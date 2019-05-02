الملك يعزّي في رحيل المقاوم الكاميلي بن حمو

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم المقاوم محمد الكاميلي بن حمو.

ومما جاء في هذه البرقية: "تلقينا بعميق التأثر نعي المشمول بعفو الله ورضاه المرحوم المقاوم محمد الكاميلي بن حمو، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولسائر أصدقاء الفقيد المبرور ومحبيه، ولأسرة قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، عن أحر التعازي وأصدق المواساة "في رحيل وطني غيور من رواد المقاومة وجيش التحرير، قدم التضحيات الجسام من أجل حرية واستقلال وطنه، في تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، ووفاء للعرش العلوي المجيد".

وأضاف العاهل المغربي: "وإننا إذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لندعوه عز وجل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد فقيدكم الكبير بواسع رحمته ومغفرته، ويجزيه الجزاء الأوفى عما أسدى من خدمات جليلة لوطنه، وما قدم بين يدي ربه من أعمال مبرورة، ويبوئه مقعد صدق مع الشهداء والصالحين من عباده، المنعم عليهم بجنات النعيم".