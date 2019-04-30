الإحصائيات تكشف تفشي البطالة في سبتة ومليلية

هسبريس ـ يوسف لخضر

كشفت إحصائيات جديدة خاصة بسنة 2018 أن سبتة ومليلية، الرازحتين تحت السيادة الإسبانية شمال المغرب، تسجلان أعلى معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، مقارنة مع مجموع "المناطق الأوروبية".

وجاء في الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (أوروستات) أن 80 في المائة من المناطق التي يضمها الاتحاد الأوروبي شهدت تراجعاً في معدلات البطالة، مقارنة مع سنة 2017، لدى الأشخاص ما بين 15 و74 سنة، وتتراوح النسبة في المجمل بهذه المناطق ما بين 1.3 في المائة و35.1 في المائة.

وتصدرت جزيرة مايوت الفرنسية، الواقعة قبالة الموزمبيق، قائمة المناطق الأوروبية التي تسجل أعلى مستويات البطالة، حيث تبلغ النسبة فيها 35.1 في المائة، متبوعة بسبتة المحتلة بنسبة 29 في المائة، تلتها منطقة مقدونيا الغربية في اليونان بنسبة 27 في المائة، ثم مليلية المحتلة بنسبة بطالة وصلت 25.8 في المائة.

وجاءت التشيك على رأس الدول التي سجلت أضعف مستوى للبطالة، سجل في كل من منطقة براغ بـ 1.3 في المائة ومنطقة الجنوب الغربي بـ1.5 في المائة، أما المرتبة الثالثة فكانت في منطقة فرونكونيا الوسطى في ألمانيا بنسبة 1.8 في المائة.

وتفيد المعطيات أيضاً بأن أكثر من ربع المناطق الأوروبية سجلت معدل بطالة أقل من نصف المتوسط المسجل في الاتحاد الأوروبي؛ إذ نجد أن 71 منطقة من أصل 280 منطقة سجلت معدل بطالة يعادل 3.5 في المائة سنة 2018، وهو نصف المعدل المسجل في الاتحاد البالغ 6.9 في المائة.

وتحتل مليلية المرتبة الأولى ضمن التقرير في بطالة الشباب ما بين 15 و24 سنة، حيث تصل إلى 66.1 في المائة، مقابل 15.2 في المائة كمتوسط، وجاءت سبتة في المرتبة الثانية بمعدل بطالة شبابية ناهز 62.4 في المائة.

يصل عدد سكان سبتة أكثر من 80 ألف نسمة، وهو الحجم نفسه تقريباً بالنسبة لمليلية، بينما تبقى مستويات البطالة في الشغرين أكثر من المعدل المسجل في المغرب، فنسبة البطالة على المستوى الوطني تصل إلى 9.8 في المائة، أما في صفوف الشباب فتناهز 26 في المائة، حسب آخر الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.