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الرئيسية | مجتمع | الدكالي يقترح توظيف الأطباء بالتعاقد لمواجهة الغياب والاستقالات

الدكالي يقترح توظيف الأطباء بالتعاقد لمواجهة الغياب والاستقالات

الدكالي يقترح توظيف الأطباء بالتعاقد لمواجهة الغياب والاستقالات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:30

في وقت تسبب قرار التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم في أزمة غير مسبوقة في البلاد، اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف بـ"الكونطرا" لتشمل قطاع الصحة أيضاً.

وضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية، حول الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، قال الدكالي: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة".

ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع وزارة الصحة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة ستة أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص".

ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال ثماني سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة.

ودعا الوزير الدكالي إلى إعطاء الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي.

وسبق للمنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، القول في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة لم تترك للأطباء سوى خيار الاستقالة، موردا: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدم حوالي ألف طبيب استقالاتهم بشكل فردي، ومنذ نونبر الماضي إلى اليوم يعمد الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية".

وأبرز العلوي أنه رغم وصول عدد من الأطباء إلى مرحلة التقاضي مع الجهات المسؤولة، من أجل قبول استقالتهم وصدور أحكام قضائية في الموضوع، إلا أن الوزارة لا تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه "حتى في ما يتعلق بالاستقالات الجماعية فإن الأطباء يتبعون المساطر الإدارية، وإلى حد الساعة يمارسون مهامهم بشكل عاد إلى حين إتمام الإجراءات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - meryam الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:39
التعاقد دار ليهم مشكل فالتعليم و زايدين تاني التعاقد فالصحة .. تيخربو قطاع بقطاع شوية بشوية .. و غير القطاعات المهمين و لي اصلاً مخربين .. الله يدير شي تاويل ديال الخير .. ربي قادر على كلشي
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19
2 - ملاحظ الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:41
حكومة فاشلة بكل امتياز كالحكومات التي سبقتها
حتا وظائف الوزراء يجب ان تكون بالتعاقد لكي ننصف الجميع ..... لي متافق معايا ادير لايك
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45
3 - من امريكا الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:41
لما يطبق نفس النهج بالنسبة للبرلمانين و الوزراء و كبار المسؤولين ؟
بحيت يكون عندنا وزراء بالتعاقد و برلمانين بالتعاقد حتى نضمن السير السليم للمصلحة العامة ويشمر كل مسؤول عن ساعده
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39
4 - Saddam الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:41
التعاقد هل الحل لمشكل الخصاص في المستشفيات المغربية، فكل الأطباء يرفضون العمل خارج المدن الكبرى ليقضون بعض الوقت في المستشفى الحكومي و الباقي في المصحات الخاصة، تصوروا أن مباريات التباري على منصب طبيب في بعض المناطق لا يتقدم إليها أي متبار، أنا لو كنت مكان وزير الصحة لقبلت استقالة الأطباء و حرمتهم من العمل في القطاع العام مستقبلا و رفعت ضدهم دعوى لاسترجاع نفقات التكوين و عوضتهم باطباء من السنغال و الصين و كوريا الشمالية و دول أخرى أكثر كفاءة و أقل كلفة.
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-15
5 - محايد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:42
بعد تدمير التعليم
جاء وقت تدمير الصحة
السؤال :
من يعمل في الخفاء لتدمير البلد ؟؟؟
اتقوا الله في هذا الوطن و ابنائه ...
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25
6 - فكر حر الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:42
كما مضيتم لبيع التعليم للصوص، ها أنتم تبررون تعاقد الأطباء بالخصاص.
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13
7 - جيد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:44
أنا مع التوضيف بالتعاقد في جميع المجالات في الوضيفة العمومية واعادة العمل به في تعليم بعد انبحاط الدولة للاساتدة المتقاعسين الدين اضاعو شهرين من تلاميد ولاد الشعب
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-12
8 - مغربية الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:44
هاهي كملت مقدهم فيل زادوه فيلة الله ياربي واش المعمول
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8
9 - مواطنة الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:45
