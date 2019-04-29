24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:3813:3017:0720:1321:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. وزارة الاقتصاد تسهل الولوج إلى الصفقات العمومية (5.00)

  2. "صباغات الشعر" تنسج صداقة متينة بين ترامب ومليونير فلسطيني (5.00)

  3. انتشار الإصابات بداء الحصبة يثير الذعر في أمريكا (5.00)

  4. القضاء الجزائري يخضع وزير المالية إلى التحقيق (5.00)

  5. وزارة الجالية تقرّب الإدارات من المغاربة بإسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "النقد الدولي" يوصي المغرب بتعزيز الحكامة أمام "السخط الاجتماعي"

"النقد الدولي" يوصي المغرب بتعزيز الحكامة أمام "السخط الاجتماعي"

"النقد الدولي" يوصي المغرب بتعزيز الحكامة أمام "السخط الاجتماعي"
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:00

خفّف صندوق النقد الدولي من حِدة الحركات الاجتماعية في المملكة مقارنة مع بقية دول شمال إفريقيا، حيث أبرز أن مؤشر الاضطرابات الاجتماعية المُعلنة في الأخبار تضمّن أقل عدد من المصطلحات المتعلقة بالسخط الاجتماعي مقارنة مع الماضي القريب. وهو مؤشر يرصد منسوب الاحتجاجات والمظاهرات بناء على أعداد المفاهيم الواردة في وسائل الإعلام.

وأرجعت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير جديد معنون بـ "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان"، دوافع الاضطرابات في المغرب وغيره من بلدان المنطقة إلى "السخط حيال الأوضاع الاقتصادية"، معتبرة أن "البطالة ومحدودية الفرص والفساد وضعف الخدمات العامة" تصنف ضمن أقوى مُسببات الاحتجاجات.

ويرى التقرير المالي أن "الحصة الكبيرة من صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا بلدان المغرب وموريتانيا والأردن وباكستان وتونس، تُعرضها إلى مخاطر التطورات السلبية بسبب انخفاض النمو، ما تسبب في تخفيض توقعات النمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي سنة 2019 بصورة مطردة في ظل ضعف البيئة الخارجية".

وأبرز صندوق النقد الدولي أن "ميزان المخاطر ما يزال مائلا نحو التطورات السلبية، حيث تلقي التوترات التجارية العالمية بظلالها على آفاق النمو لدى أهم الشركاء التجاريين، وتزيد من احتمالات عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق الصاعدة".

وأردف: "رغم تحويلات العاملين في الخارج التي تساعد على توفير احتياطي وقائي لتمويل العجز في الحساب الجاري في العديد من البلدان (المغرب، باكستان، الصومال)، إلا أن هنالك مخاطر تطورات سلبية من حدوث تباطؤ في البلدان المنشئة للتحويلات، معظمها في أوروبا أو مجلس التعاون الخليجي".

وتوقع التقرير أن "يرتفع معدل التضخم في المنطقة بدرجة طفيفة ليصل إلى 3.11 خلال الموسم الحالي، حيث ستشهد المنطقة تضخماً أحادي الرقم؛ أي أقل من 3 في المائة في كل من المغرب ولبنان وأفغانستان"، مبرزا أن "عجز الحساب التجاري في المغرب من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020".

وفي مقابل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا، دعت المؤسسة النقدية الدولية إلى إحياء التكتل المغاربي، معتبرة أن "تحليل صندوق النقد الدولي يشير إلى أن زيادة التكامل في بلدان منطقة المغرب العربي سيخلق سوقا إقليمية تضم حوالي 100 مليون نسمة بمتوسط دخل حوالي 4000 دولار للفرد بالقيمة الإسمية"، منبها إلى كون "التكامل الإقليمي يمكن أن يسهم في زيادة النمو في كل بلد من هذه البلدان بمقدار نقطة مئوية في المتوسط على المدى الطويل".

وفي ظل وجود بيئة خارجية أكثر صعوبة وتوترات اجتماعية ناشئة، يضيف التقرير، قد "يحدث تقاعس في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي لن تؤثر تأثيرا مباشرا على النمو، لكن من الضروري إحراز تقدم في الإصلاحات قبل أن تصبح الأوضاع أكثر صعوبة، بحيث سوف يستمر تفاقم الانقسامات الاجتماعية إذا لم تتم معالجة التحديات متوسطة الأجل، مما يزيد من مخاطر التصحيح غير المنظم".

