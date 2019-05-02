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كُتّاب وآراء
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توقيت مستمر لعمل الإدارات العمومية في رمضان
الخميس 02 ماي 2019 - 11:40
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - عزيز الخميس 02 ماي 2019 - 11:54
رمضان شهر العبادة يتحول لدى البعض إلى فترة ممارسة هواية التغيب و التأخر عن العمل حيث تكاد لا تجد أي أحد عند ذلك الوقت بإستثناء الشرطة و التعليم و بدرجة أقل الصحة. أما الباقي فالإدارات غاوية على عروشها.
2 - معتوه الخميس 02 ماي 2019 - 11:57
حسب علمي ان التوقيت المستمر جاري به العمل من فترة طويلة
الموظفون يغادرون في 4h30
عجيب؟؟
الموظفون يغادرون في 4h30
عجيب؟؟
3 - simi الخميس 02 ماي 2019 - 12:03
التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة وهي منحهم يوم الجمعة كاملا ورمضانكم مبارك.
4 - مغربي الخميس 02 ماي 2019 - 12:03
أنا أطالب باعتبار يوم الجمعة والسبت يوما راحة نهاية الأسبوع.
هذا يجعل الأسبوع أكثر تنظيما ويجعل ترتيب أيام العمل ابتداء من يوم الأحد إلى الخميس أكثر منطقية وإراحة للأعصاب.
يوم الأحد أول أيام الأسبوع ... لأنه يرجع للرقم 1
ويوم الخميس خامس أيام الأسبوع ... لأنه يرجع للرقم 5
ويوم الجمعة عيد المؤمن ... ويوم العيد عطلة.
هذا يجعل الأسبوع أكثر تنظيما ويجعل ترتيب أيام العمل ابتداء من يوم الأحد إلى الخميس أكثر منطقية وإراحة للأعصاب.
يوم الأحد أول أيام الأسبوع ... لأنه يرجع للرقم 1
ويوم الخميس خامس أيام الأسبوع ... لأنه يرجع للرقم 5
ويوم الجمعة عيد المؤمن ... ويوم العيد عطلة.
5 - ولد البلاد الخميس 02 ماي 2019 - 12:04
واش بقي فيها شي اصلاح الوظيفة العمومية .. كفاكم سخرية من عقول المغاربة .. الاستبداد اهلك البلاد و العباد .
خافوا الله فالناس شوية . الله يمهل و لا يهمل
خافوا الله فالناس شوية . الله يمهل و لا يهمل
6 - مجرد رأي الخميس 02 ماي 2019 - 12:13
هذا عن التوقيت المستمر، فماذا عن التوقيت المستفز (الساعة الإضافية) ؟!
7 - محمد الخميس 02 ماي 2019 - 12:23
اغلبهم مكيرجعوش النهار الجمعة الصلاة والرشوة والغش في العمل إلا من رحم ربي
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