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الرئيسية | مجتمع | موزعو الغاز يلتزمون بتوفير قنينات "البوطا" للمغاربة في رمضان‬

موزعو الغاز يلتزمون بتوفير قنينات "البوطا" للمغاربة في رمضان‬

موزعو الغاز يلتزمون بتوفير قنينات "البوطا" للمغاربة في رمضان‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:00

التزامٌ "مرْحلي" أقرّه موزعو غاز البوتان بالمغرب بتوفير قنينات "البوطا" للمواطنين خلال شهر رمضان، رغمَ تهديداتهم بشنّ إضرابٍ مفتوح ووقف تزويد السوق المغربية في جميع نقاط البيع إذا لم تلتزم الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.

ويُطالب الموزعون بـ"اعتماد محاسبة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة"، مشددين على "ضرورة التوافق عبر تحديد نسبة مئوية من رقم المعاملات المنجز، فضلا عن إلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية بحكم أن تطبيقها غير وارد على الإطلاق في حالة البيع للزبناء والمشترين والتزود بالتجهيزات والخدمات من طرف الممونين".

وخلالَ الاجتماع الذي عقده صباح اليوم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، معَ ممثلي الجمعية المهنية لموزعي الغاز، التزمَ المسؤول الحكومي بمراجعة البنود الجديدة الذي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب سنة 2018، وخصوصا الإجراءات المدرجة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.

وتنص المادة 145 على أنه "يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبناهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".

وفي السياق، قال ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺠﻠﻮﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، إنّ "الموزعين المحليين سيلتزمون بتوفير "البوطا" في الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، ولنْ يدخلوا في أيّ إضراب خلال هذه الفترة"، مشيراً إلى أنّ "الحوار سيظل مفتوحاً مع الوزارة إلى حين تحقيق مطالب الجمعية".

وأضاف بنجلون في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "ننتظرُ أن يمرّ شهر رمضان لنقرّر في الخطوات القادمة"، مبرزاً أنّ "الجمعية لن تقوم بليّ ذراع الحكومة وستعطي الوزارة فرصة أخرى للوصول إلى صيغة توافقية"، ومشدّداً على أنّ "الموزعين سيعملون على تلبية حاجيات المواطنين المغاربة خلال الشهر الأبرك".

وكان موزعو غاز البوتان بالمغرب هددوا بشن إضراب مفتوح ووقف تزويد السوق المغربية في جميع نقاط البيع، ابتداء من فاتح يناير 2019؛ "وذلك بعد تدارس وضعية القطاع على ضوء التدابير التي أقرتها الحكومة من خلال قانون مالية السنة المقبلة"، مشيرين إلى أن هذا القرار "اتخذ بالإجماع، وسيسري إلى حين إيجاد حل واقعي وجاد يجنب الموزعين غرامات حتمية وثقيلة".

وأضاف الموزعون في بيان لهم أنه "تم اتخاذ هذا القرار بعد محاولات متكررة لطلب لقاء مسؤولي الجهات المختصة لشرح خصوصية وظروف اشتغال الموزعين، في غياب تدابير استباقية ومصاحبة إلزامية لتطبيق هذا النوع من التدابير، خصوصا أنهم راسلوا المدير العام للضرائب أكثر من مرة لطلب لقائه دون أن يستجيب أو يعطي أي جواب شاف عن المواضيع المصيرية التي تم طرحها".

