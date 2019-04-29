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الرئيسية | مجتمع | حليب وتمر يستقبلان "المتعاقدين" .. وزارة التربية تُبْقي "المعوضين"

حليب وتمر يستقبلان "المتعاقدين" .. وزارة التربية تُبْقي "المعوضين"

حليب وتمر يستقبلان "المتعاقدين" .. وزارة التربية تُبْقي "المعوضين"
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 29 أبريل 2019 - 23:55

بعد أن لجأت العديد من الأكاديميات والمديريات التعليمية إلى الاستعانة بمجازين لتعويض "الأساتذة المتعاقدين"، الذين خاضوا إضرابا اقترب من الشهرين، تسير المؤسسات التي اعتمدت الإجراء إلى الإبقاء على المُعوضين، رغم التحاق الأساتذة بفصول الدراسة، استجابة لنداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إذ شهدت المدارس عودة نسب مهمة من المضربين صباح اليوم، حسب ما أوردته مصادر وزارية.

ونفت مصادر وزارية "مراسلات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإجراء الاحتفاظ بالمجازين كمتدربين لدى الأساتذة المتعاقدين"، وزادت مستدركة: "لكن مسألة تسريح المجازين المعوضين غير واردة في الوقت الحالي، إذ تنتظر الوزارة مباشرة دخولهم إلى المدارس من أجل النظر في وضعيتهم القانونية، وتحديد طبيعة العلاقة التي ستجمعهم بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، والتي تتأرج بين الاحتفاظ أو التسريح".

واستقبلت العديد من المؤسسات التعليمية الأساتذة العائدين بالحليب والتمر، إذ راجت صور و"فيديوهات" من مدارس بمناطق أمزميز والقصر الكبير وآسا الزاك وزاكورة والدار البيضاء، يرحب فيها تلاميذ وأساتذة بالملتحقين عبر تنظيم صفين يستقبلان الأساتذة على وقع التصفيقات والشعارات المساندة لمطالبهم.

وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "استقبال الأساتذة من طرف التلاميذ وزملائهم الأساتذة يدل على تقدير الملاحم البطولية التي سطروها طوال 7 أسابيع من الإضراب"، مشيرا إلى أن الأمر "يفيد كذلك بأن هناك تفهما واضحا من لدن التلاميذ للإضراب".

وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة عادوا مرفوعي الرأس وشامخين"، مطالبا الوزارة بالالتزام بالحوار "حتى لا تعود الأوضاع إلى التأجج مراعاة لمصلحة التلاميذ والوطن"، وزاد بخصوص اللجوء إلى مجازين للتعويض: "العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية طالبت الوزارة بإرجاع البنية إلى وضعية ما قبل 4 مارس، وعودة الأقسام إلى الأساتذة كما جرت العادة".

