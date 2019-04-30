يوم علمي يسلط الضوء على "الطب المشخصن"

هسبريس من الرباط

أعلن مختبر البيوتيكنولوجيا بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط عن عزمه تنظيم يوم علمي حول "الطب المشخصن كمقاربة نوعية للإعاقة"، يوم السبت القادم بمدينة القصر الكبير.

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "النشاط يأتي في إطار تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحياة العامة في مغرب اليوم، بتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن اليوم العلمي يأتي أيضا في إطار الملتقى الوطني الأول للأشخاص في وضعية إعاقة تحت عنوان "الجامعة للجميع للتعلم مدى الحياة" الذي سينظم يومي الثالث والرابع من شهر ماي.

ويهدف الملتقى الوطني الأول، يضيف البلاغ، "إلى طرح المواضيع بشكل علمي ومناقشتها بشكل رزين يمكن الفاعل المحليين والجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، خاصة العاملة في حق الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم، من التعرف على الأشكال والمستجدات التي عرفها ذلك المجال والبدء في التفكير في وضع برنامج عمل محلي للنهوض بحقوق الأشخاص المعنيين بالموضوع".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "سيتم استقبال قافلة كلية الطب والصيدلة بالرباط في ساحة 10 أبريل بالقصر الكبير على الساعة العاشرة صباحا، كما ستتم الجلسة الثانية للملتقى الوطني الأول للأشخاص في وضعية إعاقة على الساعة الثالثة زوالا برئاسة البروفيسور عز الدين الإبراهيمي بقاعة دار الثقافة بالقصر الكبير".