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كُتّاب وآراء
الرميد "يُرَخص" استعمال الأمن "القوة المتناسبة" لتفريق المتظاهرين
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن من حق السلطات الأمنية والقوات العمومية أن تتدخل لفض التجمعات الاحتجاجية بالمغرب إذا كانت غير مصرحة.
وضمن جواب له على سؤال حول "التضييق على حرية التظاهر"، تقدم به أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح الرميد أن "من حق القوات الأمنية أن تتدخل لفض الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية غير المصرح بتنظيمها لدى السلطات الوصية".
وأضاف الرميد: "جميع الأدبيات الحقوقية تتفق مع هذا الطرح. ولا يوجد مانع من أن تتدخل القوات الأمنية وتستعمل القوة المتناسبة لتفريق الاحتجاجات غير المرخصة، وذلك تحت الرقابة اللازمة للبرلمان والسلطات العمومية والقضاء، باعتباره الحامي للحقوق والحريات".
وأكد المسؤول الحكومي، في معرض توضيحه، أن "التدخلات الأمنية ضد المتظاهرين التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة كانت ضد وقفات احتجاجية غير مصرحة"، قبل أن يطالب المستشار البرلماني من "سي دي تي" بإثبات وجود أي تظاهرة مرخصة تم قمعها من قبل السلطات الأمنية.
وشدد المصدر ذاته على أن التظاهر المصرح به لدى القانون "لا يجوز نهائيا منعه أو استعمال القوة لتفريقه بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "الدستور المغربي والقوانين المؤطرة والمواثيق والمراجع الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن ممارسة الحقوق والحريات، وضمنها حق التظاهر، مع اشتراط مجموعة من الشروط التي يجب التقيد بها".
ويرى وزير الحقوق الإنسان أن في المغرب "احتراما لحق المواطنين في التظاهر، إلا حينما يتعلق الأمر بعدم احترام القانون من قبل المحتجين".
وكانت الحكومة اعتبرت التدخل الأمني لفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" أمام البرلمان الأسبوع الماضي جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي الماضي، إن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون".
وأضاف الخلفي أن "السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويلها إلى اعتصام"، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانونيا بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
نعلم مسبقا ان الحكومة أو السلطات المعنية لا تمد رخص التظاهر.
المرجو النشر
مع الأسف ، كثير من الناس في اعتصاماتهم و مظاهراتهم يتعاملون مع البلد بتفكير الهمزة و الريع و البكائات و إهمال الواجبات .
تسمع الشعارات و التفرعين في المظاهرات تقول هنا نبات تجي تشوفو في خدمتو تجبر القوالب و تيحراميات و السليت و التأخر .
ستهب نحو المغرب ،وخصوصا ان مطالب الشعب الجزائري
لا تختلف عن المطالب الشعب المغربي وهي محاسبة
المسؤولين عن الفساد ومحاكمتهم واسترجاع الاموال
الثروات المنهوبة والمهربة الى بنوك بنمة و سويسرا.
سيأتي يوم ستتظاهرون فيه أيها الباجدا .. وحينها سوف ترى "القوة المناسبة" ب"الزرواطة المناسبة"..لأنه لا بد أن ينقلب السحر على الساحر.
بزاف عليك حقوق الإنسان
لا بد من الصرامة الضرورية ضد المتهورين محدثي الفوضى حتى لا تزيد البلاد في التسيب
القانون في صالح الحاكم و ليس المحكوم
#نديرو-ليبغينا
والآن بعد أن تمكن واستأنس برضاع "بالبزولة" المخزنية تنكر لكل خطاباته وأظهر وجهه البشع. ح
إياكم والتظاهر الا بعد الأذن من السلطات المختصة..والسؤال هو:هل هذه السلطات مستعدة للتسليم الأذن بالظاهر؟طبعا لن تسلمه ابدا الا للمظاهرات التي نعرف اهدافها جميعا..منع التظاهر..منع التجمعات..منع الإضراب..متابعة المدونين والصحفيين والتضييق عليهم..منع كل مظاهر الاحتجاج..بقي فقط أن يمنعوا عنا الهواء الذي نستنشقه أو على الأقل ليفروا عليه ضريبة ما..وبعد ذلك يقولون بأننا في دولة الحق والقانون حيث حرية الرأي والتعبير..والحجةهي هي:القانون..اين هذا الأخير من ناهبي المال العام وآخرهم ما لهفته الأحزاب السياسية بشهادة مجلس جطو؟أين هذا القانون من المرتشين ونستغلي السلطة والنفوذ من خدام الدولة ومن في حكمهم؟أين هذا القانون من أولائك الذين يستولون على أملاك الناس والأملاك العامة وب(القانون)؟ أين هذا القانون من المتهربين من أداء الضرائب؟.. أين هذا القانون من التعيينات وابتوظيفات التي تتم في غفلة عنه أو بقفزات عليه؟مسكين هذا القانون المفترى عليه،لا يرتاح ولا يجد سعادته الا عندما يتم تطبيقه علي وعليك نحن ضعفاء هذا البلد..ان مواده وفصوله لا تتحرك من فوق الأوراق المكتوبة عليها الا في مواجهة البعض فقط.
لا للريع...لا للفساد....لا للاستبداد....
الشعب هو الذي اوصلك الى كرسي الوزارة
واليوم بعدما حققت مصالحك المادية نسيت الشعب
فاين هي المبادئ الاسلامية التي كنت تدافع عنها