان، بحديقة عرصة البيلك قرب الساحة العالمية.

ووضعت أسر الضحايا والجرحى باقات ورد وصورا تخليدا لأرواح الضحايا بجانب النصب التذكاري، بحضور ممثلة عن القنصل الفرنسي والسلطة المحلية، ومسؤولين أمنيين، ونشطاء مدنيين مغاربة وفرنسيين.