وأوصى المصدر ذاته بـ "بذل المزيد من الجهود الواضحة لتعزيز الحكامة وتحسين فعالية أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال في المنطقة"، مشيرا إلى بعض التشريعات التي أصدرتها مجموعة من دول المنطقة بهدف تيسير تأسيس الشركات؛ على رأسها المغرب"، خاتما بأن "من شأن تلك الإجراءات الحد من الفساد وزيادة كفاءة الإنفاق العام، والرفع من جودة التعليم العام والبنية التحتية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Sam.. italy الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:03
من لا يستوعب الدروس من الجيران فلينتظر الاسوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
2 - لحسن الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:05
حكومتنا لا تستجيب الا ادا تعلق الأمر بالتفقير و ضرب المجانية في كل شئ ... اما أن تستجيب للارتقاء بالمواطن و معيشته فذاك من شبه المستحيلات .... لان ببساطة نعيش في بلاد الغرائب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
3 - amine fes الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:06
لا عليكم يا صندوق النقد الدولي المغرب تلميذ نجيب وسيطبق حرفيا ما توصون به أنتم فقط أغرقونا بالديون وارهنوا مستقبل أطفالنا كما تشاؤون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
4 - مليك إيفونا الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:08
صندوق النقد الدولي يبع العجل ويضحك على من إشتراه،هده المؤسسة الروتشيلدية هي سبب المشاكل في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
5 - Simmo الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:08
المغرب كل عام ومأشر التنمية البشرية إلى التراجع .إثيوبيا الصومال رواندا التي كانتا تعيش في الحروب قد تقدمت أمام المغرب الذي لا صحة فيه ولا تعليم جيد ولا شغل ولا مستقبل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
6 - ghizlane الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:11
عندما يوصي صندوق النقد الدولي بمحاربة الفساد و غسيل الاموال المتعلقة ب كروش الحرام لا يوجد تطبيق و عندما يوصي باصلاح على ظهر المواطنين تقومون بالتطبيق مباشرة.
يا نصلحو كولشي يا نخليو كلشي اما نصلحو اللي شي اه و شي لا...... لا و الف لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
7 - امجيد الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:15
المصيبة التي لا نريد أن تصيب مغربنا الحبيب هي مشكلة الزيادة ويترتب على الدولة ان تراعي مشكل المتقاعدين العسكريين الذين افنو أرواحهم في سبيل هاذا الوطن لا يمكن ان يغفل المغرب على هاذ الاساس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
8 - مغربي أصيل الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:18
النقد الدولي عليه أن ينظر إلى ما يعيشه الشعب الفلسطيني البطل مند سنين من ظلم وحكرة واستبداد وطغيان واغتيالات واعتقالات وغيرها ......من طرف الصهاينة المحتلين لارضه ، أما المغرب فهو بعيد عنكم جد البعد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
9 - مجرد رأي الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:20
بل هي توصياتك يا صندوق النقد الدولي هي التي تؤجج الوضع و تسبب في الاحتقان الاجتماعي وليس احتجاجات الاساتذة المتعاقدين علينا ببعيد ...
ترسمون أوضاعا قاتمة عن البلدان التي تستهدفونها و تزكون توصياتكم بأرقام مهولة عن مؤشرات التنمية والنمو والفقر والجريمة والامية والنسب التعاسة و والبؤس لترغموا الحكومات المستهدفة على المديونية تم تأتي مرحلة التوجيه والاستدراج نحو الهاوية لتفسدوا العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ثم تحلو لكم الفرجة عندما تصلون مراحل الاقتتال وبيع الاسلحة واستنزاف الثروات ....
لم نعد سدجا يا صندوق النقد الدولي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - مواطنة الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:21
