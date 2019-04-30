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الرئيسية | مجتمع | هذه توصيات مجلس التعليم للنهوض بالتكوين المهني

هذه توصيات مجلس التعليم للنهوض بالتكوين المهني

هذه توصيات مجلس التعليم للنهوض بالتكوين المهني
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 09:13

قدم تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصيات للنهوض بقطاع التكوين المهني، بعد تشخيص أعطاب هذا المجال، مشددا على وجوب تنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي وتشاركي، وتقييم نتائجه بشكل دوري.

التقرير الذي حمل عنوان "التكوين المهني.. مفاتيح من أجل إعادة البناء"، أوصى بضرورة تنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنه على المدى القصير جدا يجب تحقيق تماسك متين بين مختلف المتدخلين في التكوين المهني قصد تجاوز أوجه القصور المرتبطة بالحكامة وبهندسة التكوين بالقطاعين العمومي والخاص على حد سواء، ووضع برنامج للتنفيذ كفيل بتحديد الأولويات وترتيب جدولة زمنية للإنجاز وإعداد ميزانية توقعية.

وعلى المدى القريب، أوصى التقرير بإطلاق مراجعة تدريجية للإطار القانوني الضروري لتنظيم وهيكلة التكوين المهني والشروع في تنفيذ عملية إعادة الهندسة البيداغوجية المقترحة، ثم تخطيط العمليات الرامية إلى التأهيل في الكفايات اللغوية والتمكن من التكنولوجيا في الإعلام والاتصال والكفايات الحياتية، وإطلاق برامج تقوية قدرات الفاعلين، سواء كانوا أساتذة مكلفين بالتكوين أو مديرين أو مكلفين بالتوجيه.

وعلى المدى المتوسط، أوصت الوثيقة بضرورة أجرأة الهندسة الجديدة للمسارات المهنية عن طريق إدراج الاستئناس بالأنشطة والأعمال الفنية والتطبيقية في التعليم الابتدائي، وتعميم البعد التكويني التطبيقي والميداني في التعلمات بالإعدادي، وأيضا وضع إرساءات المسارات المهنية تدريجيا بالتعليم الثانوي التأهيلي، ثم إقامة المسارات المهنية بالتعليم العالي.

وأكد التقرير ضرورة إتباع نهج تشاركي متعدد الفاعلين، ينخرط فيه جميع المتدخلين، قائلا: "سيكون على الفاعلين (قطاعات حكومية، متدخلون عموميون وخواص في التكوين المهني، مقاولات...) تحديد الأجهزة التشاركية التي بمقدورها تعبئة الجهات والأطراف المحلية المعنية وذلك في إطار سياسة لامركزية".

وأبرز التقرير أن هذه المقاربة "ستمكن من تقييم مساهمات الفاعلين وإحصائهم وقياس المجهودات المتبقي بذلها من أجل بلوغ الأهداف المحددة".

الوثيقة أوصت كذلك بضرورة التقييم المنتظم لمسار الإصلاح "عن طريق التوصية ببلورة مؤشرات ولوحات للقيادة، تكون كفيلة بتتبع سير ورش إعادة البناء المقترحة، وبقياس مدى التقدم المحرز، وبتحديد العوائق المحتملة من أجل اقتراح العمليات التصحيحية التي يستلزمها الأمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 09:29
كلما اجتمعوا لتدارس مشاكل التعليم الا وانتضرت الاسوأ لان اجتماعاتهم وتوصياتهم هي في الواقع اساليب هدامة والدليل على هذا ان التعليم في الماضي كان احسن وافضل بكثير من اليوم وهو في تراجع مستمر بشكل يوازي قراراتهم وتوصياتهم.
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2 - حميد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 09:42
التوصية التوصية والتصوية. ولكن ما هي السبل لإنزال كل هاته التزصيات على أرض الواقع ومن كيف سيقوم بتفعيلها. كثرة الكلام والتقارير الفارغة. كما كأن لو دققنا في مصاريف هذا المجلس وتعويضات اعضائه وتكلفته اشتغالهم لا كانت كفيلة بإصلاح وترميم عدد هائل من المدارس بالمغرب العميق. ويبقى الكلام والخلاصة أنه ليس من مصلحة النظام واستمراره تدريس تثقيف وتوعية الشعب حرصا على استمراريته واستبداده. أما هذه مجرد ترهات ليس إلا.
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3 - EGOU الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 09:46
أنا متدرب في التكوين المهني والمنحة الثانية لحد الآن مازال ماصرفوها لينا وحنا على أبواب شهر 5 ، كانتقاتلو باش نجيبو فلوس الطاكسيات والماكلة.
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4 - سعيد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 09:52
التوصيات التوصيات التوصيات...! والأموال تهضر في النفقات والكوستيمات و المضاهر و السيارات و المباني ووو لاي هدف؟ يجب أن يتم اولا فحص أدان المسؤولين و الفاعلين و قدراتهم على السمع و ان كان ممكنا حتى الفهم ...وهل هم في وضع يمكنهم من تحمل المسؤولية...وهل هم جديون او فقط يساهمون في الفرجة...و استغلال الوضع....وهل يوجد الرجل أو المرأة الكفءة في الزمان والمكان المحدد والمناسب...وهل اخيرا هل الشباب فعلا سيستفيد من هده المقررات و تمكنه من تحسن معرفته و تقوية أدائه و ابداعه اد اقتحم عالم الشغل...و هل هناك تتبع لهذه البرامج المسطرة وان ضهر أن هناك خلل او خطا في الرؤية هل سيتم إصلاحه في الحين حتى لايفوت القطار ونرجع إلى محطة الانطلاق...و التاسف...هل فعلا سنصبح براكماتيون أو سنضل نحلم بغد أفضل ستصنعه لنا فرنسا و حلفاؤها من أجل مصالحها او دول الخليج لنشر ديماغوجياتهم الممولة بالبيترودولار...!!!
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5 - لحسن الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 09:56
عندما يجتمع هذا المجلس ... لا يأتي إلا بقرارات تكميلية لم يسبق أن قدم شيئا يرضي المغاربة ادا أن نقول المجلس الأعلى التدمير......
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