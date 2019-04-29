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بنعبد القادر: هذه حقيقية وجود 100 ألف "موظف شبح" بالمغرب

بنعبد القادر: هذه حقيقية وجود 100 ألف "موظف شبح" بالمغرب
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:03

نفى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الإثنين، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود ما يقارب 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.

الوزير بنعبد القادر أوضح جواباً على سؤال للفريق الاشتراكي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم، حول موضوع الموظفين الأشباح، أن ما يتم تداوله من أرقام بشأن وجود عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح هو "غير صحيح بتاتا".

وأضاف المسؤول الحكومي: "إذا كان في المغرب 10 آلاف موظف شبح سيكون ذلك بمثابة فضيحة وطنية "بجلاجلها""، مشيرا إلى أن "هناك نوعا من التضخيم لهذه المسألة، إذ إن المسطرة المعتمدة في ضبط المتغيبين عن عملهم كشفت ما بين سنتي 2012 و2017 وجود 3339 موظفا شبحا، وتحركت مسطرة العزل في حقهم مباشرة".

وبعد أن أشار الوزير إلى أنه منذ سنة 2012 شرع عدد المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017، أكد أن "المشكل الخطير لا يرتبط فقط بالغياب المزمن، بل أيضا بالحضور غير المنتج".

من جهة ثانية، أوضح الوزير "الاتحادي"، جوابا على سؤال حول الفوارق في منظومة الأجور بالمغرب، تقدم به فريق التجمع الدستوري، أن المشاكل المتعلقة بالأجور ترتبط أساسا بالاختلالات الهيكلية في منظومة الوظيفة العمومية.

بنعبد القادر أوضح أيضا أن الأجر في الوظيفة العمومية يُحدد بناء على الانتماء إلى الهيئة (متصرف أو تقني أو مهندس...) أو إلى الدرجة والسلم الإداري، وليس إلى المردودية والكفاءة والحضور والإبداع والابتكار، وهو الأمر الذي اعتبره يخلق تفاوتات في الأجور ولا يحقق العدالة الأجرية، داعيا إلى ضرورة اهتمام الإصلاح بهذه الجوانب.

