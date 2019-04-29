24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:3813:3017:0720:1321:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. وزارة الاقتصاد تسهل الولوج إلى الصفقات العمومية (5.00)

  2. "صباغات الشعر" تنسج صداقة متينة بين ترامب ومليونير فلسطيني (5.00)

  3. انتشار الإصابات بداء الحصبة يثير الذعر في أمريكا (5.00)

  4. القضاء الجزائري يخضع وزير المالية إلى التحقيق (5.00)

  5. وزارة الجالية تقرّب الإدارات من المغاربة بإسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ظهائر تمنح الجنسية المغربية إلى 12 من الأجانب

ظهائر تمنح الجنسية المغربية إلى 12 من الأجانب

ظهائر تمنح الجنسية المغربية إلى 12 من الأجانب
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:15

منح المغرب، بصفة استثنائية، الجنسية لاثني عشر مواطناً أجنبياً، من ضمنهم مزدادون بالمغرب والجزائر وفرنسا وإيران وروسيا، وذلك بموجب ظهائر صدرت في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بخيرة بلمصابيح المزدادة بفرنسا، ومحمد رضا نوري اسفندريالي المزداد بإيران، وكبير مصطفى عمي المولود بتازة، وباتريك فؤاد كيرون هيرميس المزداد بفرنسا.

كما شمل منح الجنسية المغربية حفيظة مراو المزدادة بالجزائر، وحنان ستفياني فقير المزدادة بفرنسا، إضافة إلى الطفلة لينا باكاري، من والديها طومبوهاسي على باكاري بوانا وجوماهامبي أنسطازي، المولودة بالرباط، وفرانسواز فلور مرسيل بيرط أطلان المزدادة بفرنسا.

وضمت اللائحة أيضاً مواطناً يحمل اسم محمد الزين، وميشيل فرانسوا كانسي المزداد بفرنسا، إضافة إلى تيريزا فريدة أكاردي المزدادة بالمغرب، وطايسموف مايربيك منصور الذي رأى النور بفدرالية روسيا.

وقد نصت هذه الظهائر على رفع قيود الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر بتاريخ 21 صفر 1378 بسن قانون الجنسية المغربية.

ويشير الفصل 17 منه إلى أن الأجنبي المتجنس يخضع طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية، حيث لا يجوز أن تُسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية، وألا يكون ناخباً، وهي قيود لن يواجهها المجنسون الاثنا عشر أعلاه.

ويوضح قانون منح الجنسية المغربية أن الاستفادة من التجنيس تتطلب الاستجابة لعدد من الشروط، كما يضع استثناءات بالنسبة للذين أدوا خدمات استثنائية للمغرب، وتمنح الجنسية بمقتضى ظهير يقرره مجلس الوزراء برئاسة الملك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اريذ ان اعرف!! الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:42
هذه الجنسية قدمت بناء على ماذا ؟؟؟ هل هم علماء او مخترعون او رجال دين؟؟ نريد ان نعرف ماهي شروط الحصول على الجنسية المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.