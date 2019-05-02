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الرئيسية | مجتمع | العثماني: الاتفاق مع النقابات "تاريخي" يُحسّن أجور 800 ألف موظف

العثماني: الاتفاق مع النقابات "تاريخي" يُحسّن أجور 800 ألف موظف

العثماني: الاتفاق مع النقابات "تاريخي" يُحسّن أجور 800 ألف موظف
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 02 ماي 2019 - 15:00

وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، الاتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بـ "الاتفاق التاريخي"، مشيرا إلى أنه "خامس اتفاق في العشرين سنة الماضية، وجاء بعد سنتين من المفاوضات والحوار بعد أن كان البعض يتوقع فشله".

وأبرز العثماني، في كلمة افتتاحية لأشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، "أهمية هذا الاتفاق بالنظر إلى ما سينتج عنه من تحسين للدخل لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم 800 ألف موظف، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص".

وأضاف رئيس الحكومة أن الاتفاق "سيشكل حافزا للمزيد من العطاءات ومواصلة الحوار حول تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي".

وأكد العثماني أن توقيع الاتفاق مع النقابات "لا يعني نهاية الحوار، بل بالعكس خلصنا إلى إرساء آليات مؤسساتية تضمن اجتماعات منتظمة، وهو ما سيعطي أيضا دفعة قوية لمعالجة الحوارات الاجتماعية القطاعية".

واعتبر العثماني أن عيد العمال الأممي "فاتح ماي" مر في هذه السنة "بطعم إيجابي عموما تعزز معه السلم الاجتماعي بما يخدم مصلحة البلاد".

وشكر رئيس الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية التي قبلت بمضامين الاتفاق الاجتماعي رغم تشددها في المطالب، كما شكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" على تعاونه لإنجاح التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين.

وكانت الحكومة وقعت، الخميس الماضي، أول اتفاق اجتماعي في عهد العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهم ما تضمنه زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام وفي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 500 و400 درهم حسب السلاليم والرتب الإدارية، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