سبحان الله !!! صندوق النقد الدولي يعتبر من أهم العناصر المسببة في تزايد السخط والاحتجاجات في بلدنا المغرب بما يفرضه على الدول لكي يقرضها ويغرقها بالديون !!! ويحاول في هذا التقرير أن يغطي الشمس بالغربال !! حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - كمال الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:24
النقد الدولي يعلم جيذا مايجري في المغرب والمسئولين. ينعمون و يتصارعون علي المناصب العليا كما يسميها الوزير العثماني مشاكل بالجملة أموال تسرف يميناً وشمالا يلاحساب. بطالة وهشاشة اجتماعية والوزراء يعطون أرقاماً غير صحيحة ويقدمون تقريرات زائفة كل هذا حبا في منصب يعود عليه بالريح وليس خدمة للوطن الذي هو منه الكل يجري علي ان تمر فترة تعينبه ان يجمع الكثير لكي يشتري كرسيه هكذا الحال في كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
12 - مغترب الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:25
الأسبوع الصحفي"، أيضا، فإن البنك الدولي يصدر إملاءات مكتوبة للحكومة المغربية. ونسبة إلى مصدر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية فإن مساعدين كبارا من وزارة الاقتصاد والمالية حلوا بمجلس النواب، وكشفوا لبعض البرلمانيين بمناسبة مصادقة مجلس النواب على قانونين جديدين يتعلقان بشركات المساهمة وشركات التضامن، وشركة التوصية بالأسهم والمساهمة المحدودة، عن نسخة من وثيقة صادرة عن المؤسسات المالية الأجنبية (باللغة الفرنسية) تملي على الحكومة المغربية حرفيا التعديلات التي عليها أن تدخلها على قوانينها....
الأحزاب والحكومات تتوعد للناخبين بشيء وبرامج ....
ثم بعد تنصيب الحكومات تعمل ع تطبيق برامج البنك الدولي وصندوق النقد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - Hamid الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:26
كثير من السدج المغاربة يعتقدون أنه بتغيير الحكومة المغرب سوف يصبح المغرب من الدول العضمى. حتى لو اتيتم بحكومة اليابان فالمغرب سوف يزداد فسادا. مادام ليس هناك فصل حقيقى للسلط و خصوصا السلطة القضائية فنتضروا الاسوأ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - محمد بلعربي الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:27
تقارير مخدومة و للتمويه و التضليل و ليست قرانا كما يقال بل هي لتبرير سياسات الراسمالية المتوحشة و سياسة نهب الترواث من طرف اقوى المستكبرة التي تعيش على حساب افريقيا و من ضمنها المغرب حيث الوصفات معروفة يلجؤون الى الضغط على القوى المتحكمة فعليا و القيادات مباشرة و التي يتعاملون معها مثل "حاكم العراق بريمر" او "المارشال ليوطي" او غيره..اي ثمة وكلاء معينون على مناطق ينفدون الاوامر اي جعل السكان عبيدا يخدمون لصالح روما او المركز الاستعماري الميتروبول...هذا كل ما في الامر و من هنا الدفاع مثلا ضدا في كل حس سليم عن الهجرة و ابراز تحويلات العمال المهاجرين التي يستفيدون منها هم اولا قبل كل شيئ و الاقتصاديون يعرفون الحقيقة..و ايضا التقارير و النقط و السياسات الخ...مؤسسات بنيت غذاة الحرب 2 للاحلال محل الاستعمار الابيض و الابقاء على نفس الخط اي نهب ترواث الشعوب الافرقية و اضعافها و تشتيتها و غيرها من الشيطانيات و الاعمال الشريرة اللانسانية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - med nador الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:32
غير تهناو حنا شعب ايلا الدولة دارتنا ضريبة على الاكسجين كلشي غادي ايخلص ويسكت. ويلا هضر شي حد فلا داعي للحكومة ان تتدخل الشعب سيتكفل بانتقاده. العام زين لحليب و البيض كاين فرمضان شنو بغا هاد الشعب كثر؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - عمر الاثنين 29 أبريل 2019 - 16:40
يجب محاربة الفساد السياسي لانه سبب المشاكل بالمغرب يفوت على البلاد فرص للتطوير البنية التحتية و نمو الدخل الاجمالي للمواطن المرجو تقليص عدد البرلمانيين و حل بعض الاحزاب و لما لا حل البرلمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.