وأوضح المتحدث ذاته أن "الحوار مع الوزارة سيكون في أجل أقصاه الخميس أو الجمعة، والمطلوب هو حلول موضوعية حتى لا تتوقف الدراسة مجددا"، مؤكدا أن "الملف شعبي ولا يعني وزارة التربية الوطنية وحدها، فهو مرتبط بالوظيفة العمومية والمالية أيضا، فضلا عن الجانب الأمني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ملاحظ الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:04
خطوة إيجابية من الوزارة بالاحتفاظ بالموجزين المتدربين مع المتعاقدين، حتى توفر الفائض تحسبا لأي طارئ. لأن الثقة في ظل هذه الظروف صعبة... والله اعلم. وحتى تضمن الوزارة تأمين الزمن المدرسي لكافة المتعلمين عبر ربوع المغرب.
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18
2 - حليم بلال الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:05
من الموافقين على ابقاء الا ساتذة المعوضين و اقتراحهم لفترة تدريب لما تبقى من الموسم على ايجاد الترسانة القانونية
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17
3 - هم......هم الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:08
و تستمر آلة الكذب و تسمية الأمور بغير أسمائها، فمن المعركة الى فرض علينا الى عودتنا مرفوعي الرأس، و الله انها مظاهر انفصام شخصية هؤلاء، للأسف الشديد رجال التعليم منذ سنين وهم يتفنون في اختراع تسميات تساير هواهم و مصالحهم الشخصية فقط.
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12
4 - خالد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:10
كلام فارغ لان التلاميد ابرياء و يتبعون التعليمات فربما فرحتهم بسبب عطلة شهرين اما الاباء الله عالم بهم
المهم كاين عجلة السوكور
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19
5 - احمد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:11
الطرد ثم الطرد لهؤلاء الكوسالى ضيعوا أبنائنا ﻻ سماحة لهم
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14
6 - رشيد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:12
التمر والحليب بعد ضياع الزمن المدرسي للتلميذ..وعدم تحقيق المطلب الاساسي..
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19
7 - دكتور استاد فيزياء متعاقد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:13
ماضاع حق ورائه طالب ان شاء الله تلتفت الوزارة للمطالب المشروعة و لن يكون هناك اي اضراب بالمناسبة الاساتذة الشباب يتعاملون مع تلامدتهم كاخوة صغار لهم كان هناك شوق كبير للمتعلمين خلال هذه الفترة العصيبة نتمنى ان تكون اخر الاحزان.
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-18
8 - محمد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:14
Hhh..لا يستحقون حتى التحية لا يستحقونها هولاء الاساتدة المتقاعسين والانتهازين..كانت على الوزرة ان تطردهم..لا نريد مثل هولا.د لتدريس ابنائنا....
من الان فصاعدا ادا رجعو الى الشارع فالوزارة لديها الحل...ادن هولاء حتى ولو عملو 100 انزال فالوزارة ستنادي للمعطلين...الوزارة انتصرت عليهم ولحقتهم شر هزيمة....هههه
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20
9 - klm الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:16
انا معرفتش علاش مخلين وزير التعليم فبلاستو ما دام ما قدرش يحل ملف بحال هذا بحال هذا فدول متقدمة كيستاقل قبل ميقلوه وعند في المغرب اصبح الشعب في خدمة الادارة لا العكس ايوا الا بقينا هكا غيديرو فينا الشفارة اللي كيسوقو للفرنسية والانجليزية والتعليم الخاص وبقاو غير مقابلين سامحيني
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-18
10 - مواطن الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:19
ماذا حققتم غير ضياع حقوق التلاميذ. انتم خبزيون حتى النخاع. لو انتم مواطنون اقحاح لم فضلتم مستقبل التلاميذ على مصالحكم. كم منكم لم يكن يحلم بالعمل و فاته القطار 45 سنة فما فوق وغيروا القوانين حتى يسمح لهم بالعمل و أتوا به للعمل و اذا به ينقض العهد.
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20
11 - ملاحظ الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:21
لواه الهندي و الباكور. كأنكم حررتم فلسطين.ارجعوا لأداء واجبكم كفى طيشا وصبيانية.
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20
12 - عبدالهادي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:22
