24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:3713:3017:0720:1421:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. جطو يُطالب العثماني باسترجاع أموال دعم الدولة لأحزاب سياسية (5.00)

  2. شروط "تفضيلية" جديدة تؤخر عمل شركات النظافة بالدار البيضاء (5.00)

  3. ضغوط العمل تضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب (5.00)

  4. رحلة مرهقة تقود نادي الوداد صوب جنوب إفريقيا بحضور أوناجم (5.00)

  5. أمريكا تدرس إدخال الإخوان المسلمين لائحة الإرهاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد "يُرَخص" استعمال الأمن "القوة المتناسبة" لتفريق المتظاهرين

الرميد "يُرَخص" استعمال الأمن "القوة المتناسبة" لتفريق المتظاهرين

الرميد "يُرَخص" استعمال الأمن "القوة المتناسبة" لتفريق المتظاهرين
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:30

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن من حق السلطات الأمنية والقوات العمومية أن تتدخل لفض التجمعات الاحتجاجية بالمغرب إذا كانت غير مصرحة.

وضمن جواب له على سؤال حول "التضييق على حرية التظاهر"، تقدم به أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح الرميد أن "من حق القوات الأمنية أن تتدخل لفض الاعتصامات والتظاهرات الاحتجاجية غير المصرح بتنظيمها لدى السلطات الوصية".

وأضاف الرميد: "جميع الأدبيات الحقوقية تتفق مع هذا الطرح. ولا يوجد مانع من أن تتدخل القوات الأمنية وتستعمل القوة المتناسبة لتفريق الاحتجاجات غير المرخصة، وذلك تحت الرقابة اللازمة للبرلمان والسلطات العمومية والقضاء، باعتباره الحامي للحقوق والحريات".

وأكد المسؤول الحكومي، في معرض توضيحه، أن "التدخلات الأمنية ضد المتظاهرين التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة كانت ضد وقفات احتجاجية غير مصرحة"، قبل أن يطالب المستشار البرلماني من "سي دي تي" بإثبات وجود أي تظاهرة مرخصة تم قمعها من قبل السلطات الأمنية.

وشدد المصدر ذاته على أن التظاهر المصرح به لدى القانون "لا يجوز نهائيا منعه أو استعمال القوة لتفريقه بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "الدستور المغربي والقوانين المؤطرة والمواثيق والمراجع الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن ممارسة الحقوق والحريات، وضمنها حق التظاهر، مع اشتراط مجموعة من الشروط التي يجب التقيد بها".

ويرى وزير الحقوق الإنسان أن في المغرب "احتراما لحق المواطنين في التظاهر، إلا حينما يتعلق الأمر بعدم احترام القانون من قبل المحتجين".

وكانت الحكومة اعتبرت التدخل الأمني لفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" أمام البرلمان الأسبوع الماضي جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي الماضي، إن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون".

