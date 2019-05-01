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الرئيسية | مجتمع | "كرنفال عمالي" بالبيضاء ينادي بتحسين المعاشات واحترام حق الإضراب

"كرنفال عمالي" بالبيضاء ينادي بتحسين المعاشات واحترام حق الإضراب

"كرنفال عمالي" بالبيضاء ينادي بتحسين المعاشات واحترام حق الإضراب
هسبريس - مصطفى شاكري (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 01 ماي 2019 - 17:00

كان الاتحاد المغربي للشغل على موعد مع فاتح ماي الأممي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مدينة الدار البيضاء، معقل الطبقة العمالية، تخليدا للذكرى حجّ إليها مئات المستخدمين والعمال من مختلف ربوع المملكة من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وعلى غير العادة، بدا شارع الجيش الملكي بالعاصمة الاقتصادية فارغاً في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى حدود العاشرة صباحا، حيث حضرت مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المنصة التي تزينت بالأعلام الزرقاء وسط حضور مكثف وشعارات "ساخنة".

وخلّد الاتحاد المغربي للشغل العيد الأممي تحت شعار "جميعا من أجل حماية الحريات النقابية"، بغية المطالبة بـ "إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، واحترام حقوق العمال والعاملات، إلى جانب الدفاع عن المرافق العمومية"، و"تحسين معاشات التقاعد واحترام حق الإضراب".

في هذا الصدد، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الحالية "تُجهز على الخدمة العامة، وتعمل على تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، وذلك عبر فرضها للعمل بالعقدة في أكبر قطاع استراتيجي، زيادة على إدخال المعايير المعتمدة داخل المقاولة في مجالات التشغيل والترسيم والترقي، مع إعمال المرونة في أقصى درجاتها".

وأضاف مخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته متعددة المستويات، مهنيا وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد والمياه الراكدة بحيث انتزعت بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل 2019، اتفاقا جديدا".

وأوضح الفاعل النقابي أن الاتفاق الجديد "يلبي جزءا من مطالبنا، خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص"، مردفا أن "الاتحاد إذ يسجل هذا النصر الأولي، ويهنئ الطبقة العاملة بالمكتسبات التي جاء بها، رغم جزئيتها، فإنه يجدد التأكيد على أن العمال في معركة لا تنقطع، وأن مركزيتنا واثقة بانتزاع ما تبقى من مطالبها، عبر صيرورتها التنظيمية والنضالية مع مكونات الحركة الاجتماعية والسياسية".

"نضالنا مستمر لتحقيق ما تبقى من المطالب، من أجل تدارك ما ضاع من الطبقة العاملة، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية"، يورد المتحدث، مشددا على أن الاتحاد "سوف يبقى يطالب بالزيادة العامة في الأجور لجميع القطاعات، وكذلك الزيادة في معاشات التقاعد، لأننا ناضلنا لأجلهم ودافعنا عنهم خلال الاتفاق الموقع مع الحكومة، لكن للأسف رفضت المطالب، ورغم ذلك سنبقى بجانبهم للدفاع عن أوضاعهم المعيشية".

وختم مخاريق تصريحه لهسبريس بالقول إن "الاتحاد سيناضل من أجل تطبيق ما تبقى من مقتضيات 26 أبريل 2011، ثم الدفاع أكثر عن الحريات النقابية التي أصبحت تنتهك، إلى جانب طرد المسؤولين النقابيين بمجرد تأسيس مكتب نقابي، أو المطالبة بتطبيق مدونة الشغل، وهي معركة في الحقيقة لا تنقطع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رأي الأربعاء 01 ماي 2019 - 17:28
كلام فارغ ! و يتحدثون عن الحقوق !!! الرؤوس الكبار جالسون في المنصة و " الطبقة الكادحة " واقفة تحت أشعة الشمس !!! في المفاوضات المزعومة اين هي حقوق المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في التعب و الاقتطاعات ؟؟؟
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13
2 - العربي الأربعاء 01 ماي 2019 - 17:41
ان المتقاعدين تغنوا زهرة شبابهم من أجل الصالح العام، ولكن مع كامل الأسف عند كل زيادة في الأجور يتم تهميشهم؟؟؟والغريب في الأمر أن المتقاعدين في المغرب لازالوا يقتطعون الضريبة من معاشهم؟؟؟كما ان بعض المتقاعدين لازالوا ينتظرون نيل ما تبقى من حقوقهم والتي لازالت بذمة الإدارة مثل رغم تسجيلهم في لوائح الإنتظار فإنهم لازالوا لم ينالوا ترقيتهم منذ سنة2014ومابعدها، فهل سيتم تدارك هذا الامر بترقية جميع الموظفين المستحقين.
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5
3 - moha الأربعاء 01 ماي 2019 - 17:57
مجموعة مرتزقة اغتنو على ظهر الكادحين تابعة للمخزن بشكل أو بآخر تلوك العبارات الإنشائية الببغائية أمام الكاميرات وتتداول المناصب فيما بينها وتنفذ أجندة المخزن أو أجندات ريعية شخصية.
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4 - مواطن متقاعد مظلوم الأربعاء 01 ماي 2019 - 17:59
كيف لي كمتقاعد ان احب وطنا تنكر لي بعد ان امضيت شبابي في خدمته ولم اسعد اليوم بالزيادات الهزيلة في مجملها المتوالية ...اقول هذا لان هناك زيادات تحت الدف لانسمع عنها شيءا وبعضها زيادات سمينة لكبار المسؤولين...كيف لي ان اكون وطنيا وقد بلغ بي الشيب عتيا ووالدتي ارملة مخزني رحمهما الله تعالى توفيت وكانت تتقاضى 400 درهم في الشهر...بالله عليكم ياحكام هذا البلد الاتخافون رب العالمين ؟؟؟؟؟؟؟؟ اف من قلوب اقوى من الحجر...بيننا وبينكم الله عز وجل
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