رآه غير كيضحكو عليكم راكم شمتوا وشوهتو التلاميذ اعطوكم لحليب والتمر بمعنى واخا درتوا فينا العار وخليتونا بلا دراسة قالوا ليكم مرحبا بكم وراه احنا قلبنا ابيض رغم كل الاهمال
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13
13 - متتبع الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:25
بكل صراحة التلاميذ ضاعو فشهرين د القراية والامتحانات على الابواب اكبر ضحية هما التلاميذ اكبر مستفيد هي الدولة اما تا الاساتذة المتعاقدين مساكن خرجو شهرين كيغوتو غي سمعو جابو ليخدم بلاصتهوم شدو الكيران وسمحو فالاضراب الله يحسن العون من حقهوم يخافو على بلايصهم .
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9
14 - Hina الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:27
الحليب والتمر !هدا هو الاستقبال ولا بلاش.يا سنين عمرنا التي مضت بالكد والعمل وتشجيع الاطفال والراتب ١١٠٠ درهم.السلم ٨ في التمانينات.وعندما حلت الترقية جعلونا ضحايا. تلاميذي الدين هم رجال الان افتخر بهم.واتمني لهم السعادة.اما الوزارة لا سامحها الله.
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8
15 - الكرعي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:28
الثمر والحليب !!!!؟؟؟ ههه ضيعتو ولاد الشعب المساكين . الله يضيعكم. عملكم التخريبي هذا سيبقى وصمة عار على جبينكم وجبين كل من ساندكم .
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12
16 - رشيد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:29
التمر و الحليب هو الذي ينتظركم من طرف اولياء الامور الذين ضيعتم على اولادهم سنة باكملها ناهيك عن الضرر النفسي الذي لحق بهم امام طمعكم وانانيتكم والتجرد من المسؤولية والتمرد على العقود التي تعتبر ميثاق المتعاقدين .
شكرا والف شكر لمن تطوع لسد هذا الفراغ المتعمد.ولازلت اطالب الحكومة بمحاسبتهم ومعاقبتهم ورد الاعتبار لابنائنا.
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14
17 - استاذ سابق الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:29
رجوعكم أو عدمه سيان تبين أن الوزارة مستغنية عن خدماتكم وأمنت الزمن المدرسي للتلاميذ والسادة المفتشون لكم بالمرصاد سوف يعيدون تربيتكم من جديد يا شرذمة الكسالى .أرجعكم رمضان والعطل الصيفية حتى تستفيدوا من اجر بلا عمل . والله لو كانت الامور بيدي لطردت كل من مدد الإضراب بعد الدخول من العطلة المدرسية فأنتم عار عار عار على هذه المهنة الشريفة التي اتيناها عن حب وباقتناع واعطيناها وأعطتنا الكثير وإني لآسف للتلاميذ الذين أسقطهم حظهم العكر بين أيدي هؤلاء اشباه أنصاف الأساتذة
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11
18 - ابن حطان الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:29
هداك الله اي شموخ واي رفعة للراس تلك التي تتحدث عنها لقد تم اخضاعكم رغم انوفكم لانكم انقلبتم على اعقابكم وخنتم عهدكم التي وقعتم فاصبحتم بعدها مهزومين خاءبين وخاسرين اسكت افضل لك فالكل يعلم كيف عدتم للفصول.
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12
19 - متتبع الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:31
قال ليك استقبلوهم بالتمر والحليب.!!!!!!ما هذا الهراء وما هذه الاكاذيب؟؟؟وما هذه البلادة التي تستحمرون بها المغاربة ؟؟؟؟؟؟ الكل يستنفر ويرفظ كل ما قمتم به.فالاجدر بكم أن يرفضكم التلاميذ وآبأنهم وان تطردكم الدولة.وهذا هو الصواب.والسلام.
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11
20 - الحسين اومحند رضي الله عنه الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:37
كل شدة إلا وتاتي نهايتها بخير وفرج ....الأساتذة المتعاقدون اضربوا....الحكومة تتعنت وترفض الحوار.....امزازي يستدعي المجازين لتغطية فراغ التدريس....تعود الحكومة وترضخ لمطالب المتعاقدون.....امزازي يحتفظ بالمجازين كمتدربين لدى المتعاقدون....حسب المقولة الشهيرة : اشغل هذا بهذا....يسلم لآخر = المتعاقدون مع امزازي...مع المجازين.
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-4
21 - رأي أب الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:45
تخيلوا معي لو كانوا مرسمين ، لكان الإضراب لا محال مستمرا حتى العطلة الصيفية.
في نظري يجب تعويضهم بالمجازين (و ما أكثرهم ) و لا يقلون كفاءة و هم مواطنون يستحقون أخذ فرصتهم.
فمصلحة الوطن و التلميذ و الأجيال القادمة قبل كل شيء بغض النظر عن مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين " الذي ضربوا به عرض الحائط.