ويرتقب أن تطرح حكومة العثماني رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه، وذلك لضخ روح جديدة في قانون الوظيفة العمومية الذي مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - موظف الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:12
هناك موظفون أشباح لا يتم التبليغ عنهم نظرا لقربهم من المسؤولين الإداريين.
زوجات المسؤولين الموظفات كمثال.
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131
2 - مواطن الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:16
هناك موضفين أشباح هده حقيقة مثلا هناك بعض موضفين في مقاطعات يعملون من ساعة 10 صباحا الى 11 صباحا أما باقي ساعات يتركون ستراتهم فوق كراسي ويفرون لمنازلهم.
وهناك موضفين حقيقيين تجدهم صباحا وبعد زوال تحية وتقدير لهم جميعا.
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44
3 - med الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:18
ربما هؤلاء الاشباح هم أبناء التماسيح .
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39
4 - Mouatene الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:19
انا في نظري كل موظف ناهب للمال العام او مرتشي فهو موظف شبح
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33
5 - غيور على الوطن الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:21
:
معلم عمل لمذة 40 سنة فخرج بتقاعد (إطار معلم غير متحزب وغير نقابي) غير مريح بصافي شهري 4500dh واخر خرج بتقاعد 8000dh مع العلم انهم الاثنان ينتمون إلى نفس الفئة اي اطار معلم
نرجوا من القراء الحلول الممكنة والسلام
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24
6 - للاسف الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:23
الحاضرون الغائبون النائمون وغير النافعون هم انتم الوزراء البرلمانيون اما الموظف البسيط فأمره عسير فهو مغلوب على امره تراه في المقهي شارد الدهن يخمم في الحياة وفي كراء والدخول المدرسي والاعياد وغير ذالك على صلير زين ديالكم
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22
7 - مهاجر برشلونة الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:24
أشار الوزير إلى أنه منذ سنة 2012 شرع عدد المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017، أكد أن "المشكل الخطير لا يرتبط فقط بالغياب المزمن، بل أيضا بالحضور غير المنتج". و الله ماكتحشمو عن أي حضور غير منتج تتحدت حضرة الوزير؟ لماذا لم تتحدت عن الملايين او الملايير التي تهدر؟ ام ان أموال الشعب لا تهمك؟ تتحدت و كان الأمر جد عادي، بل انه خطير جدا، لماذا لم تتطرق و تتحدت عن أجرة كل موضف شبح؟ لنفترض انها 7000 درهم شهريا، 7000×100000= بلاش، خليها على الله، حسابكم عند الله عسير، أن الله يمهل ولا يهمل. انشري يا هسبريس رجاؤا، فدائما لا تنشرون تعليقاتي و شكرا
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10
8 - mouaten الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:25
ماذا تسمون الموظفين اللدين ينتمون للاقاليم الجنوبية واللذين لم تطء أرجلهم إدارات المملكة. ويتقاضون أجورهم كجميع الموظفين.
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37
9 - تايكة غرماد الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:25
نعم هناك اكثر وماذا نقول عن اولاءك الذين ينتمون لمنطقة حساسة وهم مسجلون بالآلاف كموظفين عموميين او جماعيين ولا يحضرون ابدا .؟؟
زيادة على الآلاف من ابناء وبنات الأعيان وزوجات المسؤولين الكبار الذين في مختلف الأقاليم هم مسجلين كذلك كموظفين في عدة قطاعات ومؤسسات عمومية ولكن لا يرون وجوهم ابدا .؟؟
من الاحسن السكوت الشعب يعرف ما يقع في البلد بلد الريع بامتياز !!
والموظف البسيط الذي ليس له من يحميه لن يكون ابدا كشبح بل هو من يتحمل كل المشاق في ما تبقى من الادارة
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23
10 - موظف الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:28
في الحقيقة فالوظيفة العمومية بحاجة ماسة لاعادة هيكلتها نحو الافضل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان تكون الترقية حسب الاجتهاد في العمل وان نقطع مع كل اخطاء الماضي متوجهين بكل امان وثقة ونكران دات نحو المستقبل .
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11
11 - سعيد الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:29
لماذا تخفون الحقيقة؟ الموظفون الاشباح بعشرات الالاف وأغلبهم بالاقاليم الجنوبية، والقضية في يد الداخلية وحدها ولا دخل لاحد بها
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24
12 - عبو الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:30
المطلوب ليس هو الرؤية الجديدة لقانون الوظيفة العمومية،إنما المطلوب إيجاد المسؤولين ذوي الرؤية الواضحة للأوضاع.
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6
13 - ابن الوطن الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:30
والله لاهذا إلا منكر لماذا هذا الفساد الإداري وأبناء الشعب عاطلين عن العمل ينتظرون فرصة للعمل ونيل منصب هؤلاء الأشباح كما يصطلح عليهم لا يستحقون أبدا الامتيازات (مشكل الزيادة في الأجور حالا )يكسبون الأموال هباءا منتورا ، ليست فيهم روح الوطنية وروح المسؤولية والخوف من رقابة الله عز وجل وهذا الغش الذي يمارسونه ثم أنهم يدخلون الحرام إلى بيوتهم ...كيف لا ظاهرة الغش أيضا تنتشر والموظف كذلك يغش .... هؤلاء لا يستحقون الانتماء للوطن ،هؤلاء هم الذين يستحقون التجنيد الاجباري بالاضافة إلى الاعتقال ،وتوقيف لمدة سنة عن العمل ليكونوا عبرة لمن يقوم بهذا الفعل مجددا
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6
14 - حميد الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:33
في المغرب كل الموظفين أشباح
وحتى اسم الموظفين كبير عليهم والأولى تسميتهم بالشبيحة الا من رحم ربك
يأكلون في بطونهم نارا ويكوون بها الشعب
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5
15 - marocain fi lghourba الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:33
il y a des fonctionnaires fantômes qui le piston et l aide des grands responsable qui viennent au Canada sous prétexte d études avec une résidence permanente au canada et ne pas avec un visa d études et réstes des longs années avec leurs salaire du maroc et tous les avantages et les prouves qui n ont pas de pistons l administration les obligent a démissionner je demande a la cour de compte de Maroc et au gouvernement de faire une enquête sur ca
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2
16 - هشام كولميمة الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:34
لقد تطور مفهوم "موظف شبح" بتطور أساليب التملص و المكر و الغش و الرشوة...
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4
17 - zoro الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:35
ادا كان الأجر يعتمد المردودية والكفاءة والحضور والإبداع والابتكار فإانكم معالي الوزير و حكومتكم و جميع المسؤولين الكبار و أكرر الجميع لا تستحقون 500 درهم للشهر