وتضمن الاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - yassine الخميس 02 ماي 2019 - 15:11
نعم تاريخي بإمتياز، لأنه بعد ضرب مصداقية الأحزاب و تواطؤها ضد الشعب جاء دور النقابات، فقد ضربت مصداقيتها بإمتياز و جعلتم منها أضحوكة حتى الأمي فهم المسرحية التي قادتها مند سنوات، فلكم التنسيقيات، طوبا لكم فرق تسد
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33
2 - ادريس الخميس 02 ماي 2019 - 15:11
وهل 100درهم تحسن الدخل الله اعطينا وجهك. عند ربكم تختصمون والله مانتفك معاكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم احساب ليك غاتوجد الاجوبة داخل البرلمان
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31
3 - retraité الخميس 02 ماي 2019 - 15:13
تحية للاستاد عباس الفاسي وأطال الله عمره. عن أي زيادة تتحدثون انتم؟
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32
4 - امجيد الخميس 02 ماي 2019 - 15:13
الزيادة في الاجور 4 د ريال والزيادة في المحروقات 10 د ريال واش هادي زيادة والمواد الغذائية وفين الزيادة للمتقاعدين هل هما ماشي مواطنين اللهم ان هاذا منكر
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37
5 - نعم الخميس 02 ماي 2019 - 15:15
الفئة المهمشة الفقيرة هي من تصنع كل المسؤولين عبر صناديق الاقتراع هذه الفئة هي من تستغل في الانتخابات وهي من القنطرة التي يمر فوقها رئيس المجلس البلدي والبرلماني والمستشار والوزير إلى رئيس الحكومة وفي الاخير يزدادون ثراءا ويدفعون عن مصالح بعضهم البعض بما في ذلك الطبقة المتوسطه وتكنر الجميل ولا تلتفت لهذة الطبقة التي صنعتهم وتتنكر لهم، معادلة صعبة جدا وتبقى الطبقة المهمشة إلى حلول الانتخابات لترى مثل هاته الكائنات
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9
6 - مافاهم والو الخميس 02 ماي 2019 - 15:16
ان لم تستحي فاصنع ماشء ان لم تستحي فاصنع ماشءت
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5
7 - abdelkader الخميس 02 ماي 2019 - 15:16
أين هي الزيادة للمتقاعدين الذين ضحوا بالغالي والنفيس سيدي الرئيس ؟
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5
8 - عمر الخميس 02 ماي 2019 - 15:19
ماهو الحد الادنى للاجور في المملكة المغربية وكم عدد المستفيدين من هدا الاتفاق التاريخي على حسب رئيس الحكومة؟انا في رأي يجب تخفيض اسعار المواد الغذائيه الاساسيه ويجب تعليم جيد بالنسبة لأطفال وتطبيق نظام الضريبة على الطبقة البرجوازية لكي يكون توازن في المغرب
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9 - محمد جلال الخميس 02 ماي 2019 - 15:19
سئمنا من الكلام الفارغ ،هل 500درهم على ثلاث سنوات هي التي تحل مشاكل موظفي القطاع العام؟وهل باقي الفئات من شغيلة القطاع الخاص والمتقاعدين ليسوا مغاربة؟اتقوا الله !!!!!!!
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10 - Majid الخميس 02 ماي 2019 - 15:20
لا يتعلق الأمر بزيادة وإنما فقط إسترداد ما تم اقتطاعه من أجور الموظفين لإنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي استنزف من طرف الدولة و مجموعة من الافراد الذين نهبوا عرق الموظفين.
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11 - حميد الخميس 02 ماي 2019 - 15:21
أين موقع المتقاعدين من هذا الحوار ألا يستحق المتقاعدون هم كذالك إلتفاتة لتحسين وضعيتهم المادية أم سيظل الجحود هو نصيبهم من طرف هذه الحكومات المتعاقبة
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12 - يا عدالة الخميس 02 ماي 2019 - 15:21
يا عدالة و تنمية اين هي عدالتكهم بعدما اعطيتم معادلة الاجازة للمرضين رغم انهم درسوا في معهد و ليس في كلية و لم تعطوا معادلة الدكتوراه للاطباء والصيادلة رغم انهم درسوا بكليات!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
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13 - ولد زعير الخميس 02 ماي 2019 - 15:22
واش محشمتوش واش زيادة 200 درهم زيادة انتم تضحكون على المغاربة بحال لي تقول هاد الشعب جيعان ضارباه تلافة وسيرو تكمشو وسكتو احسن لكم.
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14 - سوسي حر. الخميس 02 ماي 2019 - 15:22
لا يمكن تغطية الشمس بالغربال...و الدليل عن عدم رضا الطبقة الشغيلة عن هدا الاتفاق.الحضور الباهت و المحتشم امس..الماتش مبيوع..كيف تفسرون رفض 600درهم على 3سنوات و الزياده فعدد الاطفال المعوض عنهم الى 5 اطفال تم الزيادة فقيمة التعويض الى 300درهم و بعد سنوات من المماطلة و التفاوض كما يقال و جر و جدب..في رمشة عين تم الاتفاق على 500درهم و التعويض عن 3اطفال فقط...النقابات فالمغرب مجرد اشاعة...و اباطرة النقابات معروفين و مكشوفين مادا يملكون قبل و مادا يملكون الان...و لكن تا نتلقاو قدام الله..و عند الميزان ...حنا ممسامحينش لكم..
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15 - الله يسمح ليكم الخميس 02 ماي 2019 - 15:23
الضحك على الذقون. زيادة 200 درهم ومقتاطعين كثر من الضعف ديالها . الله ياخذ فيكم الحق
