"عيد الشغل" يختبر قدرة النقابات على تعبئة العمال في واقع الشتات

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

استعدادات مكثفة باشرتها مختلف النقابات من أجل تخليد ذكرى فاتح ماي على وقع الاحتجاج والاعتصام، فقد شكل غياب الإجماع حول الاتفاق الاجتماعي الذي أبرمته حكومة سعد الدين العثماني مع مركزيات نقابية فرصة للعديد من الإطارات لفتح باب التصعيد أمام غياب التوافق وعدم الاستجابة لجميع المطالب التي رفعتها النقابات في مختلف القطاعات.

وتستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي - لمسيرات واحتجاجات جهوية بمختلف مناطق المغرب، تأكيدا على ضرورة مواصلة التصعيد؛ فيما تتجه العديد من المبادرات المدنية المستقلة نحو الدفع بالتنسيق بين جميع الإطارات النقابية للخروج في مسيرات احتجاجية موحدة تفرض ضغطا أكبر على الحكومة من أجل عدم الترويج لتوقيع لم يحظى بإجماع نقابي.

وتشكل لحظة فاتح ماي فرصة لإعادة وهج النقابات، كما أنها اختبار لمدى قدرتها على التعبئة ضد السياسات الحكومية، خصوصا أن السياق الحالي يشهد غليانا على مستوى العديد من القطاعات، أبرزها التعليم والصحة، حيث يمضي ملف التعاقد في حشد أسرة المدرسة، فيما التحف الأطباء بالسواد في مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، منذرين الحكومة باستمرار الإضراب والاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب.

مسيرات واحتجاجات

قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "يوم غد ستتخلله مسيرات واحتجاجات متفرقة، بعد ما حدث داخل الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "الهدف الرئيسي يبقى هو تنظيم النضال بين جميع الفئات"، وزاد: "سنقدم نتائج سنة من الحوار إلى العلن".

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البرنامج النضالي للنقابة غير مرتبط بيوم واحد، بل مسطر على مدار سنة كاملة"، مشددا على أن "المجلس الوطني سينعقد في الأيام القليلة المقبلة، وسيحسم في مصير العديد من الملفات المطلبية التي طالها النسيان الحكومي".

ولفت القيادي النقابي إلى أن "التنسيق بين النقابات مصيره النسيان، بعد أن أبانت عن عدم نضج في تدبير ملف الحوار الاجتماعي"، مشددا على كون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "طرحت برنامجا نضاليا على مستوى مؤتمرها، وهي مستمرة فيه بعد غياب الانفراج مع المبادرة الحكومية الأخيرة".

الحكومة ترفض الاحتجاج

قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن "فاتح ماي لهذه السنة يتميز بعدة مشاكل لم تجد لها الحكومة غير التأجيل، وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مشددا على أن "المشكل انتقل إلى الأساتذة الذين لم يفرض عليهم التعاقد، إذ سيعرض من رفض مسألة دمج البنية التي أقدمت عليها الوزارة على المجالس التأديبية".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ""أساتذة الزنزانة 9" يواصلون إضرابهم واحتجاجاتهم بالعاصمة الرباط"، لافتا إلى كون الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي لم يكن في صالح رجال ونساء التعليم، وزاد: "النقابة سترد على هذا باحتجاجات ومسيرات واعتصامات متفرقة ومنفردة".

وأشار المتحدث إلى أن "الحكومة تريد سن القوانين دون أن يعلق أحد على قرارتها، إذ لا تريد احتجاجا ولا حوارا، فتذرعها بعدم محاورة التنسيقيات والاكتفاء بالنقابات لا يعني بالمطلق أنها تتحاور مع المركزيات".