وأضاف الخلفي أن "السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويلها إلى اعتصام"، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانونيا بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - الحمد لله الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:45
الاحتجاجات الغير المرخصة تعني الفوضى ومن واجب الدولة التدخل و ان كانت مرخصة لها و وقعت الفوضى او الشغب من حقها ايضا التدخل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-52
2 - حرة الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:47
الله يكشفك يا الديكتاتور، بدلت الفيستا.
نعلم مسبقا ان الحكومة أو السلطات المعنية لا تمد رخص التظاهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
3 - ياسين الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:47
غير صحيح حق التظاهر مكفول ما عليك سوى الإعلام قبل بثلاثة أيام هذا الوزير المكلف "بحقوق الإنسان" بالذات الرميد خرج في صحيفة تعنى بدراسة ثروات السياسيين و قدرت ثروته ب 600 ملبون دولار هو وبنكيران رئيس الحكومة السابق غير البارح كان معندهم والو كيفاش دارو ليها !! أنا لما رأيت التقرير أنصدمت من حجم الفساد في المغرب لا يوجد مجاسبة أو متابعة !!
المرجو النشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
4 - حسن من الري________ش الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:48
كنا نظن ان التطبيل خاص بالبيادة من طبقة معينة من الشعب لاسباب خاصة ومحدودة ومحددة;ولكن يبدو ان الدولة وجدت ابواق من وزراء اخر زمن !الله غالب ما بقى ما يتقال!ههههه القوة المتناسبة!! عش نهار تسمع اخبار;نعلم جميعا كيف وكيفية تدخل القوة القمعية,فكلمة ______قوة _كافية ومعبرة !!التظاهر حق يكفله الدستور;المهم ان يكون سلمي والا تسارع الداخلية وقوتها للتلكك والاحتكاك بالمتظاهرين,او الى زرع ذوي السوابق والشمكارا في وسط المحتجين;كلنا نعلم الخطط الدنيئة والمؤامرات الخبيثة التي تحيكها هذه الاجهزة!!! فلا تستحمروا الشعب لانه يحفظ قواعد اللعبة جيدا.عاش الملك والوطن وطز في كل مطبل منبطح,لان الاوطان تبنى وتقف باحرارها لا بعبيدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - حسن الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:48
هل تظنون اننا رعاه غنم عندكم ولماذا لا تاخدون الاذن من الشعب عندما تريدون الزياده فيالغزوال والدقيق وووو هل انتم فوق القانون تجار الدين لم يبقى الله وجهنم ووووو دبا ولا غير النهب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
6 - Inox الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:49
شتّان بين مواقفهم وتعاليقهم زمن المعارضة و ما هو حالياً في الحكومة ...اسحبوا المرجعية الاسلامية من قاموسكم مع نتف الزغيْبات بالكامل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
7 - ابوهاجوج الجاهلي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:49
وماذا تنتظرون من خفافيشنا التي لا تطير بل تزحف على بطونها؟ لا شيء الا المال والنساء وبيع الوهم لمن أراد ان يشتريه. اما حقوق الانسان انها كلمة تسمع ولا تطبع وتفصلنا سنوات ضوئية عن هذه الحقوق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - ماطن غير راض الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:49
حكومة الذئاب الملتحية. غرقتو لبلاد الله ياخد فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
9 - بوعزا البوعزاوي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:50
انا لا استغرب من تصاريح العتلة والتسلية . فالذي افقر الشعب مستعد على انباده من اجل المكاسب والمناصب ...وهذا شان كل الاحزاب التي اعتبرها من شر خلق الله فوق ارضه ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - علي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:51
معجب باحترافية و رزانة و صرامة رجال الأمن في تفريق الاعتصامات و المظاهرات غير القانونية . بغيت لهم العز دائما .
مع الأسف ، كثير من الناس في اعتصاماتهم و مظاهراتهم يتعاملون مع البلد بتفكير الهمزة و الريع و البكائات و إهمال الواجبات .
تسمع الشعارات و التفرعين في المظاهرات تقول هنا نبات تجي تشوفو في خدمتو تجبر القوالب و تيحراميات و السليت و التأخر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
11 - مساهم الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:52
ايها السيد " لا شئ " وزارة الداخلية لا تحتاج غطاء سياسيا منك او من غيرك لتتصرف وهذا معلوم عند الجميع .....فعليك ان تجتهد في مجالك لتقدم لنا اقتراحات ورؤيا وبرنامج لتحسين اوضاعنا الحقوقية عوضا ان تكرر ما نعلمه ونلمسه عن قرب واحمد الله انك تستفيد من راتب شهري سمين دون ادنى مردودية شانك شان وزير الشغل ووزير الحكامة الذي لا زلنا ننتظر منه " التسقيف " ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
12 - elhass الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:52
لم يسبق لك ان قلت هذا عندما كنت في المعارضة وهذا معناه ان احزابنا السياسية تطبق سياسة المواقع لا سياسية المبادئ وسيأتي عليك يوم تصبح في المعارضة وسنرى هل ستعير رأيك ام لا ، واعلم أن التاريخ لا ينسى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
13 - غيوووور الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:53
انها النهاية يا سادة ... تهضم حقوقك ... واذا طاابت بها قمعوك .... انها ليست دولة بل غابة ... وما تخافون منه آت لا محالة .. العنف لا يولد الا العنف ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:54
هل نسيت يوم جرجرك بهدلك البوليس قبل ان تصبح وزير ،،،انشري ياهسبريس ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
15 - KIM الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:54
المخزن يستبق الاحداث ،لانه يعلم ان رياح الحراك الجزائري
ستهب نحو المغرب ،وخصوصا ان مطالب الشعب الجزائري
لا تختلف عن المطالب الشعب المغربي وهي محاسبة
المسؤولين عن الفساد ومحاكمتهم واسترجاع الاموال
الثروات المنهوبة والمهربة الى بنوك بنمة و سويسرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
16 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:54
"الرميد "يُرَخص" استعمال الأمن "القوة المتناسبة" لتفريق المتظاهرين".

