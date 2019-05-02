توقيت مستمر لعمل الإدارات العمومية في رمضان

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.