و السلام
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0
22 - ouchn الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:47
Rien n'a ete impose a ces gens. Ils ont signe un contrat. S'ils ne sont pas contents, qu'ils cherchent un autre travail. POINT A LA LIGNE. Des milliers d'ingenieurs travaillent avec des contrats. Est ce qu'ils sont dans la rue. D'abord a mon avi vous ne meritez pas vos salaires. Pourquoi ? Parce que sans le travail que vous avez maintenant, vous avez rien aucune autre option. Publiez s'il vous plait
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0
23 - لا يلدغ من جحر مرتين الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:48
يجب على المديريات الإقليمية أن تفي بالتزاماتها تجاه المجازين الذين تعاقدت معهم بالفعل بتكليفهم بإعانة التلاميذ في الاستدراك والتعزيز والتقوية (والدعم).
ولا يلدغ الفطن من جحر مرتين،لذا على مصالح الوزارة المزاوجة بين حسنتي الوفاء بالالتزامات واتخاذ الاحتياطات التي ستفيدها في الوقاية أساسا وفي العلاج إن اقتضى الحال.
كما ينبغي استحضار أن الإخلال بالالتزامات سيفقدها ثقة المجازين المغدورين واستجابتهم لنداءات الاستنجاد في مناسبات لاحقة.
أما الأساتذة العائدون فلهم حق مطالبة الإدارة بمختلف مستوياتها بما بدا لهم دون أن يتوهموا الوصاية عليها واتخاذ القرارات مكانها.
لاتظلمون ولا تظلمون.
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24 - bensaid الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:48
معلمون فاشلون.يفرضون مطالب فئوية غير قانونية و أنانية على دولة باكملها.ادا لم يلتزموا بالعقد فالعاطلون ينتظرون مكانهم.و يجب إضافة بند إلى العقد يحدد العقوبات على المخلين و غير الملتزمين بالعقد و بنوده بما فيها الغرامات و الإكراه في حال عدم الآداء.
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0
25 - مستغرب الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:51
اذا غادي يتخلصو فهاد الوقت اللي كانوا فيه مضربين اوا رجعوا للموظفين الفلوس اللي اقتطعتولوم دالاضراب غير نهار او يوماين، ولا كاملين نفتشوا على السبة و نشبرو عطلة شهر و حين ترشاقنا نرجعو
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26 - متابع الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:53
يحز في النفس ما يحدث للتعليم في بلادنا. التمر و الحليب لاستقبال مضربين عن العمل لمدة شهرين و كأنهم حرروا سبتة أو مليلية هكذا هم المغاربة تسبقهم العاطفة في أي شيء.
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27 - Hassan الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:53
تبقي المعوضين زويينة هادي . السكووور . خصهم إبقاو حدا الباب. هههه،تسيير أخر زمان.
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28 - أستاذ رياضيات متقاعد بشرف الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 00:56
كم من مدرسة وثانوية إستقبلتهم بالتمر والحليب ؟ وكم من مدرسة وثانوية لم تعرهم أي إهتمام ؟ وكم من مدرسة وثانوية سخرت من عودتهم وهم يطأطأون رؤوسهم خجلا ؟
السؤال :كيف لأستاذ متعاقس أن يؤطر مجازا وهولازال لم يجتز حتى إمتحانات الكفاءة التي تخوله صفة أستاذ ؟
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29 - ضد الضد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 01:00
ما كانوا ليعودون إلى المدارس لولا إحساسهم بخطر الطرد لأنهم تأكدوا بأن الوزارة عوضتهم بالمجازين و سيتم التخلي عنهم و يصبحون في الغد عاطلين و اما تهديدهم بوعود الوزارة ما هي إلا تغطية عن فشلهم. يذكرورنني في السبعينيات لما خاض أرباب الطاكسيات في الرباط اضربا دام حوالي الثلاثة أسابيع لكن عامل الرباط آنذاك هددهم إما استئناف العمل او تجريدهم بالعقد و تسليمها لغيرهم فلم يبالون به أول الأمر لكنهم بمجرد أن علموا بأن الإجراءات تدرس في العمالة من اجل تسليم العقد لأشخاص آخرين أسرع أرباب سيارات الأجرة الصغيرة في إستئناف أعمالهم دون سابقة اشعار. يجب الاحتفاظ بالمجازين و تحرير معهم عقدة التوظيف.
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