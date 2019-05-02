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الرئيسية | مجتمع | نقابيو الإسمنت يحذرون من المس بالتغطية الصحية

نقابيو الإسمنت يحذرون من المس بالتغطية الصحية

نقابيو الإسمنت يحذرون من المس بالتغطية الصحية
هسبريس من الرباط
الخميس 02 ماي 2019 - 16:04

أعلن المكتبان النقابيان لكل من مصنعي آسفي ومراكش للإسمنت عن رفضهما ما اعتبراه "مخططات تستهدف العامل الإسمنتي"، مؤكدين استعدادهما للنضال "من أجل صيانة حقوق ومكتسبات الشغيلة".

كما عبّرت الجهتان النقابيتان في بلاغ مشترك صادر عن نقابة إسمنت المغرب عن رفضهما "القرارات الانفرادية والمزاجية التي تطال العامل الإسمنتي"، ومطالبتهما بـ"تفعيل مبدأ الشراكة مع مناديب الأجراء والممثلين النقابيين".

كما دعا البلاغ الإدارة العامة إلى "التراجع الفوري عن القرارات الجائرة التي تهدد السلم الاجتماعي، مع تحمل مسؤوليتها في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل المصنع"، مطالبا كافة الشغيلة الإسمنتية بـ"رص الصفوف والالتفاف حول إطارها النقابي المكافح والاستعداد للانخراط في باقي الخطوات النضالية التصعيدية التي سيتم إعلانها لاحقا، تحصينا للحقوق والمكتسبات ودفاعا عن كرامة العامل الإسمنتي".

يذكر أن البلاغ المذكور جاء "إثر التراجعات الخطيرة التي عرفها ملف التغطية الصحية، والتي تتمثل في تواطؤ إدارة الموارد البشرية مع شركة تأمين الوفاء بهدف الإجهاز على كل مكتسبات التغطية الصحية التي ناضلت النقابة من أجلها لعدة سنوات"، بتعبير موقعيه.

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