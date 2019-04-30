24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:37
|13:30
|17:07
|20:14
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جنازة عسكرية بسلا
- مطالب ساكنة فكيك
- الدكالي يقترح توظيف الأطباء بالتعاقد لمواجهة الغياب والاستقالات
- وضع الحجر الأساس لبناء مركز مرجان ببوسكورة
- ملف الهجرة يُشعل أوراق حملة انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد
جطو يُطالب العثماني باسترجاع أموال دعم الدولة لأحزاب سياسية (5.00)
شروط "تفضيلية" جديدة تؤخر عمل شركات النظافة بالدار البيضاء (5.00)
رحلة مرهقة تقود نادي الوداد صوب جنوب إفريقيا بحضور أوناجم (5.00)
- حليب وتمر يستقبلان "المتعاقدين" .. وزارة التربية تُبْقي "المعوضين" - (87)
- شركة بريطانية تبدأ استخراج 15 مليون متر مكعب من الغاز المغربي - (76)
- ندوة "احتلال الجزائر للقبائل" بقلب تيزي وزو تُثير غضب الجيران - (69)
- جطو يُطالب العثماني باسترجاع أموال دعم الدولة لأحزاب سياسية - (62)
- مجلس الأمن يمدد مهمة "المينورسو" بالصحراء وينوه بالحكم الذاتي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدكالي يقترح توظيف الأطباء بالتعاقد لمواجهة الغياب والاستقالات
في وقت تسبب قرار التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم في أزمة غير مسبوقة في البلاد، اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف بـ"الكونطرا" لتشمل قطاع الصحة أيضاً.
وضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية، حول الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، قال الدكالي: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة".
ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع وزارة الصحة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة ستة أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص".
ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال ثماني سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة.
ودعا الوزير الدكالي إلى إعطاء الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي.
وسبق للمنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، القول في تصريح سابق لهسبريس إن الحكومة لم تترك للأطباء سوى خيار الاستقالة، موردا: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدم حوالي ألف طبيب استقالاتهم بشكل فردي، ومنذ نونبر الماضي إلى اليوم يعمد الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية".
وأبرز العلوي أنه رغم وصول عدد من الأطباء إلى مرحلة التقاضي مع الجهات المسؤولة، من أجل قبول استقالتهم وصدور أحكام قضائية في الموضوع، إلا أن الوزارة لا تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه "حتى في ما يتعلق بالاستقالات الجماعية فإن الأطباء يتبعون المساطر الإدارية، وإلى حد الساعة يمارسون مهامهم بشكل عاد إلى حين إتمام الإجراءات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
حتا وظائف الوزراء يجب ان تكون بالتعاقد لكي ننصف الجميع ..... لي متافق معايا ادير لايك
بحيت يكون عندنا وزراء بالتعاقد و برلمانين بالتعاقد حتى نضمن السير السليم للمصلحة العامة ويشمر كل مسؤول عن ساعده
جاء وقت تدمير الصحة
السؤال :
من يعمل في الخفاء لتدمير البلد ؟؟؟
اتقوا الله في هذا الوطن و ابنائه ...
#indice509
#509complet
دبا الطبيب فاش كيسالي 8 سنوات ديال الدراسة كيبدا فالسلم الوظيفي بindice 336 يعني براتب شهري لا يتجاوز 8700 درهم ! بحال يلا عندو غير ماستر ماشي دكتوراه !
الاطباء يطالبون بالعدالة الاجرية يعني الراتب الوظفي يولي كيبدا من l'indice 509 بحالهم بحال اصحاب الدكتوراه من باقي القطاعات.
en plus de l'état catastrophique des structures sanitaires