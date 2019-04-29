24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:38
|13:30
|17:07
|20:13
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأمير هشام: انتفاضة الجزائر تحرج المخزن المغربي
- البوليساريو تقمع احتجاجات ساكنة تندوف بالدبابات والأسلحة الثقيلة
- عودة الأساتذة إلى الأقسام
- وزارة الثقافة تفتح موقع سجلماسة التاريخي قريبا
- "جوع" وإحباط وآمال .. عوامل تقرب الوداد من نهائي دوري الأبطال
"صباغات الشعر" تنسج صداقة متينة بين ترامب ومليونير فلسطيني (5.00)
- فعاليات تراهن على "الحوار المسؤول" لتسوية ملف "أساتذة التعاقد" - (85)
- العثماني يكشف أسباب اللجوء إلى وزير الداخلية للحوار مع النقابات - (56)
- تكبير الثديين وحقن الأرداف .. "موضة تجميل" تغري آلاف المغربيات - (55)
- أساتذة "الزنزانة 9" يُصعّدون بتنظيم إضراب وطني واعتصام مفتوح - (54)
- الأمير هشام: انتفاضة الجزائر تحرج المخزن المغربي - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعبد القادر: هذه حقيقية وجود 100 ألف "موظف شبح" بالمغرب
نفى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الإثنين، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود ما يقارب 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.
الوزير بنعبد القادر أوضح جواباً على سؤال للفريق الاشتراكي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم، حول موضوع الموظفين الأشباح، أن ما يتم تداوله من أرقام بشأن وجود عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح هو "غير صحيح بتاتا".
وأضاف المسؤول الحكومي: "إذا كان في المغرب 10 آلاف موظف شبح سيكون ذلك بمثابة فضيحة وطنية "بجلاجلها""، مشيرا إلى أن "هناك نوعا من التضخيم لهذه المسألة، إذ إن المسطرة المعتمدة في ضبط المتغيبين عن عملهم كشفت ما بين سنتي 2012 و2017 وجود 3339 موظفا شبحا، وتحركت مسطرة العزل في حقهم مباشرة".
وبعد أن أشار الوزير إلى أنه منذ سنة 2012 شرع عدد المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017، أكد أن "المشكل الخطير لا يرتبط فقط بالغياب المزمن، بل أيضا بالحضور غير المنتج".
من جهة ثانية، أوضح الوزير "الاتحادي"، جوابا على سؤال حول الفوارق في منظومة الأجور بالمغرب، تقدم به فريق التجمع الدستوري، أن المشاكل المتعلقة بالأجور ترتبط أساسا بالاختلالات الهيكلية في منظومة الوظيفة العمومية.
بنعبد القادر أوضح أيضا أن الأجر في الوظيفة العمومية يُحدد بناء على الانتماء إلى الهيئة (متصرف أو تقني أو مهندس...) أو إلى الدرجة والسلم الإداري، وليس إلى المردودية والكفاءة والحضور والإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي اعتبره يخلق تفاوتات في الأجور ولا يحقق العدالة الأجرية، داعيا إلى ضرورة اهتمام الإصلاح بهذه الجوانب.
ويرتقب أن تطرح حكومة العثماني رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه، وذلك لضخ روح جديدة في قانون الوظيفة العمومية الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
زوجات المسؤولين الموظفات كمثال.
وهناك موضفين حقيقيين تجدهم صباحا وبعد زوال تحية وتقدير لهم جميعا.
معلم عمل لمذة 40 سنة فخرج بتقاعد (إطار معلم غير متحزب وغير نقابي) غير مريح بصافي شهري 4500dh واخر خرج بتقاعد 8000dh مع العلم انهم الاثنان ينتمون إلى نفس الفئة اي اطار معلم
نرجوا من القراء الحلول الممكنة والسلام
زيادة على الآلاف من ابناء وبنات الأعيان وزوجات المسؤولين الكبار الذين في مختلف الأقاليم هم مسجلين كذلك كموظفين في عدة قطاعات ومؤسسات عمومية ولكن لا يرون وجوهم ابدا .؟؟
من الاحسن السكوت الشعب يعرف ما يقع في البلد بلد الريع بامتياز !!
والموظف البسيط الذي ليس له من يحميه لن يكون ابدا كشبح بل هو من يتحمل كل المشاق في ما تبقى من الادارة
وحتى اسم الموظفين كبير عليهم والأولى تسميتهم بالشبيحة الا من رحم ربك
يأكلون في بطونهم نارا ويكوون بها الشعب
أنتم أقل من موظف كسول يشتغل في المقاهي و يستعمل سيارات الدولة و يفوز دائما بالامتيازات و السفريات و دائما هو الأول في الترقية و الامتيازات و المصيبة أنه هو من يشرع لنا القوانين
قال تعالى ( و ما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر ) أو كما قال
انتظروها لأنها تبدأ بانتهاء أجلكم .(و سوف تسألون )
ً عن الحضور غير المنتج ًً وزارتكم أم وزارة غيركم؟ أم وزارة أخرى لا توجد داخل المغرب؟؟