سيأتي يوم ستتظاهرون فيه أيها الباجدا .. وحينها سوف ترى "القوة المناسبة" ب"الزرواطة المناسبة"..لأنه لا بد أن ينقلب السحر على الساحر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
17 - أيوب المغربي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:55
تصلاح تكون وزير القمع والداخلية وليس وزيرا لحقوق الإنسان
بزاف عليك حقوق الإنسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
18 - ابو الهول الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:56
اذا كان حق التظاهر يكفله القانون كذلك فإنه مؤطر بالقانون فعلا مما يعني عدم السماح للمناوشين وحدي القلاقل بأحداث الفوضى وعرقلة السير والجولان بالمدن كما هو الشأن المتعاقدين الذي تنكر لعقودهم
لا بد من الصرامة الضرورية ضد المتهورين محدثي الفوضى حتى لا تزيد البلاد في التسيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
19 - Hassan الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:58
وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان ، محامي الدفاع على كرامة المواطن و يبرر القمع بعدم التصريح بالتظاهر ، مع العلم أن الحكومة تتفاوض مع المحتجين . ربما اختلط عليه الأمر بين التصريح والترخيص . وزيران من نفس الحزب يهتمان بالمجتمع المدني والحقوقي ضد الحق الحق في التعبير عن عدم الرضا على الإستبداد والإختيارات ألا شعبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - حميد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:59
هي حكومة محكومة دورها تبرير القرارات التي تتخذها الحكومة الفعلية ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - Hamza الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:00
هدشي فاش فالحين غي تعطيونا العصة وطبقو القانون فهدشي اما الفساد والصحة والتعليم راكوم متعرفوش طبقو فيه القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - Amghar الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:02
عادي حلاوة الكرسي تجعلك تفعل أبشع الجرائم ، الرميد أو الرماد مسؤليته هو قمع الشعب بعدما وفي الماضي القريب كان يخرج في مظاهرات منين جا المخزن إيقمعو بقا كيغوت كيقول هاد شي ماشي معقول، دابا بدا إيدافع على المخزن بيدو وبسنانو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - ملاحظ الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:03
هذا الرميد كيف له الصلاحية ان يرخص باستعمال القوة .فالاوامر الكل يعرف من اين تاتي.فكفي اسحمارا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - معجبنيش لحال الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:03
لعصى خصكم نتوما على زينة خدمتكم
القانون في صالح الحاكم و ليس المحكوم
#نديرو-ليبغينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - azul الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:06
النفاق عاين باين هادو مابقاوش كايحشمو ف المعارضة كانو كايقولو هضرة و ملي دجنهم المخزن ولاو كايقولو العام زين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
26 - خالد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:08
انا مع الرميد لان بعض الاشخاص هدفهم هو البطولة في الحراك و عندما يزج بهم في السجن يتباكون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - يوسف أبو زياد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:14
نسي الرميد أيام احتجاجه وصراخه في الشارع عندما كانت قوات القمع المخزني تسحل المتظاهرين.
والآن بعد أن تمكن واستأنس برضاع "بالبزولة" المخزنية تنكر لكل خطاباته وأظهر وجهه البشع. ح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - أبو عمر الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:29
اللهم عامله بعدلك يا عدل ويا قيوم السماوات والأرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - اردغان الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:37
ليت الشباب يعود أيها الرميد ...أنسيت.يوم كنت تتظاهر. .والشرطة ساعتها أقدمت على اجبارك.على الخضوع.واليوم تريدنا.أن نخضع.لجبروتها بعد أن صرت وزير ...ان لم تستحي.فافعل ماشءت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - محمد ايوب الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:39
اياكم:
إياكم والتظاهر الا بعد الأذن من السلطات المختصة..والسؤال هو:هل هذه السلطات مستعدة للتسليم الأذن بالظاهر؟طبعا لن تسلمه ابدا الا للمظاهرات التي نعرف اهدافها جميعا..منع التظاهر..منع التجمعات..منع الإضراب..متابعة المدونين والصحفيين والتضييق عليهم..منع كل مظاهر الاحتجاج..بقي فقط أن يمنعوا عنا الهواء الذي نستنشقه أو على الأقل ليفروا عليه ضريبة ما..وبعد ذلك يقولون بأننا في دولة الحق والقانون حيث حرية الرأي والتعبير..والحجةهي هي:القانون..اين هذا الأخير من ناهبي المال العام وآخرهم ما لهفته الأحزاب السياسية بشهادة مجلس جطو؟أين هذا القانون من المرتشين ونستغلي السلطة والنفوذ من خدام الدولة ومن في حكمهم؟أين هذا القانون من أولائك الذين يستولون على أملاك الناس والأملاك العامة وب(القانون)؟ أين هذا القانون من المتهربين من أداء الضرائب؟.. أين هذا القانون من التعيينات وابتوظيفات التي تتم في غفلة عنه أو بقفزات عليه؟مسكين هذا القانون المفترى عليه،لا يرتاح ولا يجد سعادته الا عندما يتم تطبيقه علي وعليك نحن ضعفاء هذا البلد..ان مواده وفصوله لا تتحرك من فوق الأوراق المكتوبة عليها الا في مواجهة البعض فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - بلاحدود.....بلاقيود.... الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:46
الغاية من هاته التصريحات الحكومية المخزنية و الإجراءات القمعية و منع الحق في التظاهر المطلبي السلمي المنظم و الحق في الرأي و التعبير هو إخراس و إقبار و وأد  كل صوت احتجاجي و حراك شعبي عارم منتفض ضد سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية المنتهجة من طرف الحكومات المتعاقبة لنظام المخزن الأوتوقراطي و ضد الإجهاز على الحقوق و المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية لشرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية ....
لا للريع...لا للفساد....لا للاستبداد....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - وجدي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:46
القوة المناسبة حسب مفهوم الوزير تبدأ من الزرواطة الى الرمي بالرصاص شكرا لك سيدي الوزير لقد نسيت صيحاتك التي ملئت الارجاء عندما مرغك شرطي مأمور واعلم جيدا ان غدا ستجر ليس من نفس الشرطي بل من الشعب ولك المثل في جارتنا الشرقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - ALHAK الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 23:47
يامصطفى الرميد

الشعب هو الذي اوصلك الى كرسي الوزارة

واليوم بعدما حققت مصالحك المادية نسيت الشعب

فاين هي المبادئ الاسلامية التي كنت تدافع عنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.