ويعود آخر إضراب لموزعي غازات البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين للوزارة ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - يوسفي الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:06
شكرا على صدقتكم،ومعروفكم،كما لو أنهم يمنون علينا،أصبحنا في هذا البلد نتسول حقوقنا
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67
2 - fahd amjad الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:10
السلام عليكم واش حنا غادي نستعملوا البوطا غير فرمضان أول حاجة رمضان شهر العبادة ماشي ديال الماكلة اتقوا الله في عباد الله
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14
3 - صحافة المرقة الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:10
بشرى للمواطنين و ايت بشرى هل توفير الغاز يعتبر بالنسبة اليكم بشرى.
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17
4 - 3emmi الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:12
اللي سمع بشرى للمغاربة يقول غا تفرق البوطا فابور على المواطنين في رمضان
إلا ما كانت البوطا الفاخر موجود ويلا زادو فيه نخرجو لقطو لعواد يابسين ونجيبو المغرب
ما كاينش الموشكيل عطا الله الحلول
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16
5 - بن جلون من عائة عثمان بن جلون الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:18
إحتكار ديال بصح شركة وحدة لتوزع الغاز وديال أخنوش والمصيبة رئيس الجمعية من عائلة بن جلون(صاحب البنك المغربي للتجارة الخارجية)
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7
6 - متتبع حر الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:19
الله يخلف عليك اسي الداودي كمل خيرك واوجد لنا الصول والميرلا اما السردين فقد تكلف به سي أخنوش عبر وصيته لمهنيي الصيد للعمل على توفير السردين
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2
7 - بن صالح الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:19
الجزاير تدشن اليوم اكبر مطار في افريقيا بطاقة 20 مليون مسافر ليكون اول وتكبر مطار يربط اوروبا بافريقيا الف الف مبروك وانتم خليكم مع بوطا هههع
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3
8 - Maroc الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:20
الملام كثر عن توفير البوطا و توفير المواد الغذائية في رمضان! لا أدري هل المسلمون يستعدون للصيام أم للأكل ..
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4
9 - Gouvernement d'incompétents الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:21
C'est ça la bonne nouvelle à nous annoncer ? les gouvernements informent leurs peuples de nouvelles réformes pour les rassurer qu'ils sont en bonne main. leurs dirigeants travaillent assidûment à offrir du confort et du bien-être à leurs concitoyens alors que chez nous on nous jette des miettes et on en est fiers ! quelle bande de voleurs !
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2
10 - رباطية الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:22
بشرى لنا. نلنا المنى
الدولة ستوفر لنا قنينات الغاز لنشتريها في شهر رمضان. يا له من إنجاز غير مسبوق في العالم
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5
11 - عادل الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:24
الناس وصلو القمار وهاد الدولة كضحك على الشعب حشومة هاد المقام في سنة 2019
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5
12 - مواطن الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:28
واو على بشرى!!!! معكم الحق ﻷن في هذا البلد أصبحت حقوقنا المفروضة نبشر بها..
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5
13 - khalih الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:31
attention s il vous plait quand vous achetez une butagaz apres avoir enlever le bouchon de plastic il faut controler s il perd du gaz si oui il faut la changer immidiatement car c est facile cause un incendie merci
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14 - moi الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:33
واش غدي يوفروا لنا هاد البوطة فابور ...؟؟!
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15 - Domage الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:34
مع بديت نقرا عنوان المقال قريتو على هاد الشكل:

