فاعل نقابي يطالب أمزازي بمراعاة مصلحة التلاميذ‬

هسبريس من الدار البيضاء

في ظل شد الحبل بين "الأساتذة المتعاقدين" ووزارة التربية الوطنية، راسل الفاعل النقابي والسياسي بمدينة قلعة مكونة محمد بويملالن الوزارة المعنية، الأسبوع الماضي، نتيجة تعثر الدراسة في المناطق الجبلية بالمغرب، مسجلا "تعنت الحكومة واتخاذها مبادرات محتشمة لحل المشكل مع الأساتذة المتعاقدين".

المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أوردت: "الوضع مازال كما هو عليه، وينبئ حسب مؤشراته الأخيرة بسنة بيضاء، وهو ما جعلنا نسجل وبكل أسف غيابا تاما للحس الوطني والمسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عند معظم المسؤولين عن تدبير شؤون البلاد في جميع القطاعات، وخاصة قطاع التعليم".

ودعا المتحدث الوزير إلى "مراعاة مصلحة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإشهادية، (الوطنية والجهوية)، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، الذين لم يجدوا من المسؤولين من يبكي أو يتباكى على وضعهم ومستقبلهم الدراسي".

وأبرز المصدر عينه أن "أغلب المؤسسات التعليمية عرفت انقطاعا متواصلا للدروس وهدرا جزئيا أو كليا لزمن تعلم التلاميذ، لاسيما في المناطق الهامشية ومختلف المناطق الأخرى البعيدة عن المدن الكبرى".

"تجب مراعاة مستوى التلاميذ والحد الأدنى لما أنجزوه من دروس ومجزوءات مقررة حسب كل تخصص وشعبة ومسلك على حدة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، الذي استوفى جميع دروسه ومجزوءاته ومقرراته الدراسية تقريبا"، يقول الفاعل النقابي، ويضيف: "تنبغي إعادة النظر في طريقة وضع امتحانات المعاهد والمدارس العليا، حتى تكون في متناول جميع التلاميذ، نظرا لما عرفه القطاع هذه السنة من تعثرات وهدر للزمن المدرسي، غابت معه حقوق تمدرس معظم التلاميذ".