أتساءل لماذا أصبحنا نلاحظ تعنت الوزراء !!! بدل تلبية رغبات المواطنين يلجأون إلى تطبيق مخططاتهم الجهنمية وتشغيل العاطلين -الذين لا يتوفرون على المؤهلات -بالتعاقد !!! حتى في الصحة !!! هذا يعتبر استهتارا وانا شخصياً لن الجا لهؤلاء للتداوي ابدا وكل عاقل سوف يرفض الذهاب عند هؤلاء !!!! حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين الذين آخر همهم مصلحتنا وصحتنا وتعليم أبناءنا !!!
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7
10 - سعيد من الريف الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:45
قريبا، مسيرات ومظاهرات وإضرابات لتنسيقية الأطباء الذين فرض عليهم التعاقد هههههههه.
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10
11 - اختصاصي الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:48
المشكل انه سوف يجد بعض الأطباء العامين أما الاختصاصيين فهم غير موجودين بالمرة ولن يجد أحد.
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4
12 - غيور الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:48
الويل لوطننا الحبيب الذي انتهت به اقداره بين يدي مسؤولين مثلكم
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7
13 - مواطن الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:48
واخا السي الوزير ...نجيبو طبيب إلا لقيناه اصلا باش يخدم لينا 6 اشهر او سنة و يمشي فحالو، نضيبانيو بيه ...هدا هو اصلاح الصحة عندكم و هدا هو الاهتمام ديالكم بالموطن. والله حتى كضحكو على هدا ااشعب...اسيدي ديرو لينا مستشفيات في المستوى و خدمو اطباء بعدد كافي عن طريق تحفيزيهم ماديا و معنويا وتحقيق مطالبهم ...كون درتو هاد الشي حتى طبيب مغادي يحط الاستقالة ديالو و لا يرفض الخدمو في القطاع العام...باراكا من البربكولاج ،باراكا من الضحك على الذقون ، إذا كانت تهمكم صحة المواطن
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11
14 - خالد الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:50
من الواضح ان هناك توجه حكومي لخوصصة الصحة و التعليم يريد ان يشرع التعاقد حتى ترفع الحكومة يدها عن الصحة و يصبح المواطن هو من يدفع تكاليف استشفائه
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9
15 - الوطنية الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:52
هذه الحلول المبتكرة ستؤدي إلى نفس مشاكل التعليم الذي تم بالكونطرا سيتوقفون عن العمل ويطالبون بالادماج . الفلوس لي غادي تخلصوا بها الموظفين بالكونطرا زيدوها للممرضين والأطباء وها حنا حلينا المشكل ما لنا على هذ شد الحبل فالتعليم وفي الصحة فين بغيتوا تديوا هذ البلاد يا حكومة خخخخ
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2
16 - الله يصاوب الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:55
عوض التحاور مع الأطباء ومحاولة حل المشاكل العالقة يبحت سعادة الوزير عن التعاقد مع أطباء آخرين ليتعلمو ويكتسبوا تجربة في أجساد الشعب عوضا عن اطباء لهم تجربة لمجرد مطالبتهم بأبسط الحقوق
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2
17 - #509complet الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:56
غير تهنا آسي الدكالي والله وما كان تحسين ظروف العمل والزيادة فالراتب ( الطبيب حاليا كيتخلص بحال يلا عندو الماستر ماشي دكتوراه) لا مشا شي واحد !
#indice509
#509complet
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2
18 - FARHAT الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:56
حكومة الاستهزاء والاحتقان الشعبي أين وعود الحكومة المبلقنة لا صحة لا تعليم كفا من التعتيم نطالب بالتعليم والتشغيل و التطبيب و التقاعد و كرامة المغاربة . لا لوزراء اميون و موظفون أشباح و لا لانتشار الأمية والتشرد لا لانتشار مقاهي و لا لسياسة الملاهي
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1
19 - Amine الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:57
Monsieur le ministre, S'il vous plait des sénégalais ou des chinois, j'irai sans problème dans ce cas attendre la queue toute la journée pour traiter mon carie gratuitement
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0
20 - #indice509 الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 21:59
الناس لي كيسولو على 509 .. شرح مبسط :
دبا الطبيب فاش كيسالي 8 سنوات ديال الدراسة كيبدا فالسلم الوظيفي بindice 336 يعني براتب شهري لا يتجاوز 8700 درهم ! بحال يلا عندو غير ماستر ماشي دكتوراه !
الاطباء يطالبون بالعدالة الاجرية يعني الراتب الوظفي يولي كيبدا من l'indice 509 بحالهم بحال اصحاب الدكتوراه من باقي القطاعات.
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2
21 - Marocaine الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 22:00
Si les jeunes médecins n'acceptent pas de s'intégrer avec l'état alors qu'ils ont ouvert 500 postes cette année et ceux qui vont effectivement travailler ne dépassent pas 50 médecins généralistes alors vous croyez qu'ils vont accepter d'être contractuels. la santé publique n'attire plus les médecins vu les salaires de misère par rapport aux longues années d'études et à la responsabilité engagée
en plus de l'état catastrophique des structures sanitaires
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