موزعو الغاز يلتزمون بتوفير قنينات "البوطا" للمغاربة في رمضان‬
بالمجان
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16 - البوطة...؟ الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:34
و كأنهم يوزعونها مجانا...؟ ثمن البوطة مرتفع جدا بالنسبة للفقراء ...زد على هذا الوزن الصافي للغاز أحيانا يكون جد منخفض ...و لا من يراقب و لا من يشتكي...المواطن صبور...!
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17 - Hicham الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:39
التمس من جميع المغاربة إستعمال دوائر حماية تسرب الغاز ( الجليدة الكحلة) من النوع الجيد وثمنها درهم فهي تساهم في دوام عمر البوطا وفعالة مقارنة مع تلك التي ثمنها نصف درهم ، والتمس من جميع الجرائد تنوير المغاربة بهذا الخبر.!!!
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0
18 - wa7ed الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:41
بشرى...
وماالمبشر في ذالك ...هل سيقدمون لنا قنيناة الغاز (المختلط بالماء عنوتًا لزيادة وزن القنينة) مجاناً
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0
19 - رشيد الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:42
لماذا كلما اقترب رمضان الكريم تتطرقون الى مواضيع سادجة. الغاز، البيض، الحليب ... وكان الشعب المغربي لا يتبضع الا في رمضان و ان شغله الشاغل هو القوت اليومي. كفى من هده المواضيع و ناقشوا مشاكل البلاد من المفسدين و الخونة الدين يتاجرون بوحدة البلاد و اقتصادها و سياستها و الضرب بقوة على كل من تسول له نفسه العبث بمستقبل البلاد و شعبه
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20 - فين كنا وفين ولينا الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:45
ما هذا؟ اصبحتم اليوم تطالبون اليوم بالخبز ألم اقول لكم لا تخرجوا و لا تتظهروا و لا تصدروا صوتا فالغول اقصد المخزن كان نائما حتى استفاق، فاصبحتم اليوم تطالبون الآن بتوفر البيض و عدم الرفع في الأسعار و الإبقاء على رواتبكم الهزيلة و وظيفتكم السائرة في طريق الانقراض ....الله غالب
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1
21 - سفيان ا الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:46
في رمضان اشياء تزداد واشياء تنقص
فمثلا يزداد الاستهلاك وينقص اللانتاج
يزداد الوزن عند البعض وينقص عند آخرين
في شهر رمضان تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار
اللهم اجعل شهر رمضان شهرا مباركا ميموناااااا وكريمااااااا
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22 - مدوخ الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:47
توفير البوطة باش نصلقوا البيض ونقليو السردين الله يخلف عليكم
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2
23 - Momo الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:49
واعباد الله راكم عيقتو البوطا الحوت الدجاج التمر الشباكية الخضرة كاننا سنعيش فقط في رمضان و بعد رمضان ستكون نهاية العالم و الله نحن في قمة التخلف.رمضان مبارك على الجميع.
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2
24 - Massinissa الاثنين 29 أبريل 2019 - 21:54
الناس وصلت إلى القمر وأنتم مازال تحكيو على البوطا أجمل بلد في العالم عمره 12 قرن خاصكم 12 قرن أخرى
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25 - مراد القنيطري الاثنين 29 أبريل 2019 - 22:02
ما يتحاوز إدراكي و فهمي، هو أن رمضان شهر الصيام و قلة الإستهلاك. لكن المغاربة شعباً و حكومةً يفكرون في تنظيم كثرة الإستهلاك. إنها المعادلة التي يصعب عليَ فهمها...
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26 - %%%% الاثنين 29 أبريل 2019 - 22:03
pourquoi ils comptaient pas le faire .!??bizard on dirait on ne payent pas notre gaz ils nous le donne comme ca c de la charité des bon st maritin. mais vous rigolez. c comme si nous somme qlq chose de désagréable dans ce bed qui vous degoute et vous ne trouvez nulle part ou l expédié .peut etre vers mars ou pluton ou dans une autre dimension. c nous la base ici et les politiciens et les elus sont là que pour nous normalement dans des pays de droit .. ecoutez le fmi et son dernier rapport il vous mais en garde contre le grogne sociale alors cette fotu bota sera pendant le ramadan et apres le ramadan . c pas un choix c une nécessité.
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27 - مواطنة الاثنين 29 أبريل 2019 - 22:06
عندما قرأت"بشرى للمواطنين"ظننت أن هناك انخفاض في سعر انبوبة الغاز بينما صدمت عندما قرأت التتمة !!! وااسفاه !
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28 - مواطن2 الاثنين 29 أبريل 2019 - 22:07
تصور ان تذهب الى البقال لشراء قنينة غاز ولا تجدها...وتذهب عند الآخر ولا تجدها ..وتنتقل من متجر الى آخر ولا تجدها. وابناؤك ينتظرون الفطور او الغذاء او العشاء.فما ذا انت فاعل ؟ والحالة انها بضاعة كسائر المواد المواد المستهلكة. ارى ان يهتم المسؤولون بمطالب موزعي الغاز في المغرب...شخصيا احييهم واعتبرهم مناضلين مهما كان هامش ربحهم.وتوفير الغاز في جميع انحاء المغرب ليس بالامر الهين.علما بانها مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.ولو ليوم واحد.
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