أنتم أقل من موظف كسول يشتغل في المقاهي و يستعمل سيارات الدولة و يفوز دائما بالامتيازات و السفريات و دائما هو الأول في الترقية و الامتيازات و المصيبة أنه هو من يشرع لنا القوانين
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3
18 - مساء الخير الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:36
هناك زوجات وأبناء المسؤولين الكبار يتقضون أجور سمينة على سبيل المثال أبناء (القائد الباشا الجنرالات الكونونيلات.....)
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6
19 - حاميدو الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:37
أسي الوزير راه عندنا حتى واحد المتقاعد شبح كيطير على 9 مليون فالشهر.....واش تقدروا تحيدوهاليه وشكرا......
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4
20 - زدتتت الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:38
حيرتي من هاؤلاء المسؤولين في جميع القطاعات الإدارية أليس منكم موظف غيور عن وطنه ويخاف الله عن مسؤليته ويرى في ابنائه أمانة من الله عليه ان يوكلهم ويلبسهم ويعطيهم فقط الحلال ؟ أليس فيكم موظف واحد يتذكر الموت ؟ فماذا تركتم للفقير ان يصنع؟
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4
21 - حقيقة الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:38
لا خير في كثير منكم ، و الله ما قضى على خيرات هذه البلاد إلا أنتم و من يعتبرونكم أسوة لهم و خدام الاستعمار الأوفياء.
قال تعالى ( و ما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر ) أو كما قال
انتظروها لأنها تبدأ بانتهاء أجلكم .(و سوف تسألون )
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2
22 - حسن الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:41
وهل يعقل أن دوله مجموع سكانها 40مليون تشتكي من مزانيه 800الف موظف في القطاع العام عار ثم عار ثم عار
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2
23 - lahcen ben hmad الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:43
الا يوجد مواطنون موظفون على حساب الصحراء تدفع اجورهم من بلديات وجماعات ووو ...وهم جالسون يتقاضون الاجور دون عمل .اليس هؤلاء اشباح ناهيك عن زوجات المسؤولين
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2
24 - رشبد الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:45
عندنا جماعة فيها جيش من الموضفين كاينةعندها تالتة اعدادي و موضفة وكاين لي دايرينو ميكانكي وهو عمرو شاف لا ميكانيك وزيد وزيد الله ينعل بوها البلاد
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2
25 - عمر 51 الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:46
من المسؤول ياسعادة الوزير :
ً عن الحضور غير المنتج ًً وزارتكم أم وزارة غيركم؟ أم وزارة أخرى لا توجد داخل المغرب؟؟
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1
26 - الصنهاجي الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:52
من اجل هذا الشبح الأساتذة المتعاقدون انقطعوا عن العمل لكي يستفيدون من هذا الريع، أي كثرة الشهادات الطبية و الأجرة مضمونة في اخر الشهر زيادة على الساعات الإضافية في المدارس الخاصة
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0
27 - من إسبانيا الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:54
أعتقد أن الإداراة العمومية يجب أن يأتوا براقي بركان ليقوم بترقيتها
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0
28 - محمد المغربي الطانطاني الاثنين 29 أبريل 2019 - 18:58
للأسف الشديد، أظن أن عدم الإعتراف بهذه الفضيحة يعني استمرارها.
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