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16 - حكومة الوقاحة الخميس 02 ماي 2019 - 15:23
عن أي اتفاق تتحدثون؟ هذا الشهر لماذا تم اقتطاع من أجور العديد من الأساتذة هل هذه هي الزيادة التي تتغنون بها؟ رحم الله غسان كنفاني الذي قال "يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يالوقاحتهم"
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17 - مواطن عادي الخميس 02 ماي 2019 - 15:24
هاد الحكومة بارعة غير في الهدرة ولكدوب عل الشعب وجهوم قاصح
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18 - مكتوي الخميس 02 ماي 2019 - 15:27
اشمن تحسين الدخل جوج فرانك ماشي دالوزيرة شرفات لمدة 3 سنوات 400 درهم والزيادات الصاروخية في كل المواد تجاوزت حدود المعقول تحسين الدخل ام ذر الرماد في العيون
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19 - أمين الخميس 02 ماي 2019 - 15:27
يجب الزيادة في الحد الأدنى للتقاعد
حشومة هذه الفئة تنتظر ما زدتوها والو أشنو زعما تاتقولو ليهم سيروا موتوا
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20 - امازيغ الاطلس الخميس 02 ماي 2019 - 15:28
لقد افلحت حكومة العثماني بقيادة حزب العدالة والتنمية ان تلجم افواه النقابات وتكبل ايديها كما احكمت السيطرة على كل من سولت له نفسه التطاول على مخططاتها ومقرراتها الاوحادية الجانب الا من اصطف الى جانبها وسار في دربها.
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21 - ouahidm الخميس 02 ماي 2019 - 15:29
أما نحن الشعب اللي طالع هابط مع الطرقات ،
الغير موضفين أليس لدينا أي حق في الأجر...ألالا الحكومة من.............الخ
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22 - خالد الخميس 02 ماي 2019 - 15:31
مشي قولتوا زيادة غدي تبدا بتداءً من فاتح ماي هد شهر مشفنا والوا.
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23 - بشير الخميس 02 ماي 2019 - 15:31
لو كانت الزيادة 800 درهم او اكثر ودفعة واحدة لكان اتفاقنا تاريخيا كما سماه رئيس الحكومة. أما هذا القدر من الزيادة وعلى اشطر فإنه اتفاق شبه هزيل وليس تاريخيا اطلاقا
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24 - مواطن في وطن مواطن الخميس 02 ماي 2019 - 15:31
إذا كنتَ تعتبر أن هذه زيادة تحسن دخل اىموظف، فأنت فعلا تضحك عليه . عن أي تحسن تتكلم و أنت تعلم أن 100 درهم لم تعد توفر و لو وجبة متكاملة لأسرة من خمسة أفراد. المهم في هذا كله: حسبنا الله و نعم الوكيل. لك الله يا وطن. لك الله يا مغرب. تضحكون على الشعب باسم الدين و أنتم خربتوها عليه. إنما نشكو بثنا إلى الله. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله و نعم الوكيل
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25 - جمال الخميس 02 ماي 2019 - 15:32
والله ما فهمتكم صراحة دابا عارفين هاد الزيادة فيها مصلحة البلاد و المواطن و هادي عامين و نتا تجابد معاهم على جوج دريال كون قبلو ب 50 درهم كون قلتي مرحبا، دابا شكون مع شكون!! و أصلا نظرا لأهمية الزيادة في تحقيق السلم الاجتماعي و ديك البلابلا ديالكم علاش ما تزيدوهاش بلا تدخل النقابات كاع أسيدي!!!
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26 - malika kech الخميس 02 ماي 2019 - 15:34
اللي ختيشو ماتوا . الاتفاق حسن من وضعية 800 الف موظف . باطل اريد به حق . نسي الوزير ان تعداد المغاربة 40 مليون تقريبا . ام انك وزير فقط للموظفين؟ الله ياخد فيكم الحق ويبتليكم في اجسادكم واهلكم . صدق بن خلدون عندما قال العرب ادا شبعوا فسقوا.
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27 - مواطنة الخميس 02 ماي 2019 - 15:35
السي العثماني عجز عن متابعة الحوار وإيجاد حل والآن يتفاخر بهذه النتيجة! !!!! أولا هذا التوقيع لايحسب لك السي العثماني ولا لحزبك !!! بالعكس ما يحسب ضدكم هي الاقتطاعات في أجور الموظفين المساكين حرمتمونا من المبلغ الذي فرحنا به في عهد الحكومة التي سبقت حكومة بنكيران !!! حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ، ومن جهة أخرى كيف لكم أن تفكروا بهذه الزيادة الهزيلة التي اعتبرها مهزلة التاريخ !!!! فتات مقسوم على 3دفوعات !!! لم يتم تعويض لا المبالغ التي اقتطعتموها بدعوى إصلاح صندوق التقاعد ، ولا الزيادات التي عرفتها اثمنة المواد الاستهلاكية والمحروقات !!!! ثمن الكازوال يقارب 10دراهم !!!! ولا من حسيب !!! اللهم إن هذا منكر !!! حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مسؤولون انتم تتمتعون بالملايين والامتيازات التي لاتحصى !!!!! ونحن تضحكون علينا !!!! وعن أي سلم اجتماعي تتحدث السي العثماني! !!؟ بلادنا تغلي والدليل المظاهرات وخروج مختلف الفئات تصرخ وتطالبكم بانصافها !!! لاكن لا يوجد من ينصت !!! أما النقابات لم يعد أحد يشك انها أصبحت منكم !!!!! وخير دليل نتائج الحوار مع حكومتكم وحكومة بنكيران !!! لنا الله .
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