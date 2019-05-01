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الرئيسية | مجتمع | رحيل المقاوم محمد بن حمو الكاميلي إلى دار البقاء

رحيل المقاوم محمد بن حمو الكاميلي إلى دار البقاء

رحيل المقاوم محمد بن حمو الكاميلي إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:04

توفي المقاوم محمد بن حمو الكاميلي، أحد مؤسسي جيش التحرير، الذي كان يخضع للعلاج خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر الراحل من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن المساهمين في انطلاق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسبق له أن حُكِم بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي لنشاطه القوي في منظمة "أسود التحرير".

وبعد الاستقلال أدين المقاوم الكاميلي بالإعدام؛ وظل معتقلا 15 سنة قبل أن يطلق سراحه سنة 1976، ويواصل نضاله من أجل تحقيق مبادئ اليسار.

وقد تكفل الملك محمد السادس بعلاج الراحل محمد بن حمو الكاميلي خلال أيامه الأخيرة، قبل أن يسلم الروح لبارئها اليوم الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - youssef الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:19
الله يرحمه نسمع أخبارهم إلا عندما يموتون....
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2 - المدرسة الوطنية الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:23
بدون تعليق:
وسبق له أن حُكِم بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي لنشاطه القوي في منظمة "أسود التحرير".

وبعد الاستقلال أدين المقاوم الكاميلي بالإعدام؛ وظل معتقلا 15 سنة.
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3 - عبدالواحد الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:24
انا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت.
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4 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:27
المقاومون الاحرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن لا نعرفهم ولا يعرفهم الشعب المغربي ، وإنما نسمع عنهم فقط حينما يسلمون الروح لبارئهم . وقبل ذلك لا نرى الا المتملقين والمتزلفين ممن جلسوا على الكراسي وخلدوا فيها
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5 - nadia الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:42
انا لله و انا اليه راجعون رحمه الله
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6 - سالم الأربعاء 01 ماي 2019 - 15:43
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته
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7 - عبد القادر اليوسفي الأربعاء 01 ماي 2019 - 16:01
اللهم عضم أجره وخلف المحبة بالصبر والسلوان وإن لله راجعون
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